MLOpsとは：本番環境でデータ、モデル、ガバナンスを融合させる仕組み
本番環境のMLモデルを動かすには、データやインフラだけでなく、承認フローやフィードバックループまで現場のあらゆる要素を考慮しなければなりません。こうした複雑なピースをひとつに繋ぎ合わせ、安定運用を支える共通言語がMLOpsです。
MLOpsの定義
MLOpsとは、DevOpsの考え方をベースに、本番環境で機械学習モデルのデプロイ、監視、ガバナンス、そして継続的な改善を行っていくためのプロセスのことです。
多くのチームは、MLOpsの議論を始める際、モデルをどう学習させたか、どこにデプロイするか、どれだけ素早く再学習できるかといったモデル中心の話に終始しがちです。しかし、本番環境においてモデルは、巨大なシステムを構成するほんの一部に過ぎません。実際には、モデルにデータを流し込むデータベースがあり、挙動を左右する特徴量の定義があり、数日遅れて届く正解ラベルや、上流で勝手に変わってしまうデータ構造、さらには誰がその出力を使っていいかを決めるアクセス権限まで、数多くの要素が複雑に絡み合っています。
これが、MLOpsを単なる「モデル用のDevOps」と片付けられない理由です。MLOpsは、展開やCI/CD、リリースの規律といった自動化の手法をDevOpsから取り入れています。しかし同時に、従来のソフトウェア開発チームでは通常直面することのない、モデル特有の課題も考慮しなければなりません。それは、データドリフト、概念ドリフト、特徴量の再利用、トレーニングと提供の偏り、モデルの説明可能性、モデルのリネージ、新しい本番環境の結果に基づく再トレーニングなどの課題です。MLOpsは、こうした複雑な依存関係をスムーズに連動させ、ビジネスやデータ、運用環境が変化しても、モデルを組み込んだアプリが安定して機能し続ける状態を作り出します。
MLOpsとは
MLOpsとは、本番環境におけるMLモデルのデプロイや監視、運用保守を自動化、標準化するための実践手法です。これにより、チームは機械学習のライフサイクル全体をスムーズに管理できるようになります。
一般的なソフトウェア開発と同じく、モデルを動かすにはプログラムコードが必要です。しかしMLOpsの世界では、コードだけでなく、学習データや特徴量、正解ラベル、各種パラメータ、評価指標、実行環境、配信インフラ、そして実際の運用現場から戻ってくるフィードバックまで、ありとあらゆる要素が複雑に絡み合っています。
MLOpsを活用することで、こうした多様な成果物を正しくバージョン管理し、テストや承認フローを経て安全に本番環境へデプロイできます。さらに、デプロイ後もモデルが意図通りに動き続けているかを継続的に監視することが可能になります。
MLOpsが重要な理由
リードスコアリングをはじめ、需要予測、サポートチケットの自動振り分け、不正取引の検知などを行うモデルは、単なるデータサイエンスの成果物にとどまりません。それらはすでに業務プロセスそのものに組み込まれています。現場のビジネスチームがその出力を頼りに業務を進める一方で、技術チームには、モデルをいつでも使える状態に保ち、常に最新化し、その判断根拠を説明できるようにする責任があります。
MLOpsのプロセスがしっかり機能していれば、チームはこうした責任を果たしながら、AIの活用規模をスムーズに拡大できます。Snowflakeで応用フィールドエンジニアリングのシニアAI/MLアーキテクトを務めるTrace Smithは、次のように語ります。「MLOpsは、どのツールを使うかという技術的な課題として語られがちですが、実務における最大の壁はワークフローの分断です。現在のトレンドは、データ環境とML環境の統合に向かっています。ガバナンスとモデル運用をひとつの仕組みとして一体化することこそが、現場の無駄な摩擦を減らし、本番環境への展開スピードを最大限に高める鍵となるのです」
各モデルを単発のプロジェクトとして終わらせるのではなく、再利用可能なパイプラインや監視、バージョン管理、ガバナンスの仕組みを標準化することが重要です。この標準化により、モデルの本番展開をスピードアップできます。さらに、精度低下などの変化をいち早く検知し、運用の仕組みをゼロから作り直すことなくスムーズにモデルを更新できるようになります。
MLOpsはチームを3つの実用的な方法で支援しています。
- 市場投入期間の短縮：パイプラインを自動化することで、手作業による引き継ぎを解消できます。学習からテスト、パッケージ化、デプロイまでを共通化、再利用できるようになり、開発から本番化までのスピードが大幅に向上します。
- システムの信頼性向上：リアルタイムのモニタリングにより、モデルの精度低下やデータドリフト、品質不良、システムエラーなどを未然に検知できます。サイレントな不具合がビジネスの重大な意思決定に影響を与える前に、素早く対処が可能です。
- スケーラビリティとガバナンスの両立：バージョン管理やデータリネージ、承認フロー、アクセス権限などを仕組み化することで、現場同士の口頭調整に頼る必要がなくなります。組織全体のモデル数や運用チームが増えても、安全かつスムーズに展開、一元管理できます。
「MLOpsは、どのツールを使うかという技術的な課題として語られがちですが、実務における最大の壁はワークフローの分断です。現在のトレンドは、データ環境とML環境の統合に向かっています。ガバナンスとモデル運用をひとつの仕組みとして一体化することこそが、現場の無駄な摩擦を減らし、本番環境への展開スピードを最大限に高める鍵となるのです」
—Trace Smith
Snowflake、応用フィールドエンジニアリング担当シニアAI/MLアーキテクト
MLOpsとDevOpsの比較
DevOpsがプログラムコードのリリースや運用に特化しているのに対し、MLOpsはそこからさらに踏み込んで、データやAI特有の精度の揺らぎまでをカバーします。
|DevOps
|MLOps
|プライマリアセット
|アプリケーションコードとインフラストラクチャ
|コード、データ、特徴量、モデル、メトリクス、アーティファクト
|バージョン管理
|コード、構成、インフラストラクチャの定義
|コード、データセット、特徴量、パラメータ、モデル、評価結果、展開メタデータ
|テスト
|ユニット、統合、セキュリティ、パフォーマンステスト
|データ検証、特徴量チェック、モデル評価、公平性テスト、堅牢性テスト、運用テスト
|展開
|CI/CDを通じたアプリケーションリリース
|モデルのパッケージング、レジストリの承認、バッチまたはリアルタイムのサービングとロールバック
|本番環境リスク
|バグ、障害、レイテンシー、セキュリティの問題
|データドリフト、コンセプトドリフト、モデルの劣化、バイアス、レイテンシー、コスト、運用の失敗
|改善ループ
|バグ、インシデント、特徴量リクエストに基づくコードの変更
|新しいデータ、ラベル、フィードバック、モニタリング信号に基づく再トレーニングと再展開
よくある落とし穴
MLOpsを単なるモデルのデプロイの手段として捉えるのは避けるべきです。本質はむしろ、システム全体の管理にあります。データや特徴量、あるいは市場環境そのものが変化すれば、モデルの予測精度は徐々に低下していきます。だからこそ、長期にわたって安定した信頼性を保つためには、単にデプロイして終わりではなく、継続的なモニタリング、ガバナンス、そして再学習の仕組みが不可欠なのです。
MLOpsライフサイクル
MLOpsのプロセスは、一度作って渡したら終わりの一方通行の作業ではありません。絶えず回り続ける循環サイクルです。具体的には、データの収集、検証から始まり、特徴量の作成、モデルの学習と評価、そして承認されたバージョンの登録、本番デプロイへと進みます。さらに、本番環境で得られた運用データや精度の変化を次のモニタリングや再学習にフィードバックすることで、モデルを常に進化させていきます。
データ収集と取り込み
ライフサイクルは、データベース、ファイル、ストリーム、API、アプリケーション、サードパーティのデータセットなどのソースシステムからのデータで始まります。本番環境のMLの場合、取り込みはデータをトレーニング環境に移動する以上のものを含みます。データがどこから来たのか、どれくらい新しいのか、意図した目的に使用できるかを理解するための十分なコンテキストを保持します。
データの検証と品質チェック
データがトレーニングまたは推論に使用される前に、欠損値、スキーマの変更、外れ値、重複レコード、バイアス、プライバシーの問題、鮮度についてのチェックを行う必要があります。これらのチェックは、品質の低い入力がモデルの動作として使用されるのを防ぐのに役立ちます。たとえば、整数から文字列に変わる列、更新が停止するフィード、または予想より遅れて利用可能になるラベルは、目に見える本番環境の障害に誰もが気づく前にモデルの品質に影響を与える可能性があります。
