대부분의 머신러닝 시스템은 정적 데이터를 분석하여 학습합니다. 레이블이 지정된 데이터 세트를 수집하여 패턴을 감지하고 훈련된 내용을 바탕으로 예측을 수행합니다. 강화학습(RL)은 다른 접근 방식을 사용합니다. 강화학습에서 시스템은 환경과의 상호작용을 통해 학습합니다. 즉, 행동하고 그 결과를 관찰한 다음, 보상이나 불이익에 따라 행동을 조정합니다. 그리고 시간이 지나면서, 장기적인 성공을 극대화할 수 있는 전략을 찾아냅니다.

강화학습은 지능형 시스템(흔히 에이전트라고 함)이 환경과 상호 작용하며 의사 결정을 학습하는 머신러닝의 한 분야입니다.

각 단계는 다음과 같이 진행됩니다.

에이전트가 현재 상황(상태)을 관찰합니다.

에이전트가 행동을 선택합니다.

환경이 반응합니다.

에이전트가 보상 또는 불이익을 받습니다.

프로세스가 반복됩니다.

강화학습에서 목표는 단순히 눈앞의 가장 큰 보상을 얻는 것이 아니라, 시간이 지남에 따라 누적 보상을 극대화하는 것입니다. 이처럼 장기적인 결과에 초점을 맞춘다는 점에서 강화학습은 다른 많은 머신러닝 접근 방식과 차별화됩니다.