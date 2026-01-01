머신러닝 모델: 유형과 작동 방식, 선택 방법

서포트 벡터 머신

서포트 벡터 머신(SVM)은 클래스를 구분하는 경계를 학습하면서, 해당 경계와 가장 가까운 훈련 예제 사이의 마진을 극대화합니다. 서포트 벡터라고 불리는 이 인접 예제들이 적합된 결정 경계를 결정합니다.

클래스를 직선이나 평평한 초평면으로 분리할 수 없는 경우, 커널 함수를 사용해 관측값 간 유사성을 바탕으로 비선형 관계를 표현할 수 있습니다. 서포트 벡터 회귀는 유사한 메커니즘을 연속값 예측에 적용합니다.

SVM은 특히 특성이 이미 유용한 표현을 제공하는 경우, 중간 규모의 고차원 데이터에서 우수한 성능을 발휘할 수 있습니다. 희소한 단어 또는 토큰 특성에 기반한 텍스트 분류가 전통적인 예입니다.

훈련 예제 수가 늘어날수록, 특히 비선형 커널을 사용하는 경우 이 방법의 실용성은 떨어집니다. 결과는 특성 스케일링과 함께 커널, 정규화 강도, 커널 파라미터 같은 선택에도 좌우됩니다. 학습된 경계가 짧은 계수 목록이나 결정 경로가 아닌 서포트 벡터를 통해 정의되기 때문에, 개별 예측을 설명하려면 추가 분석이 필요할 수 있습니다.

최근접 이웃 모델

최근접 이웃 방법은 새로운 입력과 가장 유사한 훈련 예제를 기반으로 예측합니다. k-최근접 이웃 분류기는 가장 유사한 훈련 예제를 정해진 수만큼 찾아 이들의 투표에 따라 클래스를 할당합니다. 회귀의 경우에는 이들의 타깃값을 평균할 수 있습니다.

적합 과정에서 파라미터 추정이 비교적 적게 이루어지기 때문에 지연 학습(lazy learning) 방식으로 불리기도 합니다. 대신 모델은 참조 예제를 보관해 두었다가 추론 시점에 대부분의 작업을 수행합니다.

이 방법은 이해하기 쉽고 불규칙한 결정 경계를 표현할 수 있지만, 그 동작은 거리를 어떻게 정의하는지에 따라 달라집니다. 서로 매우 다른 스케일로 측정된 특성은 표준화하지 않으면 유사도를 왜곡할 수 있으며, 무관한 차원 때문에 실제로는 유사한 예제가 멀리 떨어져 있는 것처럼 보일 수 있습니다.

참조 데이터가 늘어날수록 추론 비용도 커질 수 있습니다. 인덱싱과 근사 최근접 이웃 기법을 활용하면 검색 비용을 줄일 수 있지만, 최근접 이웃 모델은 간결한 선형 모델이나 의사 결정 트리와는 다른 스토리지 및 지연 시간 요구 사항을 시스템에 부과합니다.

확률 모델

확률 모델은 확률 분포를 통해 관계를 표현합니다. 단순히 클래스나 수치 추정값만 산출하는 대신, 여러 결과의 확률을 계산하거나 은닉 변수의 불확실성을 표현할 수 있습니다.

나이브 베이즈(Naive Bayes) 분류기는 관측된 특성의 조건부 확률로부터 클래스를 추정하며, 독립성 가정 덕분에 효율적으로 학습할 수 있습니다. 가우시안 혼합 모델(Gaussian Mixture Model)은 데이터를 여러 확률 분포의 조합으로 설명하며, 클러스터링이나 밀도 추정에 자주 사용됩니다. 베이지안 네트워크는 변수 간의 조건부 관계를 표현하고, 은닉 마르코프 모델은 기저 상태를 직접 관측할 수 없는 시퀀스를 표현합니다.

이러한 모델은 불확실성이 부수적인 산출물이 아니라 문제 자체의 핵심 요소일 때 유용합니다. 예를 들어 확률적 예측은 하나의 점 추정치 대신 가능한 수요의 분포를 추정할 수 있습니다.

이러한 가정 덕분에 계산 효율성과 해석 가능성이 높아지지만, 성능은 그 가정이 데이터를 얼마나 합리적으로 설명하느냐에 좌우됩니다. 단순화된 종속 구조는 중요한 관계를 포착하지 못할 수 있고, 표현력이 높은 확률 모델은 추정이 어려워질 수 있습니다.

