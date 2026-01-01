CoCo Skills sind integrierte, spezialisierte Workflows, mit denen CoCo komplexe Daten- und Entwicklungsaufgaben vollautomatisch für Sie erledigt. Dazu gehören beispielsweise:

Durchsuchen Ihres Datenkatalogs

Generieren und Ausführen von SQL-Abfragen

Parsing von dbt-Projekten

Vergleichen von Datasets und Validieren von Outputs

Sie müssen diese Skills nicht manuell aufrufen (obwohl dies möglich ist). Beschreiben Sie einfach in natürlicher Sprache, was Sie benötigen, und CoCo wählt und koordiniert automatisch die passenden Tools. Erkunden Sie die Dokumentation zu Snowflake CoCo, um mehr zu erfahren.