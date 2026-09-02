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서포트 벡터 머신(SVM)의 개념과 작동 방식, 핵심 구성 요소, 유형, 실제 적용 및 구현 모범 사례를 알아봅니다.
서포트 벡터 머신(SVM)은 지도형 머신 러닝 모델이 데이터의 서로 다른 범주를 명확한 경계로 구분할 수 있도록 지원하는 알고리즘입니다. SVM 분류기는 정확한 분류를 위해 결정 경계를 생성하도록 설계되었으며 이미지 인식, 사기 감지, 스팸 필터링 등 다양한 실제 활용 사례를 가진 AI 및 ML 모델을 구축하는 데 데이터 사이언티스트들이 활용하는 핵심 기법 중 하나입니다.
SVM은 수백만 개의 데이터 포인트를 포함하는 뇌 스캔과 같은 고차원 데이터를 처리하는 데 강점을 보입니다. 또한 학습에 사용한 데이터에서는 좋은 예측 성능을 보이지만 새로운 데이터를 만나면 성능이 저하되는 과적합을 방지하는 데도 도움이 됩니다.
이 가이드에서는 SVM의 작동 방식과 ML 모델에서 정확한 예측을 보장하는 데 필수적인 도구로 활용되는 이유를 살펴봅니다.
SVM은 서로 다른 데이터 범주 간의 마진이 가장 크게 확보되는 지점을 찾아 작동합니다. 예를 들어 과일 이미지로 학습한 ML 모델에서 SVM은 색상, 형태, 질감과 같은 특징을 기준으로 사과와 오렌지를 구분하고, 두 범주를 구별하는 초평면이라는 경계를 생성해 이를 기반으로 구분합니다.
SVM은 선형 분리가 가능한 데이터와 비선형 데이터 모두를 처리할 수 있습니다. 선형 데이터의 경우, 무게와 형태 같은 특징을 사용해 그래프에 사과와 오렌지를 표시할 수 있습니다. 무겁고 둥근 물체인 오렌지는 한 영역에 클러스터를 형성하고, 더 가볍고 덜 둥근 물체인 사과는 다른 영역에 클러스터를 형성합니다. SVM은 이 클러스터를 가장 넓은 마진으로 분리하는 최적의 직선을 찾고, 이 경계인 초평면을 사용해 이후의 과일 이미지를 분류합니다.
비선형 데이터를 분류하고 분리하려면 추가 단계가 필요합니다. 예를 들어 피자 레스토랑을 운영하며 가장 충성도 높은 고객이 어디에 사는지 파악하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 분석 결과, 충성도 높은 고객은 매장 인근에 밀집돼 있는 반면 방문 빈도가 낮은 고객은 매장을 둘러싸는 링 형태의 공간적 분포를 나타냅니다. 그래프로 나타낼 경우 전체 분포는 도넛 형태를 이루며, 충성 고객은 중앙 영역을 형성하는 구조로 나타납니다. 하지만 데이터가 선형이 아니기 때문에 두 그룹을 명확히 분리하는 직선을 그을 수 없습니다. 따라서 SVM은 커널이라는 수학 함수를 적용해(커널 트릭이라는 프로세스) 데이터를 다차원으로 변환함으로써 두 그룹 간의 최대 경계를 식별할 수 있습니다. 가장 널리 사용되는 커널 중 하나는 복잡한 비선형 데이터에 적합한 방사 기저 함수(RBF) 커널입니다.
모든 SVM에는 다음 요소가 포함됩니다.
서로 다른 데이터 범주를 구분하는 결정 경계로, 2차원에서는 선, 3차원에서는 평면, 더 복잡한 데이터 공간에서는 고차원 표면을 의미합니다. SVM은 범주를 가장 효과적으로 분리하는 최적의 초평면을 찾습니다.
초평면에 가장 가까이 위치해 경계가 어디에 그어질지에 직접적인 영향을 미치는 데이터 포인트를 서포트 벡터라고 합니다. 이들은 결정 경계를 실제로 정의하는 핵심 데이터로, 이를 제거하면 초평면의 위치가 달라집니다.
