KI-Fairness: Prinzipien, Metriken und Operationalisierung

Definieren Sie den Schaden, bevor Sie die Metrik auswählen

Die Arbeit an der Fairness sollte bereits vor dem Modelltraining beginnen. Teams müssen die Entscheidung definieren, die das System beeinflussen wird, den Schaden, den es verursachen könnte, die Gruppen, die diesen Schaden am ehesten erleiden, und das Fairness-Kriterium, das zum Anwendungsfall passt.

Diese Definition sollte sich nicht auf eine feste Liste gesetzlich geschützter Attribute beschränken. Rechtliche Kategorien sind wichtig, aber ein KI-System kann erheblichen Schaden in Bereichen verursachen, die kontextbezogen, operativ oder schwerer gesetzlich zu erfassen sind. Ein Modell könnte Personen mit eingeschränktem digitalen Zugang, atypischen Erwerbsbiografien, ländlichen Wohnorten, unterbrochener Beschäftigung, geringerer Datensichtbarkeit oder Sprachmustern benachteiligen, die in den Trainingsdaten unterrepräsentiert sind. Diese lassen sich vielleicht nicht alle eindeutig einer Analyse geschützter Klassen zuordnen, können aber dennoch beeinflussen, ob das System Menschen fair behandelt.

Beispielsweise kann sich ein Kreditvergabemodell auf Chancengleichheit konzentrieren, wenn das Hauptanliegen darin besteht, ob qualifizierte Bewerber:innen über alle Gruppen hinweg eine vergleichbare Chance auf Genehmigung haben. Ein Ressourcenzuweisungsmodell kann demografische Parität verwenden, wenn das Ziel darin besteht, den Zugang über Gruppen hinweg sicherzustellen, wenn historische Labels unvollständig oder mit einem Bias behaftet sind. Ein Risikoscoring-Modell kann der Kalibrierung Priorität einräumen, wenn menschliche Prüfer:innen Wahrscheinlichkeitsscores benötigen, die über verschiedene Populationen hinweg dasselbe bedeuten.

In dieser Phase sollte auch zwischen allokativem und repräsentativem Schaden unterschieden werden. Ein Modell, das darüber entscheidet, wer eine Leistung erhält, erfordert eine andere Fairness-Prüfung als ein Modell, das Kundenfeedback zusammenfasst, Bilder generiert oder Fragen von Mitarbeiter:innen beantwortet. Ersteres erfordert möglicherweise eine Fehleranalyse von Untergruppen und eine Überprüfung der Schwellenwerte. Letzteres erfordert möglicherweise Output-Audits auf Stereotypen, Auslassungen, toxische Assoziationen oder eine systematisch unterschiedliche Behandlung von Namen, Dialekten oder demografischen Referenzen.

Überprüfen Sie die Daten auf Repräsentation, Proxys und Label-Bias

Die Datenvorbereitung sollte Prüfungen auf Repräsentationslücken, unvollständige Felder, Label-Qualität und Proxy-Variablen umfassen. Teams sollten zudem dokumentieren, woher die Daten stammen, wie sie erfasst wurden, was sie repräsentieren, was sie ausschließen und welche Verwendungszwecke unangemessen sind.

Das „Datasheets for Datasets“-Framework wurde vorgeschlagen, um die Dataset-Transparenz zu verbessern, indem Motivation, Zusammensetzung, Erfassungsprozess, empfohlene Verwendungszwecke und weiterer Kontext dokumentiert werden, den Dataset-Nutzer:innen benötigen, um Einschränkungen und Risiken zu verstehen.

In Unternehmensumgebungen hilft dieses Framework den Governance-, Compliance- und Business-Stakeholdern zu verstehen, ob ein Dataset den Fairness-Anspruch unterstützen kann, der an das Modell gestellt wird.

Wenn sensible Attribute nicht verfügbar, unvollständig oder zu stark eingeschränkt sind, um sie auf breiter Basis offenzulegen, benötigen Teams dennoch eine kontrollierte Möglichkeit, Fairness-Bewertungen durchzuführen, ohne diese Spalten durch nicht genehmigte Pipelines zu leiten.

Mitigationstechniken während der Modellentwicklung anwenden

Sobald Teams das Fairness-Risiko verstehen, können sie vor, während oder nach dem Modelltraining Mitigationstechniken anwenden. Pre-Processing-Methoden passen die Trainingsdaten an, beispielsweise durch die Neugewichtung von Beispielen. In-Processing-Methoden fügen während des Trainings Fairness-Einschränkungen oder Adversarial Debiasing hinzu. Post-Processing-Methoden passen Vorhersagen oder Schwellenwerte an, nachdem das Modell trainiert wurde.

KI-Tools wie Fairlearn und AI Fairness 360 können diese Arbeit unterstützen. Fairlearn umfasst Bewertungs- und Mitigationsfunktionen für Fairness-Metriken wie demografische Parität, Equalized Odds und Chancengleichheit. AI Fairness 360 ist ein Open-Source-Toolkit, das entwickelt wurde, um Diskriminierung und Bias in Modellen für maschinelles Lernen über den gesamten Lebenszyklus der KI-Anwendung hinweg zu untersuchen, zu melden und zu mindern.

Mitigationsmaßnahmen haben manchmal unbeabsichtigte Folgen. Beispielsweise könnte eine Schwellenwertanpassung, die die Chancengleichheit verbessert, die Kalibrierung beeinträchtigen. Teams sollten die Vorher-Nachher-Ergebnisse, den akzeptierten Kompromiss und den Grund dokumentieren, warum die gewählte Mitigation zum Anwendungsfall passt.