データ準備と特徴量エンジニアリング
特徴量エンジニアリングは、生データをモデル準備信号に変換し、データをクリーンアップ、変換、結合、ラベリング、強化します。成熟したMLOps環境では、チームは一般的に使用される特徴量を一度定義し、その後、トレーニングと推論全体で一貫して再利用します。これにより、あるチームが「アクティブな顧客」や「最近の取引高」を別のチームとは異なる方法で計算するリスクや、プロダクションモデルがトレーニング中に使用されたバージョンと一致しない特徴量ロジックを使用するリスクが軽減されます。
モデル開発
データサイエンティストとMLエンジニアは、ノートブック、スクリプト、自動機械学習（AutoML）またはMLフレームワークを使用してモデルをトレーニングします。データサイエンティストは、アルゴリズム、パラメータ、トレーニングウィンドウ、データセットを比較して、予測問題に最も適したアプローチを見つけます。モデル開発における重要なMLOps要件は、実験が他の人、パイプライン、または承認ワークフローがトレーニングされた内容、使用されたデータ、およびモデルのパフォーマンスを理解できるだけのメタデータを生成することです。
実験の追跡
実験の追跡では、モデルのバージョンや使用したデータ、コード、設定パラメータ、各種評価指標、生成された成果物などをすべて記録しておきます。もしこの記録がないと、「前回のほうが精度が良かった」ということは分かっても、「なぜ精度が上がったのか（あるいは落ちたのか）」という原因を再現、特定できなくなってしまいます。しかし、追跡の記録があれば、候補を比較し、結果を再現し、どのモデルバージョンが本番環境に採用されたかを説明できます。
モデルの検証と評価
モデル評価は、トレーニングされたモデルが正確で信頼性があり、サポートするために設計されたビジネスプロセスに適しているかどうかをテストします。評価には、正確性、精度、再現率、F1、AUC、RMSE、レイテンシーなどの技術的メトリクスの追跡に加え、公平性、堅牢性、ビジネスKPIも含まれます。モデルの評価では、単に全体の平均精度が良いかだけで判断してはいけません。特定の顧客層や地域、製品ライン、あるいは高リスクな領域において、しっかりと実用基準を満たす精度が出ているかまで検証する必要があります。
モデルのパッケージングと登録
モデルの評価が終わったら、必要な関連プログラムやメタデータとセットにしてパッケージ化し、モデルレジストリに保管します。このレジストリは、バージョン管理や承認ステータス、リネージ、本番へのデプロイ状況、運用のログなどを一括して安全に管理する、専用の中央管理スペースとして機能します。
モデルの展開
モデルの展開段階では、バッチ処理、リアルタイムAPI、ストリーミング推論、アプリへの組み込み、さらにはエッジデバイスへの実装など、用途に応じた形態で本番環境へリリースします。どの配信パターンを選ぶかは、レイテンシーやコスト、データの即時性、ビジネス要件によって決まります。たとえば、不正検知モデルなら即座に判定するリアルタイム推論が求められますが、月次のトレンド予測であれば夜間バッチで結果をテーブルに書き戻す処理で十分対応可能です。
モデルサービング
展開後、モデルはアプリケーションのレイテンシー、スケール、コスト、鮮度の要件に合った方法で提供される必要があります。モデルサービングは、バッチスコアリング、リアルタイムAPI、ストリーミング推論、組み込みアプリケーションロジック、またはエッジ環境を通じて予測を利用可能にするランタイム層です。この層は、承認されたモデルバージョンが本番環境で信頼性を持って使用できるように、入力準備、特徴量の取得、ランタイム依存関係、スケーリング、アクセス制御、レイテンシー、エラーハンドリングを管理する必要があります。
モデルのモニタリング
モデルモニタリングは、展開後にモデルが期待通りに動作しているかどうかをチェックすることです。チームは通常、本番パフォーマンス、レイテンシー、エラー、データドリフト、概念ドリフト、モデル品質、コスト、運用状態を監視します。
フィードバックと再学習
