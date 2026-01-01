Snowflake accélère les migrations de data warehouse en libre-service grâce à SnowConvert et à la prise en charge de Redshift, gratuitement

Migrer d’un data warehouse traditionnel à une plateforme data dans le cloud est souvent complexe, gourmand en ressources et coûteux. Chez Snowflake, nous sommes convaincus que chaque entreprise devrait bénéficier d’une plateforme data et IA dans le cloud simple, collaborative et de qualité professionnelle, et devrait être en mesure d’effectuer cette transition aussi rapidement et automatiquement que possible.

C’est pourquoi nous annonçons que SnowConvert, la solution de conversion de code haute-fidélité de Snowflake destinée à accélérer les projets de migration des data warehouses, est désormais disponible gratuitement en téléchargement pour nos prospects, clients et partenaires. Snowflake et nombre de ses partenaires intégrateurs de systèmes (SI) ont utilisé SnowConvert pour accélérer des centaines de projets de migration. SnowConvert peut automatiser plus de 96 % du processus de conversion de code et d’objet, comme en témoignent les nombreux projets de migration exécutés au fil des ans, ce qui en fait une solution éprouvée pour les migrations depuis Oracle, SQL Server et Teradata. Aujourd’hui, nous annonçons une prise en charge étendue des conversions de code d’Amazon Redshift vers Snowflake.

Cela réduit considérablement les efforts nécessaires à la conversion de code. Par exemple, dans un projet de migration typique avec 300 tables, 150 vues et 50 procédures stockées, SnowConvert peut vous économiser jusqu’à un mois de travail. Désormais, tout prospect ou client peut simplement suivre une brève formation pour accéder à cette solution de migration puissante. Dans le cadre de cette annonce, Snowflake annonce également la prise en charge en private preview d’une nouvelle expérience de migration des données de bout en bout pour Amazon Redshift.