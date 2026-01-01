Machine à vecteurs de support

Une machine à vecteurs de support (support vector machine, SVM) apprend une frontière qui sépare les classes tout en maximisant la marge entre cette frontière et les exemples d'entraînement les plus proches. Ces exemples proches, appelés vecteurs de support, déterminent la frontière de décision ajustée.

Lorsque les classes ne peuvent pas être séparées par une ligne droite ou un hyperplan plat, une fonction noyau peut représenter des relations non linéaires par le biais de similarités entre les observations. La régression à vecteurs de support applique des mécanismes similaires à la prédiction continue.

Les SVM peuvent être performants sur des données de taille modérée et de haute dimension, en particulier lorsque les caractéristiques fournissent déjà une représentation utile. La classification de texte à partir de caractéristiques éparses de mots ou de tokens en est un exemple classique.

La méthode devient moins praticable à mesure que le nombre d'exemples d'entraînement augmente, en particulier avec des noyaux non linéaires. Les résultats dépendent également de la mise à l'échelle des caractéristiques et de choix tels que le noyau, la force de régularisation et les paramètres du noyau. La frontière apprise étant définie par des vecteurs de support plutôt que par une courte liste de coefficients ou un chemin de décision, expliquer une prédiction individuelle peut nécessiter une analyse complémentaire.

Modèles des plus proches voisins

Les méthodes des plus proches voisins prédisent à partir des exemples d'entraînement les plus similaires à une nouvelle entrée. Un classifieur k plus proches voisins identifie un nombre déterminé d'exemples d'entraînement les plus similaires et attribue une classe en fonction de leurs votes. Pour la régression, il peut calculer la moyenne de leurs valeurs cibles.

Cette approche est parfois qualifiée d’apprentissage paresseux (lazy learning), car l’ajustement implique relativement peu d’estimation de paramètres. Le modèle conserve plutôt les exemples de référence et effectue une grande partie de son travail lors de l’inférence.

La méthode est simple à comprendre et peut représenter des frontières de décision irrégulières, mais son comportement dépend de la définition de la distance. Des caractéristiques mesurées sur des échelles très différentes peuvent fausser la similarité si elles ne sont pas standardisées, et des dimensions non pertinentes peuvent faire paraître éloignés des exemples réellement similaires.

L’inférence peut également devenir coûteuse à mesure que les données de référence augmentent. Les techniques d’indexation et de recherche approximative des voisins réduisent le coût de la recherche, mais les modèles des plus proches voisins imposent à un système des exigences de stockage et de latence différentes de celles d’un modèle linéaire compact ou d’un arbre de décision.

Modèles probabilistes

Les modèles probabilistes représentent les relations au moyen de distributions de probabilité. Plutôt que de produire uniquement une classe ou une estimation numérique, ils peuvent calculer la probabilité de plusieurs résultats ou représenter l’incertitude de variables cachées.

Les classificateurs Naive Bayes estiment une classe à partir de la probabilité conditionnelle des caractéristiques observées, en s’appuyant sur une hypothèse d’indépendance qui rend l’ajustement efficace. Les modèles de mélanges gaussiens décrivent les données comme une combinaison de distributions de probabilité et sont souvent utilisés pour le clustering ou l’estimation de densité. Les réseaux bayésiens représentent des relations conditionnelles entre variables, tandis que les modèles de Markov cachés représentent des séquences dont les états sous-jacents ne sont pas directement observés.

Ces modèles sont utiles lorsque l’incertitude fait partie du problème plutôt que d’en être un résultat accessoire. Une prévision probabiliste, par exemple, peut estimer une distribution de demandes possibles au lieu d’une valeur ponctuelle unique.

Leurs hypothèses peuvent les rendre efficaces sur le plan du calcul et interprétables, mais leur performance dépend de la mesure dans laquelle ces hypothèses décrivent raisonnablement les données. Une structure de dépendances simplifiée peut ne pas capturer des relations importantes, tandis qu’un modèle probabiliste plus expressif peut devenir difficile à estimer.

