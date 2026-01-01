Le plan de contrôle agentique : piloter les agents d'IA à grande échelle

Parce que les agents combinent raisonnement, récupération et utilisation d'outils, le plan de contrôle doit coordonner ce qui se passe avant qu'une action soit exécutée : qui ou quoi agit, quel contexte est disponible, quelles politiques s'appliquent, quand un jugement humain est requis et comment le résultat est enregistré par la suite.

Appliquer la gouvernance et les politiques à l’exécution

Une politique d’agent a une valeur limitée si elle n’existe que dans un document de conception ou un modèle de prompt. Au moment de l’exécution, le plan de contrôle doit évaluer si un agent doit récupérer une table, appeler un outil externe, envoyer un message, mettre à jour un enregistrement ou faire appel à un réviseur humain.

Ces politiques peuvent dépendre de l’utilisateur, de l’agent, de la classification des données, de l’outil appelé, de l’action demandée et du niveau de risque du workflow. Par exemple, un agent du service client peut être autorisé à résumer l’historique d’un dossier sans approbation, mais un remboursement, une modification de compte ou la divulgation d’informations sensibles nécessitent des vérifications supplémentaires. La gouvernance à l’exécution offre à l’entreprise un moyen de contraindre le comportement de l’agent lorsque celui-ci passe de l’analyse à l’action.

Donner aux agents une identité vérifiable

Un agent d’entreprise a besoin d’une identité distincte de celle de l’utilisateur, du modèle et de l’application qui en assure l’hébergement. Sans cette identité, il est difficile de répondre aux questions d’audit de base : Quel agent a accédé aux données ? Quel utilisateur a autorisé la session ? Quel compte de service a appelé l’outil ? Quelle politique a autorisé l’action ?

L’identité de l’agent prend en charge les approches Zero Trust pour les systèmes d’IA. Plutôt que d'accorder un accès permanent aux outils ou aux jeux de données, l'entreprise peut exiger un accès juste-à-temps fondé sur le rôle de l'agent, les droits de l'utilisateur, la tâche et l'état actuel des politiques. Un agent d'approvisionnement, par exemple, peut être autorisé à consulter les données des fournisseurs approuvés lors d'un workflow de sourcing, mais pas à accéder à des référentiels de contrats sans rapport ni à envoyer des bons de commande sans approbation.

L’attestation dépend également de l’identité. Lorsqu’un agent possède une identité vérifiable, le système peut créer un enregistrement lié à cette identité. Cela est essentiel pour l’examen des incidents, les rapports de conformité et l’évaluation continue.

Standardiser l’observabilité tout au long du cycle de vie de l’agent

L’observabilité des agents fournit aux équipes les traces, les métriques et les évaluations nécessaires pour inspecter le comportement des agents. Le plan de contrôle consomme cette télémétrie et l’applique aux agents, aux workflows et aux environnements.

Pour un workflow agentique, une trace peut inclure des étapes de récupération, des appels d'outils, des artefacts intermédiaires de raisonnement, des contrôles de politiques, des approbations, des nouvelles tentatives, des échecs et des résultats finaux. Au fil du temps, les traces montrent si l’agent utilise trop d’outils, récupère un contexte non pertinent, fait trop souvent appel à un humain ou produit des sorties qui échouent à l’évaluation.

Un plan de contrôle standardise la façon dont ces informations sont collectées et examinées. Au lieu que chaque framework d’agent produise une vue de surveillance différente, l’entreprise obtient un enregistrement constant du comportement tout au long du cycle de vie de l’agent : développement, tests, déploiement, surveillance à l’exécution et retrait.

Gérer le cycle de vie, les versions et le contexte gouverné

Le comportement de l’agent évolue au fil du temps à mesure que les schémas d’outils, les fournisseurs de modèles, les règles business ou les sources de données changent autour de lui. Sans gestion du cycle de vie, les équipes peinent davantage à retracer quelle version de l'agent s'est exécutée, quel contexte a été utilisé et si les contrôles ont été appliqués, notamment lorsque les agents opèrent à l'échelle de plusieurs équipes.

Le plan de contrôle offre un espace pour enregistrer les agents, suivre les versions, affecter des propriétaires et gérer le statut de déploiement. Il aide également à gouverner le contexte utilisé par les agents. Dans de nombreux workflows d’entreprise, l’entrée la plus importante est le contexte métier gouverné qui définit les clients, les produits, les comptes, les politiques, les métriques et l’état des processus.

Un agent commercial qui répond à des questions sur la santé du pipeline, par exemple, a besoin de la définition actuelle d’un pipeline qualifié, d’un accès aux données de compte approuvées et d’une visibilité sur les autorisations de l’utilisateur. Lorsque le contexte est fourni via le plan de contrôle, les agents peuvent travailler à partir de sources gouvernées plutôt que de copies improvisées, d’extraits obsolètes ou de fichiers fournis par l’utilisateur.

Leo Rodriguez, Principal Product Marketing Manager, IA/ML, chez Snowflake, pose clairement le problème du contexte : « Les modèles d’IA sont intelligents. Le problème est qu’ils n’ont pas automatiquement le contexte stratégique nécessaire pour que l’entreprise leur fasse confiance. Pour obtenir des réponses précises, vous devez fournir au modèle les définitions, les relations, les autorisations et les sources de confiance dont il a besoin pour raisonner sur les données de l’entreprise. »

Contrôler l’accès aux modèles et aux outils via des passerelles

À mesure que les agents interagissent avec les modèles et les outils, les passerelles deviennent un élément pratique du plan de contrôle.

Une passerelle LLM gère l’accès aux modèles : Une passerelle LLM peut acheminer les requêtes entre les fournisseurs, appliquer des contrôles de clés et de budget, mettre en place des garde-fous, capturer l’utilisation et standardiser la journalisation. Pour les organisations utilisant plusieurs modèles, cette couche évite que l’accès aux modèles ne devienne un ensemble d’identifiants déconnectés intégrés dans diverses applications.

Une passerelle LLM peut acheminer les requêtes entre les fournisseurs, appliquer des contrôles de clés et de budget, mettre en place des garde-fous, capturer l’utilisation et standardiser la journalisation. Pour les organisations utilisant plusieurs modèles, cette couche évite que l’accès aux modèles ne devienne un ensemble d’identifiants déconnectés intégrés dans diverses applications. Une passerelle MCP gère l’accès des agents aux outils. Le Model Context Protocol (MCP) offre aux agents un moyen structuré de se connecter aux outils et aux systèmes externes, mais cette connectivité élargit également la surface d’application des politiques. Une passerelle peut réguler l'accès aux outils, inspecter les actions demandées, appliquer les droits et enregistrer ce que l'agent a tenté de faire.

Ensemble, ces passerelles aident le plan de contrôle à gouverner les deux aspects de l’exécution des agents : les appels de modèles qui produisent le raisonnement et les appels d’outils qui transforment ce raisonnement en action.

Regardez Andrew Ng, chercheur de premier plan en IA, explorer l’essor des agents d’IA et du raisonnement agentique :