선형 회귀: 더 스마트한 예측을 이끄는 단순한 모델

모든 선형 회귀 모델은 다음과 같은 몇 가지 기본 가정에서 출발합니다.

선형성: 독립 변수와 종속 변수 간의 관계는 선형(직선)이어야 합니다. 실제 관계가 곡선형이거나 비선형인 경우, 모델은 부정확한 예측을 내놓고 데이터의 실제 패턴을 포착하지 못합니다.

관측치의 독립성: 각 데이터 포인트는 독립적이어야 합니다. 즉, 하나의 관측치가 다른 관측치에 영향을 주어서는 안 됩니다. 데이터 샘플이 군집화되어 있는 경우, 예를 들어 환자들이 모두 같은 병원에서 치료를 받았거나 가족들이 같은 지역에 거주하는 경우에는 공통된 영향 요인이 결과를 편향시켜 모델이 실제보다 더 정확해 보일 수 있습니다.

등분산성(일관된 분산): 모델의 정확도는 모든 예측에서 균일해야 합니다. 특정 값에서는 잘 작동하고 다른 값에서는 성능이 떨어져서는 안 됩니다. 예를 들어 모델이 저가 주택의 판매 가격은 정확히 예측하지만 고가 주택에서는 크게 빗나간다면, 예측에 대한 신뢰 수준을 판단하는 데 사용되는 통계 검정을 신뢰할 수 없게 됩니다.

잔차의 정규성: 예측 오차(잔차)는 정규분포를 따라야 합니다. 즉, 오차가 때로는 크고 때로는 작더라도 대부분은 미미한 수준이어야 합니다. 모델의 잔차가 이러한 패턴을 따르지 않는 경우, 예를 들어 예측값이 범위의 한쪽 끝에서는 지속적으로 낮고 다른 쪽 끝에서는 지속적으로 높다면 모델의 통계적 검정과 신뢰 구간을 신뢰할 수 없게 됩니다. 이 문제는 데이터 샘플이 적을 때 특히 두드러지는 경우가 많습니다.

다중공선성 없음: 독립 변수들은 서로 지나치게 겹치거나 사실상 같은 것을 측정해서는 안 됩니다. 주택 가격 모델에 면적과 방 개수를 모두 포함하면 모델이 어느 변수가 가격에 더 큰 영향을 미치는지 구분하지 못해 계수가 불안정해지고 해석의 신뢰성이 떨어질 수 있습니다.

누락 변수 편향 없음: 결과에 영향을 미치는 모든 관련 변수가 모델에 포함되어야 합니다. 주택 가격을 예측하면서 위치 변수를 빠뜨리면 모델은 면적이나 침실 수 같은 다른 변수의 영향을 실제보다 과대평가하게 됩니다. 사실은 높은 가격을 이끈 요인이 위치였음에도, 마치 크기가 실제보다 더 중요한 것처럼 보이게 되는 것입니다.

이러한 가정을 확인하는 작업은 모델 평가의 일부입니다. 잔차 플롯, 분산 검토, 상관 행렬은 적합된 모델이 겉으로 제공하는 것처럼 보이는 통계적 보장을 실제로 충족하는지 확인하는 표준 도구입니다.