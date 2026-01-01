Die Agenten-Kontrollebene: Verwaltung von KI-Agenten im großen Maßstab

Da Agenten Reasoning, Abrufe und Tool-Nutzung kombinieren, muss die Kontrollebene koordinieren, was passiert, bevor eine Aktion ausgeführt wird: wer oder was handelt, welcher Kontext verfügbar ist, welche Richtlinien gelten, wann menschliches Urteilsvermögen erforderlich ist und wie das Ergebnis danach aufgezeichnet wird.

Durchsetzung von Governance und Richtlinien zur Laufzeit

Eine Agentenrichtlinie hat nur begrenzten Wert, wenn sie nur in einem Designdokument oder einer Prompt-Vorlage existiert. Zur Laufzeit muss die Kontrollebene bewerten, ob ein Agent eine Tabelle abrufen, ein externes Tool aufrufen, eine Nachricht senden, einen Datensatz aktualisieren oder an eine:n menschliche:n Prüfer:in eskalieren soll.

Diese Richtlinien können von dem:der Benutzer:in, vom Agenten, von der Datenklassifizierung, vom aufgerufenen Tool, von der angeforderten Aktion und vom Risikoniveau des Workflows abhängen. Beispielsweise darf ein Kundenservice-Agent möglicherweise eine Fallhistorie ohne Genehmigung zusammenfassen, aber eine Rückerstattung, eine Kontoänderung oder die Offenlegung sensibler Informationen erfordert zusätzliche Prüfungen. Laufzeit-Governance bietet dem Unternehmen eine Möglichkeit, das Verhalten von Agenten einzuschränken, wenn der Agent von der Analyse zur Aktion übergeht.

Agenten eine überprüfbare Identität geben

Ein Enterprise Agent benötigt eine Identität, die von dem:der Benutzer:in, vom Modell und von der Anwendung, die das Hosting übernimmt, getrennt ist. Ohne diese Identität ist es schwierig, grundlegende Audit-Fragen zu beantworten: Welcher Agent hat auf die Daten zugegriffen? Welche:r Benutzer:in hat die Sitzung autorisiert? Welches Dienstkonto hat das Tool aufgerufen? Welche Richtlinie hat die Aktion erlaubt?

Die Agentenidentität unterstützt Zero-Trust-Ansätze für KI-Systeme. Anstatt ständigen Zugriff auf Tools oder Datasets zu gewähren, kann das Unternehmen einen Just-in-Time-Zugriff basierend auf der Rolle des Agenten, den Berechtigungen des:der Benutzer:in, der Aufgabe und dem aktuellen Richtlinienstatus verlangen. Ein Beschaffungsagent kann beispielsweise die Berechtigung haben, während eines Sourcing-Workflows genehmigte Lieferantendaten zu lesen, aber nicht auf nicht zusammenhängende Vertrags-Repositories zuzugreifen oder Bestellungen ohne Genehmigung zu senden.

Die Attestierung hängt ebenfalls von der Identität ab. Wenn ein Agent eine überprüfbare Identität hat, kann das System einen Datensatz erstellen, der an diese Identität gebunden ist. Dies ist unerlässlich für die Überprüfung von Vorfällen, das Compliance-Reporting und die fortlaufende Evaluierung.

Standardisierte Observability über den gesamten Lebenszyklus von Agenten hinweg

Die Agenten-Observability gibt Teams die nötigen Traces, Metriken und Bewertungen, um das Verhalten von Agenten zu überprüfen. Die Kontrollebene verbraucht diese Telemetrie und wendet sie auf Agenten, Workflows und Umgebungen an.

Für einen Agenten-Workflow kann ein Trace Abrufschritte, Tool-Aufrufe, zwischenzeitliche Reasoning-Artefakte, Richtlinienprüfungen, Genehmigungen, Wiederholungsversuche, Fehler und endgültige Ausgaben umfassen. Im Laufe der Zeit zeigen Traces, ob der Agent Tools übermäßig nutzt, irrelevanten Kontext abruft, zu oft eskaliert oder Ausgaben produziert, die die Evaluierung nicht bestehen.

Eine Kontrollebene standardisiert, wie diese Informationen gesammelt und überprüft werden. Anstatt dass jedes Agenten-Framework eine andere Überwachungsansicht erzeugt, erhält das Unternehmen eine konsistente Aufzeichnung des Verhaltens über den gesamten Lebenszyklus des Agenten: Entwicklung, Tests, Bereitstellung, Laufzeitüberwachung und Stilllegung.

