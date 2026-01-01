Snowflake CoCo
Ihr datennativer KI-Coding-Agent: Verwandeln Sie komplexe Workflows in einfache Interaktionen – egal, ob für Data Engineering, Analytics oder KI.
CoCo CLI installieren
curl -LsS https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.sh | sh
CoCo CLI installieren
irm https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.ps1 | iex
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Übersicht
Mit Snowflake CoCo entwickeln egal, wo Sie arbeiten
Desktop
Snowflake CoCo Desktop
Eine umfassende KI-Entwicklungsumgebung für macOS oder Windows mit integriertem Zugriff auf lokale Dateien, Terminals und Snowflake.
Terminal
Snowflake CoCo CLI
Ein Terminal-nativer KI-Coding-Agent, der Ihre lokale Entwicklungsumgebung direkt mit Ihrem Data Stack verbindet.
Browser
Snowflake CoCo in Snowsight
Ein persistenter Coding-Agent, der über Snowflake Workspaces, Notebooks und andere Snowsight-UI-Workflows hinweg dauerhaft verfügbar ist.
Bestehende Tools
Snowflake CoCo-Erweiterung
Eine Integration, die CoCo direkt in Ihre IDE einbindet und datennative Entwicklung mit Agenten in die Tools bringt, die Sie bereits nutzen.
Entwickeln Sie exponentiell schneller durch einfache Konversation
Erstellen Sie Datenpipelines, Analytics, ML-Modelle, Apps und KI-Agenten ganz einfach in natürlicher Sprache.
Arbeiten Sie verlässlich mit einem Agenten, der Ihren Stack kennt
CoCo liest Ihren Katalog, Ihre Lineage- sowie RBAC-Richtlinien, sodass der generierte Code stets auf reale Objekte mit den korrekten Berechtigungen verweist.
Nutzen Sie Ihre gewohnten Tools und Workflows einfach weiter
Arbeiten Sie genau dort, wo Sie bereits arbeiten – ob in Snowflake, im Terminal oder in Ihrer IDE – mit einem kontrollierten Agenten, skalierbar für das gesamte Unternehmen.
Beschleunigte Innovation
Konzipieren, Bauen und Bereitstellen in Rekordzeit
- Identifizieren Sie Daten und erstellen Sie Pipelines über dbt, Apache Airflow,®1 Postgres, Spark und AWS Glue hinweg – ganz einfach in natürlicher Sprache.
- Erstellen Sie ML-Pipelines auf autonome Weise – vollständig ausführbar und direkt in Snowflake Notebooks nutzbar.
- Erstellen Sie Apps und Agenten, die nativ in Ihren Unternehmensdaten, Ihrer Governance und Ihrem Compute-Kontext verankert sind.
„Wir machen Snowflake CoCo zu einem Kernbestandteil unserer Arbeitsweise als Unternehmen. Wir rollen die Lösung in der gesamten Organisation aus, nicht nur in unserem Datenteam. Da CoCo unsere Daten, unsere Umgebung und unsere Governance versteht, können Teams Workflows auf Basis sicherer, zuverlässiger Daten erstellen und automatisieren – ganz ohne spezialisiertes Fachwissen.“
Matt Luizzi
Starke Datengrundlage
Ein Agenten-Framework für Daten – nicht nur für Code
- Profitieren Sie vom ersten Prompt an von präzise verankerten Ergebnissen, da CoCo Ihren Unternehmenskontext inklusive Katalog, Lineage, RBAC, Compute- und Pipeline-Abhängigkeiten genau kennt.
- Ersetzen Sie generische Code-Wrapper durch integrierte, auf Snowflake spezialisierte Tools wie die semantische Katalogsuche, Data Diffing, Sandboxed Runtimes und mehr.
- Vereinfachen Sie komplexe, mehrstufige Datenaufgaben vollautomatisch. Die Orchestrierung koordiniert Sub-Agenten und steuert Modell-Routen, um Kosten und Genauigkeit automatisch auszubalancieren.
Kosten-Governance
Optimierung und Kontrolle Ihrer tatsächlichen KI-Ausgaben
- Verfolgen Sie in Echtzeit, wie KI über Anwender:innen, Teams und Workloads hinweg eingesetzt wird – und nicht erst Wochen später, wenn die Rechnung eintrifft.
- Weisen Sie den KI-Verbrauch mit dem nativen Tagging-Framework von Snowflake gezielt Projekten, Abteilungen oder Kostenstellen zu. So lassen sich Chargeback und Showback ganz einfach umsetzen.
- Richten Sie frühzeitig Leitplanken ein, bevor Kosten zur Überraschung werden – mithilfe von nutzerbasierten Quoten† und automatischen Benachrichtigungen†.
Für Unternehmen konzipiert
Integrierte Erweiterbarkeit, Interoperabilität und Anpassbarkeit
- Verwalten Sie Berechtigungen und Nutzungsrichtlinien über eine zentrale Konfiguration und präzise Kontrollmöglichkeiten.
- Verknüpfen Sie Jira, GitHub und andere Agents in Ihrer Entwickler-Toolchain über die direkt einsatzbereite Unterstützung des Model Context Protocol (MCP). Binden Sie Funktionen über das SDK, den MCP-Server und die Async-API nahtlos in Agenten und automatisierte Workflows ein.
- Erstellen, teilen und verfeinern Sie spezialisierte Agent-Skills oder migrieren Sie vorhandene Workflows von anderen Coding-Agents mithilfe des offenen agents.md-Frameworks.
- Wählen Sie – basierend auf Qualität, Latenz und Kosten – zwischen Modellen wie Claude Opus 4.8, Claude Opus 4.7, Claude Opus 4.6, Claude Opus 4.5, Claude Sonnet 5, Claude Sonnet 4.6, Claude Sonnet 4.5, OpenAI GPT 5.4 und OpenAI GPT 5.2.
„CoCo hilft unseren Entwickler:innen, die Performance unserer Business-Intelligence-Tools zu steigern. Dadurch brauchen wir spürbar weniger Zeit, um Qualität und Geschwindigkeit von Abfrage-Antworten in natürlicher Sprache zu optimieren.“
Tony Leopold
Nativ und integriert
Nahtlose Verfügbarkeit direkt in Ihrer Entwicklungsumgebung
- Arbeiten Sie nativ auf dem Desktop, in der CLI oder in Snowsight – mit vollem Unternehmensdatenkontext über verschiedene Umgebungen hinweg.
- Integrieren Sie CoCo in Ihre bestehenden IDEs oder Tools – dank der CoCo-Erweiterung für VS Code, dem CoCo-Plugin für Claude Code oder dem Agent Client Protocol werden über 30 Editoren unterstützt.
- Binden Sie CoCo über das SDK, den MCP-Server und die Async-API nahtlos in Agenten und automatisierte Workflows ein.
„CoCo unterstützt uns dabei, Reibungsverluste in der täglichen Daten- und KI-Entwicklung zu reduzieren und gleichzeitig die erforderlichen Kontroll- und Aufsichtsmechanismen in einem regulierten Umfeld zu wahren. Dank des bereitgestellten Kontexts können unsere Teams schneller entwickeln und erfolgreicher arbeiten.“
Vibhor Gupta
Ressourcen
Entdecken Sie unsere Developer Guides zu CoCo
Erfahren Sie, wie Sie die nativen KI-Funktionen von Snowflake zur Entwicklung nutzen – mit CoCo, Ihrem persönlichen KI-Coding-Assistenten.
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- Beschleunigen Sie die End-to-End-Entwicklung
- Standardmäßig kontextbezogen
- Offen, erweiterbar und bereit für den produktiven Einsatz
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Snowflake CoCo
Häufig gestellte Fragen
Snowflake CoCo ist der erste echte datennative KI-Coding-Agent, entwickelt zur drastischen Verkürzung der Time-to-Value über den gesamten modernen Data Stack hinweg. Er verfügt über ein tiefes Verständnis für die Daten, den Compute-Kontext, die Governance und die operativen Semantiken Ihres Unternehmens. Er arbeitet direkt in Snowflake und nutzt Ihre kontrollierten Daten, Metadaten und Berechtigungen, um präzisen, produktionsbereiten Code zu generieren – so gelangen Sie noch schneller von der Idee zur Ausführung.
Ja. Snowflake CoCo ist schlicht der neue Name für Cortex Code. Die Produktfunktionalität und die Architektur bleiben absolut gleich. Die Umbenennung spiegelt eine umfassendere Vision für die KI-gestützte Entwicklung innerhalb von Snowflake wider; die vorhandenen Fähigkeiten und Workflows ändern sich dadurch nicht.
Zusammen mit Snowflake CoWork bietet CoCo Unternehmen ein zentrales Kontrollzentrum, um das Verhalten von KI-Agenten flexibel zu verwalten und zu orchestrieren.
Snowflake CoCo wird basierend auf dem Token-Verbrauch abgerechnet. Zudem bietet Snowflake neuen Nutzer:innen einen Testzugang mit kostenlosem Guthaben (Credits) an. Besuchen Sie unsere Snowflake-Preisübersicht für aktuelle Details.
CoCo ist über verschiedene Schnittstellen verfügbar, sodass Sie genau dort arbeiten können, wo Sie bereits entwickeln:
- Desktop-App: Vollständige Entwicklung mit Agenten direkt in einer nativen Desktop-IDE.
- Snowsight: Direkt in Snowflake integriert für SQL-, Notebooks- und Analytics-Workflows.
- CLI: Läuft in Ihrem Terminal für die lokale Entwicklung, Automatisierung und CI-Pipelines.
Alle Schnittstellen verfügen über die gleiche Kernfunktion: CoCo versteht Ihre Snowflake-Umgebung und generiert Code, der auf Ihren echten Daten und Berechtigungen basiert.
CoCo Skills sind integrierte, spezialisierte Workflows, mit denen CoCo komplexe Daten- und Entwicklungsaufgaben vollautomatisch für Sie erledigt. Dazu gehören beispielsweise:
- Durchsuchen Ihres Datenkatalogs
- Generieren und Ausführen von SQL-Abfragen
- Parsing von dbt-Projekten
- Vergleichen von Datasets und Validieren von Outputs
Sie müssen diese Skills nicht manuell aufrufen (obwohl dies möglich ist). Beschreiben Sie einfach in natürlicher Sprache, was Sie benötigen, und CoCo wählt und koordiniert automatisch die passenden Tools. Erkunden Sie die Dokumentation zu Snowflake CoCo, um mehr zu erfahren.
KI-Kosten-Governance ist ein grundlegender Bestandteil von CoCo und nicht bloß eine administrative Funktion, die erst nach der Bereitstellung hinzugefügt wird. Für CoCo gelten dieselben rollenbasierten Zugriffskontrollen, die bereits Ihre Snowflake-Umgebung steuern. Sie müssen somit weder ein neues Sicherheitsmodell konfigurieren noch eine parallele Identitätsebene verwalten.