클러스터링 모델

클러스터링 모델은 알려진 클래스 레이블 없이 유사한 관측치의 그룹을 찾아냅니다. 모든 데이터 세트에 통용되는 단일한 클러스터 정의가 없기 때문에, 방법에 따라 서로 다른 유형의 구조를 탐색합니다.

K-평균(K-means)은 지정된 수의 클러스터에 관측치를 할당하며, 각 클러스터는 학습된 센트로이드(centroid)로 표현됩니다. 이 방식은 센트로이드로부터의 거리가 소속 여부를 의미 있게 나타내고, 클러스터의 형태와 규모가 대체로 유사할 때 가장 효과적입니다.

계층적 클러스터링은 그룹을 반복적으로 결합하거나 분할하여 중첩 구조를 만듭니다. 실무자는 처음부터 하나의 평면적인 그룹화에 얽매이지 않고 이 계층 구조를 다양한 수준에서 살펴볼 수 있습니다.

DBSCAN을 비롯한 밀도 기반 방법은 관측치가 밀집된 영역을 식별하고, 고립된 포인트를 노이즈로 표시할 수 있습니다. 덕분에 센트로이드 기반 방법이 놓칠 수 있는 클러스터 형태를 찾아낼 수 있지만, 결과는 밀도 임계값 설정에 따라 달라집니다.

클러스터 자체가 비즈니스적 의미를 갖는 것은 아닙니다. 모델 적합 후에는 각 그룹에 연관된 특성과 예시를 검토하고, 패턴이 안정적인지 검증하며, 그 결과가 의도한 분석이나 워크플로우에 부합하는지 판단해야 합니다.

차원 축소 모델

차원 축소는 데이터 구조의 특정 측면을 보존하면서 더 적은 수의 변수로 데이터를 표현합니다. 이렇게 얻은 표현은 시각화, 노이즈 제거, 압축 또는 다운스트림 모델 학습에 활용할 수 있습니다.

주성분 분석(PCA)은 입력의 변동을 점차 작은 규모로 포착해 나가는 새로운 축을 학습합니다. 각 성분이 원래 특성의 가중 조합이기 때문에, PCA는 상관관계가 있는 측정값을 더 작은 특성 공간으로 압축할 수 있습니다.

다른 방법들은 각기 다른 속성을 보존합니다. 시각화를 위해 로컬 이웃 구조를 강조하는 방법이 있는가 하면, 오토인코더는 신경망을 사용해 입력을 저차원 표현으로 압축한 뒤 복원합니다.

특성 수를 줄이면 스토리지와 계산 비용을 낮추거나 노이즈를 제거할 수 있지만, 그 과정에서 정보가 손실될 수도 있습니다. 학습된 성분은 원래 변수보다 설명하기 어려울 수 있으며, 전체 분산을 보존하는 표현이 예측 작업에 가장 중요한 차이까지 보존한다는 보장은 없습니다.

신경망

신경망은 학습된 가중치와 비선형 함수를 통해 입력을 변환하는 레이어들로 구성됩니다. 학습 과정에서 네트워크는 출력을 생성하고 손실을 계산한 뒤, 옵티마이저가 파라미터를 업데이트할 수 있도록 그래디언트를 역방향으로 전파합니다.

아키텍처마다 서로 다른 데이터에 적합한 구조를 갖추고 있으며, 주요 유형은 다음과 같습니다.

피드포워드 네트워크 는 일련의 레이어를 통해 정보를 전달하며, 일반적인 분류 및 회귀 작업을 지원합니다.

는 일련의 레이어를 통해 정보를 전달하며, 일반적인 분류 및 회귀 작업을 지원합니다. 합성곱 신경망 은 공간적 입력 전반에 학습된 필터를 적용하며, 주로 이미지 처리에 사용됩니다.

은 공간적 입력 전반에 학습된 필터를 적용하며, 주로 이미지 처리에 사용됩니다. 순환 신경망 은 시퀀스 전반에 걸쳐 상태를 유지하지만, 과거 순환 아키텍처가 담당하던 많은 작업을 이제는 트랜스포머가 처리하고 있습니다.

은 시퀀스 전반에 걸쳐 상태를 유지하지만, 과거 순환 아키텍처가 담당하던 많은 작업을 이제는 트랜스포머가 처리하고 있습니다. 트랜스포머 는 어텐션 메커니즘을 사용해 시퀀스 또는 기타 토큰화된 표현 내 요소 간의 관계를 모델링합니다.

