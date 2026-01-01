Von Anfang an lautete die Mission von Snowflake, Kundenunternehmen dabei zu unterstützen, mehr Wert aus ihren Daten zu gewinnen. Im Zeitalter der Unternehmens-KI erstreckt sich diese Mission mehr denn je auf unstrukturierte Daten, wo sich RAG zum Standardansatz bei der Anpassung von generativen Chatapplikationen mit firmeneigenen Daten entwickelt hat. Mit RAG können Unternehmen unter anderem leistungsstarke Kundendienst-, Vertriebs- und F&E-Anwendungen erstellen, die ihre firmeneigenen Daten genau nutzen.

Doch obwohl der Abruf ein grundlegender Bestandteil eines jeden KI-Anwendungsstacks ist, bleibt der Aufbau eines hochwertigen, leistungsstarken RAG-Systems für die meisten Unternehmen eine Herausforderung. Bedenken Sie, welche Komponenten Sie benötigen, um RAG in großem Umfang erfolgreich einzusetzen: