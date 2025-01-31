Comment Snowflake multiplie les opportunités et stimule la croissance de ses partenaires
Le Snowflake Partner Network est plus fort que jamais : avec 600 partenaires en 2022, nous sommes passés à plus de 10 000 partenaires dans le monde. Cette croissance explosive n’est pas seulement un jalon, elle témoigne de la puissance de la collaboration. Notre réussite est étroitement liée à celle de nos partenaires, et tandis que Snowflake continue d’évoluer, nous maintenons notre engagement à élargir les opportunités pour ceux qui créent et innovent à nos côtés.
À l’avenir, nous aiderons nos partenaires en nous concentrant sur trois domaines clés de leur valeur : profiter d’opportunités sans précédent, créer et fournir des solutions innovantes et prospérer dans un écosystème connecté. En outre, nous investissons dans de nouvelles ressources partenaires et dans un programme de partenariat plus systématique et transparent pour faciliter plus que jamais le partenariat avec Snowflake. Lors de notre Sales Kick-Off (SKO) cette année, nous avons mis l’accent sur la collaboration facile et la réussite conjointe, deux aspects au cœur de notre travail avec nos partenaires.
Tirer parti d’une opportunité sans précédent
La croissance soutenue de Snowflake a créé des opportunités intéressantes pour nos partenaires, et nous nous efforçons de créer une base permettant à nos partenaires de maximiser la valeur. La demande de solutions basées sur les données continue de s’accélérer, offrant aux partenaires d’importantes opportunités d’étendre leur portée et d’augmenter leur chiffre d’affaires. À mesure que les clients étendent leur empreinte Snowflake, les partenaires débloquent des opportunités à plus forte marge.
Un exemple de la façon dont nous aidons nos partenaires à atteindre ces clients est la Marketplace Snowflake, qui permet de simplifier les cycles de vente et de générer de la valeur plus rapidement. Les partenaires sont en bonne position pour tirer parti de cette dynamique, en développant de nouveaux secteurs et en renforçant leur présence sur les marchés existants.
Snowflake s’engage à aider ses partenaires à saisir ces opportunités en continuant à accroître notre présence sur le marché, en introduisant de nouvelles fonctionnalités de plateforme et en investissant dans des outils qui facilitent la collaboration. Nous mettons en place de nouveaux programmes de co-vente, de nouveaux incitatifs, de nouveaux mécanismes de financement et de nouveaux programmes conçus pour mieux aider les partenaires, quelle que soit leur taille, à réussir tout au long du parcours client.
Créer et fournir des solutions innovantes
Pour poursuivre sur cette lancée, nous cherchons toujours à doter nos partenaires des outils nécessaires pour développer des applications évolutives qui génèrent de la valeur et aident nos clients à réaliser leurs ambitions en matière d’IA. Au cours de l’année écoulée, nous avons déjà publié plus de 250 nouvelles fonctionnalités, allant d’avancées majeures telles que Snowflake Intelligence à des améliorations plus modestes mais percutantes telles que les descriptions d’objets générées par l’IA.
Lors du SKO, nous avons discuté de la façon dont nous redoublons nos efforts dans l’IA et le ML pour permettre à nos partenaires de proposer plus rapidement des solutions de pointe sur le marché. Par exemple, Snowflake Cortex AI offre une suite d’outils d’IA gérés conçus pour simplifier le développement et le déploiement de modèles d’IA/ML. Grâce à des fonctionnalités telles que Cortex Analyst (en public preview depuis le 10 mars 2025), Cortex Search et Cortex Fine-Tuning, les partenaires peuvent proposer des solutions d’IA personnalisées, telles que des systèmes d’analyse des opinions des clients et de recommandations prédictives, sans la complexité de la gestion de l’infrastructure. Les partenariats avec cette boîte à outils puissante incluent OpenAI, Anthropic et DeepSeek-R1 (en private preview dans Cortex AI depuis le 29 janvier 2025). De même, Snowpark continue d’aider ses partenaires à simplifier la transformation des données et le développement d’applications, en offrant une expérience fluide au sein de la plateforme data et IA de Snowflake.
