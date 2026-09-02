機械学習モデルとは：主な種類と仕組み、選び方を解説

サポートベクターマシン（SVM）

サポートベクターマシン（SVM）は、クラス間のマージンを最大化する決定境界を学習するアルゴリズムです。この境界線の決定に直接寄与する境界近傍のデータポイントはサポートベクターと呼ばれます。

対象データが直線や平坦な超平面によって線形分離できない場合、カーネル関数を適用してデータを高次元空間へ写像し、観測データ間の類似度を通じて非線形な関係性を表現します。なお、このマージン最大化のメカニズムを連続値の数値予測に応用した手法がサポートベクター回帰（SVR）です。

SVMは、特徴量の次元数が非常に多い中規模かつ高次元なデータセットに対して優れた予測性能と頑健性を発揮します。特に、入力特徴量自体が適切な意味表現を備えているケースで効果的であり、スパースな単語やトークン頻度特徴量に基づくテキスト分類は、SVMの代表的な活用例の1つです。

SVMは、学習データの件数が増大するにつれて計算量が急激に増加するため、特に非線形カーネルを適用する場合には処理の実行や学習の完了が難しくなり、実務上の実用性が低下します。また、推論の精度や結果は、特徴量のスケーリングや、カーネル関数の選定、正則化パラメータ、カーネル固有のハイパーパラメータのチューニング結果に大きく依存します。さらに、モデルが獲得する決定境界は、シンプルな回帰係数のリスト（線形モデル）や段階的な条件分岐パス（決定木）ではなく、高次元空間上のサポートベクター群によって定義されます。そのため、特定のデータに対する個々の予測根拠を人間が説明するには、SHAPなどの追加的な解析手法が不可欠となります。

最近傍モデル

最近傍モデルは、事前学習によって明示的な数理モデルを構築するのではなく、未知の入力データに対して特徴空間上で最も類似度の高い過去の学習データ群を参照し、直接予測を行うアプローチです。その代表的なアルゴリズムであるk近傍分類器は、あらかじめ指定した個数の最も類似する学習データを特定し、それらのデータが持つクラスラベルの多数決によって最終的な出力クラスを決定します。k近傍法などの最近傍モデルは、事前に学習データを要約するパラメータを構築するのではなく、未知の入力に対して推論を行う際に、保持している過去の学習データセット全体を検索し、その場で予測ロジックを動的に生成します。

学習段階における数理的なパラメータ推定負荷が極めて低いため、このアプローチは遅延学習とも呼ばれます。代わりに、モデルはリファレンス例を保持し、推論中に作業の大部分を実行します。

この手法は直感的であり、データセットの局所的な分布特性に応じて、決定木などでは表現が難しい複雑で不規則な決定境界を柔軟に記述できる強みがあります。一方で、モデルの予測精度や挙動は、多次元空間上でのデータ間の類似性を定量化する距離尺度（ユークリッド距離、コサイン類似度など）の定義や、特徴量の前処理に完全に依存するというトレードオフが存在します。測定スケールが極端に異なる特徴量が混在している場合、事前の標準化や正規化を怠ると距離計算が特定の変数に支配され、データ間の類似性が正しく評価されなくなります。また、予測に無関係な次元が多数含まれると、実質的に類似しているデータ同士の幾何学的距離が離れてしまう次元の呪いが発生します。

さらに、リファレンスデータのサイズが拡大するにつれて、推論時の全件探索コストが増大します。KDツリーなどの空間インデックス構築や、近似最近傍探索技術を導入することで探索コストは大幅に抑えられますが、学習済みパラメータのみを保持するコンパクトな線形モデルや決定木と比較すると、ストレージ容量および推論レイテンシーの面でシステムインフラにより高いリクエスト負荷を課すことになります。

確率モデル

確率モデルは、データ内の変数間における相互関係や相関パターンを確率分布を用いて表現するモデルファミリーです。単一のクラス判定や連続値の点推定を出力するにとどまらず、複数の起こり得る結果に対する発生確率の分布を算出したり、観測不可能な隠れ変数が持つ不確実性を確率的にモデル化できる点が大きな特徴です。

ナイーブベイズ分類器は、特徴量間の相互独立性を仮定することで、観測された特徴量の条件付き確率に基づくクラス推定の計算負荷を大幅に削減し、高速かつ高効率な学習を実現します。混合ガウスモデルは、データ全体の分布を複数の正規分布の線形結合として表現するモデルであり、クラスタリングや確率密度推定の領域で広く用いられます。ベイジアンネットワークは複数変数間の条件付き依存関係を有向グラフで構造化し、隠れマルコフモデルは観測不能な内部状態の遷移に伴って出力される時系列データをモデル化します。

