대규모 언어 모델(LLM):정의 및 사용 사례

대규모 언어 모델(LLM)은 인간 언어의 복잡한 구조를 이해하고, 질의에 대해 지능적이며 창의적인 응답을 생성하도록 설계된 고도화된 AI 시스템입니다. 성능이 우수한 LLM은 일반적으로 페타바이트 단위의 대규모 데이터 세트로 학습되며, 이 데이터는 서적, 기사, 웹사이트 및 기타 텍스트 기반 자료에서 수집됩니다.

LLM은 딥러닝 기술을 기반으로, 인간이 만든 콘텐츠와 유사한 텍스트를 이해하고 생성하는 데 뛰어난 능력을 보입니다. 대규모 언어 모델은 콘텐츠 생성 도구, 번역 애플리케이션, 고객 지원 챗봇, 재무 분석, 과학 연구, 그리고 고급 인터넷 검색 시스템 등 다양한 현대 기술의 기반이 되고 있습니다.