Verwaltung von Lebenszyklus, Versionen und kontrolliertem Kontext

Das Verhalten von Agenten ändert sich im Laufe der Zeit, wenn sich Tool-Schemata, Modellanbieter, Geschäftsregeln oder Datenquellen in ihrer Umgebung ändern. Ohne Lebenszyklusmanagement haben Teams es schwerer nachzuvollziehen, welche Version des Agenten ausgeführt wurde, welchen Kontext er verwendet hat und ob die Kontrollen angewendet wurden, insbesondere wenn Agenten teamübergreifend arbeiten.

Die Kontrollebene bietet einen Ort, um Agenten zu registrieren, Versionen zu verfolgen, Eigentümer zuzuweisen und den Bereitstellungsstatus zu verwalten. Sie hilft auch dabei, den von Agenten verwendeten Kontext zu steuern. In vielen Unternehmens-Workflows ist die wichtigste Eingabe der kontrollierte Geschäftskontext, der Kund:innen, Produkte, Konten, Richtlinien, Metriken und den Prozessstatus definiert.

Ein Vertriebsagent, der beispielsweise Fragen zur Integrität der Pipeline beantwortet, benötigt die aktuelle Definition einer qualifizierten Pipeline, Zugriff auf genehmigte Kontodaten und Einblick in die Berechtigungen der Nutzer:innen. Wenn der Kontext über die Kontrollebene bereitgestellt wird, können Agenten mit kontrollierten Quellen arbeiten, anstatt mit improvisierten Kopien, veralteten Extrakten oder von Nutzer:innen bereitgestellten Dateien.

Leo Rodriguez, Principal Product Marketing Manager, KI/ML, bei Snowflake, bringt das Kontextproblem auf den Punkt: „Die KI-Modelle sind intelligent. Das Problem ist, dass sie nicht automatisch über den geschäftlichen Kontext verfügen, um vom Unternehmen als vertrauenswürdig eingestuft zu werden. Um genaue Antworten zu erhalten, müssen Sie dem Modell die Definitionen, Beziehungen, Berechtigungen und vertrauenswürdigen Quellen geben, die es benötigt, um Unternehmensdaten zu analysieren.“

Steuerung des Modell- und Tool-Zugriffs über Gateways

Da Agenten mit Modellen und Tools interagieren, werden Gateways zu einem praktischen Bestandteil der Kontrollebene.

Ein LLM-Gateway verwaltet den Zugriff auf Modelle: Ein LLM-Gateway kann Anfragen über verschiedene Anbieter hinweg weiterleiten, Schlüssel- und Budget-Kontrollen durchsetzen, Leitplanken anwenden, die Nutzung erfassen und die Protokollierung standardisieren. Für Unternehmen, die mehrere Modelle verwenden, verhindert diese Schicht, dass der Modellzugriff zu einer Reihe von unzusammenhängenden Anmeldeinformationen wird, die in verschiedenen Anwendungen eingebettet sind.

Ein LLM-Gateway kann Anfragen über verschiedene Anbieter hinweg weiterleiten, Schlüssel- und Budget-Kontrollen durchsetzen, Leitplanken anwenden, die Nutzung erfassen und die Protokollierung standardisieren. Für Unternehmen, die mehrere Modelle verwenden, verhindert diese Schicht, dass der Modellzugriff zu einer Reihe von unzusammenhängenden Anmeldeinformationen wird, die in verschiedenen Anwendungen eingebettet sind. Ein MCP-Gateway verwaltet den Zugriff von Agenten auf Tools. Das Model Context Protocol (MCP) bietet Agenten eine strukturierte Möglichkeit, sich mit Tools und externen Systemen zu verbinden, aber diese Konnektivität erweitert auch die Angriffsfläche für die Durchsetzung von Richtlinien. Ein Gateway kann den Zugriff auf Tools vermitteln, angeforderte Aktionen überprüfen, Berechtigungen anwenden und aufzeichnen, was der Agent versucht hat zu tun.

Zusammen helfen diese Gateways der Kontrollebene, beide Seiten der Agentenausführung zu steuern: die Modellaufrufe, die Reasoning erzeugen, und die Tool-Aufrufe, die Reasoning in Aktionen umsetzen.

Sehen Sie sich an, wie der führende KI-Forscher Andrew Ng den Aufstieg von KI-Agenten und Agentic Reasoning untersucht: