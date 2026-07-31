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Was sind autonome KI-Agenten? Von der Assistenzfunktion zur echten Workflow Ownership

Entdecken Sie, wie autonome KI-Agenten Branchen transformieren. Dieser Leitfaden erklärt KI-Agenten und zeigt auf, wie autonome KI komplexe High-Level-Aufgaben automatisiert.

  • Übersicht
  • Was sind KI-Agenten?
  • Kernfunktionen, die autonome KI ermöglichen
  • Wie funktionieren autonome Agenten?
  • Autonome Agenten vs. traditionelle KI-Agenten
  • Kategorien autonomer Agenten: Das Spektrum der Autonomie
  • Praxisnahe Geschäftsanwendungen von autonomer KI
  • Vorteile und Herausforderungen autonomer KI-Agenten
  • Von reiner Assistenz zur vollen Prozessverantwortung
  • FAQs zu autonomen KI-Agenten
  • Kunden, die Snowflake einsetzen
  • Weitere Ressourcen

Übersicht

Enterprise-KI hat sich schnell weiterentwickelt. Die erste Welle konzentrierte sich auf die Erweiterung der Intelligenz. Unternehmen integrierten Large Language Models (LLMs) in Chat-Schnittstellen, Produktivitätstools, Analytics-Plattformen und interne Systeme. Diese Systeme konnten Texte zusammenfassen, Entwürfe erstellen, Daten analysieren und Empfehlungen ausgeben — was die persönliche Produktivität in der Wissensarbeit spürbar steigerte.

Diese Anfangsphase lieferte messbare Erfolge, war aber im Grunde noch aufgabenorientiert: Ein:e Nutzer:in stellte eine Frage, das System generierte eine Antwort und der Mensch entschied über die nächsten Schritte.

Mit dem Aufkommen autonomer KI-Agenten übertragen Unternehmen der KI nun die Verantwortung für Ergebnisse. Anstatt Ergebnisse nur auf Anfrage zu generieren, interpretieren autonome Agenten Ziele, erstellen Pläne, greifen auf Tools zu, führen Aktionen aus, bewerten Ergebnisse und iterieren – oft mit begrenzter Überwachung.

KI entwickelt sich somit vom reinen Punkt-Assistenten hin zur vollen Workflow Ownership. Autonome KI ist eine digitale Arbeitskraft, die kontinuierlich, systemübergreifend und unter Einhaltung von Governance agiert.

Was sind KI-Agenten?

Autonome KI-Agenten sind Systeme, die in der Lage sind, ihre Umgebung wahrzunehmen, logische Schlüsse über ein definiertes Ziel zu ziehen und mit begrenzter kontinuierlicher Überwachung zu handeln. In der Praxis bedeutet dies, dass sie den Kontext im Blick behalten, aus verfügbaren Tools auswählen und ihren Ansatz anpassen, sobald neue Informationen vorliegen.

KI-Agenten für Einzelaufgaben konzentrieren sich auf isolierte Aktivitäten, wie das Klassifizieren von Dokumenten, das Extrahieren von Informationen oder das Generieren von Antworten auf spezifische Prompts. Von autonomen Agenten wird hingegen erwartet, dass sie ein Ergebnis kontinuierlich verfolgen – sie überwachen den Fortschritt und passen sich im Laufe der Zeit an, anstatt nur eine einzige Aktion abzuschließen und auf weitere Anweisungen zu warten.

Im Unternehmensumfeld existiert diese Autonomie innerhalb klar definierter Grenzen. Systemzugriffe sind präzise reglementiert und Eskalationspfade eindeutig definiert. Die Unabhängigkeit des Systems wird durch Richtlinienkontrollen und Audit-Anforderungen ausbalanciert. 

Kernfunktionen, die autonome KI ermöglichen

Um von isolierter Unterstützung zur Workflow Ownership überzugehen, stützen sich autonome Systeme auf mehrere architektonische Kernfunktionen. 

 

Persistenter Kontext und Speicher

Ein autonomer Agent muss sich darüber im Klaren sein, was er bereits getan hat, welche Einschränkungen gelten und wie sich die Ergebnisse im Laufe der Zeit verändert haben. Ohne einen strukturierten Speicher würde jeder Schritt wieder bei null anfangen. In Umgebungen, in denen sich Ziele über Tage oder Wochen erstrecken, ist die Beibehaltung eines exakten Zustands eine absolute Voraussetzung für sinnvolle Autonomie. Der Kontext muss protokolliert, strukturiert und abrufbar sein, damit das System auf früheren Aktionen aufbauen kann, anstatt sie zu wiederholen.