마진은 초평면과 각 클래스에서 가장 가까운 데이터 포인트 간의 거리입니다. SVM은 마진을 최대화함으로써 범주 간 경계를 가장 견고하고 명확하게 구분합니다.
이러한 수학적 함수는 선형 분리가 가능하도록 데이터를 더 높은 차원으로 변환합니다. 이를 통해 SVM은 원래 공간에서 곡선 형태의 경계를 찾아 비선형 데이터를 처리할 수 있습니다.
이 값은 일반적으로 C로 표현되며, 마진을 최대화하는 것과 분류 오류를 최소화하는 것 사이의 균형을 제어합니다. C 값이 높을수록 넓은 마진보다 정확한 분류를 우선시하며 C 값이 낮을수록 분류 정확도를 일부 희생하는 대신 더 넓은 마진을 확보하는 방향으로 균형을 조정합니다.
감마 값은 결정 경계가 학습 데이터에 얼마나 밀착해 따라갈지를 제어합니다. 감마 값이 높으면 개별 데이터 포인트를 밀착하여 따르는 매우 구체적인 결정 경계가 생성되며 감마 값이 낮으면 작은 세부 사항을 무시하는 보다 부드럽고 일반화된 결정 경계가 생성됩니다.
데이터 포인트의 완전 분리가 불가능한 경우 슬랙 변수는 데이터 포인트가 마진이나 초평면의 반대편에 위치하는 것을 허용할 수 있습니다. 소량의 오분류를 허용하면, 노이즈가 많거나 서로 겹치는 데이터를 처리하기가 더 쉬워집니다.
SVM이 데이터를 처리할 때 거치는 다섯 가지 핵심 단계는 다음과 같습니다.
SVM은 원본 입력 데이터를 가져와 커널 함수를 사용해 선형 분리가 가능해지는 고차원 공간으로 변환합니다. 이 단계는 비선형 데이터를 처리하는 데 중요하며 원래 공간에서는 곡선 경계로 보이던 것이 변환된 공간에서는 직선이 됩니다.
SVM은 서로 다른 클래스 간에 가능한 한 가장 넓은 마진을 생성하는 초평면(결정 경계)을 식별합니다. SVM은 경계에 가장 가까운 데이터 포인트인 서포트 벡터에 집중하고 각 클래스의 이러한 핵심 포인트와의 거리를 최대화하도록 초평면을 배치합니다.
클래스가 서로 겹치거나 데이터에 노이즈가 포함돼 완전한 분리가 불가능한 경우 SVM은 일부 오분류를 허용하는 슬랙 변수를 도입합니다. 정규화 파라미터(C)는 마진을 최대화하는 것과 이러한 분류 오류를 최소화하는 것 사이의 균형을 조정합니다.
SVM은 C, 감마, 커널 선택과 같은 핵심 하이퍼파라미터를 미세 조정해 모델이 정확할 만큼 충분히 복잡하면서도 이전에 보지 못한 새로운 데이터에서도 잘 작동할 만큼 충분히 단순하도록 만듭니다. 이를 통해 SVM은 모델이 학습 데이터에 지나치게 특화되어 새로운 예제에서 성능이 저하되는 과적합을 방지할 수 있습니다.
새롭고 이전에 보지 못한 데이터 포인트에 대해 학습된 SVM은 동일한 커널 변환을 적용한 뒤 각 포인트가 학습된 초평면의 어느 쪽에 위치하는지를 확인합니다. 초평면과의 거리는 분류 결과의 신뢰도 수준으로도 활용될 수 있습니다.
서포트 벡터 머신에는 다음과 같은 다섯 가지 주요 유형이 있습니다.
선형 SVM은 직선 또는 초평면으로 데이터를 분리할 수 있을 때 사용됩니다. 커널 변환을 사용하지 않기 때문에 계산 효율이 높고 해석이 용이합니다.
선형 분리가 불가능한 경우, 비선형 SVM은 커널 함수를 사용해 데이터를 고차원으로 변환합니다. 이는 원래 공간에서 곡선 형태의 결정 경계를 생성해 전형적인 도넛형 데이터 세트와 같은 복잡한 비선형 데이터 패턴에 적합합니다.
