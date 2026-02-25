Model Cards erklärt: KI-Modelle für Vertrauen, Transparenz und Compliance dokumentieren

Mitchell et al. schlugen eine Struktur für Model Cards vor, die Teams eine einheitliche Möglichkeit bietet, Modelldetails, den vorgesehenen Verwendungszweck, die Performance und Einschränkungen zu dokumentieren. Das genaue Format kann je nach Unternehmen, Modelltyp und Risikostufe variieren, aber die kanonischen Abschnitte bleiben eine nützliche Grundlage.

1. Modelldetails

Der Abschnitt zu den Modelldetails identifiziert das Modell und das dafür verantwortliche Team. Er enthält in der Regel den Modellnamen, die Version, das Veröffentlichungsdatum, den Modelltyp, die Lizenz, Zitate oder Paper-Referenzen, den:die Eigentümer:in und Kontaktinformationen.

Ohne Version, Eigentümer:in oder Datum ist eine Model Card weniger nützlich, da Prüfer:innen nicht erkennen können, welches Modell sie beschreibt, ob sie die aktuell bereitgestellte Version widerspiegelt oder an wen sie sich wenden können, wenn sich die Performance ändert.

2. Vorgesehener Verwendungszweck

Der Abschnitt zum vorgesehenen Verwendungszweck beschreibt, wofür das Modell entwickelt wurde, wer es voraussichtlich nutzen wird und welche Anwendungsfälle außerhalb seines vorgesehenen Rahmens liegen. Ein Modell, das zur Klassifizierung von Support-Tickets für das Routing entwickelt wurde, ist nicht zwangsläufig für Entscheidungen über Anspruchsberechtigungen oder rechtsverbindliche Antworten geeignet.

Nicht vorgesehene Verwendungszwecke sollten direkt angegeben werden. Das Risiko eines Modells steigt oft, wenn es in einem Workflow wiederverwendet wird, der seinem ursprünglichen Kontext ähnelt, aber andere Daten, Nutzer:innen, Konsequenzen oder regulatorische Verpflichtungen mit sich bringt.

3. Faktoren

Der Abschnitt zu den Faktoren identifiziert Bedingungen, die die Performance des Modells beeinflussen können: demografische Faktoren, Umweltbedingungen, Datenerfassungsmethoden, instrumentelle Unterschiede, Sprachvariationen, Geografie, Gerätetyp oder andere kontextspezifische Variablen.

Für ein Computer-Vision-Modell könnten relevante Faktoren Beleuchtung, Bildauflösung oder Hautton sein. Für ein Sprachmodell könnten dies Dialekt, Fachvokabular oder Dokumentformat sein. Für ein Enterprise-Prognosemodell könnten diese Faktoren Region, Saisonalität, Produktkategorie oder Kundensegment umfassen.

4. Metriken

Der Abschnitt zu den Metriken erklärt, wie das Modell evaluiert wurde. Er kann Genauigkeit, Präzision, Recall, F1-Score, Falsch-Positiv-Rate, Falsch-Negativ-Rate, Latenz, Kalibrierung, Robustheitsmaße oder aufgabenspezifische Metriken umfassen.

Aggregierte Performance-Zahlen reichen nicht aus. Der Abschnitt zu den Metriken sollte erklären, warum die ausgewählten Metriken für den Anwendungsfall wichtig sind, welche Schwellenwerte angewendet wurden und wie sich diese Schwellenwerte auf nachgelagerte Entscheidungen auswirken.

5. Evaluierungsdaten

Der Abschnitt zu den Evaluierungsdaten beschreibt die Datasets, die zum Testen des Modells verwendet wurden – woher sie stammen, warum sie ausgewählt wurden, wie sie vorverarbeitet wurden und ob sie die vorgesehene Bereitstellungsumgebung des Modells widerspiegeln.

Ein Modell, das mit sauberen, ausgewogenen oder synthetischen Daten evaluiert wurde, kann sich bei Produktionsdaten mit fehlenden Werten, Klassenungleichgewichten, mehrdeutigen Labels oder Distribution Drift anders verhalten.

6. Trainingsdaten

Der Abschnitt zu den Trainingsdaten beschreibt die Datasets, die zum Trainieren des Modells verwendet wurden: Quelle, Motivation, Vorverarbeitungsschritte, Einschluss- und Ausschlusskriterien sowie bekannte Einschränkungen. Wenn ein separates Datenblatt für das Trainings-Dataset existiert, kann die Model Card darauf verweisen, anstatt die Details zu duplizieren.

Bei Foundation-Modellen oder Modellen, die mit großen Datensammlungen trainiert wurden, muss dieser Abschnitt möglicherweise den Trainingsmix, Daten-Cutoffs, Filterpraktiken und Kategorien ausgeschlossener Inhalte abdecken. Für feinangepasste Modelle sollte er das Basismodell von den Daten für die Feinanpassung unterscheiden und beschreiben, wie die Feinanpassung das erwartete Verhalten verändert.

7. Quantitative Analysen

Der Abschnitt zu den quantitativen Analysen schlüsselt die Performance nach relevanten Faktoren auf. Hier berichten Teams über die aufgeschlüsselte Performance, Subgruppenanalysen und intersektionale Analysen.

Die aggregierte Genauigkeit kann akzeptabel erscheinen, während die Performance je nach Sprache, Region, Gerätetyp oder demografischer Gruppe variiert. Die Dokumentation dieser Unterschiede zeigt den Bereitstellenden, wo möglicherweise zusätzliche Tests, Überwachungen oder Abhilfemaßnahmen erforderlich sind.