 

Tool-Zugriff und Systemintegration

Die logische Analyse eines Ziels ist nur dann sinnvoll, wenn das System darauf Einfluss nehmen kann. Dies erfordert sichere Verbindungen zu Unternehmensdatenplattformen, CRM-Systemen, Finanzanwendungen und externen Diensten. Durch diese Integrationen kann der Agent Live-Daten abfragen, Datensätze aktualisieren und Workflows auslösen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Integration zwar die Fähigkeiten erweitert, aber auch die Angriffsfläche vergrößert. Jede Verbindung muss bewusst eingerichtet, klar eingegrenzt und überwacht sein.

 

Zielbasiertes Schlussfolgern

Im Zentrum der meisten agentischen Systeme steht ein LLM, das als Logik-Engine fungiert. Wenn dem Modell ein Ziel zugewiesen wird, erstellt es einen Plan. Es bestimmt die Abfolge von Aktionen, mit der der gewünschte Zustand am wahrscheinlichsten erreicht wird. Es wägt Alternativen ab und passt die Strategie bei Bedarf an. Diese Planungsebene unterscheidet autonome Agenten von statischer Automatisierung.

 

Feedbackschleifen und Adaptivität

Die Bedingungen in Unternehmen sind selten statisch. Ein System, das einem starren Plan folgt, verliert schnell den Bezug zur Realität. Um sich an veränderte Bedingungen anzupassen, arbeiten autonome Agenten mit iterativen Feedbackschleifen. Sie messen die Auswirkungen jeder Aktion, beziehen neue Signale ein und passen ihren Ansatz entsprechend an. 

 

Guardrails und Governance

KI-Autonomie muss innerhalb definierter Befugnisrahmen stattfinden. So ist beispielsweise der Datenzugriff rollenbasiert, Audit Logs erfassen jeden Schritt und Eskalationspfade leiten mehrdeutige oder folgenschwere Entscheidungen an eine menschliche Aufsicht weiter. Governance sollte Teil des Systems selbst sein. Ohne klare Grenzen und Beobachtbarkeit birgt Autonomie schneller Risiken, als sie Mehrwert liefert.

Wie funktionieren autonome Agenten?

Autonome KI-Agenten arbeiten in einer kontinuierlichen Schleife aus Beobachtung, Schlussfolgern und Ausführung. Wenn ein Ziel zugewiesen wird, beginnt das System damit, Kontextinformationen zu sammeln. Es ruft relevante Daten ab, bewertet die aktuellen Bedingungen und identifiziert Einschränkungen, die seinen Ansatz prägen werden. Diese Beobachtungsphase legt eine Baseline fest – was passiert gerade, was ist zuvor passiert und welche Grenzen gelten.

Von dort aus geht der Agent in seine Phase des Schlussfolgerns über. Ein Large Language Model fungiert als kognitive Engine des Systems. Das LLM interpretiert das zugewiesene Ziel und zerlegt es in einen strukturierten Schritt-für-Schritt-Plan. Diese Phase der Aufgaben-Dekompilation ist von zentraler Bedeutung. Komplexe Ziele müssen in diskrete Aktionen übersetzt werden, die das System ausführen kann.

Sobald der Plan erstellt ist, schreitet das System zur Tat. Über eine Orchestrierungsebene verbindet der Agent seine Logik-Engine mit Tools und Unternehmenssystemen. Er kann Datenbanken abfragen, CRM-Datensätze aktualisieren, Workflows auslösen oder Kommunikationen generieren. Jede Aktion führt zu messbaren Ergebnissen.

Nach dem Handeln beobachtet der Agent erneut. Er bewertet, ob die Ergebnisse den Erwartungen entsprechen. Wenn das Ergebnis von den Prognosen abweicht, bewertet das LLM die Situation neu, überarbeitet den Plan und testet alternative Strategien.

Dieser Zyklus wiederholt sich dann, bis das Ziel erreicht ist, ein Zeitlimit abläuft oder eine Governance-Grenze eine Eskalation erfordert.

Autonome Agenten vs. traditionelle KI-Agenten

Die Begriffe »KI-Agenten« und »autonome Agenten« werden zwar häufig synonym gebraucht, sie beschreiben jedoch grundlegend unterschiedliche Leistungs- und Autonomiestufen.

 

Verantwortungsbereich

KI-Agenten führen in der Regel diskrete Tasks als Reaktion auf Prompts aus. Sie können Zusammenfassungen generieren, Eingaben klassifizieren oder Empfehlungen abgeben. Autonome Agenten verwalten langfristige Ziele. Sie planen mehrstufige Workflows und bleiben über einen längeren Zeitraum aktiv.

