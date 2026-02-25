モデルカード解説：信頼性、透明性、コンプライアンスを高めるAIのドキュメント化
AIの導入が加速する中、AIシステムがどのようにトレーニングおよびテストされたか、またどのように使用されることを意図しているかをドキュメント化するうえで、モデルカードは不可欠です。これにより、チームは責任を持ってモデルを展開するために必要なコンテキストを得られます。本ガイドでは、モデルカードの概要、モデルカードに通常含まれる9つの主要なセクション、そしてAIライフサイクル全体にわたってAIの透明性、モデルガバナンス、コンプライアンスをどのようにサポートするかについて解説します。
モデルカードの定義
モデルカードは、AIモデルがどのように開発および評価され、どのように使用されることを意図しているかを説明する構造化された記録です。これにより、ステークホルダーはモデルを展開する前に、その機能、制限事項、リスクを理解するために必要なコンテキストを得られます。
AIシステムが開発から本番環境へと移行する際、展開を担当するチームは、AIモデルが特定のワークフローに適しているかどうかを評価するためのコンテキストを欠いていることがよくあります。モデルのベンチマーク結果だけでは、どこで評価されたか、どの母集団でテストされたか、またはどのような状況でパフォーマンスが低下しやすいかを把握することはできません。そのような情報がなければ、展開の決定は証拠ではなく推測に依存することになり、その結果は下流のチーム、ユーザー、プロセスに影響を及ぼします。
モデルカードは、この問題に直接対処するものです。モデルカードには、モデルの概要、トレーニングおよび評価の対象、関連する条件全体でのパフォーマンス、使用すべきでない状況、およびレビュー担当者が理解しておくべきリスクがドキュメント化されています。AIが本番環境に深く組み込まれるにつれて、このドキュメントは調整機能としての役割を果たします。データサイエンティスト、リスクレビュー担当者、コンプライアンスチーム、および下流のインテグレーターがコンテキストを共有することはまれですが、モデルカードはこれらの関係者が参照できる共通の成果物となります。
モデルカードとは
モデルカードは、AIまたはMLモデルの目的、トレーニングデータ、パフォーマンス特性、意図された用途、既知の制限事項、公平性に関する考慮事項、および倫理的な考慮事項を記述した標準化されたドキュメントです。これにより、レビュー担当者は、モデルが特定のワークフローに適切かどうかを判断するための一貫したリファレンスを得られます。モデルカードは、責任あるAIへのコミットメントを実践するうえで役立ちます。
この概念は、AI研究者のMargaret Mitchell氏と共同研究者らが執筆した2019年のACMの論文『Model Cards for Model Reporting』で紹介されました。この論文では、モデルカードを、トレーニング済みのMLモデルに付属する短いドキュメントとして定義しています。このドキュメントは、必要に応じてデモグラフィック、文化的、表現型的、および交差的なグループを含め、モデルの意図されたアプリケーションに関連する条件全体にわたるベンチマーク評価を報告するものです。
モデルカードは栄養成分表示に例えられることもありますが、エンタープライズチームにとっては、ソフトウェアリリースの成果物に近いと言えます。つまり、特定のモデルバージョンに紐づけられたバージョン管理された記録であり、レビュー担当者がその意図された用途、評価データ、細分化されたパフォーマンス、注意事項、および推奨される展開プラクティスを確認できるようにするものです。
モデルカードは、データセットのデータシートとは異なります。データシートには、データセットの動機、構成、収集プロセス、および推奨される用途が文書化されます。モデルカードは、そのデータでトレーニングまたは評価されたモデルについて文書化したものであり、そのパフォーマンスや、使用すべき状況、使用すべきでない状況などが含まれます。
モデルカードの9つの標準セクション
Mitchell氏らは、チームがモデルの詳細、意図された用途、パフォーマンス、および制限事項を一貫した方法で報告できるモデルカードの構造を提案しました。正確なフォーマットは組織、モデルのタイプ、およびリスクレベルによって異なる場合がありますが、標準セクションは引き続き有用な基盤となります。
1. モデルの詳細
モデルの詳細セクションでは、モデルとそれを担当するチームを特定します。これには通常、モデル名、バージョン、リリース日、モデルのタイプ、ライセンス、引用または論文の参照、所有者、および連絡先情報が含まれます。
バージョン、所有者、または日付がないと、レビュー担当者はそれがどのモデルを説明しているのか、現在展開されているバージョンを反映しているのか、パフォーマンスが変化したときに誰に連絡すればよいのかがわからないため、モデルカードの有用性が低下します。
2. 意図された用途
