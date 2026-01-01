Approche moderne émergente, les conteneurs permettent de créer un package de code dans n’importe quel langage afin d’en assurer la portabilité et la cohérence entre les environnements, notamment pour les modèles d’IA/de ML sophistiqués et les applications riches en données à pile complète. Ces types de produits de données modernes gèrent souvent un volume important de données propriétaires. Créer, développer et exécuter ces charges de travail à grande échelle s’avère généralement complexe, obligeant ainsi les développeurs et data scientists à passer plus de temps à gérer le calcul et les clusters pour ces applications au lieu de se concentrer sur le problème opérationnel. De plus, étant donné que les applications à pile complète et les LLM ne peuvent pas s’exécuter directement là où les données sont gouvernées, il est difficile, voire presque impossible, de gérer la sécurité des données utilisées dans ces scénarios.

Pour rapprocher des données les applications à pile complète, les LLM et d’autres produits de données sophistiqués, le tout de manière simple et sécurisée, nous lançons Snowpark Container Services en private preview. Cet environnement d’exécution Snowpark supplémentaire permet aux développeurs de facilement déployer, gérer et faire évoluer les charges de travail conteneurisées (tâches, services, fonctions de service) à l’aide d’une infrastructure sécurisée gérée par Snowflake proposant des options matérielles configurables (processeurs graphiques, par exemple).

Grâce à ce nouvel environnement d’exécution, les utilisateurs n’ont plus à se soucier des opérations complexes de gestion et de maintenance du calcul et des clusters pour les conteneurs. Les conteneurs s’exécutent dans Snowflake. Il est donc inutile de déplacer les données gouvernées hors de Snowflake (les exposant alors à des risques de sécurité supplémentaires) pour les utiliser dans le cadre des applications et modèles d’IA/de ML les plus sophistiqués, qu’ils soient développés en interne ou par des fournisseurs tiers, disponibles en tant qu’applications natives Snowflake installables depuis la Marketplace Snowflake.