이상 감지 및 신규 패턴 탐지를 위해 설계된 원 클래스 SVM은 정상 데이터 주변의 경계를 학습한 뒤, 경계 밖의 모든 데이터를 이상값 또는 이상 현상으로 식별합니다. 이 유형의 모델은 일반적으로 사기 감지와 품질 관리 애플리케이션에 사용됩니다.
이 유형의 모델은 SVM 기법을 사용해 범주가 아닌 수치를 예측합니다. 서로 다른 그룹을 분리하는 선을 그리는 대신, 일정 수준의 오차 여유를 두고 데이터 포인트에 가장 잘 맞는 선을 그립니다. SVR은 가격, 온도, 매출과 같은 수치를 예측하는 데 활용됩니다.
다중 클래스 SVM은 여러 개의 기본 SVM을 조합해 두 개 이상의 범주를 구분해야 하는 분류 문제를 효과적으로 해결합니다. 표준 SVM은 이진 분류에 최적화돼 있으므로, 다중 클래스 SVM은 여러 SVM을 조합해 다중 범주를 구분합니다. 예를 들어 과일 이미지를 사과, 오렌지, 바나나로 분류하는 데 활용할 수 있습니다.
SVM은 머신 러닝이 적용되는 다양한 분야에서 활용됩니다. 일반적 사용 사례는 다음과 같습니다.
픽셀 패턴을 빠르게 분석하고 시각적 특성을 효과적으로 분리함으로써 SVM 분류기는 디지털 이미지에서 객체, 얼굴, 장면을 인식하는 데 뛰어난 성능을 발휘합니다. 이들은 의료 영상 분야에서 X선이나 MRI를 통해 종양을 탐지하는 데 널리 사용되며 보안 시스템에서는 얼굴 인식과 감시에 활용됩니다.
SVM은 단어 패턴과 언어적 특징을 분석해 이메일, 문서, 웹 콘텐츠를 자동으로 범주화합니다. 이메일 제공업체는 이를 활용해 정상적인 메시지와 원치 않는 홍보성 메시지 또는 악성 콘텐츠를 구분해 스팸을 필터링합니다.
이러한 시스템은 복잡한 생물학적 데이터 패턴을 분석해 DNA 서열을 분류하고 단백질 구조를 예측하며 질병 관련 유전적 마커를 식별하는 데 도움을 줍니다. 특히 유전자 발현 프로파일을 기반으로 종양 유형을 분류하는 암 연구 분야에서 큰 가치를 제공하고 있습니다.
SVM은 스캔 문서의 스트로크 패턴, 문자 형태, 공간적 관계를 분석해 손글씨를 디지털 형식으로 변환합니다. 우편 서비스에서 봉투의 주소를 자동으로 인식하는 데 사용되며 금융 분야에서는 수기로 작성된 수표와 서식을 자동으로 처리하는 데 사용됩니다.
이러한 SVM 알고리즘은 지출 패턴, 거래 금액, 위치, 타이밍을 분석해 잠재적으로 사기일 수 있는 금융 거래를 표시합니다. 카드사와 은행은 이를 활용해 실시간으로 이상 징후를 탐지하고 고객을 무단 구매로부터 보호합니다.
또한 SVM은 분자 반응 특성을 예측하고 유망한 의약 화합물을 식별하기 위한 신약 개발 분야에서 널리 사용됩니다. 아울러 사용자 선호도 및 행동 패턴을 분석해 관련 콘텐츠나 제품을 추천하는 스트리밍 서비스 및 전자상거래 플랫폼의 추천 시스템에도 활용됩니다.
SVM이 모든 머신러닝 사용 사례에 적합한 것은 아닙니다. 다음은 해당 알고리즘을 적용할 때의 주요 이점 및 한계입니다.
정확도가 높습니다. SVM은 다양한 데이터 세트에서 일관되게 우수한 분류 성능을 제공합니다. 가장 까다로운 데이터 포인트인 서포트 벡터에 집중하고 클래스 간 분리를 최대화함으로써 새로운 미지의 데이터에도 높은 일반화 성능을 제공하는 견고한 결정 경계를 구축합니다.
고차원 공간에서 잘 작동합니다. 수천 개의 유전자를 동시에 분석하는 것처럼 특성이 많은 데이터도 대부분의 다른 방법보다 효과적으로 처리합니다. 다른 알고리즘이 정보 과다로 학습 안정성이 저하되는 반면, SVM은 데이터의 모든 디테일을 이해하려 하기보다 최적의 경계를 찾는 데 집중하기 때문에 오히려 성능이 좋아질 수 있습니다.
소규모 데이터 세트에서도 효과적입니다. SVM은 학습 데이터가 제한적일 때도 신뢰할 수 있는 모델을 구축할 수 있어 의료 진단이나 희귀 이벤트 탐지 같은 전문 분야에 적합합니다. 이들의 수학적 기반 덕분에 적은 수의 예제에서도 핵심 정보를 효과적으로 추출하며 데이터가 부족할 때 다른 알고리즘에서 흔히 발생하는 과적합 문제를 방지합니다.
메모리 효율성이 높습니다. SVM은 전체 학습 데이터 세트가 아니라 서포트 벡터(결정 경계 근처의 중요 데이터 포인트)만 저장합니다. 이는 예측 수행 시 계산 효율성을 높이고 스토리지 요구 사항을 줄여주며 컴퓨팅 리소스가 제한된 애플리케이션에서 특히 유용합니다.
범용성이 뛰어납니다. SVM은 사용하는 수학적 함수(커널)만 바꾸면 단순한 직선 문제부터 복잡한 곡선 패턴까지 처리할 수 있습니다. 즉, 특정 상황에 맞는 커널만 선택하면 동일한 기본 SVM 접근 방식으로 전혀 다른 유형의 데이터 문제를 해결할 수 있습니다.
계산 비용이 커질 수 있습니다. SVM의 학습 시간은 데이터 포인트 수가 증가할수록 급격히 늘어나기 때문에 대규모 데이터 세트를 처리할 경우 매우 느려지고 메모리 사용량도 커질 수 있습니다. 수백만 개의 예제를 처리하는 데 수시간 또는 수일이 걸릴 수 있어, 더 빠른 알고리즘이 선호되는 빅 데이터 환경에서는 비현실적일 수 있습니다.
커널 선택에 민감합니다. 잘못된 커널 함수를 선택하면 SVM 성능이 크게 저하될 수 있으며, 최적의 선택을 위한 보편적인 규칙은 없습니다. 데이터 패턴에 따라 적합한 커널이 달라지므로 각 문제에 맞는 최적의 구성을 찾기 위해서는 광범위한 실험과 도메인 전문성이 필요합니다.
클래스 간 중첩이 클수록 성능이 저하될 수 있습니다. SVM은 뚜렷한 분리 경계를 전제로 하는 모델이어서 범주 간 데이터가 크게 혼재된 환경에서는 성능이 제한될 수 있습니다. 클래스 간 데이터가 같은 영역에 혼재돼 있을 경우 SVM은 지나치게 복잡한 결정 경계를 형성해 새로운 데이터에 대한 일반화 성능이 떨어질 수 있습니다.
확률 출력이 제한적입니다. 다른 알고리즘과 달리, SVM은 기본적으로 예측에 대한 확률 추정이나 신뢰도 수준을 자동으로 제공하지 않습니다. 확률 추정을 사후적으로 적용할 수는 있지만 추가적인 계산 단계가 필요하며 확률 출력을 본질적으로 생성하는 모델에 비해 추정 신뢰도가 제한될 수 있습니다.
해석이 어려울 수 있습니다. SVM 기반 모델은 이른바 ‘블랙박스’ 문제로 인해 특정 예측의 근거를 명확히 설명하기 어려울 수 있습니다. 이러한 해석 가능성의 부족은 예측 근거에 대한 명확한 설명이 요구되는 의료 및 금융과 같은 산업에서 신뢰성과 규정 준수 측면의 문제를 야기할 수 있습니다.
SVM을 활용할 때의 다섯 가지 모범 사례는 다음과 같습니다.
