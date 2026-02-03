SnowflakeでAIの未来を築くスタートアップ企業

Snowflake for Startupsコミュニティは急速に成長しており、2026年冬のスタートアップ企業コホートを迎えるにあたり、Snowflakeスタートアップアクセラレータの勢いは増しつつあります。新たなメンバーの参加により、本プログラムはエキサイティングな次の段階へと進んでいます。

また、2025年の締めくくりとして「Proving Ground x Snowflake for Startups Pitch Night」を開催しました。180名以上の創業者、投資家、ビルダーが一堂に会し、Snowflakeで実現できる無限の可能性と、拡大を続けるエコシステムの強さを披露しました。

これらの瞬間は、本プログラムの勢いと、すでにSnowflake AIデータクラウド上でスケーリングしているスタートアップ企業の勢いを強調するものです。

アクセラレータ修了後の創業者の成長：AIデータクラウドを活用してスケーリングする創業者たち

Snowflakeスタートアップアクセラレータは、昨年度も引き続き大きな勢いを見せました。49社のスタートアップ企業が採択され、500件以上の応募があり、本プログラムを通じて29の製品がリリースされました。創業者たちは、創業初日からセキュリティ、スケーラビリティ、エンタープライズ対応を兼ね備えたデータとAIの基盤の上に構築することで、何が可能になるかを自ら証明しています。

アクセラレータプログラムの終了企業は、Snowflakeネイティブなプロダクトを市場に投入してスケーリングし、お客様を獲得し、信頼できる統合されたデータおよびAI基盤上で構築することで、確かな実績を示しています。

本プログラム修了後の創業者がSnowflake上でどのように構築を行っているか、いくつかの例をご紹介します。

Diskover Dataは、Snowflake Openflowを活用して、強化されたファイルシステムデータとメタデータをあらゆるストレージ環境からSnowflakeのAIデータクラウドにストリーミングします。その後、Cortex AIとSnowflake Intelligenceを使用して、非構造化データをエンタープライズ規模でAI-readyにする実用的なインサイトを提供します。世界中で1エクサバイト以上の非構造化データを管理する大手グローバルメディア企業は、Diskoverを使用してインサイト獲得までの時間を短縮し、ストレージコストを最適化し、ハイブリッド展開全体で数十億ものファイルの価値を引き出しています。

Honeycomb Mapsは、Snowparkコンテナサービス、Snowflake地理空間関数、ハイブリッドテーブルを使用して、エンタープライズ向けの地理空間可視化プラットフォームを提供しています。ヨーロッパの大手フードデリバリープラットフォームであるWoltなどのお客様は、Honeycomb Mapsを使用して可視性を向上させ、業務運営におけるパターン、ギャップ、機会を発見しています。



Sema4はSnowflake Cortex AIと統合し、お客様がエンタープライズアプリケーション上でアクションを起こしてSnowflake以外のデータソースに接続し、Cortex Search、Cortex Analyst、Document AIなどのCortex AIサービスをオーケストレーションできるようにしています。Snowflake Summit 2025において、同社はTeam EditionをSnowflakeマーケットプレイス上のSnowflakeネイティブアプリとしてローンチしました。Team Editionは、エンタープライズAIエージェントをお客様のSnowflake環境に直接導入し、チームがインテリジェントエージェントを使用してデータ分析を強化し、エンドツーエンドのビジネスプロセスを自動化できるようにします。

これらの創業者の事例は、Snowflake上で構築することで創業者がいかに迅速に勢いを得られるかを強力に示すものであり、最新のコホートを紹介するにあたり、私たちも大きな期待を寄せています。

Snowflakeスタートアップアクセラレータ2026年冬のコホートを迎えて

Snowflakeスタートアップアクセラレータに参加する最新のスタートアップ企業を歓迎します。このコホートは、Snowflakeを活用して次世代のAIイノベーションを推進する多様なビルダーたちを代表しています。

