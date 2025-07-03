勾配ブースティングとは

勾配ブースティングは、弱いモデルの集合を、より正確かつ効率的な単一の予測モデルに統合するアンサンブルML技術です。通常は統合対象である弱いモデルが決定木であるため、このアルゴリズムは一般的に勾配ブースト決定木（GBDT）と呼ばれています。勾配ブースティングのアルゴリズムは、新しいモデルを連続して追加することによって反復処理されます。新しいモデルは、以前のモデルによるエラーを解決するために追加されます。最終予測の集計は、すべてのモデルの個別の予測を合計したものです。勾配ブースティングは、勾配降下アルゴリズムとブースティング手法を組み合わせたものであり、勾配ブースティングという名前はそれぞれの構成要素に由来します。

この手法のトレーニングプロセスでは、数の多さを強みとするアプローチが活用されるので、データサイエンティストは任意の微分可能な損失関数を最適化することができます。勾配ブースティングは、複雑な回帰や分類の問題を解決するために使用されます。回帰の最終的な結果は、すべての弱い学習器の平均を表します。分類の問題を扱う場合、モデルの最終的な結果は、弱い学習器のモデルからの票が過半数であるクラスとして計算できます。