일부 데이터 특성이 다른 특성보다 자릿수 수준으로 큰 차이가 나는 경우 SVM 성능이 저하될 수 있습니다. 모든 데이터 특성이 유사한 수치 범위를 사용하도록 해야 하며, 예를 들어 나이와 소득을 동일한 수치 스케일로 변환해 서로 다른 스케일의 데이터가 결과를 왜곡하는 것을 방지해야 합니다.
각 커널은 서로 다른 데이터 패턴을 포착하므로, 여러 커널 옵션을 테스트하면 문제에 가장 잘 맞는 선택을 찾는 데 도움이 됩니다. 고차원 데이터에는 선형 커널부터 시작한 뒤, 비선형 패턴에는 RBF를 시도해 볼 수 있습니다. 구조화된 관계에는 다항식 커널을 고려할 수 있습니다.
여러 데이터 하위 집합에서 모델을 테스트하는 체계적인 접근 방식을 사용해 C와 감마 값과 같은 다양한 설정 조합을 시험해 보세요. 이를 통해 학습 데이터에만 맞는 설정이 아니라, 새로운 데이터에서도 잘 작동하는 최적의 설정을 찾을 수 있습니다.
학습 및 파라미터 튜닝 중 보지 못한 데이터에서의 성능을 추적하기 위해 별도의 검증 세트를 유지합니다. 학습 정확도가 검증 정확도보다 훨씬 높다면, C 또는 감마 값을 낮춰 모델 복잡도를 줄입니다.
한 클래스의 데이터가 다른 클래스보다 현저히 많은 경우(예: 스팸 이메일 50건 대비 정상 메시지 1,000건) 클래스 가중치나 샘플링 기법을 사용해 SVM 설정을 조정함으로써 두 그룹을 동일하게 고려해야 합니다. 대부분의 SVM 소프트웨어는 알고리즘이 특정 범주에 편향되지 않도록 이를 자동으로 균형 조정해 줍니다.
서포트 벡터 머신은 데이터 클래스 간에 안정적이고 명확한 결정 경계를 형성할 수 있어 신뢰도가 높은 머신러닝 알고리즘으로 널리 평가받고 있습니다. 특히 학습 데이터가 제한적이거나 높은 정밀도가 중요한 경우에 큰 가치를 제공합니다.
SVM은 의료 진단, 금융 사기 감지, 유전자 분류, 스팸 필터링, 필기 인식 등 다양한 분야에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 고차원 데이터를 처리할 수 있는 이들의 능력은 수천 개의 특성을 가진 유전자 서열 분석이나 방대한 어휘를 포함한 텍스트 문서 처리와 같은 최신 데이터 과제에 특히 강점을 보입니다.
SVM은 학계와 산업 전반에서 여전히 강력한 도구로 활용되고 있으며 특히 높은 정확도와 견고한 결정 경계가 요구되는 작업에 적합합니다.
SVM은 학습 샘플 수가 제한된 환경에서도 높은 분류 정확도가 요구되는 범주 분류 문제에 적합한 알고리즘입니다. 텍스트나 이미지 분석처럼 특성이 많은 복잡한 데이터를 처리하는 데 특히 강점을 보입니다.
커널 트릭을 통해 데이터를 직선으로 분리할 수 있는 더 높은 차원에 존재하는 것처럼 수학적으로 ‘가정’함으로써, SVM은 곡선 형태의 비선형 데이터를 처리할 수 있습니다. 실제로 데이터를 고차원으로 이동시키는 방식은 매우 느리기 때문에 커널 트릭 함수는 이를 대신해 내부적으로 필요한 수학적 계산을 수행합니다. 이를 통해 SVM은 기존의 직선 기반 방법을 그대로 사용하면서도 원래 데이터 공간에서는 곡선 형태의 결정 경계를 생성할 수 있습니다.
서포트 벡터 회귀(SVR)는 기본적인 SVM 접근 방식을 동일하게 사용하지만 범주를 분리하는 선을 그리는 대신 데이터 포인트에 가장 잘 맞는 선을 그려 수치를 예측합니다. 핵심 차이점은 SVR이 예측선 주변에 허용 오차 마진을 만든다는 점입니다. 실제 값이 허용된 오차 범위 안에 있다면 해당 예측은 충분히 정확한 것으로 평가됩니다.