 

Autonomiegrad

KI-Agenten erfordern eine wiederholte menschliche Initiierung, wobei jeder Task explizit ausgelöst wird. Autonome Agenten arbeiten unabhängig, sobald ein Ziel definiert ist, und greifen bei Bedarf ein, bis das Ziel erreicht ist oder eine Eskalation erfolgt.

 

Adaptivität

Herkömmliche KI-Agenten generieren Outputs in der Regel ausschließlich auf Basis aktueller Eingaben. Autonome Systeme werten Ergebnisse aus, beziehen Feedback ein und überarbeiten Strategien mitten im Prozess.

 

Verantwortung für Workflows

KI-Agenten unterstützen innerhalb von Workflows. Autonome Agenten übernehmen die Verantwortung für deren Steuerung.

Kategorien autonomer Agenten: Das Spektrum der Autonomie

Nicht alle autonomen Agenten arbeiten auf dem gleichen Komplexitätsniveau. Implementierungen in Unternehmen entwickeln sich in der Regel entlang eines Spektrums.

 

Einfache Reflex-Agenten

Diese Agenten reagieren anhand vordefinierter Regeln direkt auf Umgebungsbedingungen. Sie behalten keinen historischen Kontext bei, sodass ihre Autonomie auf unmittelbare Auslöser beschränkt ist.

 

Modellbasierte Agenten

Modellbasierte Agenten pflegen eine interne Repräsentation ihrer Umgebung. Sie berücksichtigen historische Daten und kontextbezogene Signale, bevor sie handeln.

 

Zielbasierte Agenten

Zielbasierte Agenten bewerten Aktionen danach, wie effektiv sie ein definiertes Ziel vorantreiben. Die Entscheidungsfindung orientiert sich an der Optimierung der Ergebnisse.

 

Lernende Agenten

Lernende Agenten verfeinern ihre Strategien im Laufe der Zeit mithilfe von Feedback. Sie passen Entscheidungskriterien auf Basis der beobachteten Ergebnisse an.

 

Multi-Agenten-Systeme

Bei fortgeschritteneren Implementierungen arbeiten mehrere spezialisierte Agenten zusammen. Ein Agent sammelt beispielsweise Informationen, ein anderer analysiert sie und ein dritter führt Aktionen aus. Die Koordination zwischen den Agenten ermöglicht die Verantwortung für komplexe Workflows.

Praxisnahe Geschäftsanwendungen von autonomer KI

Autonome KI-Agenten sind am effektivsten, wenn sie auf datenintensive, mehrstufige und sich kontinuierlich weiterentwickelnde Workflows angewendet werden – Prozesse, bei denen ein dauerhaftes Eingreifen erforderlich ist.

 

Kundensupport und Service Operations

Support-Teams generieren große Mengen an strukturierten und unstrukturierten Daten, darunter Ticketverläufe, Kundenstimmung, Lösungszeiten und Muster von Produktfehlern. Autonome Systeme lassen sich in Kundensupport-Workflows einbetten, um diese Daten zu nutzen und die Performance in einer Vielzahl von Bereichen zu optimieren. 

Ein Agent kann beispielsweise den Zustand der Warteschlangen über Regionen hinweg überwachen, Kategorien identifizieren, die Volumen-Spitzen verursachen, und die Routing-Logik innerhalb definierter Berechtigungsstufen anpassen. Er kann Antwortvorlagen für wiederkehrende Probleme verfeinern, Kandidaten für die Automatisierung identifizieren und Anomalien markieren, die eine menschliche Überprüfung erfordern. Im Laufe der Zeit verfolgt er die Auswirkungen dieser Änderungen und nimmt eine Neukalibrierung vor, wenn die Kundenzufriedenheit oder die Eskalationsraten außerhalb akzeptabler Bereiche liegen.

 

Softwareentwicklung und DevOps

In Engineering-Umgebungen können autonome Agenten über Repositories, Testing-Frameworks und Deployment-Systeme hinweg koordinieren. 

Bei einem Backlog-Element kann der Agent Anforderungen interpretieren, initialen Code generieren, automatisierte Tests ausführen, Fehler identifizieren und Patches vorschlagen. Wenn ein Deployment zu einer Verschlechterung der Performance führt, kann das System Protokolle analysieren, wahrscheinliche Ursachen isolieren und korrigierende Änderungen empfehlen.

Menschliche Entwickler:innen bleiben für Architektur-Entscheidungen und Freigaben verantwortlich, aber die repetitive Koordinationsarbeit – Kontextwechsel zwischen Systemen, erneutes Ausführen von Tests, Validieren von Fixes – kann teilweise von autonomen Workflows übernommen werden.

