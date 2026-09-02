모든 SVM에는 다음 요소가 포함됩니다.



1. 초평면

서로 다른 데이터 범주를 구분하는 결정 경계로, 2차원에서는 선, 3차원에서는 평면, 더 복잡한 데이터 공간에서는 고차원 표면을 의미합니다. SVM은 범주를 가장 효과적으로 분리하는 최적의 초평면을 찾습니다.



2. 서포트 벡터

초평면에 가장 가까이 위치해 경계가 어디에 그어질지에 직접적인 영향을 미치는 데이터 포인트를 서포트 벡터라고 합니다. 이들은 결정 경계를 실제로 정의하는 핵심 데이터로, 이를 제거하면 초평면의 위치가 달라집니다.



3. 마진

마진은 초평면과 각 클래스에서 가장 가까운 데이터 포인트 간의 거리입니다. SVM은 마진을 최대화함으로써 범주 간 경계를 가장 견고하고 명확하게 구분합니다.



4. 커널 함수

이러한 수학적 함수는 선형 분리가 가능하도록 데이터를 더 높은 차원으로 변환합니다. 이를 통해 SVM은 원래 공간에서 곡선 형태의 경계를 찾아 비선형 데이터를 처리할 수 있습니다.



5. 정규화 파라미터

이 값은 일반적으로 C로 표현되며, 마진을 최대화하는 것과 분류 오류를 최소화하는 것 사이의 균형을 제어합니다. C 값이 높을수록 넓은 마진보다 정확한 분류를 우선시하며 C 값이 낮을수록 분류 정확도를 일부 희생하는 대신 더 넓은 마진을 확보하는 방향으로 균형을 조정합니다.



6. 감마

감마 값은 결정 경계가 학습 데이터에 얼마나 밀착해 따라갈지를 제어합니다. 감마 값이 높으면 개별 데이터 포인트를 밀착하여 따르는 매우 구체적인 결정 경계가 생성되며 감마 값이 낮으면 작은 세부 사항을 무시하는 보다 부드럽고 일반화된 결정 경계가 생성됩니다.



7. 슬랙 변수

데이터 포인트의 완전 분리가 불가능한 경우 슬랙 변수는 데이터 포인트가 마진이나 초평면의 반대편에 위치하는 것을 허용할 수 있습니다. 소량의 오분류를 허용하면, 노이즈가 많거나 서로 겹치는 데이터를 처리하기가 더 쉬워집니다.