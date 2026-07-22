Simon Data, Snowflake Cortex AI 기반 컴포저블 AI 에이전트로 마케팅 혁신
Simon Data는 에이전틱 AI를 위한 기반으로 Snowflake를 활용해 데이터 이동이나 거버넌스 저해 없이 대규모 컨텍스트 기반 개인화를 제공함으로써 마케터의 매출 증진을 지원합니다.
신경망의 정의와 인공 신경망의 작동 원리를 살펴보고, 다양한 예시와 활용 분야, 딥러닝에서 사용되는 여러 유형을 알아봅니다.
신경망은 오늘날 AI 혁신을 이끄는 핵심 기술입니다. 인간 두뇌에서 뉴런이 연결되는 방식에서 영감을 받은 신경망은 서로 연결된 인공 "뉴런"(수학적 연산)의 여러 계층으로 구성됩니다. 이 시스템은 방대한 데이터 세트를 분석하며 학습하고, 무엇을 찾아야 하는지 명시적으로 지시받지 않아도 패턴을 자동으로 발견합니다.
예제로부터 일반화할 수 있는 이러한 역량 덕분에 신경망은 기존의 전통적인 컴퓨팅 접근 방식으로는 해결할 수 없었던 문제를 다룰 수 있습니다. 예를 들어 자율주행차가 도로 상황을 실시간으로 인식하고 대응할 수 있도록 하는 이미지 인식 알고리즘이나, 언어 간의 뉘앙스까지 반영하는 번역을 가능하게 하는 자연어 처리(NLP)가 이에 해당합니다.
이 가이드는 신경망의 작동 방식과 다양한 신경망 유형을 설명하고, 얼굴 인식과 음성 기반 디지털 어시스턴트와 같은 애플리케이션의 기반 기술로서 신경망이 활용되는 이유를 살펴봅니다.
인공 신경망(ANN)은 뉴런 또는 노드라고 불리는 상호 연결된 처리 단위가 계층 구조로 구성된 머신러닝 모델입니다. 이러한 네트워크는 대규모 학습 데이터 세트를 처리하며 예시를 통해 학습하고, 데이터 속 패턴을 자동으로 인식합니다. 반복적으로 예제에 노출되면서 신경망은 정확도를 높이기 위해 각 뉴런 간의 연결을 조정하고, 그 결과 명시적으로 프로그래밍되지 않아도 복잡한 패턴을 식별하고 예측을 수행할 수 있습니다.
명확한 규칙을 요구하는 기존 소프트웨어와 달리, 신경망은 예제로부터 직접 학습하며 패턴 인식에 강점을 보입니다. 이로 인해 기존의 전통적인 프로그래밍 방식으로는 처리하기 어렵거나 불가능한 비정형 데이터(이미지, 오디오, 텍스트 등)가 포함된 복잡한 문제를 해결할 수 있습니다. 이러한 패턴 인식 역량은 실제 현장에서 중요한 작업의 기반이 됩니다. 이미지 속 객체 식별, 사람의 음성 이해, 방대한 데이터 세트에서 미묘한 이상 징후 감지가 대표적입니다. 복잡한 비정형 데이터에서 숨겨진 패턴을 찾아내는 이러한 역량은 규칙이 지나치게 복잡해 수작업으로 코딩하기 어려운 문제에서 필수적인 요소가 됩니다.
신경망은 다양한 도메인에 걸쳐 폭넓게 활용되고 있습니다. 다음은 ANN이 실제 환경에서 큰 영향을 미친 여섯 가지 분야입니다.
신경망은 머신이 이미지와 비디오에서 시각적 정보를 해석하고 이해할 수 있도록 지원합니다. 대표적인 활용 사례로는 얼굴 인식, 의료 이미지 분석, 자율주행 차량 내비게이션, 제조 산업의 품질 관리가 있습니다.
이러한 시스템은 인간 언어를 처리하고 이해해 기계 번역, 챗봇, 감성 분석, 텍스트 생성을 구현합니다. ANN 기반 NLP 시스템은 음성 어시스턴트와 자동화된 고객 지원 봇을 통해 기술과 상호작용하는 방식을 혁신적으로 바꾸었습니다.
신경망은 사용자 행동과 선호도를 분석해 개인화된 콘텐츠, 제품 또는 서비스를 추천합니다. Netflix, Amazon, Spotify와 같은 플랫폼은 이러한 시스템을 활용해 참여도와 매출을 높이고 있습니다.
이러한 시스템은 신경망을 활용해 데이터 스트림의 정상적인 동작에서 벗어난 비정상적인 패턴을 식별합니다. 이는 금융 사기 거래를 탐지하고 잠재적인 사이버 보안 위협을 식별하며 산업 환경에서 장비 고장을 예측하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
신경망은 의료 전문가가 질병을 진단하고 치료 계획을 수립하며 인간 전문가에 필적하는 수준의 정확도로 의료 이미지를 분석하는 데 도움을 줍니다. 또한 분자 상호작용을 예측하고 유망한 화합물을 식별함으로써 신약 개발 속도를 가속화합니다.
이러한 시스템은 음성 언어를 텍스트로 변환하고 텍스트를 자연스러운 음성으로 생성합니다. ANN은 가상 어시스턴트, 전사 서비스, 장애가 있는 사용자를 위한 접근성 도구를 구동합니다.
모든 신경망은 동일한 기본 요소로 구성됩니다. 해당 구성 요소는 다음과 같습니다.
신경망은 세 가지 유형의 계층으로 구성됩니다. 가공 전 데이터를 입력받는 입력층, 정보를 처리하는 하나 이상의 은닉층, 최종 결과를 생성하는 출력층입니다. 정보는 네트워크를 따라 순방향으로 흐르며 각 계층은 데이터를 변환해 다음 계층으로 전달합니다. 은닉층은 네트워크가 점점 더 복잡한 패턴을 인식하도록 학습하는 핵심 영역입니다. 예를 들어 초기 층에서는 이미지의 에지와 같은 단순한 특징을 감지하고, 더 깊은 층에서는 얼굴이나 자동차와 같은 복합적인 객체를 식별합니다.
뉴런은 여러 입력을 받아 계산을 수행한 뒤 그 결과를 다음 계층으로 전달하는 기본 처리 단위입니다. 가중치는 각 입력이 뉴런의 계산에 얼마나 중요한지를 결정하며, 신호를 증폭하거나 약화시키는 볼륨 조절기와 같은 역할을 합니다. 편향성은 뉴런의 민감도를 조정하는 역할을 하며 기준값으로 작용해 뉴런의 활성화 가능성을 제어하고 네트워크가 데이터 내의 복잡한 패턴을 학습할 수 있도록 합니다.
학습은 레이블이 지정된 다수의 예제를 네트워크에 입력해 예측을 수행하게 한 뒤, 그 예측이 정답에서 얼마나 벗어났는지를 측정합니다. 네트워크는 이러한 오차를 기반으로 정확도를 높이는 방향으로 가중치와 편향성을 미세하게 조정하며, 어떤 변경이 가장 효과적인지 판단하기 위해 계층을 거슬러 올라갑니다. 이 프로세스는 전체 데이터 세트에 걸쳐 수천 번 또는 수백만 번 반복되며, 네트워크가 패턴을 인식하고 이전에 보지 못한 새로운 데이터에 대해서도 정확한 예측을 할 수 있을 때까지 계속됩니다.
ANN에는 약 여섯 가지 정도의 서로 다른 유형이 있으며, 각 유형은 특정 작업에 특화되도록 설계되었습니다. 가장 널리 사용되는 유형은 다음과 같습니다.
순방향 신경망(FNN)에서는 정보가 입력에서 출력으로 한 방향으로만 흐르며, 다시 되돌아가는 루프가 없습니다. 이러한 네트워크는 입력 데이터의 순서가 중요하지 않은 기본적인 분류 및 회귀 작업에 사용됩니다. 다시 말해 FNN은 주택 가격 예측, 이메일 스팸 분류, 표 기반 데이터에서의 단순한 패턴 인식과 같은 작업에는 유용하지만, 음성 인식이나 이미지 분류에는 사용되지 않습니다.
컨볼루션 신경망(CNN)은 이미지처럼 격자 형태로 구성된 데이터를 프로세스하도록 설계된 신경망입니다. 입력 전체를 스캔하는 특수 계층을 사용해 가장자리, 질감, 형태 같은 로컬 패턴을 감지합니다. 이 신경망은 각 픽셀 위치를 서로 완전히 독립적으로 처리하는 대신, 이미지 어디에서나 동일한 특징을 인식하도록 학습하기 때문에 매우 효율적입니다. CNN은 얼굴 인식과 의료 이미지 분석부터 자율주행차의 환경 인식 시스템에 이르기까지 대부분의 최신 컴퓨터 비전 애플리케이션을 구동합니다.
그래프 신경망(GNN)은 연결된 엔터티의 네트워크로 구조화된 데이터를 프로세스하도록 설계되었습니다. 이때 노드는 사용자, 계정, 제품, 분자와 같은 대상을 나타내고, 엣지는 이들 간의 관계를 나타냅니다. GNN은 각 데이터 포인트를 독립적인 것으로 보지 않고, 엔터티 자체의 특징과 주변 연결 네트워크를 함께 학습합니다. 따라서 사기 감지, 추천 시스템, 신약 개발, 엔터티 해소, 공급망 분석처럼 관계가 중요한 예측 신호를 제공하는 작업에 유용합니다.
FNN과 달리 순환 신경망(RNN)은 텍스트, 음성, 시계열 데이터처럼 순서가 중요한 순차 데이터를 처리하도록 설계되었습니다. 이전 입력을 기억하는 능력 덕분에, RNN은 시퀀스의 앞부분에서 얻은 컨텍스트를 활용해 현재 예측을 수행할 수 있으며 언어 번역, 음성 인식, 그리고 과거 추세를 기반으로 한 주가 예측과 같은 애플리케이션에 사용됩니다.
생성적 적대 신경망(GAN)은 서로 경쟁하는 두 개의 신경망으로 구성됩니다. 하나는 이미지나 오디오와 같은 가짜 데이터를 생성하고, 다른 하나는 실제 데이터와 가짜 데이터를 구분합니다. 이러한 경쟁 과정을 통해 생성자는 판별자를 속일 수 있을 만큼 현실적인 출력을 생성하는 데 점점 더 능숙해집니다. GAN은 합성 이미지 생성, 사실적인 음성 생성, 사진 해상도 향상, 딥페이크 제작 등에 활용됩니다.
Transformer 네트워크는 정보를 순차적으로 처리하는 대신, 예측을 수행할 때 입력의 여러 부분이 얼마나 중요한지 가중치를 부여하는 어텐션 메커니즘을 사용합니다. 이 아키텍처는 언어에서의 컨텍스트와 관계를 이해하는 데 뛰어나 장기 의존성이 중요한 작업에 적합합니다. 트랜스포머는 챗봇, 번역 시스템, GPT와 같은 텍스트 생성 도구를 포함한 대부분의 최신 언어 모델을 구동합니다.
오토인코더는 데이터를 압축된 표현으로 줄인 뒤 다시 원래 양식으로 복원하도록 설계된 네트워크입니다. 이 프로세스에서 가장 중요한 특징을 학습합니다. 입력을 최대한 정확하게 재현하도록 학습되기 때문에, 노이즈를 제거하면서 중요한 패턴을 포착합니다. 이 신경망은 데이터 압축과 이미지 노이즈 제거는 물론, 이상 징후를 탐지하고 기존 데이터를 바탕으로 새로운 변형을 생성하는 데 폭넓게 활용됩니다.
오늘날 신경망과 어떤 형태로든 연결되지 않은 디지털 도구를 찾는 일은 점점 드문 일이 되고 있습니다. 이 기술을 기반으로 한 대표적인 일상 활용 사례는 다음과 같습니다.
스마트폰은 신경망을 활용해 얼굴을 인식하고 디바이스의 잠금을 해제하며, 얼굴 특징을 분석해 저장된 데이터와 비교합니다. 소셜 미디어 플랫폼 역시 유사한 기술을 사용해 얼굴을 인식하여 사진 속 인물을 자동으로 태그합니다. 또한 보안 시스템과 공항에서는 신원 확인과 출입 통제를 목적으로 얼굴 인식 기술을 활용합니다.
Siri, Alexa, Google Assistant와 같은 디지털 어시스턴트는 신경망을 활용해 사용자의 음성을 텍스트로 변환하고 발화 내용의 컨텍스트를 이해합니다. 이러한 시스템은 음성의 오디오 패턴을 처리해 사용자의 의도를 해석하고 이에 맞는 응답을 생성합니다. 또한 다양한 억양과 발화 스타일을 아우르는 수백만 건의 음성 상호작용 데이터를 학습하며 지속적으로 성능을 개선합니다.
신경망은 이메일의 콘텐츠, 발신자 정보, 전송 패턴을 분석해 메시지가 정상인지 스팸인지 판단합니다. 또한 의심스러운 링크, 기만적인 제목, 전형적인 피싱 표현과 같은 일반적인 스팸 특징을 인식하도록 학습합니다. 이러한 필터는 스패머의 수법이 진화함에 따라 지속적으로 적응하며, 원치 않거나 악의적인 메시지로부터 받은편지함을 보호합니다.
