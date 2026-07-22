ANN에는 약 여섯 가지 정도의 서로 다른 유형이 있으며, 각 유형은 특정 작업에 특화되도록 설계되었습니다. 가장 널리 사용되는 유형은 다음과 같습니다.

순방향 신경망

순방향 신경망(FNN)에서는 정보가 입력에서 출력으로 한 방향으로만 흐르며, 다시 되돌아가는 루프가 없습니다. 이러한 네트워크는 입력 데이터의 순서가 중요하지 않은 기본적인 분류 및 회귀 작업에 사용됩니다. 다시 말해 FNN은 주택 가격 예측, 이메일 스팸 분류, 표 기반 데이터에서의 단순한 패턴 인식과 같은 작업에는 유용하지만, 음성 인식이나 이미지 분류에는 사용되지 않습니다.

합성곱 신경망

컨볼루션 신경망(CNN)은 이미지처럼 격자 형태로 구성된 데이터를 프로세스하도록 설계된 신경망입니다. 입력 전체를 스캔하는 특수 계층을 사용해 가장자리, 질감, 형태 같은 로컬 패턴을 감지합니다. 이 신경망은 각 픽셀 위치를 서로 완전히 독립적으로 처리하는 대신, 이미지 어디에서나 동일한 특징을 인식하도록 학습하기 때문에 매우 효율적입니다. CNN은 얼굴 인식과 의료 이미지 분석부터 자율주행차의 환경 인식 시스템에 이르기까지 대부분의 최신 컴퓨터 비전 애플리케이션을 구동합니다.

그래프 신경망

그래프 신경망(GNN)은 연결된 엔터티의 네트워크로 구조화된 데이터를 프로세스하도록 설계되었습니다. 이때 노드는 사용자, 계정, 제품, 분자와 같은 대상을 나타내고, 엣지는 이들 간의 관계를 나타냅니다. GNN은 각 데이터 포인트를 독립적인 것으로 보지 않고, 엔터티 자체의 특징과 주변 연결 네트워크를 함께 학습합니다. 따라서 사기 감지, 추천 시스템, 신약 개발, 엔터티 해소, 공급망 분석처럼 관계가 중요한 예측 신호를 제공하는 작업에 유용합니다.

순환 신경망

FNN과 달리 순환 신경망(RNN)은 텍스트, 음성, 시계열 데이터처럼 순서가 중요한 순차 데이터를 처리하도록 설계되었습니다. 이전 입력을 기억하는 능력 덕분에, RNN은 시퀀스의 앞부분에서 얻은 컨텍스트를 활용해 현재 예측을 수행할 수 있으며 언어 번역, 음성 인식, 그리고 과거 추세를 기반으로 한 주가 예측과 같은 애플리케이션에 사용됩니다.

적대적 생성 신경망

생성적 적대 신경망(GAN)은 서로 경쟁하는 두 개의 신경망으로 구성됩니다. 하나는 이미지나 오디오와 같은 가짜 데이터를 생성하고, 다른 하나는 실제 데이터와 가짜 데이터를 구분합니다. 이러한 경쟁 과정을 통해 생성자는 판별자를 속일 수 있을 만큼 현실적인 출력을 생성하는 데 점점 더 능숙해집니다. GAN은 합성 이미지 생성, 사실적인 음성 생성, 사진 해상도 향상, 딥페이크 제작 등에 활용됩니다.

트랜스포머 네트워크

Transformer 네트워크는 정보를 순차적으로 처리하는 대신, 예측을 수행할 때 입력의 여러 부분이 얼마나 중요한지 가중치를 부여하는 어텐션 메커니즘을 사용합니다. 이 아키텍처는 언어에서의 컨텍스트와 관계를 이해하는 데 뛰어나 장기 의존성이 중요한 작업에 적합합니다. 트랜스포머는 챗봇, 번역 시스템, GPT와 같은 텍스트 생성 도구를 포함한 대부분의 최신 언어 모델을 구동합니다.

오토인코더

오토인코더는 데이터를 압축된 표현으로 줄인 뒤 다시 원래 양식으로 복원하도록 설계된 네트워크입니다. 이 프로세스에서 가장 중요한 특징을 학습합니다. 입력을 최대한 정확하게 재현하도록 학습되기 때문에, 노이즈를 제거하면서 중요한 패턴을 포착합니다. 이 신경망은 데이터 압축과 이미지 노이즈 제거는 물론, 이상 징후를 탐지하고 기존 데이터를 바탕으로 새로운 변형을 생성하는 데 폭넓게 활용됩니다.