Snowflake accélère les migrations de data warehouse en libre-service grâce à SnowConvert et à la prise en charge de Redshift, gratuitement

Migrer d’un data warehouse traditionnel à une plateforme data dans le cloud est souvent complexe, gourmand en ressources et coûteux. Chez Snowflake, nous sommes convaincus que chaque entreprise devrait bénéficier d’une plateforme data et IA dans le cloud simple, collaborative et de qualité professionnelle, et devrait être en mesure d’effectuer cette transition aussi rapidement et automatiquement que possible.
C’est pourquoi nous annonçons que SnowConvert, la solution de conversion de code haute-fidélité de Snowflake destinée à accélérer les projets de migration des data warehouses, est désormais disponible gratuitement en téléchargement pour nos prospects, clients et partenaires. Snowflake et nombre de ses partenaires intégrateurs de systèmes (SI) ont utilisé SnowConvert pour accélérer des centaines de projets de migration. SnowConvert peut automatiser plus de 96 % du processus de conversion de code et d’objet, comme en témoignent les nombreux projets de migration exécutés au fil des ans, ce qui en fait une solution éprouvée pour les migrations depuis Oracle, SQL Server et Teradata. Aujourd’hui, nous annonçons une prise en charge étendue des conversions de code d’Amazon Redshift vers Snowflake.
Cela réduit considérablement les efforts nécessaires à la conversion de code. Par exemple, dans un projet de migration typique avec 300 tables, 150 vues et 50 procédures stockées, SnowConvert peut vous économiser jusqu’à un mois de travail. Désormais, tout prospect ou client peut simplement suivre une brève formation pour accéder à cette solution de migration puissante. Dans le cadre de cette annonce, Snowflake annonce également la prise en charge en private preview d’une nouvelle expérience de migration des données de bout en bout pour Amazon Redshift.
Disponible gratuitement
Tout le monde peut désormais utiliser SnowConvert, que vous ayez une seule instruction SQL à convertir ou un workload important à migrer vers Snowflake. Grâce aux outils automatisés de conversion et de migration de code, vous pouvez déplacer plus rapidement vos workloads de données SQL ou ceux de vos clients vers Snowflake.
Les écosystèmes de SI et des Snowflake Professional Services ont utilisé SnowConvert pour accélérer les migrations qu’ils mènent avec leurs clients. Nos partenaires tels que phData et Hakkoda ont connu un tel succès, et désormais n’importe quel client peut tirer parti de ce puissant service de conversion pour accélérer les migrations qu’il gère seul.
« SnowConvert est venu compléter en toute transparence la boîte à outils d’automatisation de phData, permettant une migration rapide et complète de Teradata vers Snowflake pour une entreprise de construction de premier plan tout en respectant les normes de qualité les plus élevées de phData », explique Mac Noland, co-fondateur et Chief Data Officer chez phData.
Victor Wilson, Director of Data Engineering chez Hakkoda, ajoute également : « SnowConvert a été un excellent atout pour les équipes data de Hakkoda et nos clients, offrant une solution simple et très efficace pour convertir des sources de données standard telles que SQL Server et Oracle, ainsi que des fonctionnalités de reporting vraiment excellentes. En moyenne, SnowConvert nous fait gagner entre 10 % et 70 % du temps consacré à la conversion manuelle du code, selon la complexité. Nous l'avons déjà utilisé sur trois projets et nous prévoyons de continuer à l'exploiter, d'autant plus que davantage de sources seront ajoutées à l'outil. »
SnowConvert inclut toutes les fonctionnalités de conversion et d’évaluation, de la table, de la vue, de la procédure et de la fonction DDL à DML, BTEQ et d’autres types de scripts. Il prend en charge les transformations vers Snowflake depuis Oracle, Teradata, SQL Server et maintenant les tables et vues Redshift. Essentiellement, s’il y a des instructions SQL provenant de ces sources que vous voulez convertir à Snowflake, ou explorer davantage, elles peuvent être traitées avec SnowConvert.
Une nouvelle expérience de migration des données de bout en bout en private preview
Pour rationaliser le processus de migration au-delà de la conversion de code, SnowConvert annonce la private preview d’une nouvelle expérience de migration de données pour ses clients qui souhaitent migrer rapidement une partie de leurs ressources Amazon Redshift vers Snowflake et commencer à obtenir des résultats.
Comme montré ci-dessus, SnowConvert peut se connecter à Redshift, extraire un ensemble de tables et afficher des DDL et utiliser le moteur de conversion SnowConvert pour traduire les DDL en syntaxe Snowflake tout en permettant aux utilisateurs de modifier les noms des objets. Une fois le code converti, il déploiera les objets dans Snowflake et aidera ensuite à la migration des données. Vous pouvez vous inscrire ici pour la private preview de cette nouvelle expérience de migration des données pour les migrations Redshift.
Lancez-vous
Optimisez les avantages des capacités de conversion de SnowConvert en suivant d’abord cette formation gratuite obligatoire. SnowConvert propose une interface intuitive qui fournit à nos clients des informations détaillées qui les aident à comprendre le processus de conversion avant de commencer. Pour vous lancer et en savoir plus sur SnowConvert, consultez la documentation SnowConvert.
En plus de la formation, nous recommandons de regarder ce webinaire, qui décrit une méthodologie pour encadrer la phase de conversion de code d’un projet de migration.
Besoin d’aide pour une migration complexe et à grande échelle ? L'équipe Snowflake Professional Services, ainsi que ses architectes de solutions expérimentés, peuvent aider nos clients à exécuter des migrations complètes. En outre, le vaste réseau de partenaires de Snowflake est disponible pour fournir les ressources nécessaires à une transition rapide et rentable.