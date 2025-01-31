Comment Snowflake multiplie les opportunités et stimule la croissance de ses partenaires

Le Snowflake Partner Network est plus fort que jamais : avec 600 partenaires en 2022, nous sommes passés à plus de 10 000 partenaires dans le monde. Cette croissance explosive n’est pas seulement un jalon, elle témoigne de la puissance de la collaboration. Notre réussite est étroitement liée à celle de nos partenaires, et tandis que Snowflake continue d’évoluer, nous maintenons notre engagement à élargir les opportunités pour ceux qui créent et innovent à nos côtés.

À l’avenir, nous aiderons nos partenaires en nous concentrant sur trois domaines clés de leur valeur : profiter d’opportunités sans précédent, créer et fournir des solutions innovantes et prospérer dans un écosystème connecté. En outre, nous investissons dans de nouvelles ressources partenaires et dans un programme de partenariat plus systématique et transparent pour faciliter plus que jamais le partenariat avec Snowflake. Lors de notre Sales Kick-Off (SKO) cette année, nous avons mis l’accent sur la collaboration facile et la réussite conjointe, deux aspects au cœur de notre travail avec nos partenaires.