意図された用途セクションでは、モデルが何を行うように設計されているか、誰が使用することを想定しているか、およびどのユースケースが意図された範囲外になるかを説明します。ルーティングのためにサポートチケットを分類するように設計されたモデルは、適格性の決定や法的拘束力のある回答に必ずしも適切であるとは限りません。
範囲外の用途は直接明記する必要があります。モデルのリスクは、元のコンテキストに似ているものの、異なるデータ、ユーザー、結果、または規制上の義務を伴うワークフローで再利用されると、多くの場合増加します。
3. 要因
要因セクションでは、モデルのパフォーマンスに影響を与える可能性のある条件を特定します。これには、デモグラフィック要因、環境条件、データ収集方法、計測器の違い、言語のバリエーション、地理、デバイスの種類、またはその他のコンテキスト固有の変数が含まれます。
コンピュータービジョンモデルの場合、関連する要因には、照明、画像の解像度、または肌の色調などが含まれる場合があります。言語モデルの場合、それらは方言、ドメインの語彙、またはドキュメントのフォーマットになる可能性があります。エンタープライズ予測モデルの場合、これらの要因には、地域、季節性、製品カテゴリ、または顧客セグメントが含まれる場合があります。
4. メトリクス
メトリクスセクションでは、モデルがどのように評価されたかを説明します。これには、正解率、適合率、再現率、F1スコア、偽陽性率、偽陰性率、レイテンシー、キャリブレーション、堅牢性の尺度、またはタスク固有のメトリクスが含まれる場合があります。
集計されたパフォーマンスの数値だけでは不十分です。メトリクスセクションでは、選択したメトリクスがそのユースケースにとって重要である理由、適用されたしきい値、およびそれらのしきい値が下流の意思決定にどのように影響するかを説明する必要があります。
5. 評価データ
評価データセクションでは、モデルのテストに使用されたデータセットについて説明します。これには、データの出所、選択された理由、前処理の方法、およびモデルの意図された展開環境を反映しているかどうかが含まれます。
クリーンなデータ、バランスの取れたデータ、または合成データで評価されたモデルは、欠損値、クラスの不均衡、あいまいなラベル、または分布のドリフトがある本番データに対しては異なる動作をする可能性があります。
6. トレーニングデータ
トレーニングデータセクションでは、モデルのトレーニングに使用されたデータセットについて説明します。これには、ソース、動機、前処理のステップ、包含および除外の基準、および既知の制限事項が含まれます。トレーニングデータセット用の個別のデータシートが存在する場合、モデルカードでは詳細を重複させるのではなく、そのデータシートを参照できます。
基盤モデルや大規模なデータコレクションでトレーニングされたモデルの場合、このセクションでは、トレーニングの構成、データのカットオフ、フィルタリングのプラクティス、および除外されたコンテンツのカテゴリを網羅する必要がある場合があります。ファインチューニングされたモデルの場合、ベースモデルとファインチューニングデータを区別し、ファインチューニングによって期待される動作がどのように変化するかを説明する必要があります。
7. 定量分析
定量分析セクションでは、関連する要因全体にわたってパフォーマンスを分類します。ここでチームは、細分化されたパフォーマンス、サブグループ分析、および交差的分析を報告します。
集計された正解率は許容範囲に見えても、言語、リージョン、デバイスタイプ、またはデモグラフィックグループによってパフォーマンスが異なる場合があります。これらの違いを報告することで、展開担当者は、追加のテスト、監視、または緩和策が必要になる可能性がある場所を把握できます。
よくある落とし穴
モデルカードの有用性は、その背後にある証拠に依存します。チームは多くの場合、高レベルのパフォーマンスの主張や集計されたメトリクスに依存する一方で、制限事項、サブグループの結果、または範囲外の用途を省略します。その結果、レビュー担当者は展開リスクを評価するために必要な情報を得られません。
8. 倫理的な考慮事項
倫理的な考慮事項のセクションでは、機密性の高いユースケース、潜在的な被害、バイアスに関する考慮事項、悪用リスク、および緩和策について説明します。一般的なリスクの段落として書くのではなく、モデルの実際のコンテキストに基づいている必要があります。
たとえば、採用モデルの場合、関連する考慮事項にはデモグラフィックバイアス、代理変数、および人間によるレビューの要件が含まれます。ヘルスケアモデルの場合、考慮事項には患者の安全性、母集団の代表性、およびエスカレーションパスが含まれます。生成AIアプリケーションの場合、考慮事項にはハルシネーション、過度の依存、プライバシーの漏えい、安全でない出力、およびプロンプトインジェクションが含まれます。
9. 注意事項とレコメンデーション
注意事項とレコメンデーションのセクションでは、既知の制限事項、未解決の課題、必要な監視、推奨される人間による監視、不適切なコンテキスト、再トレーニングのトリガー、展開前に実行すべき追加テストなど、展開の担当者に実践的なガイダンスを提供します。
