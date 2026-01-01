컨테이너는 (특히 정교한 AI/ML 모델 및 데이터 집약적인 풀스택 앱에 대해) 여러 환경에 걸쳐 어떤 언어로든 코드를 패키징할 수 있도록 해 이동성과 일관성을 보장하기 위한 현대적인 접근 방식으로 등장했습니다. 이러한 유형의 최신 데이터 제품은 종종 방대한 양의 독점 데이터를 처리합니다. 이러한 워크로드를 대규모로 생성, 개발 및 실행하는 경우 보통 복잡성이 높기 때문에 개발자와 데이터 과학자는 비즈니스 문제에 집중하기보다 이러한 애플리케이션의 컴퓨팅 및 클러스터를 관리하는 데 많은 시간을 할애해야 합니다. 또한 풀스택 앱 및 LLM은 데이터가 관리되는 곳에서 직접 실행될 수 없으므로 이러한 시나리오에서 사용되는 데이터의 보안을 관리하는 것은 매우 어렵고, 때로는 거의 불가능하기까지 합니다.

데이터에 풀스택 앱, LLM 및 기타 정교한 데이터 제품을 안전하게 가져오는 작업을 더 쉽게 만드는 Snowpark 컨테이너 서비스(현재 비공개 미리 보기 제공 중)를 소개합니다. 개발자가 이 추가적인 Snowpark 런타임 옵션을 사용하면 GPU와 같은 구성 가능한 하드웨어 옵션과 함께 안전한 Snowflake 관리 인프라를 통해 컨테이너화된 워크로드(작업, 서비스, 서비스 기능)를 손쉽게 배포, 관리 및 확장할 수 있습니다.

이 새로운 런타임의 사용자는 컨테이너용 컴퓨팅 및 클러스터를 관리하고 유지하는 복잡한 작업을 처리할 필요가 없습니다. Snowflake에서 실행되는 컨테이너를 사용하면 관리되는 데이터를 가장 정교한 AI/ML 모델 및 앱(이가 내부적으로 개발되었든 제삼자 공급자에 의해 Snowflake 마켓플레이스에서 설치 가능한 Snowflake 네이티브 앱으로 제공되는 것이든 상관없음)의 일부로 사용하기 위해 Snowflake 외부로 이동할 필요도, 이에 따라 추가적인 보안 위험에 노출될 필요도 없어집니다.