Modèles de clustering

Les modèles de clustering trouvent des groupes d’observations similaires sans entraînement sur des étiquettes de classe connues. Comme aucune définition unique d’un cluster ne convient à tous les jeux de données, différentes méthodes recherchent différents types de structure.

K-means affecte les observations à un nombre spécifié de clusters, chacun représenté par un centroïde appris. Il fonctionne mieux lorsque la distance à un centroïde représente de manière significative l’appartenance et que les clusters présentent des formes et des échelles globalement compatibles.

Le clustering hiérarchique combine ou divise des groupes de manière répétée pour créer une structure imbriquée. Les praticiens peuvent inspecter cette hiérarchie à différents niveaux plutôt que de s’engager d’emblée sur un regroupement unique et plat.

Les méthodes fondées sur la densité, dont DBSCAN, identifient les régions contenant des observations très rapprochées et peuvent marquer les points isolés comme du bruit. Cela leur permet de trouver des formes de clusters que les méthodes fondées sur les centroïdes peuvent manquer, même si le résultat dépend des seuils de densité.

Les clusters n’ont pas de signification métier intrinsèque. Après l’ajustement, les praticiens doivent inspecter les caractéristiques et les exemples associés à chaque groupe, vérifier la stabilité des groupes et leur pertinence pour l’analyse ou le processus prévu.

Modèles de réduction de la dimensionnalité

La réduction de la dimensionnalité représente les données à l’aide d’un nombre réduit de variables tout en préservant certains aspects de leur structure. La représentation obtenue peut soutenir la visualisation, le débruitage, la compression ou l’entraînement de modèles en aval.

L’analyse en composantes principales (ACP) apprend de nouveaux axes qui capturent des quantités progressivement plus faibles de variation dans l’entrée. Comme les composantes sont des combinaisons pondérées des caractéristiques d’origine, l’ACP peut condenser des mesures corrélées dans un espace de caractéristiques plus restreint.

D’autres méthodes préservent des propriétés différentes. Certaines privilégient les voisinages locaux à des fins de visualisation, tandis que les autoencodeurs utilisent un réseau de neurones pour compresser une entrée en une représentation de dimension inférieure et la reconstruire.

Réduire le nombre de caractéristiques peut diminuer les coûts de stockage et de calcul ou éliminer le bruit, mais peut aussi écarter de l’information. Les composantes apprises peuvent être plus difficiles à expliquer que les variables d’origine, et une représentation qui préserve la variance globale peut ne pas préserver les distinctions les plus importantes pour la tâche de prédiction.

Réseaux neuronaux

Un réseau neuronal se compose de couches qui transforment une entrée au moyen de poids appris et de fonctions non linéaires. Pendant l'entraînement, le réseau produit une sortie, calcule une perte et rétropropage les gradients afin qu'un optimiseur puisse mettre à jour ses paramètres.

Différentes architectures imposent des structures adaptées à différentes données :

Les réseaux à propagation avant transmettent l'information à travers une séquence de couches et prennent en charge les tâches générales de classification et de régression.

avant transmettent l'information à travers une séquence de couches et prennent en charge les tâches générales de classification et de régression. Les réseaux neuronaux convolutifs appliquent des filtres appris sur des entrées spatiales et sont couramment utilisés pour les images.

appliquent des filtres appris sur des entrées spatiales et sont couramment utilisés pour les images. Les réseaux neuronaux récurrents conservent un état au fil des séquences, même si les transformers gèrent désormais de nombreuses tâches autrefois confiées aux architectures récurrentes.

Les transformers utilisent des mécanismes d’attention pour modéliser les relations entre les éléments d’une séquence ou d’une autre représentation tokenisée.

Les autoencodeurs apprennent des représentations compressées en reconstruisant leurs entrées.