ここは、モデルカードが開発チーム以外のユーザーにとって特に価値を持つ部分です。「20ページを超えるドキュメントでは評価されていない」や「アカウント閉鎖のレコメンデーションには人間によるレビューが必要」といった注意事項は、下流のチームが設計の基準とできる具体的な境界線を示します。
モデルカードの公開時期と含めるべき詳細レベル
すべてのモデルに同じレベルのドキュメントが必要なわけではありません。リスクの低い社内アナリティクスモデル、顧客向けモデル、および基盤モデルでは、義務、オーディエンス、更新パターンが異なります。カードは、モデルの展開コンテキストと潜在的な影響に一致している必要があります。
社内専用
社内専用モデルの場合、軽量なカードで十分な場合があります。モデルの目的、所有者、トレーニングデータ、評価データ、監視アプローチ、およびレビュー日を網羅した短い記録を作成することで、モデルがダッシュボード、パイプライン、または運用プロセス内でドキュメント化されていない依存関係になるのを防ぐことができます。
顧客向け
顧客向けモデルやプロダクトに組み込まれたモデルには、より充実したドキュメントが必要です。モデルがユーザー体験、顧客のワークフロー、または規制対象のビジネスプロセスに影響を与える場合、レビュー担当者は以下の情報を必要とします。意図された用途、範囲外のユースケース、関連する要因別のパフォーマンス、評価データ、既知の制限事項、人間による監視の期待事項、および変更履歴です。
基盤モデル
基盤モデルおよびファインチューニングされたバリアントには、通常、詳細なドキュメントが必要です。基盤モデルカードには、トレーニングのカットオフ日、安全性の評価、レッドチームの調査結果、ジェイルブレイク耐性、コンテンツの制限、敵対的プロンプト下でのモデルの動作、および下流の開発者向けガイダンスが含まれる場合があります。OpenAI、Google DeepMind、およびその他のモデルプロバイダーは、メジャーリリースにおいて、このより広範なドキュメントパターンに従ってシステムカードまたはモデルカードを公開しています。
高リスクシステム
高リスクAIシステムでは、規制上の義務をサポートするドキュメントも必要になる場合があります。EU AI法に基づき、高リスクAIシステムのプロバイダーは、システムを市場に投入する前、またはサービスを開始する前に、技術ドキュメントを作成する必要があります。附属書IVでは、そのドキュメントに含めるべき内容として、意図された目的、プロバイダー、バージョン、開発プロセス、データ要件、テスト手順、およびリスク管理の対策が規定されています。
バージョン管理は不可欠です。再トレーニング、ファインチューニングのイベント、重要な評価の変更、または展開に影響を与える更新が行われるたびに、新しいカードバージョンを作成するか、既存のカードへの更新をドキュメント化する必要があります。チームがモデルの動作をそれを説明するアーティファクトと結び付けられるように、カードには日付、モデルのバージョン、変更の概要、およびレビュー担当の所有者を含める必要があります。
クイックヒント
モデルカードは生きたドキュメントとして扱ってください。モデルが再トレーニングされたり、ファインチューニングされたり、新しいコンテキストで展開されたりするたびに更新します。
モデルカードのベストプラクティスとよくある失敗例
最も優れたカードは、モデルを展開する担当者に向けて書かれています。モデルに何ができるか、どこでテストされたか、どこで失敗する可能性があるか、そしてチームがモデルに依存する前に何を検証すべきかが説明されています。
優れたモデルカードでは、通常、以下を実施します。
- ユースケースに合ったメトリクスを使用してパフォーマンスを定量化する
- 関連する要因別にパフォーマンスを細分化する
- 範囲外の用途を直接明記する
- モデルレジストリのエントリ、トレーニングデータのドキュメント、および評価データにリンクする
- 所有者、日付、バージョン、および変更履歴を含める
- 再トレーニングや重要な変更後のレビューの期待事項をドキュメント化する
よくある失敗例を考慮することも同様に重要です。
- ドキュメントの代わりとなるマーケティングコピーは、レビュー担当者が展開リスクを評価するのには役立ちません。
- プレースホルダーのままになっている、サブグループ別の内訳がない、範囲外の用途が明示されていない、質問の連絡先がないといった場合、ドキュメントは有用ではありません。
- 集計のみのメトリクスは、グループ、環境、またはデータ条件全体でのパフォーマンスのばらつきを隠してしまう可能性があるため、特に危険です。
テンプレートやモデルカードジェネレーターは、チームがメタデータを取得し、メトリクスを整理し、白紙の状態からドキュメントを作成する手間を省くのに役立ちます。しかし、運用面を見落としてはなりません。オーナーの割り当て、カードと適切なモデルバージョンのリンク、再トレーニング後の更新、そしてリリースプロセスの一環としてレビュー担当者がカードを信頼できるようにすることです。
Snowflake Notebookでモデルを作成し、Snowflakeモデルレジストリに保存して、SQL経由でモデルを展開する方法をご確認ください。