本番環境で予測を行うと、正解ラベルやユーザーの行動ログ、実際の成果、人によるフィードバック、モデルドリフトを示すシグナルなど、新たなデータが次々と生まれます。MLOpsは、こうしたデータを運用のサイクルへと還元し、モデルの性能が落ちた際に再学習、再検証、再デプロイをスムーズに行える仕組みを整えます。なお、再学習を実行するタイミングは、システムの持つリスクやデータ変動の激しさに応じて設定します。具体的には定期的なスケジュール実行、イベント発生時の自動実行、監視アラート（しきい値）に連動した実行などの手法があります。
AIガバナンスとコンプライアンス
ガバナンスの役割は、MLライフサイクルのあらゆる工程に及びます。生データの収集から本番環境での推論に至るまで、アクセス権限や操作履歴、説明可能性、リネージ、セキュリティ、各種承認、法規制への対応などを一元的に管理する必要があります。これは特に、与信審査や価格設定、医療、採用、不正検知といった、人々の生活やビジネスに大きな影響を与える判断をAIに委ねる場合に不可欠です。ガバナンスがしっかり機能していれば、いま本番で動いているモデルのバージョンや、その学習に使われたデータや特徴量、承認者の履歴、そして前バージョンからの変更点といった現場の基本的な運用情報をいつでも正確に把握できるようになります。
中外製薬
中外製薬は、Snowflake をデータパイプラインの中核に据えた統合解析基盤「dPROACT」と Python 教育プログラム「PyZAP」を構築し、プログラミング未経験のウェット系研究員によるデータ解析の自走化を実現しました。Snowflake、Amazon SageMaker、Streamlitを組み合わせたMLワークフローにより、約900名の研究員の半数が新基盤を活用。アイデア検証の機会損失を削減するとともに、データサイエンス研究員がより高度な分析業務に集中できる環境を整備しています。
MLOpsの主要な要素
MLOpsを機能させるには、互いにスムーズに連携する構成要素が必要です。こうした要素を複数のシステムを組み合わせて構築する企業もあれば、データ管理から特徴量ストア、モデル運用、ガバナンスまでを一元的に扱える統合プラットフォームを選ぶ企業もあります。後者のアプローチでは、あらゆる要素をより近い距離で密接に連携させることができます。
|要素
|目的
|データパイプライン
|トレーニングと推論のためにデータを移動、クリーンアップ、検証、変換します。
|特徴量ストア
|特徴量を一貫して定義、再利用、提供、監視します。
|実験の追跡
|パラメータ、メトリクス、データセット、コードバージョン、モデルアーティファクトをキャプチャします。
|モデルトレーニングのパイプライン
|トレーニング、チューニング、評価、再現性を自動化します。
|モデルレジストリとバージョン管理
|承認されたモデルバージョン、メタデータ、リネージ、展開状況を保存します。
|継続的な統合、継続的なデリバリー、継続的な展開（CI/CD）パイプライン
|テスト、検証、パッケージング、展開、ロールバックを自動化します。
|モデルサービングレイヤー
|承認されたモデルバージョンを推論のためにバッチスコアリング、API、ストリーミング、埋め込みアプリケーションロジック、またはエッジ環境を通じて公開し、レイテンシー、スケーリング、依存関係、アクセス制御、エラーを管理します。
|モニタリングとオブザーバビリティ
|システム健全性、モデルのパフォーマンス、ドリフト、品質、コストを追跡します。
|オーケストレーション
|データ、トレーニング、展開、監視にわたるワークフローをスケジュールし、管理します。
|ガバナンスとセキュリティ
|アクセス制御、監査可能性、プライバシー、コンプライアンス、そして責任あるAIの実践を強制します。
|継続的なトレーニング
|本番環境の結果を評価、再トレーニング、モデル改善に使用します。
MLOpsの成熟度レベル
MLOpsの成熟度は、主にチームがライフサイクルの多くを自動化し、再現性、監視、ガバナンスに関するより強力な制御を追加するにつれて向上するものです。一般的な成熟度モデルとして業界で広く参照されているGoogle CloudのMLOps成熟度モデルを参考にすることができます。
レベル0：手動プロセス
レベル0の段階では、機械学習の開発はノートブック上で行われ、作業のほとんどが手動です。データサイエンティストが個別にデータを準備し、モデルの学習や評価を行い、完成した成果物を口頭や非公式なやり取りで運用チームへ渡します。このやり方は試作や実験の段階であれば問題ありません。しかし、本番環境でモデルを再現したり、更新したり、継続的に監視しようとすると、大きなリスクや運用の崩壊につながります。