는 어텐션 메커니즘을 사용해 시퀀스 또는 기타 토큰화된 표현 내 요소 간의 관계를 모델링합니다. 오토인코더 는 입력을 복원하는 과정을 통해 압축된 표현을 학습합니다.

는 입력을 복원하는 과정을 통해 압축된 표현을 학습합니다. 그래프 신경망은 연결된 노드 간에 정보를 교환하여 관계형 구조를 모델링합니다.

신경망은 복잡한 함수를 학습할 수 있으며, 충분한 데이터가 있으면 이미지, 오디오, 텍스트를 비롯한 고차원 입력에서 유용한 표현을 도출할 수 있습니다. 다만 이러한 유연성에는 더 많은 데이터와 컴퓨팅 요구 사항, 더 광범위한 튜닝이 뒤따르며, 단순한 모델에 비해 직접적인 해석 가능성도 떨어지는 경우가 많습니다.

아키텍처만으로 품질이 결정되는 것은 아닙니다. 데이터 구성, 목적 함수 설계, 최적화, 정규화, 평가가 모두 신경망이 학습 예시를 넘어 일반화되는지 여부에 영향을 미칩니다.

시계열 모델

시계열 모델은 관측치가 발생하는 순서를 고려합니다. 예측 시스템은 추세, 반복되는 계절성 패턴, 지연 효과, 시간에 따라 변하는 외부 변수를 표현해야 할 수 있습니다.

자기회귀 누적 이동평균(ARIMA)과 같은 통계 모델은 과거 값과 잔차 패턴을 활용해 미래 관측치를 추정합니다. 지수 평활법은 수준, 추세, 계절성 같은 구성 요소를 모델링합니다. 트리 앙상블은 엔지니어링된 시차(lag) 및 롤링 윈도우 특성을 활용할 수 있고, 순환 신경망과 트랜스포머는 시퀀스로부터 시간적 표현을 학습할 수 있습니다.

시계열 모델 선택은 결국 정확도, 해석 가능성, 계산 비용 간의 균형을 맞추는 문제로 귀결되는 경우가 많습니다. Schmaus는 다음과 같이 설명합니다. “ARIMA와 지수 평활법 같은 고전적 방법은 학습이 빠르고 매우 효율적이며 해석하기 쉬운 반면, 신경망 기반 방법은 정확도를 높일 수 있고 외생 입력과 비선형성을 반영할 수 있지만 학습 및 추론 효율성이 낮아지는 대가가 따릅니다.”

평가 역시 시간적 순서를 보존해야 합니다. 무작위 학습-테스트 분할은 미래 정보를 학습 과정에 유출시켜 비현실적으로 유리한 결과를 만들어낼 수 있습니다. 대신 실무자들은 실제 예측이 생성되는 방식과 더 유사한 시간 기반 홀드아웃이나 롤링 평가 윈도우를 사용합니다.

파운데이션 모델

파운데이션 모델은 일반적으로 상당한 규모의 광범위한 데이터로 학습되며, 다양한 다운스트림 작업에 맞게 적응할 수 있도록 설계됩니다. 이 카테고리에는 LLM은 물론 이미지, 오디오, 생물학적 시퀀스 등 다양한 모달리티를 위해 학습된 모델이 포함됩니다.

대부분의 파운데이션 모델은 신경망과 자기 지도(self-supervised) 사전 학습을 사용합니다. 예시마다 사람이 직접 작성한 레이블을 별도로 수집하는 대신, 누락된 토큰을 예측하거나 관련된 이미지와 텍스트 표현을 정렬하는 등 데이터 자체에서 학습 목표를 도출하는 프로세스를 거칩니다.

사전 학습이 끝나면 프롬프팅, 검색, 파인튜닝 또는 추가적인 작업별 레이어를 통해 모델을 적응시킬 수 있습니다. 이러한 재사용성이 하나의 한정된 예측 작업만을 위해 학습된 모델과의 차이점입니다.

대표적인 예로 GPT, Claude, Llama, Mistral 같은 LLM과 Gemini, Qwen2.5-VL 같은 멀티 모달 모델이 있습니다. 이 카테고리에는 Stable Diffusion, FLUX 같은 이미지 생성 모델, Whisper 같은 음성 모델, ESM 같은 생물학 파운데이션 모델도 포함됩니다. 이러한 모델들은 지원하는 작업은 크게 다르지만, 광범위한 사전 학습 후 프롬프팅, 검색, 파인튜닝 또는 추가 학습을 통해 다운스트림 애플리케이션에 적응한다는 공통점을 갖습니다.