Le startup che stanno costruendo il futuro dell’AI su Snowflake

La community Snowflake for Startups sta crescendo rapidamente e lo slancio dietro il nostro Snowflake Startup Accelerator continua ad aumentare con l’arrivo delle startup Winter 2026. La loro adesione segna un nuovo ed entusiasmante capitolo per il programma.

Abbiamo inoltre chiuso il 2025 con il Proving Ground x Snowflake for Startups Pitch Night, dove oltre 180 founder, investitori e builder si sono riuniti per mostrare ciò che è possibile realizzare con Snowflake, così come la forza crescente del nostro ecosistema.

Nel loro insieme, questi momenti sottolineano lo slancio del programma e delle startup che stanno già scalando sullo Snowflake AI Data Cloud.

Le startup dell’Accelerator prendono quota: founder che scalano sull’AI Data Cloud

Lo Snowflake Startup Accelerator ha continuato a guadagnare una trazione significativa nel corso dell’ultimo anno fiscale. Con 49 startup accettate, oltre 500 candidature ricevute e 29 prodotti lanciati tramite il programma, i founder stanno dimostrando cosa è possibile fare quando si costruisce fin dal primo giorno su una base dati e AI sicura, scalabile e pronta per l’enterprise.

I diplomati del programma Accelerator stanno mostrando una reale trazione mentre portano sul mercato prodotti Snowflake-native, acquisiscono clienti e costruiscono su una base dati e AI unificata e affidabile.

Ecco alcuni esempi di come gli alumni del programma stanno costruendo su Snowflake:

Diskover Data sfrutta Snowflake Openflow per fare streaming di dati e metadati di file system arricchiti da qualsiasi ambiente di storage verso l’AI Data Cloud Snowflake, quindi utilizza Cortex AI e Snowflake Intelligence per fornire insight azionabili che rendono i dati non strutturati pronti per l’AI su scala enterprise. Una delle principali aziende media globali, che gestisce oltre un exabyte di dati non strutturati a livello mondiale, utilizza Diskover per accelerare il time-to-insight, ottimizzare i costi di storage e sbloccare il valore di miliardi di file in ambienti ibridi.

Honeycomb Maps utilizza Snowpark Container Services, Snowflake Geospatial Functions e tabelle ibride per offrire una piattaforma di visualizzazione geospaziale orientata all’enterprise. Clienti come Wolt, una delle principali piattaforme europee di food delivery, utilizzano Honeycomb Maps per migliorare la visibilità sulle proprie operazioni di business e individuare pattern, lacune e opportunità.



Sema4 si integra con Snowflake Cortex AI e consente ai clienti di agire sulle applicazioni enterprise, connettersi a sorgenti dati non Snowflake e orchestrare servizi Cortex AI come Cortex Search, Cortex Analyst, Document AI e altro ancora. Al Snowflake Summit 2025, l’azienda ha lanciato Team Edition come Snowflake Native App sul Marketplace Snowflake. Team Edition porta agenti AI enterprise direttamente nell’ambiente Snowflake del cliente, consentendo ai team di utilizzare agenti intelligenti per un’analisi dei dati avanzata e per automatizzare processi di business end-to-end.

Questi esempi delle startup dell’Accelerator sono segnali forti di quanto rapidamente i founder possano ottenere trazione costruendo su Snowflake, ed è un trend che siamo entusiasti di portare avanti mentre presentiamo le nuove startup.

Nuove startup inverno 2026 dello Snowflake Startup Accelerator

Siamo entusiasti di dare il benvenuto alle nuove startup che entrano a far parte dello Snowflake Startup Accelerator. Questo gruppo rappresenta un mix eterogeneo di builder che sfruttano Snowflake per alimentare la prossima generazione di innovazione AI.

All’intersezione tra dati enterprise-grade e AI dirompente, Snowflake è una base ideale per le startup che vogliono costruire, lanciare e scalare prodotti trasformativi pronti per l’enterprise.

Le startup partecipanti

AnySoft consente a chiunque di creare applicazioni enterprise sicure e pronte per la produzione utilizzando AI e vibe coding di livello enterprise — trasformando idee in software funzionante alla velocità del pensiero grazie a strumenti intuitivi, agenti autonomi e sicurezza integrata che aiutano i team a rilasciare più velocemente e scalare con fiducia.

Dagen è un workspace AI per data engineer che aiuta i team a progettare, costruire e gestire pipeline dati in modo efficiente. Agendo come un teammate AI con consapevolezza del contesto e delle dipendenze delle pipeline, Dagen rende i data engineer più produttivi mentre lavorano su Snowflake e sul moderno data stack.

Freehand è una piattaforma agentic AI pluripremiata e category-defining per la supply chain e lo spend management. Distribuisce team AI autonomi che sostituiscono operazioni manuali e guidate dalle eccezioni in ambiti come logistica, procurement e finance operativo — leggendo dati non strutturati, ragionando su policy ed eseguendo decisioni lungo i processi source-to-pay e order-to-cash con risultati auditabili.

Improzo sta aprendo la strada a un’AI che non si limita a raccomandare azioni — le esegue. La sua piattaforma AI-native iZO colma l’“insight-action gap” nelle life sciences incorporando agenti autonomi e production-grade direttamente in Snowflake, con estensioni verso Salesforce e Veeva. Fondata dai veterani pharma ed enterprise Inderpreet Kambo e Abhishek Trigunait, Improzo trasforma dati cloud-native in azioni automatizzate e auditabili — andando oltre dashboard e pilot purgatory.

Incerta Intelligence è un’azienda di AI engineering nel settore defense che sta costruendo la Shared Intelligence Application (SIA), una piattaforma di supporto decisionale agentic, multimodale e AI-enabled, che aiuta i team a fondere dati, competenze e automazione per decisioni più rapide e migliori.

Intangia è una piattaforma di infrastruttura decisionale AI per lo sviluppo traslazionale di farmaci, che fa emergere segnali scientifici e strategici prima che vengano ampiamente riconosciuti. Fondata da Olivier Collart, Intangia combina analisi di evidenze su larga scala con un sistema di scoring proprietario per offrire foresight pronta all’uso decisionale per team R&D, portfolio e BD.

Truelty è una piattaforma di customer intelligence Snowflake-native che fornisce insight governati e pronti per il livello executive senza copiare o spostare i dati. Costruita attorno a tre motori di intelligence modulari — Identity, Value e Impact — Truelty può essere implementata singolarmente o come layer di intelligence unificato.

Voicebox crea una linea vocale diretta tra i brand e le persone che li amano. Fondata da Karan Gupta, Voicebox trasforma la voce non filtrata in insight e azioni strutturate — alimentando workflow di marketing, prodotto e CX su Snowflake, Salesforce e oltre.

Queste startup stanno costruendo soluzioni che aiutano i clienti a muoversi più velocemente grazie ad automazioni più intelligenti e soluzioni verticali che forniscono insight di valore sfruttando le capacità AI avanzate di Snowflake.

I founder mettono alla prova le proprie idee alla Pitch Night