Les réseaux neuronaux de graphes échangent des informations entre nœuds connectés pour modéliser des structures relationnelles.

Les réseaux de neurones peuvent apprendre des fonctions complexes et, avec suffisamment de données, extraire des représentations utiles à partir d'images, d'audio, de texte et d'autres entrées de haute dimension. Cette flexibilité s’accompagne souvent d’exigences plus élevées en données et en calcul, d’un réglage plus poussé et d’une interprétabilité moins directe que celle de modèles plus simples.

L’architecture seule ne détermine pas la qualité. La construction des données, la conception de l’objectif, l’optimisation, la régularisation et l’évaluation influencent toutes la capacité d’un réseau neuronal à généraliser au-delà de ses exemples d’entraînement.

Modèles de séries temporelles

Les modèles de séries temporelles tiennent compte de l’ordre dans lequel les observations surviennent. Un système de prévisions peut devoir représenter des tendances, des régularités saisonnières récurrentes, des effets différés et des variables externes qui évoluent au fil du temps.

Les modèles statistiques tels que la moyenne mobile intégrée autorégressive (ARIMA) utilisent les valeurs passées et les régularités résiduelles pour estimer les observations futures. Les méthodes de lissage exponentiel modélisent des composantes telles que le niveau, la tendance et la saisonnalité. Les ensembles arborescents peuvent utiliser des caractéristiques construites à partir de décalages temporels et de fenêtres glissantes, tandis que les réseaux récurrents et les transformeurs peuvent apprendre des représentations temporelles à partir de séquences.

La sélection d’un modèle de séries temporelles revient souvent à trouver l’équilibre entre précision, interprétabilité et coût de calcul. Schmaus explique : « Les méthodes classiques, comme ARIMA et le lissage exponentiel, sont rapides à entraîner, très efficaces et simples à interpréter, tandis que les méthodes neuronales peuvent offrir une précision accrue et intégrer des entrées exogènes et des non-linéarités, au détriment toutefois de l’efficacité de l’entraînement et de l’inférence. »

L’évaluation doit également préserver l’ordre temporel. Une répartition aléatoire entre entraînement et test peut laisser fuiter des informations futures dans l’entraînement et produire un résultat favorable de manière irréaliste. Les praticiens utilisent plutôt des jeux d’évaluation séparés chronologiquement ou des fenêtres d’évaluation glissantes qui reflètent plus fidèlement la manière dont les prévisions seront générées.

Modèles de fondation

Un modèle de fondation est entraîné sur des données étendues, généralement à grande échelle, et conçu pour être adapté à de nombreuses tâches en aval. La catégorie inclut les LLM ainsi que des modèles entraînés pour les images, l’audio, les séquences biologiques et d’autres modalités.

La plupart des modèles de fondation utilisent des réseaux neuronaux et un pré-entraînement auto-supervisé. Au lieu de collecter une étiquette distincte rédigée par un humain pour chaque exemple, le processus d’entraînement dérive des objectifs à partir des données, comme la prédiction d’un token manquant ou l’alignement de représentations d’images et de textes apparentées.

Après le pré-entraînement, le modèle peut être adapté par prompting, récupération, fine-tuning ou ajout de couches spécifiques à une tâche. Cette réutilisation le distingue d’un modèle entraîné uniquement pour une tâche de prédiction délimitée.

Parmi les exemples figurent des LLM tels que GPT, Claude, Llama et Mistral, ainsi que des modèles multimodaux tels que Gemini et Qwen2.5-VL. La catégorie inclut également des modèles de génération d’images tels que Stable Diffusion et FLUX, des modèles de reconnaissance vocale tels que Whisper et des modèles de fondation biologiques tels qu’ESM. Bien que ces modèles prennent en charge des tâches très différentes, ils partagent la caractéristique d’un pré-entraînement étendu suivi d’une adaptation aux applications en aval par prompting, récupération, fine-tuning ou entraînement supplémentaire.