こうした仮定を設けることで、モデルの計算効率が向上し、人間による推論ロジックの解釈も容易になります。しかし、そのモデルの予測性能や汎化性能は、設定された仮定が実際のデータ特性や真の分布をどの程度的確に反映しているかに強く依存します。依存関係の仮定を単純化しすぎた場合、変数間の重要な相関や相互作用を捉えきれず、適合不足に陥るリスクが生じます。一方で、データ内のより複雑な相関関係を記述するために表現力を高めた詳細な確率モデルを構築すると、パラメータの推定量や計算負荷が著しく増大し、モデルの学習自体が困難になるというトレードオフが存在します。

これらの確率モデルファミリーは、単一の予測結果を出力するだけでなく、予測に伴う不確実性そのものをビジネス上の判断要素として組み込む必要があるユースケースにおいて強力な威力を発揮します。たとえば、確率的予測を適用することで、単一の静的な予測値を出力するのではなく、需要変動の起こり得る全範囲を確率分布として推定することが可能になります。

クラスタリングモデル

クラスタリングモデルは、事前に正解となるクラスラベルを与えずに、観測データ間の類似性に基づいて類似したデータ群を自動的にグループ化する教師なし学習モデルです。データセットの特性や目的に応じた単一の万能なクラスター定義は存在しないため、分析目的に応じて異なる構造アプローチ（距離ベース、密度ベース、階層構造など）を採用する複数の手法が存在します。

代表的な手法であるK-means は、あらかじめ指定した個数のクラスターにデータを分類し、各クラスターの幾何学的な中心点である重心（セントロイド）を割り当てます。この手法は、セントロイドからの幾何学的距離がデータ群への所属関係を統計的に正しく反映でき、かつ各クラスターの形状やスケールが均等であるデータセットに対して最も効果的に機能します。

階層的クラスタリングは、データ群の結合または分割を反復的に行うことで、デンドログラム（樹形図）と呼ばれる入れ子構造（ネスト構造）の階層木を構築します。分析者は、処理の開始段階でクラスター数を1つの固定値に決定する必要がなく、必要に応じて異なる階層レベルで柔軟にクラスター構造を抽出できます。

一方、DBSCANに代表される密度ベースのクラスタリング手法は、特徴空間上で高密度にデータが密集している領域を単一のクラスターとして特定します。形状が球状でない複雑な非線形クラスタの検出に優れるだけでなく、高密度領域から外れた孤立したデータポイントを自動的にノイズとして処理できる強みを持ちます。これにより、ハイパーパラメータの設定に依存するという側面はあるものの、K-meansのようなセントロイドベースの手法では検出が難しい、複雑な幾何学構造や非線形のクラスター形状を正確に捉えることが可能になります。

ただし、アルゴリズムによって自動抽出されたクラスター自体に固有のビジネス上の意味があらかじめ付与されているわけではありません。モデルの適合完了後、実務者は、各クラスターを構成する特徴量の分布や代表的なデータ事例を詳細に点検し、抽出されたパターンが時間経過や別サンプルに対しても安定的であるかを検証した上で、実際のビジネス分析や業務ワークフローに組み込めるか否かを判断する必要があります。

次元削減モデル

次元削減は、元のデータが持つ固有の幾何学的構造や相関関係を極力保持しつつ、より少ない変数に変換して表現するモデルファミリーです。生成された低次元表現は、高次元データの可視化、ノイズ除去、ストレージ効率化のためのデータ圧縮、さらには後続の機械学習モデルに対する特徴抽出として広く活用されます。

代表的な線形手法である主成分分析（PCA）は、データの分散が最大となる直交軸を順次学習します。抽出された各主成分は元の特徴量の線形結合として構成されるため、相関の強い多数の測定データを、互いに無相関なより少数の低次元特徴空間へと効率的に可視化できます。

手法によって保持されるデータの性質は大きく異なります。t-SNEやUMAPのような非線形手法は、高次元空間におけるローカルなデータ間の近傍関係を維持することで、直感的なデータ可視化を実現します。一方で、オートエンコーダはニューラルネットワークのエンコーダ、デコーダ構造を用いて、入力を本質的な潜在空間へ圧縮した後に元の入力データを再構築するアプローチをとります。

