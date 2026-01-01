Zum Inhalt springen

Snowflake World Tour Berlin | 29. September 2026

Making AI Real for Business

Jetzt anmelden
Plattform
Übersicht
CoCoCortex AIMarketplaceNotebooksOpenflowHorizon CatalogHorizon ContextSnowflake TrailSnowflake PostgresAdaptive Compute
Compliance, Sicherheit, Discovery und Governance FinOpsObservability (EN)Well-Architected Framework (EN)
Ressourcen

NEU Snowflake CoCo: Unternehmens-KI sicher skalieren

Snowflake CoCo

Ihr datennativer KI-Coding-Agent: Verwandeln Sie komplexe Workflows in einfache Interaktionen – egal, ob für Data Engineering, Analytics oder KI.

Kostenlos starten

Video ansehen:

CoCo Desktop Demo

Mac/Linux

Windows (nativ)

CoCo Desktop herunterladenJetzt allgemein verfügbar
Mac mit Apple Silicon
Download
Mac mit Intel-Prozessor
Download
CoCo CLI installieren
curl -LsS https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.sh | sh
ai pulse promo image
DIENSTAG, 18. AUGUST | 19 UHR MESZ

Snowflake AI Pulse: Latest Features & Releases

Die neuesten Snowflake AI-Features im Überblick: Erleben Sie diese live in einer Demo, tauchen Sie tief in einen echten Anwendungsfall ein, stellen Sie unserem Team Ihre Fragen – und setzen Sie das Gelernte direkt in die Praxis um.

Übersicht

Mit Snowflake CoCo entwickeln egal, wo Sie arbeiten

Verified by agent owner badge

Desktop

Snowflake CoCo Desktop

Eine umfassende KI-Entwicklungsumgebung für macOS oder Windows mit integriertem Zugriff auf lokale Dateien, Terminals und Snowflake. 

Laden Sie CoCo Desktop herunter
Agents in Snowflake Intelligence

Terminal

Snowflake CoCo CLI

Ein Terminal-nativer KI-Coding-Agent, der Ihre lokale Entwicklungsumgebung direkt mit Ihrem Data Stack verbindet.

Verified by agent owner badge

Browser

Snowflake CoCo in Snowsight

Ein persistenter Coding-Agent, der über Snowflake Workspaces, Notebooks und andere Snowsight-UI-Workflows hinweg dauerhaft verfügbar ist.

Verified by agent owner badge

Bestehende Tools

Snowflake CoCo-Erweiterung

Eine Integration, die CoCo direkt in Ihre IDE einbindet und datennative Entwicklung mit Agenten in die Tools bringt, die Sie bereits nutzen.

Vorteile

Beschleunigen Sie Ihren Data Lifecycle mit Snowflake CoCo

speed

Entwickeln Sie exponentiell schneller durch einfache Konversation

Erstellen Sie Datenpipelines, Analytics, ML-Modelle, Apps und KI-Agenten ganz einfach in natürlicher Sprache. 

user icon

Arbeiten Sie verlässlich mit einem Agenten, der Ihren Stack kennt

CoCo liest Ihren Katalog, Ihre Lineage- sowie RBAC-Richtlinien, sodass der generierte Code stets auf reale Objekte mit den korrekten Berechtigungen verweist.

easy-consolidate

Nutzen Sie Ihre gewohnten Tools und Workflows einfach weiter

Arbeiten Sie genau dort, wo Sie bereits arbeiten – ob in Snowflake, im Terminal oder in Ihrer IDE – mit einem kontrollierten Agenten, skalierbar für das gesamte Unternehmen.

Beschleunigte Innovation

Konzipieren, Bauen und Bereitstellen in Rekordzeit

  • Identifizieren Sie Daten und erstellen Sie Pipelines über dbt, Apache Airflow,®1  Postgres, Spark und AWS Glue hinweg – ganz einfach in natürlicher Sprache.
  • Erstellen Sie ML-Pipelines auf autonome Weise – vollständig ausführbar und direkt in Snowflake Notebooks nutzbar.
  • Erstellen Sie Apps und Agenten, die nativ in Ihren Unternehmensdaten, Ihrer Governance und Ihrem Compute-Kontext verankert sind.

