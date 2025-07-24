회귀는 입력 피처와 연속형 목표 변수 간의 관계를 모델링하는 지도 학습 기법으로, 새로운 입력 데이터를 기반으로 목표 변수를 예측하기 위해 통계적 방법을 활용합니다. 회귀 모델은 많은 변수들 가운데 결과에 가장 큰 영향을 미치는 요소를 식별합니다. 회귀는 특히 예측형 사용 사례에서 머신러닝의 기초가 되는 분석 기법이기도 합니다. 회귀 모델을 데이터에 적합시키면 조직은 경험적 추정이나 직관에 의존하기보다 미래 결과와 행동을 결정짓는 요인에 대해 데이터 중심 인사이트를 얻을 수 있습니다.

예를 들어, 가장 단순한 형태의 머신러닝 회귀 모델인 선형 회귀를 활용해 광고비를 기반으로 향후 매출을 예측할 수 있습니다. 이 예제에서 독립 변수는 조정 가능하고 통제 가능한 요소인 광고비이며 종속 변수는 광고비 변화에 따라 예측하려는 결과인 매출액입니다. 선형 회귀 모델은 데이터 포인트를 가장 잘 설명하는 최적의 직선을 찾아 매출과 광고비 간의 관계를 도출하며 최소한의 광고비 지출로 최대 매출 또는 수익을 달성하는 데 필요한 인사이트를 제공합니다.