特徴量の次元数を削減することで、ストレージ要件の低減や計算コストの最適化、さらには観測ノイズの軽減といった多くの利点が得られます。しかしその反面、タスクに有用な情報が不可逆的に削ぎ落とされるリスクも存在します。さらに、数学的に抽出された潜在コンポーネントは、直感的な解釈が容易だった元の特徴量と比較して可解釈性が大幅に損なわれるケースが少なくありません。加えて、主成分分析（PCA）のように全体の分散を最大化するように獲得された表現が、必ずしも特定の予測タスクにおいて最も重要となる微小な境界面や違いを保持しているとは限らないという実用上の課題が存在します。

ニューラルネットワーク

ニューラルネットワークは、学習によって獲得される重みパラメータと非線形な活性化関数を組み合わせた複数の隠れ層で構成され、入力データを連続的に複雑な高次表現へと変換するモデルアーキテクチャです。学習プロセスにおいては、順伝播によって出力結果を生成し、正解データとの誤差を示す損失関数の値を算出します。その後、誤差逆伝播法によってモデル全体の勾配を計算し、確率的勾配降下法（SGD）やAdamなどのオプティマイザがパラメータを最適化します。

入力データ構造の特性（画像、時系列、自然言語など）に応じて最適な層構造や結合形式を設けることで、多様なニューラルネットワークアーキテクチャが設計されています。

フィードフォワードネットワーク （FFNN）は、入力から出力へ向かう単一方向の階層構造を通じて特徴変換を行い、汎用的な分類および回帰タスクの基盤を提供します。

（FFNN）は、入力から出力へ向かう単一方向の階層構造を通じて特徴変換を行い、汎用的な分類および回帰タスクの基盤を提供します。 畳み込みニューラルネットワーク （CNN）は、空間的な局所構造に対して学習可能なパラメータを持つフィルタ（カーネル）を全域的に適用することで階層的な特徴抽出を行い、主に画像認識やコンピュータビジョンの領域で標準的に活用されます。

（CNN）は、空間的な局所構造に対して学習可能なパラメータを持つフィルタ（カーネル）を全域的に適用することで階層的な特徴抽出を行い、主に画像認識やコンピュータビジョンの領域で標準的に活用されます。 再帰型ニューラルネットワーク （RNN）は、時系列データや可変長のシーケンスデータに対して内部状態を伝播させることで時間の経過や順序関係を保持します。ただし、近年の自然言語処理や系列データ処理の大部分は、従来のRNNアーキテクチャから後述のTransformerへと置き換わっています。

（RNN）は、時系列データや可変長のシーケンスデータに対して内部状態を伝播させることで時間の経過や順序関係を保持します。ただし、近年の自然言語処理や系列データ処理の大部分は、従来のRNNアーキテクチャから後述のTransformerへと置き換わっています。 Transformer は、Self-Attention（自己注意メカニズム）を中核に据えることで、テキスト等のトークン化された系列データ内の全要素間における相互関係や相関を、並列計算を活かして直接モデル化します。

は、Self-Attention（自己注意メカニズム）を中核に据えることで、テキスト等のトークン化された系列データ内の全要素間における相互関係や相関を、並列計算を活かして直接モデル化します。 オートエンコーダ は、入力データを一度低次元の潜在表現へ圧縮した後に元のデータを再構築するボトルネック構造を通じて、教師なしでの表現学習や次元削減、ノイズ除去を実現します。

は、入力データを一度低次元の潜在表現へ圧縮した後に元のデータを再構築するボトルネック構造を通じて、教師なしでの表現学習や次元削減、ノイズ除去を実現します。 グラフニューラルネットワーク（GNN）は、エッジで結ばれたノード間で情報を伝播させるメッセージパッシングのメカニズムにより、グラフ構造やネットワーク状の複雑な相互関係性を高精度にモデル化します。

ニューラルネットワーク全体の特徴として、極めて複雑な非線形関数を近似学習できる高い表現力を持ち、十分な量の学習データが存在すれば、画像、音声、テキスト、多次元時系列などの高次元な非構造化データから、タスクに最適な特徴表現をエンドツーエンドで自動抽出することが可能です。しかし、この柔軟性と高い精度は明らかなトレードオフを伴います。線形モデルや決定木などのより単純な伝統的モデルと比較して、膨大なトレーニングデータ量、大規模なコンピュートリソース、複雑なハイパーパラメータチューニングが要求されるほか、意思決定プロセスの直接的な解釈可能性が大きく損なわれるブラックボックス問題が生じます。