エンタープライズグレードのデータと画期的なAIの両方を活用するSnowflakeは、スタートアップ企業が変革をもたらすエンタープライズ対応のプロダクトを構築、ローンチ、スケーリングするための理想的な基盤といえます。

新しいコホートの詳細

AnySoft は、AIとエンタープライズグレードのバイブコーディングを使用して、誰でもセキュアで本番対応のエンタープライズアプリケーションを構築できるようにします。直感的なツール、自律型エージェント、組み込みのセキュリティにより、アイデアを思考と同じスピードで動作するソフトウェアへと変え、チームが自信を持ってより速くリリースし、スケーリングできるよう支援します。

Dagen は、チームがデータパイプラインを効率的に設計、構築、管理できるようにする、データエンジニア向けのAIワークスペースです。パイプラインのコンテキストと依存関係を認識するAIチームメイトとして機能することで、Dagenは、データエンジニアがSnowflakeやモダンデータスタック上で作業する際、生産性を高められるよう支援します。

Freehand は、サプライチェーンおよび支出管理向けの、受賞歴がありカテゴリを定義するエージェント型AIプラットフォームです。物流、調達、オペレーションファイナンス領域全体において、業務の中心となる手動で例外処理中心の業務を、自律型AIチームに置き換えます。非構造化データを読み取り、ポリシー全体で推論し、「注文から入金まで」（O2C）と「調達から支払いまで」（P2P）全体で、監査可能な結果を伴う意思決定を実行します。

Improzo は、アクションを推奨するだけでなく、それを実行するAIを開拓しています。同社のAIネイティブなiZO Platformは、自律型のプロダクトグレードのエージェントをSnowflakeに直接組み込み、SalesforceやVeevaへと拡張することで、ライフサイエンスにおける「インサイトとアクションのギャップ」を解消します。製薬業界やエンタープライズ業界の長年の経験を持つInderpreet Kambo氏とAbhishek Trigunait氏によって設立されたImprozoは、クラウドネイティブデータを自動化された監査可能なアクションへと変換し、ダッシュボードやパイロット段階の停滞から脱却することが可能です。

Incerta Intelligence は、AIエンジニアリング防衛テクノロジー企業であり、Shared Intelligence Application（SIA）を構築しています。SIAは、マルチモーダルでAI対応のエージェント型意思決定支援プラットフォームであり、チームがデータ、専門知識、自動化を融合させ、より迅速かつ的確な意思決定を行えるよう支援します。

Intangia は、トランスレーショナルリサーチによる創薬開発のためのAI意思決定インフラストラクチャプラットフォームです。新たな科学的および戦略的シグナルが広く認識される前にそれらを表面化させます。Olivier Collart氏によって設立されたIntangiaは、大規模なエビデンス分析と独自のスコアリングシステムを組み合わせ、R&D、ポートフォリオ、BDチーム向けに、意思決定に役立つ先見性を提供します。

Truelty は、データをコピーまたは移動することなく、ガバナンスの効いたエグゼクティブ向けのインサイトを提供する、Snowflakeネイティブなお客様インテリジェンスプラットフォームです。Identity、Value、Impactという3つのモジュラーインテリジェンスエンジンを中心に構築されたTrueltyは、個別に展開することも、統合インテリジェンスレイヤーとして展開することも可能です。

Voiceboxは、ブランドとそれを愛する人々の間に直接的なボイスラインを構築します。Karan Gupta氏によって設立されたVoiceboxは、フィルタリングされていない音声を構造化されたインサイトとアクションに変換し、Snowflake、Salesforceなどでマーケティング、プロダクト、CXワークフローを強化します。

これらのスタートアップ企業は、よりスマートな自動化と、Snowflakeの高度なAI機能を活用した業界特化型ソリューションを通じて、お客様がより迅速に行動できるよう支援しています。

Pitch Nightで実力を証明した創業者たち