Netflix, Spotify, YouTube는 신경망을 활용해 시청 또는 청취 이력을 분석하고 관심 있을 만한 콘텐츠를 추천합니다. 이러한 시스템은 사용자가 소비하는 미디어에서 패턴을 식별하고, 유사한 사용자와의 선호도를 비교해 지속적인 참여를 유도할 콘텐츠를 예측합니다. 시간이 지날수록 사용자의 취향을 더 많이 학습해 추천의 개인화 수준이 높아집니다.
Google Maps와 Waze 같은 지도 앱은 신경망을 사용해 교통 상황을 예측하고 목적지에 이르는 가장 빠른 경로를 제안합니다. 이러한 시스템은 수백만 사용자의 실시간 데이터, 과거 교통 패턴, 현재 도로 상황을 분석해 지연을 예측합니다. 또한 상황 변화에 따라 예측을 지속적으로 업데이트해 혼잡을 피하고 제시간에 도착할 수 있도록 돕습니다.
Facebook, Instagram, YouTube와 같은 플랫폼은 신경망을 사용해 혐오 발언, 폭력적인 이미지, 허위 정보와 같은 유해 콘텐츠를 자동으로 탐지하고 제거합니다. 이러한 시스템은 매일 수백만 건의 게시물, 이미지, 비디오를 스캔해 커뮤니티 가이드라인을 위반한 콘텐츠를 인적 검토 대상으로 플래그합니다. 아직 한계는 있지만, 이와 같은 모더레이션 도구는 문제가 되는 콘텐츠가 널리 퍼지기 전에 상당 부분을 선제적으로 걸러내 플랫폼을 보다 안전한 공간으로 만드는 데 기여합니다.
스마트폰 키보드는 신경망을 활용해 철자 오류를 수정하고 사용자가 다음에 입력할 가능성이 높은 단어를 예측합니다. 이러한 시스템은 사용자의 타이핑 패턴과 일반적인 언어 사용 방식을 학습해 관련성 높은 제안을 제공합니다. 또한 사용자 특유의 자주 사용하는 단어와 표현을 포함해 개인의 글쓰기 스타일에 맞게 점차 적응합니다.
인공 신경망은 최신 AI를 뒷받침하는 기반 기술로, 기계가 데이터에서 학습하고 한때 인간만 수행할 수 있다고 여겨졌던 복잡한 작업을 처리할 수 있게 합니다. 인간의 뇌를 모델로 한 이 네트워크는 명시적인 프로그래밍 없이도 이미지, 음성, 텍스트와 같은 비정형 데이터에서 패턴을 인식하는 데 뛰어난 성능을 보입니다. 얼굴 인식, 음성 어시스턴트, 추천 시스템, 스팸 필터 등 다양한 분야에서 그 영향을 확인할 수 있으며, 각각의 문제를 해결하기 위해 서로 다른 아키텍처가 활용됩니다.
ANN을 강력하게 만드는 핵심은 반복 학습을 통해 수백만 개의 파라미터를 조정하면서 대규모 데이터 세트에서 패턴을 자동으로 발견하는 능력입니다. 컴퓨팅 성능과 데이터 가용성이 지속적으로 확대됨에 따라, 신경망은 앞으로도 그 역량을 넓혀가며 기술과 사회의 미래를 형성해 나갈 것입니다.
전통적인 프로그램은 모든 상황에 대해 프로그래머가 명시적으로 작성한 규칙을 따르는 반면, 신경망은 예제를 통해 패턴을 학습하고 스스로 규칙을 도출합니다. 이러한 특성 덕분에 신경망은 얼굴 인식이나 음성 이해처럼 규칙을 일일이 정의하는 것이 사실상 불가능한 복잡한 문제에서 특히 강력한 성능을 발휘합니다.
아니요. 신경망은 생물학적 뇌에서 느슨하게 영감을 받았을 뿐, 실제로는 매우 다른 방식으로 작동합니다. 두 시스템 모두 상호 연결된 단위를 사용해 정보를 처리하지만, 신경망은 생물학적 뉴런이 아니라 컴퓨터에서 실행되는 수학적 모델입니다. 또한 의식, 감정, 진정한 이해 능력은 갖추고 있지 않습니다.
필요한 데이터의 양은 작업의 복잡도에 따라 크게 달라집니다. 단순한 문제는 수천 개의 예제로 충분할 수 있지만, 언어 이해와 같은 복잡한 작업에는 수백만 또는 수십억 개의 데이터가 필요할 수 있습니다. 일반적으로 패턴이 복잡할수록 더 많은 데이터가 필요하지만, 전이 학습과 같은 기법을 활용하면 한 작업에서 학습한 지식을 다른 작업에 적용해 데이터 요구량을 줄일 수 있습니다.