„Wir machen Snowflake CoCo zu einem Kernbestandteil unserer Arbeitsweise als Unternehmen. Wir rollen die Lösung in der gesamten Organisation aus, nicht nur in unserem Datenteam. Da CoCo unsere Daten, unsere Umgebung und unsere Governance versteht, können Teams Workflows auf Basis sicherer, zuverlässiger Daten erstellen und automatisieren – ganz ohne spezialisiertes Fachwissen.“

Matt Luizzi
VP of Analytics, WHOOP
speed e2e

 Starke Datengrundlage

Ein Agenten-Framework für Daten – nicht nur für Code

  • Profitieren Sie vom ersten Prompt an von präzise verankerten Ergebnissen, da CoCo Ihren Unternehmenskontext inklusive Katalog, Lineage, RBAC, Compute- und Pipeline-Abhängigkeiten genau kennt.
  • Ersetzen Sie generische Code-Wrapper durch integrierte, auf Snowflake spezialisierte Tools wie die semantische Katalogsuche, Data Diffing, Sandboxed Runtimes und mehr.
  • Vereinfachen Sie komplexe, mehrstufige Datenaufgaben vollautomatisch. Die Orchestrierung koordiniert Sub-Agenten und steuert Modell-Routen, um Kosten und Genauigkeit automatisch auszubalancieren.
Dokumentation erkunden

Kosten-Governance

Optimierung und Kontrolle Ihrer tatsächlichen KI-Ausgaben

  • Verfolgen Sie in Echtzeit, wie KI über Anwender:innen, Teams und Workloads hinweg eingesetzt wird – und nicht erst Wochen später, wenn die Rechnung eintrifft. 
  • Weisen Sie den KI-Verbrauch mit dem nativen Tagging-Framework von Snowflake gezielt Projekten, Abteilungen oder Kostenstellen zu. So lassen sich Chargeback und Showback ganz einfach umsetzen.
  • Richten Sie frühzeitig Leitplanken ein, bevor Kosten zur Überraschung werden – mithilfe von nutzerbasierten Quoten und automatischen Benachrichtigungen.
Blogbeitrag lesen
Interact with Snowflake CoCo wherever you work
Shelter Mutual Insurance logo

Für Unternehmen konzipiert

Integrierte Erweiterbarkeit, Interoperabilität und Anpassbarkeit

  • Verwalten Sie Berechtigungen und Nutzungsrichtlinien über eine zentrale Konfiguration und präzise Kontrollmöglichkeiten.
  • Verknüpfen Sie Jira, GitHub und andere Agents in Ihrer Entwickler-Toolchain über die direkt einsatzbereite Unterstützung des Model Context Protocol (MCP). Binden Sie Funktionen über das SDK, den MCP-Server und die Async-API nahtlos in Agenten und automatisierte Workflows ein.
  • Erstellen, teilen und verfeinern Sie spezialisierte Agent-Skills oder migrieren Sie vorhandene Workflows von anderen Coding-Agents mithilfe des offenen agents.md-Frameworks.
  • Wählen Sie – basierend auf Qualität, Latenz und Kosten – zwischen Modellen wie Claude Opus 4.8, Claude Opus 4.7, Claude Opus 4.6, Claude Opus 4.5, Claude Sonnet 5, Claude Sonnet 4.6, Claude Sonnet 4.5, OpenAI GPT 5.4 und OpenAI GPT 5.2.
United Rentals logo

„CoCo hilft unseren Entwickler:innen, die Performance unserer Business-Intelligence-Tools zu steigern. Dadurch brauchen wir spürbar weniger Zeit, um Qualität und Geschwindigkeit von Abfrage-Antworten in natürlicher Sprache zu optimieren.“

Tony Leopold
Chief Technology and Strategy Officer, United Rentals

Nativ und integriert

Nahtlose Verfügbarkeit direkt in Ihrer Entwicklungsumgebung

  • Arbeiten Sie nativ auf dem Desktop, in der CLI oder in Snowsight – mit vollem Unternehmensdatenkontext über verschiedene Umgebungen hinweg.
  • Integrieren Sie CoCo in Ihre bestehenden IDEs oder Tools – dank der CoCo-Erweiterung für VS Code, dem CoCo-Plugin für Claude Code oder dem Agent Client Protocol werden über 30 Editoren unterstützt.
  • Binden Sie CoCo über das SDK, den MCP-Server und die Async-API nahtlos in Agenten und automatisierte Workflows ein.
Shelter Insurance logo

„CoCo unterstützt uns dabei, Reibungsverluste in der täglichen Daten- und KI-Entwicklung zu reduzieren und gleichzeitig die erforderlichen Kontroll- und Aufsichtsmechanismen in einem regulierten Umfeld zu wahren. Dank des bereitgestellten Kontexts können unsere Teams schneller entwickeln und erfolgreicher arbeiten.“

Vibhor Gupta
VP of Enterprise Data & AI, Shelter Mutual Insurance
Interact with Snowflake CoCo wherever you work

Bereit, mit Snowflake CoCo durchzustarten?

