Mitchell氏らは、チームがモデルの詳細、意図された用途、パフォーマンス、および制限事項を一貫した方法で報告できるモデルカードの構造を提案しました。正確なフォーマットは組織、モデルのタイプ、およびリスクレベルによって異なる場合がありますが、標準セクションは引き続き有用な基盤となります。

1. モデルの詳細

モデルの詳細セクションでは、モデルとそれを担当するチームを特定します。これには通常、モデル名、バージョン、リリース日、モデルのタイプ、ライセンス、引用または論文の参照、所有者、および連絡先情報が含まれます。

バージョン、所有者、または日付がないと、レビュー担当者はそれがどのモデルを説明しているのか、現在展開されているバージョンを反映しているのか、パフォーマンスが変化したときに誰に連絡すればよいのかがわからないため、モデルカードの有用性が低下します。

2. 意図された用途

意図された用途セクションでは、モデルが何を行うように設計されているか、誰が使用することを想定しているか、およびどのユースケースが意図された範囲外になるかを説明します。ルーティングのためにサポートチケットを分類するように設計されたモデルは、適格性の決定や法的拘束力のある回答に必ずしも適切であるとは限りません。

範囲外の用途は直接明記する必要があります。モデルのリスクは、元のコンテキストに似ているものの、異なるデータ、ユーザー、結果、または規制上の義務を伴うワークフローで再利用されると、多くの場合増加します。

3. 要因

要因セクションでは、モデルのパフォーマンスに影響を与える可能性のある条件を特定します。これには、デモグラフィック要因、環境条件、データ収集方法、計測器の違い、言語のバリエーション、地理、デバイスの種類、またはその他のコンテキスト固有の変数が含まれます。

コンピュータービジョンモデルの場合、関連する要因には、照明、画像の解像度、または肌の色調などが含まれる場合があります。言語モデルの場合、それらは方言、ドメインの語彙、またはドキュメントのフォーマットになる可能性があります。エンタープライズ予測モデルの場合、これらの要因には、地域、季節性、製品カテゴリ、または顧客セグメントが含まれる場合があります。

4. メトリクス

メトリクスセクションでは、モデルがどのように評価されたかを説明します。これには、正解率、適合率、再現率、F1スコア、偽陽性率、偽陰性率、レイテンシー、キャリブレーション、堅牢性の尺度、またはタスク固有のメトリクスが含まれる場合があります。

集計されたパフォーマンスの数値だけでは不十分です。メトリクスセクションでは、選択したメトリクスがそのユースケースにとって重要である理由、適用されたしきい値、およびそれらのしきい値が下流の意思決定にどのように影響するかを説明する必要があります。

5. 評価データ

評価データセクションでは、モデルのテストに使用されたデータセットについて説明します。これには、データの出所、選択された理由、前処理の方法、およびモデルの意図された展開環境を反映しているかどうかが含まれます。

クリーンなデータ、バランスの取れたデータ、または合成データで評価されたモデルは、欠損値、クラスの不均衡、あいまいなラベル、または分布のドリフトがある本番データに対しては異なる動作をする可能性があります。

6. トレーニングデータ

トレーニングデータセクションでは、モデルのトレーニングに使用されたデータセットについて説明します。これには、ソース、動機、前処理のステップ、包含および除外の基準、および既知の制限事項が含まれます。トレーニングデータセット用の個別のデータシートが存在する場合、モデルカードでは詳細を重複させるのではなく、そのデータシートを参照できます。

基盤モデルや大規模なデータコレクションでトレーニングされたモデルの場合、このセクションでは、トレーニングの構成、データのカットオフ、フィルタリングのプラクティス、および除外されたコンテンツのカテゴリを網羅する必要がある場合があります。ファインチューニングされたモデルの場合、ベースモデルとファインチューニングデータを区別し、ファインチューニングによって期待される動作がどのように変化するかを説明する必要があります。

7. 定量分析

定量分析セクションでは、関連する要因全体にわたってパフォーマンスを分類します。ここでチームは、細分化されたパフォーマンス、サブグループ分析、および交差的分析を報告します。

集計された正解率は許容範囲に見えても、言語、リージョン、デバイスタイプ、またはデモグラフィックグループによってパフォーマンスが異なる場合があります。これらの違いを報告することで、展開担当者は、追加のテスト、監視、または緩和策が必要になる可能性がある場所を把握できます。