 

Revenue Operations und Marketing-Performance

Revenue-Teams arbeiten systemübergreifend mit CRM-Systemen, Marketing-Automatisierungsplattformen und Analytics-Dashboards. Die Performance hängt von rechtzeitigem Eingreifen ab: der Identifizierung ins Stocken geratener Deals, der Erkennung von sinkendem Engagement oder der Neuzuweisung von Budgets über Kampagnen hinweg.

Ein autonomer Agent kann den Zustand der Pipeline kontinuierlich überwachen, risikoreiche Accounts markieren, Outreach-Strategien empfehlen und das Kampagnen-Targeting innerhalb definierter Parameter anpassen. Er gleicht die Ergebnisse mit den Umsatzzielen ab und passt sich an, wenn sich die Konversionsraten verschieben.

 

Market Intelligence und strategisches Monitoring

Wettbewerbslandschaften können sich schnell verändern. Die strategische Positionierung muss auf Basis von Preisänderungen, Produkteinführungen, regulatorischen Ankündigungen und mehr aktualisiert werden.

Autonome Agenten können öffentliche Einreichungen, Pressemitteilungen, Transkripte von Gewinnbekanntgaben und Kundenfeedback-Signale erfassen, relevante Änderungen synthetisieren und diese mit internen Prioritäten abgleichen. Dieses autonome System pflegt eine sich ständig weiterentwickelnde Sicht auf die Wettbewerbsposition und warnt Entscheidungsträger:innen, wenn wesentliche Abweichungen auftreten.

Der Vorteil liegt in seiner Kontinuität – einer dauerhaften Wahrnehmung statt einer periodischen Analyse.

 

Finanzen, Risiko und Compliance

Finanzfunktionen sind auf eine konsistente Anwendung von Richtlinien und die Erkennung von Anomalien angewiesen. Autonome Agenten können Transaktionen abgleichen, ungewöhnliche Muster erkennen, Verträge auf Risikosignale prüfen und Prognoseanpassungen modellieren, sobald neue Daten eintreffen.

Wenn Schwellenwerte überschritten werden oder Unklarheiten auftreten, eskaliert das System an einen Menschen. Innerhalb seiner definierten Befugnisse kann es jedoch routinemäßige Unstimmigkeiten beheben und die Einhaltung von Richtlinien sicherstellen.

Vorteile und Herausforderungen autonomer KI-Agenten

Der Reiz autonomer KI-Agenten liegt in ihrer Fähigkeit, die operativen Kapazitäten zu erweitern. Doch dieselben Funktionen, die sie so leistungsstark machen, bringen auch architektonische und Governance-Aspekte mit sich, die berücksichtigt werden müssen.

 

Vorteile von autonomer KI

 

Skalierbare digitale Kapazitäten

Autonome KI-Agenten erweitern die Skalierbarkeit über die Beschleunigung einzelner Aufgaben hinaus. Während Single-Task-KI-Agenten den Output an bestimmten Punkten in einem Workflow erhöhen, skalieren autonome Systeme den Workflow selbst. Da sie kontinuierlich an definierten Zielen arbeiten, können sie mehrere Prozesse parallel verwalten. Wenn die Nachfrage schwankt – sei es durch Support-Spitzen, Umsatzsaisonalität oder Volatilität in der Lieferkette –, skaliert das System seinen Einsatz entsprechend.

 

Schnellere Feedbackschleifen

Wenn Systeme Signale sowohl erkennen als auch eingreifen, verkürzt sich die Zeit zwischen Beobachtung und Handlung. Anstatt auf regelmäßige Überprüfungszyklen zu warten, können Unternehmen in nahezu Echtzeit auf Abweichungen reagieren. Im Laufe der Zeit verbessert diese Verkürzung der Feedbackschleifen die Reaktionsfähigkeit und reduziert operative Verzögerungen.

 

Konsistente Durchsetzung von Richtlinien

Autonome Agenten wenden definierte Regeln einheitlich auf Transaktionen und Workflows an. Wenn Befugnisebenen und Schwellenwerte direkt in Orchestrierungsschichten codiert sind, verringert sich die Variabilität und die Compliance lässt sich leichter prüfen.

 

Kontinuierliche Optimierung

Da autonome Systeme Feedback in nachfolgende Entscheidungen einbeziehen, erreicht die Performance die Ziele effizienter. Das System experimentiert innerhalb von Leitplanken, verfolgt Ergebnisse und verstärkt Strategien, die messbare Verbesserungen zeigen.

