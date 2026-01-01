AI Observability: Vertrauen und Kontrolle bei KI in der Produktion

Die klassischen Säulen der Observability sind Logs, Metriken und Traces. Sie gelten nach wie vor für KI-Systeme, aber die beobachteten Objekte sind andere. Anstatt nur auf Servicefehler, CPU-Auslastung oder API-Latenz zu achten, müssen Teams auch Prompts, abgerufene Dokumente, Modellantworten, Embedding-Verhalten, Token-Nutzung, Tool-Aufrufe, Groundedness-Scores und menschliches Feedback untersuchen.

Protokolle (Logs)

Auf Ereignisebene können Logs die Prompt-Vorlage, die Benutzerabfrage, den Modellnamen, die Antwort-Metadaten, die Retrieval-Abfrage, ausgewählte Dokumente, Tool-Aufrufe, Richtlinienentscheidungen, Fehlermeldungen und Feedback erfassen. In einem Unternehmensumfeld benötigen diese Datensätze eine eigene Governance. Prompts und Antworten können proprietäre Daten, regulierte Informationen oder internen Geschäftskontext enthalten, weshalb Aufbewahrung, Schwärzung und rollenbasierter Zugriff Teil des Designs sein sollten.

Ein nützlicher Log-Eintrag liefert dem Team genügend Details für Untersuchungen, ohne dass Observability zu einer weiteren Quelle für unverwaltete sensible Daten wird. Für einige Workflows kann dies bedeuten, dass standardmäßig Metadaten gespeichert werden und während genehmigter Untersuchungen nur begrenzter Zugriff auf den vollständigen Inhalt von Prompts und Antworten gewährt wird.

Metriken

Im Laufe der Zeit zeigen Metriken, ob das System stabil bleibt. Latenz, Durchsatz, Fehlerrate, Anfragevolumen, Token-Nutzung und Kosten pro Anfrage erfassen die operative Seite. Groundedness, Antwortrelevanz, Kontextrelevanz, sachliche Richtigkeit, Verweigerungsrate, Toxizität, Vollständigkeit und Konsistenz erfassen eher die Seite der KI-Qualität.

In ML-Workflows helfen Data Drift, Prediction Drift und Concept Drift den Teams zu verstehen, ob das Modell noch unter vertrauten Bedingungen arbeitet. Der Population Stability Index (PSI), Feature-Attribution und SHAP-Werte können diese Analyse unterstützen, wenn ein Modell von strukturierten Features und bekannten Ergebnissen abhängt. Im Bereich der Generative AI — wo sprachbasierte Outputs eher im logischen Gesamtkontext als gegen ein einzelnes Label evaluiert werden — müssen Evaluierungsmetriken flexibel bewerten, wie präzise eine Antwort die abgerufenen Informationen nutzt oder ob sie eine vordefinierte, aufgabenspezifische Rubrik erfüllt.

Traces

Innerhalb einer einzelnen Anfrage folgt ein Trace dem System von einem Schritt zum nächsten. Bei einem einfachen Chatbot kann das den Prompt, den Modellaufruf und die Antwort umfassen. In einer RAG-Anwendung kann der Trace die ursprüngliche Frage, die Retrieval-Abfrage, gerankte Chunks, die Prompt-Zusammensetzung, den Inferenzaufruf, die Evaluierungsergebnisse und die finale Antwort umfassen. Innerhalb eines Agentic Workflows können Spans die Planung, die Tool-Auswahl, die Tool-Antworten, Wiederholungsversuche und Zwischenergebnisse abdecken.

Der Wert des Traces liegt darin, dass er die Reihenfolge beibehält. Wenn eine Antwort die falsche Richtlinie zitiert, kann das Team sehen, ob das falsche Dokument abgerufen wurde, ob das richtige Dokument abgerufen, aber ignoriert wurde, oder ob das Modell trotz des richtigen Kontexts nicht unterstützten Text generiert hat. Wenn ein Agent 45 Sekunden benötigt, um eine einfache Frage zu beantworten, kann der Trace zeigen, ob die Zeit für die Modellinferenz, ein langsames Tool, wiederholtes Retrieval oder eine Schleife im Plan des Agenten aufgewendet wurde.

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