16 façons d’utiliser les données et l’IA pour les compagnies d’assurance

Modélisation prédictive de la fréquence et de la gravité des sinistres

Prévoyez la probabilité et le coût potentiel des sinistres futurs en vous appuyant sur des données historiques, ce qui permet une meilleure planification financière et la répartition des réserves, et que les assureurs soient préparés aux remboursements futurs.

Tri et hiérarchisation des sinistres

Les modèles de machine learning peuvent aider à trier automatiquement les déclarations de sinistres, en permettant aux assureurs de prioriser les sinistres à forte valeur ou à haut risque pour un traitement plus rapide, améliorant ainsi l’efficacité et la satisfaction des clients.

Détection des anomalies dans les déclarations de sinistre

Les modèles prédictifs peuvent tenter d’identifier les sinistres à coût élevé moins évidents à un stade précoce du processus, en alertant les professionnels des sinistres sur la nécessité potentielle d’orienter le sinistre vers des ressources dûment qualifiées. Une intervention aussi précoce peut aider à réduire la gravité des sinistres.

Détection des fraudes

Les modèles d’analyse avancée et de machine learning peuvent détecter des comportements inhabituels ou des incohérences dans les déclarations de sinistres, ce qui aide à repérer et à enquêter sur les demandes suspectes avant d’effectuer les paiements.

Maîtrise des coûts et réduction des fuites

Les analyses permettent d’identifier les secteurs de fuite des coûts en raison de dépenses inutiles ou d’inefficacités dans le processus de demandes de remboursement. Les assureurs peuvent utiliser ces informations pour resserrer leurs processus et réduire les coûts globaux des sinistres.

Analyse du texte et des opinions

Les fonctionnalités d'IA générative peuvent aider à analyser les données non structurées à partir des notes de sinistres, des e-mails des clients et des transcriptions d'appels afin de recueillir des informations sur la complexité des sinistres, l'opinion des clients et l'insatisfaction ou la fraude potentielle.

Modèles de détection des risques de litiges

Si un sinistre est signalé comme étant plus susceptible d’entraîner un litige, les assureurs peuvent se concentrer sur des stratégies de négociation et de règlement plus agressives, prioriser les domaines où les sinistres peuvent bénéficier des services d’experts en sinistres plus expérimentés ou établir une répartition plus éclairée des ressources dédiées aux sinistres.

Optimisation du règlement des sinistres

En analysant les données historiques de règlement des sinistres, les assureurs peuvent identifier des stratégies de règlement optimales qui équilibrent l'efficacité des coûts et la satisfaction des clients. Cela peut inclure l'identification des cas où un règlement rapide pourrait être bénéfique ou des cas où d'autres modes de règlement des différends pourraient être plus efficaces.

Expérience et satisfaction des clients

Les analyses peuvent aider les assureurs à comprendre le processus de demande d'indemnisation du point de vue du client, en identifiant les goulots d'étranglement ou les points de friction. De telles informations peuvent contribuer à améliorer le processus de traitement des sinistres, tout en améliorant globalement l’expérience client et la fidélité.

Intégration avec des données externes

L’intégration des données sur les sinistres à des sources externes, telles que les données météorologiques pour les sinistres en cas de catastrophe naturelle ou les données télématiques pour les sinistres d’assurance automobile, peut fournir des informations plus approfondies sur les circonstances et la validité des sinistres, facilitant ainsi des évaluations plus précises et plus justes.