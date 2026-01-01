Container haben sich als die neue Methode zum Verpacken von Code in jeder Sprache etabliert, um so Übertragbarkeit und Konsistenz über verschiedene Umgebungen hinweg zu gewährleisten. Dies trifft insbesondere bei anspruchsvollen KI-/ML-Modellen und datenintensiven Full-Stack-Apps zu. Derartige moderne Datenprodukte sind auf riesige Mengen an proprietären Daten ausgelegt. Diese Workloads in großem Maßstab zu erstellen, zu entwickeln und auszuführen ist in der Regel äußerst komplex und für Entwickler:innen und Data Scientists sehr zeitaufwendig. So müssen sie Rechenressourcen und Cluster für diese Anwendungen verwalten und können sich dadurch nicht auf Geschäftsprobleme konzentrieren. Da Full-Stack-Apps und LLMs nicht direkt dort ausgeführt werden können, wo die Daten verwaltet werden, ist es außerdem sehr schwierig und manchmal nahezu möglich, die Sicherheit der entsprechenden Daten zu gewährleisten.

Um Full-Stack-Apps, LLMs und andere anspruchsvolle Datenprodukte einfacher auf die Daten sicher anwenden zu können, steht nun Snowpark Container Services in Private Preview bereit. Mit dieser zusätzlichen Snowpark-Laufzeitoption können Entwickler:innen auf eine sichere, von Snowflake verwaltete Infrastruktur mit konfigurierbaren Hardware-Optionen, wie z. B. GPUs, zugreifen und so mühelos containerisierte Workloads (Jobs, Services, Service-Funktionen) bereitstellen, verwalten und skalieren.

So wird den Benutzer:innen die komplexe Verwaltung und Wartung von Rechenressourcen und Clustern für Container erspart. Da die Container in Snowflake ausgeführt werden, müssen kontrollierte Daten nicht mehr aus Snowflake verschoben (und somit zusätzlichen Sicherheitsrisiken ausgesetzt) werden. So können diese Daten für die komplexesten KI-/ML-Modelle und -Apps verwendet werden, die als Snowflake Native Apps über den Snowflake Marketplace installiert werden können, unabhängig davon, ob sie intern oder von Drittanbietern entwickelt wurden.