 

Herausforderungen von autonomer KI

 

Kontrolle und Zuverlässigkeit

Autonome Agenten agieren in Umgebungen, die nicht vollständig vorhersehbar sind. Beispielsweise können Daten unvollständig sein, externe Systeme ausfallen oder Ziele miteinander in Konflikt stehen.

Eine fehlerhafte Annahme früh in einer Argumentationskette kann sich kaskadenartig auswirken, wenn sie nicht erkannt wird. Je länger ein Agent ohne Aufsicht arbeitet, desto wichtiger wird es, Befugnisebenen klar zu definieren und Eskalationsschwellen durchzusetzen.

 

Zustandsverwaltung und Kontextintegrität

Den genauen Kontext über ausgedehnte Workflows hinweg aufrechtzuerhalten, ist technisch komplex. Der Agent muss sich an frühere Aktionen, Einschränkungen und Ergebnisse erinnern, während er innerhalb von Token- und Rechenressourcenlimits agiert.

Wenn der Zustand nicht sorgfältig strukturiert ist, können Systeme kritische Einschränkungen vergessen oder historische Signale falsch interpretieren. Die Trennung des Langzeitgedächtnisses vom aktiven Arbeitskontext und die Pflege nachvollziehbarer Protokolle sind für die Stabilität unerlässlich.

 

Tool-Integration und Sicherheitsrisiken

Der Zugriff auf Unternehmenssysteme ermöglicht die Ausführung, birgt aber auch Risiken. Agenten, die mit externen Eingaben interagieren, können durch fehlerhafte Daten oder Prompt-Injection-Versuche beeinflusst werden.

Rollenbasierte Zugriffskontrolle, Tool-Whitelisting, Eingabevalidierung und detaillierte Protokollierung sind notwendige Schutzmaßnahmen. Ohne sie erhöht Autonomie die potenziellen Auswirkungen böswilliger oder fehlerhafter Anweisungen.

 

Kosten- und Latenzeinschränkungen

Jeder Schritt des Schlussfolgerns kann einen Modellaufruf erfordern, und mehrstufige Workflows können den Verbrauch von Rechenressourcen schnell in die Höhe treiben. Wenn die Orchestrierung ineffizient ist, können die Reaktionszeiten für den praktischen Einsatz unbrauchbar werden.

 

Komplexität bei Evaluierung und Debugging

Im Gegensatz zu deterministischer Software treffen autonome Agenten probabilistische Entscheidungen. Dasselbe Ziel kann unter ähnlichen Bedingungen zu leicht unterschiedlichen Schlussfolgerpfaden führen.

Die Diagnose unerwarteter Ergebnisse erfordert Observability bei Entscheidungsverläufen, Zwischenschritten und Tool-Interaktionen. Ohne strukturiertes Monitoring ist das Debugging extrem schwierig.

Von reiner Assistenz zur vollen Prozessverantwortung

Autonome KI-Agenten stellen einen strukturellen Wandel in der Art und Weise dar, wie Arbeit ausgeführt wird. Sie interpretieren Ziele, koordinieren Aktionen, passen sich an veränderte Bedingungen an und verbessern sich im Laufe der Zeit.

Was jetzt zählt, ist nicht nur, wie intelligent diese Systeme werden, sondern wie strategisch sie eingesetzt werden. Mit zunehmender Autonomie müssen Unternehmen entscheiden, welche Workflows eine dauerhafte maschinelle Beteiligung rechtfertigen und welche Governance-Strukturen diese umgeben sollten.

Die Unternehmen, die am meisten von agentischen Systemen profitieren, werden diejenigen sein, die Autonomie als Infrastruktur betrachten – und intelligentes Denken mit disziplinierter Datenarchitektur, klaren Kompetenzgrenzen und kontinuierlicher Aufsicht kombinieren.

FAQs zu autonomen KI-Agenten

In den meisten Unternehmenskontexten ergänzen autonome Agenten menschliche Teams, anstatt sie zu ersetzen. Sie übernehmen die Verantwortung für repetitive, datenintensive Workflows, während Menschen die Aufsicht, die strategische Beurteilung und die Ausnahmebehandlung behalten.

Produktionsreife Bereitstellungen umfassen Monitoring-Systeme, Richtlinien-Leitplanken, Eskalationspfade und Genehmigungskontrollpunkte. Autonome Systeme sollten innerhalb definierter Grenzen arbeiten und Ausnahmen für die menschliche Überprüfung aufzeigen.

Eine Orchestrierungsebene verbindet Reasoning-Engines (wie LLMs) mit Unternehmenstools und Datensystemen. Diese Ebene übersetzt Entscheidungen in Aktionen und setzt gleichzeitig Governance-Kontrollen durch.