Subgruppen-Performance anhand des gewählten Kriteriums bewerten

Da die allgemeine Genauigkeit, Präzision, der Recall oder der F1-Score eines Modells Disparitäten zwischen Gruppen verbergen können, sollte die Modellbewertung die aggregierte Performance und die Subgruppen-Performance ausweisen.

Die Fairness-Bewertung sollte das Kriterium verwenden, das bei der Problemdefinition ausgewählt wurde. Wenn sich das Team für Equalized Odds entschieden hat, sollte die Bewertung die Raten der richtig-positiven und falsch-positiven Ergebnisse zwischen den Gruppen vergleichen. Wenn es sich für die Kalibrierung entschieden hat, sollte es testen, ob die vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten den beobachteten Ergebnissen innerhalb jeder Gruppe entsprechen. Wenn es sich für demografische Parität entschieden hat, sollte es die Auswahlquoten vergleichen und erklären, warum dieses Kriterium für den Anwendungsfall geeignet ist.

Dies erfordert, die Metrik mit dem potenziellen Schaden in Verbindung zu bringen. Ein Dashboard, das demografische Parität, Equalized Odds und Kalibrierung ausweist, ohne zu erklären, welches Kriterium für die Freigabe zur Einführung maßgeblich ist, kann Fairness messbar erscheinen lassen, während die eigentliche Entscheidung ungelöst bleibt.

Fairness-Ergebnisse in Model Cards dokumentieren

Fairness-Ergebnisse sollten in einer Form festgehalten werden, die Modellnutzer:innen, Prüfer:innen und Governance-Teams verstehen können. Zu diesem Zweck werden Model Cards verwendet. Eine Model Card erfasst den vorgesehenen Verwendungszweck des Modells, Bewertungsdaten, Performance-Eigenschaften, Einschränkungen und Subgruppen-Ergebnisse.

Für Unternehmens-Teams sollte eine Model Card angeben, welche Attribute berücksichtigt wurden, welches Fairness-Kriterium ausgewählt wurde, wie die Subgruppen-Performance gemessen wurde, welche Einschränkungen bestehen bleiben und wer das Modell zur Nutzung freigegeben hat. Sie sollte zudem auf die Datendokumentation, den Trainingslauf, die Bewertungsergebnisse und den Monitoring-Plan verweisen.

Fairness nach dem Deployment überwachen

Fairness kann nach dem Deployment driften. Die Population, die das System nutzt, kann sich ändern, Eingabedaten können sich verschieben, vorgelagerte Datenpipelines können Felder hinzufügen oder entfernen, oder das Modell wird möglicherweise in einem anderen Workflow verwendet als dem, der ursprünglich überprüft wurde.

Das Post-Launch-Monitoring sollte die Subgruppen-Performance, Data Drift und Outcome Drift verfolgen. Wenn ein Modell für Entscheidungen mit hoher Tragweite verwendet wird, sollten Teams vor dem Deployment Überprüfungsschwellenwerte und Eskalationspfade definieren. Beispielsweise könnte eine Fairness-Überprüfung ausgelöst werden, wenn eine Falsch-Negativ-Rate einen genehmigten Disparitäts-Schwellenwert überschreitet, wenn eine Gruppe in den eingehenden Daten unterrepräsentiert ist oder wenn die Empfehlung eines Modells bei verschiedenen Gruppen in wesentlich unterschiedlichem Maße außer Kraft gesetzt wird.

Monitoring erfordert auch klare Verantwortlichkeiten. Ein Dashboard ohne eine:n verantwortliche:n Prüfer:in schafft keine Governance. Teams benötigen einen Rhythmus für die Überprüfung von Fairness-Metriken, einen Prozess zur Untersuchung von Verstößen und einen Entscheidungspfad für Retraining, Schwellenwertanpassungen, Workflow-Änderungen oder die Außerbetriebnahme von Modellen.

Governance für Fairness-Entscheidungen etablieren

KI-Fairness erfordert Governance. Teams müssen entscheiden, welche Schäden am wichtigsten sind, welche Attribute für die Bewertung verwendet werden können, wer auf sensible Daten zugreifen darf, welche Metrik für die Freigabe zur Einführung maßgeblich ist und welches Maß an Disparität behoben werden muss.

Legal- und Compliance-Teams sollten einbezogen werden, aber sie sollten nicht die alleinigen Verantwortlichen für Fairness sein. Ein rechtlich zulässiges System kann dennoch Ergebnisse liefern, die das Unternehmen gegenüber Kund:innen, Mitarbeitenden, Aufsichtsbehörden oder der Öffentlichkeit nicht verteidigen möchte. Ebenso kann eine Fairness-Überprüfung, die rechtliche Einschränkungen ignoriert, Risiken in den Bereichen Datenschutz, Arbeitsrecht, Kreditvergabe oder Bürgerrechte schaffen. Das Betriebsmodell benötigt beides: eine rechtliche Prüfung zur Definition von Verpflichtungen und ethische Governance, um zu entscheiden, ob die Behandlung von Menschen durch das System im jeweiligen Kontext akzeptabel ist.

Ein Fairness-Überprüfungsprozess kann Model Owner, Data Stewards sowie Stakeholder aus den Bereichen Legal, Compliance, Security, Risk und Business umfassen. Die Überprüfung sollte spezifischen Assets und Entscheidungen Verantwortlichkeiten zuweisen: dem Trainings-Dataset, den sensiblen oder fairnessrelevanten Attributen, der ausgewählten Fairness-Metrik, der Model Card, dem Monitoring-Dashboard und den genehmigten Richtlinienausnahmen.