レベル1：MLパイプラインの自動化
レベル1では、MLパイプライン全体を自動化し、データ検証から学習、評価までのステップを繰り返し実行できるようにします。ここでの目的は継続的学習の確立です。新しいデータが届くたびに、あらかじめ決められた安全な手順でモデルを自動更新できる仕組みを目指します。これにより手作業による引き継ぎは大幅に減りますが、パイプラインそのものを本番環境へ反映させるには、依然として個別のリリース管理が必要です。
レベル2：CI/CDパイプラインの自動化
レベル2では、MLパイプラインそのもののビルドやテスト、デプロイまでも自動化します。プログラムコードだけでなく、データ検証のロジックや学習ワークフロー、デプロイ設定などの変更はすべて、CI/CDプロセスを通じて管理されます。この段階に達すると、MLOpsは単なるデータ分析の延長ではなく、一般的なソフトウェア開発と同等の本格的で厳格なエンジニアリングへと昇華します。パイプライン自体のバージョン管理や自動テスト、開発、検証、本番環境への安全な昇格が確立された状態です。
高度な成熟度：自律的で管理されたオペレーション
成熟度モデルによっては、さらに上の段階として自律運用レベルを設けているものもあります。このレベルに達すると、監視アラートをきっかけに再学習が自動で走り、環境の昇格ルートにはガバナンスチェックがあらかじめ組み込まれ、多数のモデルを統一されたポリシーのもとで一元管理できるようになります。ここでの目的は、特に重要なモデルにおいて「人間の判断をなくすこと」ではありません。日々の異常検知や検証、そして問題発生時のエスカレーションといった定型作業を仕組み化、システム化することにあります。
Snowflake MLを使用して大規模モデルを構築し、運用化する方法を習得します。
生成AIおよびLLMOpsのためのMLOps
LLMOps（大規模言語モデル運用）は、従来のMLOpsの手法を生成AIアプリケーション向けに拡張したものです。LLMOpsでは、従来のMLOpsの管理要素に加え、プロンプトの調整や検索（RAG）の精度、コンテキスト長、トークンコスト、ガードレール、独自の評価手法など、LLM特有の新たな運用課題への対応が求められます。
LLMOpsには一般的に以下が含まれます。
- プロンプトおよびシステム指示のバージョン管理
- 事実性、関連性、トーン、安全性、タスク完了のための評価フレームワーク
- RAGパイプラインの監視、文書の新鮮さと抽出の質を含む
- トークンコストの追跡とレイテンシーの最適化
- プライバシー、毒性、根拠、ポリシー違反のためのガードレール監視
- 人間のレビューとモデル改善のためのフィードバックループ
基本的な運用原則は変わりません。生成AIアプリの信頼性は、結局のところそれを支えるデータ、コンテキスト、評価プロセス、そしてガバナンスの質で決まります。
MLOpsのベストプラクティス
優れたMLOpsの運用手法を確立すれば、本番環境でのモデル運用がその場限りの引き継ぎ作業に追われることはなくなります。モデルを開発段階から本番の業務フローへと載せていくには、一貫したルールと仕組みが欠かせません。具体的には、成果物のバージョン管理やリリース前のテスト、本番化後の精度モニタリング、そしてトレーサビリティを維持したままでのモデル改修などを、統一されたアプローチで実行していく必要があります。
モデルの動作に影響を与えるすべての要素をバージョン管理する
MLOpsでは、コードやデータセットだけでなく、特徴量の定義、パラメータ、成果物、依存関係、評価結果、デプロイ時のメタデータに至るまで、関連するすべてのアセットをバージョン管理しなければなりません。モデルを変更した際に、なぜ精度が変わったのか（データの更新によるものか、特徴量ロジックやパラメータの変更か、あるいは実行環境の影響か）を正確に特定、把握できるようにするためです。
リスクを減らす場所でテストとCI/CDを自動化する
自動化のポイントは、データや特徴量の検証から、モデル評価、パッケージング、デプロイ、さらにはロールバックに至るまで、必須の確認作業を漏れなく仕組み化することです。また、MLにおけるCI/CDでは、従来のシステムテストに加え、データドリフトやバイアスの有無、レイテンシー、ビジネスKPIガードレールといった、AIならではの評価項目を組み込むことが不可欠です。