Kostenlos starten
Dokumentation lesen

Erste Schritte

Gehen Sie den nächsten Schritt mit Snowflake

Starten Sie Ihre Testversion mit 40 $ kostenfreiem Startguthaben²

  • Beschleunigen Sie die End-to-End-Entwicklung
  • Standardmäßig kontextbezogen
  • Offen, erweiterbar und bereit für den produktiven Einsatz
Kostenlos starten

Snowflake CoCo

Häufig gestellte Fragen

Snowflake CoCo ist der erste echte datennative KI-Coding-Agent, entwickelt zur drastischen Verkürzung der Time-to-Value über den gesamten modernen Data Stack hinweg. Er verfügt über ein tiefes Verständnis für die Daten, den Compute-Kontext, die Governance und die operativen Semantiken Ihres Unternehmens. Er arbeitet direkt in Snowflake und nutzt Ihre kontrollierten Daten, Metadaten und Berechtigungen, um präzisen, produktionsbereiten Code zu generieren – so gelangen Sie noch schneller von der Idee zur Ausführung.

Ja. Snowflake CoCo ist schlicht der neue Name für Cortex Code. Die Produktfunktionalität und die Architektur bleiben absolut gleich. Die Umbenennung spiegelt eine umfassendere Vision für die KI-gestützte Entwicklung innerhalb von Snowflake wider; die vorhandenen Fähigkeiten und Workflows ändern sich dadurch nicht.

Zusammen mit Snowflake CoWork bietet CoCo Unternehmen ein zentrales Kontrollzentrum, um das Verhalten von KI-Agenten flexibel zu verwalten und zu orchestrieren.

Snowflake CoCo wird basierend auf dem Token-Verbrauch abgerechnet. Zudem bietet Snowflake neuen Nutzer:innen einen Testzugang mit kostenlosem Guthaben (Credits) an. Besuchen Sie unsere Snowflake-Preisübersicht für aktuelle Details.

CoCo ist über verschiedene Schnittstellen verfügbar, sodass Sie genau dort arbeiten können, wo Sie bereits entwickeln:

  • Desktop-App: Vollständige Entwicklung mit Agenten direkt in einer nativen Desktop-IDE.
  • Snowsight: Direkt in Snowflake integriert für SQL-, Notebooks- und Analytics-Workflows.
  • CLI: Läuft in Ihrem Terminal für die lokale Entwicklung, Automatisierung und CI-Pipelines.

Alle Schnittstellen verfügen über die gleiche Kernfunktion: CoCo versteht Ihre Snowflake-Umgebung und generiert Code, der auf Ihren echten Daten und Berechtigungen basiert.

CoCo Skills sind integrierte, spezialisierte Workflows, mit denen CoCo komplexe Daten- und Entwicklungsaufgaben vollautomatisch für Sie erledigt. Dazu gehören beispielsweise:

  • Durchsuchen Ihres Datenkatalogs
  • Generieren und Ausführen von SQL-Abfragen
  • Parsing von dbt-Projekten
  • Vergleichen von Datasets und Validieren von Outputs

Sie müssen diese Skills nicht manuell aufrufen (obwohl dies möglich ist). Beschreiben Sie einfach in natürlicher Sprache, was Sie benötigen, und CoCo wählt und koordiniert automatisch die passenden Tools. Erkunden Sie die Dokumentation zu Snowflake CoCo, um mehr zu erfahren.

KI-Kosten-Governance ist ein grundlegender Bestandteil von CoCo und nicht bloß eine administrative Funktion, die erst nach der Bereitstellung hinzugefügt wird. Für CoCo gelten dieselben rollenbasierten Zugriffskontrollen, die bereits Ihre Snowflake-Umgebung steuern. Sie müssen somit weder ein neues Sicherheitsmodell konfigurieren noch eine parallele Identitätsebene verwalten.

Schneller entwickeln mit CoCo Desktop

  • Beschleunigen Sie die End-to-End-Entwicklung
  • Offen, erweiterbar und bereit für den produktiven Einsatz
  • Von Grund auf sicher
Kostenlos starten

* Private Preview, † Public Preview, ‡ demnächst verfügbar

 ¹ „Apache Airflow“ ist eine eingetragene Marke oder Marke der Apache® Software Foundation in den USA und/oder anderen Ländern.

² Enthält 40 USD für Inferenzguthaben für die ersten 30 Tage der Testversion. Nach 30 Tagen wird Ihnen eine monatliche Abonnementgebühr von 20 USD berechnet. Es fallen die Standardgebühren für die Nutzung der Snowflake-Datenplattform (z. B. Rechenressourcen oder Speicher) an, die gemäß der „Snowflake Self-Service On Demand Terms of Service“ separat in Rechnung gestellt werden. Sie können jederzeit kündigen.