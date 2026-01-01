Créez plus rapidement des solutions d’IA grâce à une nouvelle prise en charge multimodale, une meilleure observabilité et bien plus encore

Les techniques de personnalisation de modèles vous permettent d’optimiser les modèles pour votre cas d’usage spécifique. Snowflake introduit le fine-tuning serverless (bientôt disponible pour tous nos clients), permettant ainsi aux développeurs de régler les modèles pour un meilleur rapport coûts-performances. Ce service entièrement géré évite aux développeurs de créer ou de gérer leur propre infrastructure pour l’entraînement et l’inférence.

Bénéficiez d’une prise en charge multimodale dans la fonction COMPLETE

Améliorez les applications et pipelines d’IA avec une prise en charge multimodale pour des réponses plus riches. Grâce aux nouvelles fonctionnalités d’IA générative, les développeurs peuvent désormais traiter des données multimodales en utilisant les informations les plus pertinentes dans leurs applications. Nous activons l’inférence LLM multimodale (bientôt en private preview) dans le cadre de la fonction Cortex COMPLETE pour les entrées d’image à l’aide des modèles Llama 3.2 disponibles dans Snowflake Cortex AI. La prise en charge des intégrations audio, vidéo et image suivra bientôt. La prise en charge multimodale étendue enrichit les réponses pour diverses tâches telles que la synthèse, la classification et l’extraction d’entités sur divers types de médias.

Fournissez des analyses multimodales avec une syntaxe SQL familière

Les requêtes de base de données sont la force sous-jacente qui transmet les informations aux entreprises et alimente les expériences basées sur les données pour les utilisateurs. Traditionnellement, SQL était limité aux données structurées soigneusement organisées en tables. Snowflake présentera de nouvelles fonctions SQL multimodales (bientôt en private preview) qui permettront aux équipes data d’exécuter des flux de travail analytiques sur des données non structurées, telles que des images. Avec ces fonctions, les équipes peuvent exécuter des tâches telles que des filtres sémantiques et des jointures entre des jeux de données non structurées en utilisant une syntaxe SQL familière.

Traitez en toute confiance de grandes tâches d’inférence avec une capacité de débit provisionnée

Une expérience utilisateur finale cohérente est souvent un facteur de contrôle, car les développeurs vont au-delà des démonstrations de faisabilité. Grâce à Provisional Throughput (bientôt en public preview sur AWS), nos clients peuvent réserver un débit dédié, garantissant ainsi des performances constantes et prévisibles pour leurs workloads. De plus, nous avons lancé l’inférence cross-régions, vous permettant d’accéder à vos LLM préférés même s’ils ne sont pas disponibles dans votre région principale.

Développer plus rapidement des applications d’IA conversationnelles de haute qualité

Snowflake propose désormais de nouveaux outils pour simplifier le développement et le déploiement d’applications d’IA conversationnelle.

Prétraitement avancé des documents pour la RAG

Plus tôt cette année, nous avons lancé Cortex Search pour aider nos clients à extraire des informations à partir de données non structurées et à transformer de vastes collections de documents en ressources prêtes pour l’IA sans codage complexe. La solution de récupération entièrement gérée permet aux développeurs de créer des applications d’IA évolutives qui extraient des informations à partir de données non structurées dans l’environnement sécurisé de Snowflake. Cette capacité est particulièrement puissante lorsqu’elle est associée aux fonctions d’extraction et de découpe de texte qui tiennent compte de la mise en page, qui optimisent les documents à récupérer en rationalisant le prétraitement grâce à des fonctions SQL courtes.

Désormais, vous pouvez rendre vos documents prêts pour l’IA plus rapidement grâce à deux nouvelles fonctions de prétraitement SQL. Nous mettons en œuvre des solutions rationalisées pour le traitement de documents à partir du stockage Blob (e.g., Amazon S3) en représentations textuelles à des fins d’utilisation dans des applications de génération augmentée de récupération (RAG). Les utilisateurs SQL peuvent désormais remplacer les pipelines de traitement de documents complexes par des fonctions SQL simples de Cortex AI, telles que PARSE_DOCUMENT (public preview) et SPLIT_TEXT_RECURSIVE_CHARACTER (private preview). La fonction d'analyse se charge d'extraire le texte et la mise en page des documents. Les développeurs n’ont pas à déplacer les données brutes de leur emplacement de stockage d’origine. La fonction text splitting prend en charge le découpage du texte extrait en segments plus optimisés pour l’indexation et la récupération. En savoir plus.

Améliorations des analyses conversationnelles dans Cortex Analyst

Élargissez le champ des analyses précises en libre-service en langage naturel avec Cortex Analyst. Snowflake Cortex Analyst continue d’évoluer en tant que service entièrement géré, fournissant des analyses conversationnelles en libre-service qui permettent aux utilisateurs d’interagir en toute transparence avec des données structurées dans Snowflake. Les récentes mises à jour améliorent l’expérience utilisateur et la profondeur analytique, notamment la prise en charge SQL Joins des schémas Star et Snowflake (public preview) tout en maintenant une haute qualité, ce qui permet des explorations de données plus complexes et des informations plus riches. En outre, les conversations multitours (public preview) permettent aux utilisateurs de poser des questions complémentaires pour des interactions plus fluides. L'intégration à Cortex Search (public preview) améliore la précision des requêtes SQL générées en récupérant dynamiquement des valeurs littérales exactes ou similaires pour les champs de données complexes et à cardinalité élevée, tandis que les contrôles d'accès basés sur les rôles au niveau de l'API renforcent la sécurité et la gouvernance.

Ensemble, ces mises à jour permettent aux entreprises de tirer en toute sécurité des informations exactes et actualisées de leurs données, ce qui réduit le coût global de la prise de décision basée sur les données. Pour en savoir plus sur ces nouvelles fonctionnalités et les mises à jour associées, consultez notre article de blog sur Cortex Analyst.

Outils avancés d’orchestration et d’observabilité pour les applications LLM

Réduisez l’intégration et l’orchestration manuelles dans les applications de chat avec l’API Cortex Chat (bientôt en public preview), qui simplifie la création d’applications interactives dans Snowflake. En combinant la récupération et la génération en un seul appel API, vous pouvez désormais créer des applications de chat agentiques pour parler aux données structurées et non structurées. Le prompt optimisé permet des réponses de haute qualité ainsi que des références qui réduisent les hallucinations et augmentent la confiance. Un point de terminaison d’intégration unique simplifie l’architecture des applications.

Améliorez la fiabilité des applications d’IA grâce à une évaluation et une surveillance intégrées grâce à la nouvelle solution intégrée AI Observability for LLM Apps (private preview). Cette suite d’observabilité fournit des outils essentiels pour améliorer l’évaluation et la confiance dans les applications de LLM, soutenant ainsi les efforts de conformité des clients en matière d’IA. Ces fonctionnalités d’observabilité permettent aux développeurs d’applications d’évaluer les indicateurs de qualité, tels que la pertinence, l’ancrage et le biais, ainsi que les indicateurs de performance traditionnels, tels que la latence tout au long du processus de développement. Elles permettent également un suivi minutieux des journaux d’applications, ce qui permet aux entreprises de surveiller de près leurs applications d’IA.