Alors que nous continuons d’innover, notre priorité reste de fournir à nos partenaires les ressources dont ils ont besoin pour relever de réels défis commerciaux et accélérer le délai de rentabilisation. Cette année, Snowflake fera progresser les capacités d’IA/ML, investira dans les améliorations de Snowpark et améliorera ses systèmes de support qui simplifient la collaboration entre ses partenaires et ses clients.
S’épanouir dans un écosystème connecté
Chez Snowflake, nous sommes convaincus que la puissance de notre plateforme va au-delà de la technologie elle-même. Elle réside dans l’écosystème dynamique de partenaires, clients et collaborateurs qui travaillent ensemble pour atteindre un succès commun. Notre écosystème connecté connaît une croissance rapide, avec plus de 3 000 références (au 31 janvier 2025) et une augmentation de 28 % des revenus produits d’une année sur l’autre au cours du dernier trimestre (novembre 2024 à janvier 2025). La Marketplace Snowflake continue de fournir à nos partenaires un canal puissant pour présenter des solutions, générer des affaires et communiquer avec leurs clients.
Cet écosystème est plus qu’une simple place de marché. Il s’agit d’un réseau stratégique de partenaires conçu pour relever les défis spécifiques au secteur et favoriser une collaboration étroite. Lors du SKO, nous avons souligné comment la plateforme data et IA unifiée de Snowflake soutient nos partenaires de tous les secteurs d’activité. Par exemple, Snowflake permet aux entreprises financières d’intégrer en toute transparence les opérations dans leurs front, middle et back offices. En réunissant des banques mondiales, des gestionnaires d’actifs de premier plan, des fonds souverains et des compagnies d’assurance de premier plan avec des partenaires clés en matière de données et de solutions, Snowflake favorise un environnement interconnecté où les prises de décisions basées sur les données prospèrent. Ce modèle s’étend à d’autres secteurs tels que le retail, la santé et l’industrie, permettant ainsi à nos partenaires de concevoir des solutions qui s’intègrent en toute transparence dans les flux de travail existants du secteur. Grâce à nos investissements continus dans des solutions spécialisées par secteur et à notre expansion mondiale, nous renforçons notre rôle en tant que fondation pour la co-innovation et une évolutivité plus rapide.
Nos clients créent de la valeur lorsque nos partenaires de services collaborent et s’alignent avec nos partenaires de produits Data Cloud (applications, technologie et données). Telle est la puissance de l’écosystème connecté Snowflake. Snowflake aide ses partenaires à nouer des alliances stratégiques qui ouvrent de nouvelles opportunités pour renforcer l’écosystème.
Collaborer pour réussir en 2025
Nous savons qu’il n’est possible d’atteindre ces objectifs que si nous sommes en mesure de collaborer efficacement. C’est pourquoi nous faisons des investissements stratégiques dans l’habilitation des partenaires, les compétences et la transparence des programmes pour faciliter notre collaboration et soutenir un écosystème florissant. Pour ce faire, nous avons récemment lancé SPN Learn, une nouvelle plateforme d’apprentissage conçue pour offrir aux partenaires les outils nécessaires à leur réussite, y compris des cours de base pour débutants et des services professionnels. Nous offrons également Snowflake University, un hub pédagogique complet qui offre plus de 75 modules de formation gratuite, des ateliers pratiques, des vidéos et des évaluations, ce qui donne aux partenaires encore plus d’opportunités d’élargir leur expertise.
Découvrez comment devenir un partenaire sur notre Snowflake Partner Network (SPN). Les partenaires actuels qui cherchent à approfondir leur engagement ou à explorer de nouvelles opportunités peuvent également utiliser le SPN. Pour les partenaires qui cherchent à renforcer leur engagement, notre prochain Snowflake Summit en juin 2025 sera un moment charnière pour explorer de nouvelles opportunités, se mettre au diapason des leaders du secteur et accélérer la croissance au sein de notre écosystème en pleine expansion.
Rendons cette année plus grande, innovons plus rapidement et produisons un plus grand impact – ensemble.