Il Dipartimento della Difesa (DOD) degli Stati Uniti sta promuovendo azioni volte a migliorare la preparazione, ricostruire la base militare e industriale, fornire i migliori sistemi disponibili e garantire la responsabilità fiscale. I dati sono l’asset sottostante che deve essere sfruttato per portare a termine con successo questi obiettivi. Mentre il Dipartimento della Difesa continua a evolversi come organizzazione incentrata sui dati, l’archiviazione e l’accesso sicuro a dati controllati sono fondamentali per le operazioni, sia sul campo di battaglia che nel back office, e la necessità di soluzioni aziendali efficienti e basate sulla sicurezza è in aumento.

Per questo Snowflake è orgogliosa di annunciare il raggiungimento dell’autorizzazione provvisoria (PA) DOD Impact Level 5 (IL5) su AWS GovCloud - US-West. Con questa autorizzazione, Snowflake è ora in grado di offrire soluzioni alle organizzazioni che richiedono il massimo livello di protezione del Dipartimento della Difesa per le informazioni non classificate controllate (CUI), come informazioni sensibili di identificazione personale, informazioni di sicurezza delle infrastrutture critiche o documenti legali, oltre a dati mission-critical e sistemi di sicurezza nazionali.

La PA include tutte le agenzie e i servizi militari all’interno del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, tra cui esercito, marina, aeronautica, forza spaziale, corpo dei marine, guardia costiera e comandi combattenti, che ora possono utilizzare Snowflake. Si estende anche ai partner di missione idonei, alle agenzie correlate, alle università e all’ecosistema più ampio, compresi i fornitori del settore manifatturiero nella base industriale della difesa.

Snowflake è in grado di supportare l’ampio spettro di informazioni e dati non classificati controllati, consentendo operazioni più efficienti e sicure in tutto l’ecosistema della difesa. Gran parte dell’ecosistema della difesa opera con dati CUI, e questo richiede soluzioni IL5 in grado di garantire la sicurezza e la conformità appropriate dei dati. Il nostro accreditamento consentirà ai clienti governativi di implementare una piattaforma end-to-end, completamente gestita e sicura, dalle iniziative pilota ai workload dell’intero Dipartimento della Difesa. E per la base industriale e i partner software, Snowflake può essere parte dell’architettura che fornisce soluzioni e servizi alla Difesa.

Il Dipartimento della Difesa riconosce che le piattaforme e le soluzioni disponibili in commercio sono necessarie per risolvere i problemi più difficili. Con Snowflake, avrà ora accesso a funzionalità avanzate per utilizzare dati mission-critical a supporto delle operazioni che perseguono gli obiettivi di sicurezza nazionale. Ecco alcuni dei numerosi casi d’uso possibili:

Gestione finanziaria: Una gestione finanziaria di altissimo livello che accelera la preparazione delle missioni offrendo una fonte di budget unificata, insight quasi in tempo reale, accountability potenziata, reporting completo e gestione efficiente dei costi.

Affidabilità degli asset e prestazioni: Manutenzione predittiva, pianificazione automatizzata, gemelli digitali e riparazione rapida basata su dati/AI per aumentare i tempi di attività e ridurre le interruzioni.

Logistica e supply chain: Miglioramento della gestione dell’inventario e delle operazioni attraverso visibilità, supporto decisionale, efficienza operativa e previsione della domanda.

Cybersecurity: Una piattaforma olistica per dati unificati, visibilità quasi illimitata e analisi potenti che aiuta a eliminare i punti ciechi nei dati di sicurezza, rafforza la risposta agli incidenti attraverso il monitoraggio unificato e fornisce un repository completo per tutti i dati di sicurezza.

Intelligence open source (OSINT): Un modo per arricchire i dati provenienti da fonti di pubblico dominio per accelerare il processo decisionale, condurre ricerche politiche, raccogliere analisi del sentiment ed eseguire previsioni economiche.

Nel settore della difesa, Snowflake può offrire molti altri vantaggi, tra cui la governance integrata. Snowflake Horizon Catalog è una suite completamente integrata di funzioni di sicurezza e conformità che offre ad amministratori pubblici e amministratori dei dati gli strumenti necessari per proteggere i propri dati a livello granulare. La piattaforma incorpora efficienza in ogni fase, è facile da usare e assiste utenti tecnici e non. Essendo un servizio completamente gestito, Snowflake è facile da distribuire, applicare patch e integrare con altre soluzioni.

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