本番環境モデルを継続的に監視する
本番環境のモニタリングでは、システム全体の稼働状態だけでなく、モデルの挙動まで追跡することが求められます。レイテンシーやエラー率、コストといった通常のシステム指標はもちろん、データの鮮度や入力、予測データの偏り、ドリフトなど、データやモデルの状態変化までカバーして監視することが不可欠です。
再現性を考慮して設計する
チームとしては、モデルがどのような経緯で作成されたのかを把握しておく必要があります。具体的には、学習に使ったデータや特徴量、コード、設定パラメータをはじめ、本番採用の決め手となった評価指標、そして現在どのバージョンが動いているのかを、いつでもクリアに説明できる状態にしておかなければなりません。こうした再現性の高さは、トラブル時のデバッグや監査対応、チーム内でのスムーズな連携、さらにはコンプライアンスの遵守において威力を発揮します。
チームが維持できる成熟度レベルから始める
MLOpsの成熟度は、組織のニーズやスキルセット、そして扱うリスクの大きさに応じて段階的に引き上げていくのが理想です。たとえば、リスクの低いバッチ処理モデルを1つ運用する程度であれば、運用初日から高度な自動再学習の仕組みまで組み込む必要はありません。一方で、顧客向けのモデルを多数抱えていたり、厳しい法規制が絡む領域、あるいはデータの変動が激しい環境であれば、早い段階から強固な自動化や監視、ガバナンスの体制を整えておく必要があります。
SnowflakeでMLOpsを実行する理由
従来のMLOpsアーキテクチャでは、データ準備、学習、特徴量管理、レジストリ、配信、監視といった工程ごとに、データを別々のシステムへ移動させがちです。しかし、このようにデータを横持ちすると、不要な複製が生まれたり、リネージが途切れたり、アクセス権限や特徴量の定義にドリフトが生じるリスクが高まります。Snowflakeでは、データクラウド内でMLライフサイクルの大部分を完結させるアプローチをとっています。管理された安全なデータ環境のまま、MLの一連のプロセスを実行できるのが大きな強みです。
Snowflake MLを使用することで、チームはモデルをデータに近い場所で構築、訓練、展開、監視できます。Snowflake MLには、開発のためのSnowpark ML API、探索とコラボレーションのためのSnowflake Notebook、特徴量管理のためのSnowflake特徴量ストア、バージョン管理とガバナンスのためのSnowflakeモデルレジストリなどの機能が含まれています。ML可観測性は、登録された本番環境モデルの監視を可能にし、パフォーマンス、ドリフト、ボリュームメトリクスを含み、現在は回帰および二項分類モデルをサポートしています。
特徴量ストアは、特徴量の一括定義やアクセス制御、トレーニングから推論に至るリネージの追跡を担います。同様にモデルレジストリも、モデルのメタデータやバージョン履歴、デプロイ状況を一元管理します。これによりデータサイエンティストは、ガバナンスの効いた安全なデータ環境のまま、慣れ親しんだノートブックで自由に実験を行えます。さらに、本番環境のデータが評価時の前提条件からドリフトした場合でも、監視システムがそれを自動で検知します。
MLOpsといえば、パイプラインやレジストリ、CI/CD、監視、自動再学習といったデプロイの仕組みばかりが注目されがちです。もちろんこれらも重要ですが、モデルの背景にあるデータやガバナンスとしっかり紐付いていて初めて、真の価値を発揮します。学習データの由来がわかり、使われている特徴量を把握でき、評価時の精度を正確に追えて、本番での挙動の変化にもすぐ気づける、そうした透明性があってこそ、チームは安心してモデルを本番で運用できるのです。
機械学習がさまざまな業務やシステムへ組み込まれるようになった今、こうした運用の文脈は、もはや単なるオプションではありません。チームに求められているのは、データの追跡性を保ったまま素早く開発し、特徴量を重複なく再利用し、データと切り離さずにモデルを監視し、手作業なしで安全に本番システムを更新することです。そして、これらすべてを支える土台となるのがMLOpsなのです。
重要なポイント