Snowflakeでのモデルカード
モデルカードの背後にある情報が、カードに記述されているデータ、モデル、ガバナンス制御の近くにある場合、モデルカードのメンテナンスは容易になります。SnowflakeのAIデータクラウドは、チームが共通の環境でデータとAIガバナンスを管理できるように設計されています。そのため、モデルのドキュメントは手動での更新に頼るのではなく、ガバナンスが適用されたメタデータから情報を引き出すことができます。
Snowflakeモデルレジストリを使用すると、開発元やタイプに関係なく、Snowflake内でモデルとそのメタデータを管理できます。モデルのバージョン、アーティファクト、メタデータ、推論ワークフローをサポートしており、チームはモデルカードを、それが文書化するモデルバージョンに紐付けることができます。
モデルカードは特定のモデルバージョンについて記述する必要があるため、このバージョン管理されたレジストリのコンテキストは価値があります。記述内容には、使用されたトレーニングデータ、選択された評価データ、報告されたメトリクス、承認された意図された用途、記録された注意事項、および特定の時点で割り当てられた監視オーナーが含まれます。
また、Snowflake Horizonカタログは、定義、リネージ、ポリシーの動作など、データアセットに関するガバナンスコンテキストを表面化させることで、モデルカードのメンテナンスをサポートします。リネージ機能により、ユーザーはサポートされているオブジェクトを検査し、上流または下流の依存関係をトレースできます。モデルカードの場合、リネージとメタデータのコンテキストは、トレーニングや評価にどのガバナンス適用済みデータアセットが使用されたか、またそれらのアセットが下流の用途にどう関連しているかをチームが文書化するのに役立ちます。
Snowflake Cortex AIには、生成AIアプリケーションやエージェントを評価するためのAIオブザーバビリティ機能が含まれており、正解率、レイテンシー、使用量、コストなどのメトリクスを提供します。Snowflakeはセマンティックビューもサポートしているため、チームは検証済みのクエリを実行し、評価の実行を検査し、時間の経過に伴うリグレッションを追跡できます。これらの出力は、モデルカードのメトリクス、注意事項、レコメンデーションのセクションの裏付けとなる証拠として機能します。
さらに、SnowflakeのISO/IEC 42001認証は、独立して評価されたAIマネジメントシステムとガバナンスフレームワークを反映しています。
モデルカードによるモデルの有用性向上
モデルカードは、単なるコンプライアンスのチェックボックスではありません。モデルが何を行うか、どこでテストされたか、どこで使用すべきでないかを理解する必要があるレビュー担当者、展開の担当者、リスク責任者にとって、モデルを有用なものにするドキュメントを提供します。
モデルカードの実装に対する投資の価値は、規模が拡大するにつれて明らかになります。組織がより多くのワークフローにわたってより多くのモデルを展開するにつれて、出所、さまざまな条件下でのパフォーマンス、既知の制限など、あらゆるモデルを迅速に評価する能力が運用上の要件となります。モデルカードは、その評価を証拠に基づいたものにするための手段です。
よくある質問
モデルカードに関するよくある質問に、Snowflakeのエキスパートが回答します。
モデルカードとデータシートの違いは何ですか？
データシートは、データセットがどのように作成されたか、何が含まれているか、どのように収集されたか、何に使用すべきか、どのような制限があるかなど、データセットについて文書化したものです。モデルカードは、そのデータでトレーニングまたは評価されたモデルについて文書化したものであり、そのパフォーマンスや、使用すべき状況、使用すべきでない状況などが含まれます。
モデルカードは法律で義務付けられていますか？
一部のAI規制やガバナンスフレームワークでは、技術ドキュメント、透明性、リスク管理の証拠、または評価記録が求められますが、モデルカードはこれらの整理に役立ちます。EU AI法に基づく高リスクAIシステムの場合、プロバイダーはシステムを市場に投入するかサービスを開始する前に技術ドキュメントを作成する必要があり、附属書IVにはそのドキュメントに含めるべき情報の種類が規定されています。
モデルカードはどのくらいの頻度で更新すべきですか？
パフォーマンス、リスク、または適切な使用に影響を与える可能性のある変更がモデルに加えられた場合は、常にモデルカードを更新してください。一般的なきっかけとしては、再トレーニング、ファインチューニング、新しいモデルバージョン、新しい評価データ、重大なパフォーマンスの変化、新しい展開コンテキスト、ポリシーの変更、新たに特定された制限などが挙げられます。少なくとも、各本番モデルには、最新のカードバージョン、レビュー日、および何がなぜ変更されたかを説明する変更履歴が必要です。
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