また、単に優れたモデルアーキテクチャを選定するだけで最終的な予測精度や実用性が保証されるわけではありません。適切なデータパイプラインの構築、目的関数の設計、最適化アルゴリズムの選定、過学習を防ぐ正則化手法の適用、そして評価設計に至る一連のMLOpsプロセス全体が、ニューラルネットワークが未知のデータに対して適切に汎化できるか否かを左右します。

時系列モデル

時系列モデルは、データの収集における時間的順序を前提としてモデル化を行うアプローチです。時系列予測システムでは、長期的な変化を示すトレンド、周期的に繰り返される季節性、過去の変動が遅れて影響を及ぼす遅延効果、および時間の経過とともに変化する外生変数を統合的に捉えることが要求されます。

自己回帰和分移動平均（ARIMA）に代表される古典的統計モデルは、過去の観測値と予測残差の移動平均、およびデータの非定常性を補正する階差を利用して将来の値を推定します。また、指数平滑法は、データの水準、トレンド、季節性といった構成要素ごとに指数関数的な重み付けを行って将来予測を行う枠組みです。機械学習アプローチにおいては、アンサンブル木モデルに対し、過去の時点の値を入力とするラグ特徴量や過去一定期間の統計量を集計するローリングウィンドウ特徴量を適用することで適用可能となります。一方で、再帰型ニューラルネットワークやTransformerなどの深層学習モデルは、手動での特徴量エンジニアリングに依存することなく、シーケンスデータ全体から複雑な時間依存関係や動的表現をエンドツーエンドで自動獲得できます。

時系列モデルの構築および手法選定においては、予測精度、モデルの解釈可能性、およびトレーニングや推論に伴う計算コストのトレードオフをバランス良く見極めることが不可欠です。「ARIMAや指数平滑法をはじめとする伝統的統計手法は、モデルの学習が高速かつ低リソースで実行でき、予測根拠の解釈性に優れている。一方で、深層学習に基づくニューラル手法は、外生変数や複雑な非線形関係を取り込むことで予測精度を大幅に引き上げられるものの、その代償としてトレーニングおよび推論の処理効率が低下する」とSchmaus氏が指摘している通り、用途に応じたアーキテクチャ選定が求められます。

また、モデルの評価プロセスにおいては時間的順序を厳格に維持しなければなりません。交差検証などで一般的なランダムなデータ分割を適用すると、本来知り得ない将来のデータ情報が学習データへ漏洩するデータリークが発生し、実運用時には再現不可能な非現実的かつ過剰に良好な評価値を引き起こす原因となります。そのため、実務においては時間軸に沿ったホールドアウト検証や、実際の予測運用フェーズを模した時系列ローリング検証を適用する必要があります。

基盤モデル

基盤モデルは、極めて大規模かつ広範なデータセットを用いて事前学習され、多様なドキュメント理解、画像生成、予測といった後続のダウンストリームタスクへ汎用的に適応できるよう設計されたモデルファミリーです。このカテゴリには、大規模言語モデル（LLM）をはじめ、画像、音声、タンパク質などの生物学的シーケンス、あるいはそれらを横断的に扱うマルチモーダルモデルが含まれます。

ほぼすべての基盤モデルは深層ニューラルネットワーク（特にTransformer構造）を骨格とし、自己教師あり学習のパラダイムを採用しています。大量のデータに対して人間が手動で正解ラベルを付与する従来の手法とは異なり、テキスト内の欠落トークン予測や、画像とテキストの分散表現の位置合わせといった学習目標を、データ自身から自動抽出して獲得します。

事前学習の完了後、用途に応じて以下の手法を組み合わせることで、特定のビジネスドキュメント解析や業務ワークフローへと柔軟に適応・カスタマイズされます。

この事前学習データの再利用性とダウンストリームタスクへの汎用適応性こそが、単一の限定された予測タスク専用に設計された従来の単一機能型モデルと基盤モデルを決定的に分かつポイントです。

具体例としては、以下のような各領域の基盤モデルがあげられます。

大規模言語モデル（LLM）：GPT、Claude、Llama、Mistral

マルチモーダルモデル：Gemini、Qwen2.5-VL

画像生成モデル：Stable Diffusion、FLUX

音声認識・生成モデル：Whisper

生物学的基盤モデル：ESM（タンパク質構造予測など）

これらのモデルが適用されるタスクドメインは多岐にわたりますが、広範なマルチモダリティデータによる大規模事前学習を経た上で、プロンプト設計、検索拡張生成（RAG）、ファインチューニング、または転移学習といったアプローチを通じて各ダウンストリームアプリケーションへと最適化される、という統一されたライフサイクルを共有しています。