MLOpsの本質は、データや特徴量、モデル、ガバナンス、監視といった一連の要素をひとつの循環型ライフサイクルとして統合することにあります。これにより、機械学習モデルの迅速な本番化が可能になるだけでなく、モデルの出力結果に対する信頼性を保ちながら、データやビジネス環境の変化に合わせてモデルの精度を高め続けることができます。
よくある質問
MLOpsに関するよくある質問に、Snowflakeのエキスパートが回答します。
MLOpsとDevOpsはどのように違いますか？
DevOpsが一般的なソフトウェアの開発、配信を自動化し効率化する手法であるのに対し、MLOpsはそこにデータやモデル特有の運用手法を足し合わせたものです。具体的には、データ検証や特徴量管理、実験ログの追跡、モデルのバージョン管理、ドリフトの監視、自動再学習、ガバナンスなどがMLOps特有の要素として加わります。
従来のソフトウェアは主にコードのバグで不具合が起きますが、AIシステムではコードが変わらなくても、データの変化によって挙動がおかしくなるという大きな違いがあります。そのため、コードだけでなくデータやモデルの状態までも含めて継続的に管理するMLOpsが必要不可欠となるのです。
MLOpsの成熟度には、どのようなレベルがありますか？
一般的にはレベル0〜2の3段階で分類され、運用を高度化させる組織ではさらにその上のレベル3を定義することもあります。
- レベル0：手動プロセス
分析ツール（ノートブック等）を使った個人の手作業中心の段階。実験向けですが、本番での再現や運用にはリスクが伴います。
- レベル1：MLパイプラインの自動化
データ準備からモデルの学習・評価までの流れを自動化し、新しいデータが届いた際にスムーズに再学習（Continuous Training）を行える段階です。
- レベル2：パイプライン自体のCI/CD自動化
モデル構築の流れだけでなく、パイプラインそのもののビルドやテスト、デプロイまでをCI/CDプロセスで自動化・一元管理する段階です。
- レベル3（応用）：自律運用
システムの監視アラートと連動して再学習からガバナンスチェック、本番反映までがほぼ自動で完結する、高度に仕組み化された段階です。
MLOpsとLLMOpsの違いは何ですか？
MLOpsが一般的な機械学習モデルの学習やデプロイ、監視といった一連の運用プロセスを管理するのに対し、LLMOpsはそれを大規模言語モデル（生成AI）向けに応用、発展させたものです。
基本的な考え方は共通していますが、生成AIでは従来の管理手法だけではカバーしきれません。プロンプトの調整やRAG（検索拡張生成）の精度向上、数値で測りにくい回答品質の評価、不適切な出力を防ぐ安全制御、さらにはトークンコストの最適化やユーザーからのフィードバック収集など、LLMならではの新しい課題に対応していく必要があります。
つまり、MLOpsという土台のうえに生成AI専用の運用ノウハウを上乗せしたものがLLMOpsです。
MLOpsパイプラインの主要な要素は何ですか？
MLOpsパイプラインは、単にモデルを作る工程だけでなく、データの準備から本番運用、その後の改善サイクルまでをカバーする一連の仕組みで構成されています。
具体的には、データの収集や検証、特徴量エンジニアリングといったデータ準備から始まり、実験ログの追跡や評価を行うモデルの学習および管理、そしてデプロイやサービングを自動化する本番化へと繋がります。
さらに本番化後も、精度低下の監視やフィードバックを元にした自動再学習、さらには全体を統制するオーケストレーションやガバナンス管理といった継続的な運用および管理要素が不可欠となります。
MLOpsにはどのようなツールやプラットフォームが必要ですか？
MLOpsの導入には、データの準備から特徴量の管理、実験追跡、モデル登録、CI/CD、サービング、監視、オーケストレーションに至るまで、多様な工程を支えるツール群が必要になります。
これらを構築するアプローチは、大きく分けて2つあります。ひとつは、各工程に特化した専業ツールを自分たちで組み合わせてベストな環境を作る手法です。もうひとつは、Snowflake MLのような統合プラットフォームを活用し、ガバナンスの効いたデータ環境の中にMLライフサイクルの大部分を集約、一元管理する手法です。後者はデータの移動コストやセキュリティリスクを大幅に抑えられるため、近年多くの企業で採用されています。