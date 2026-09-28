回帰は、入力された特徴量と連続する目的変数との統計的関係性をモデリングする教師あり学習の手法です。回帰アルゴリズムは、多次元のデータセットに含まれる膨大な変数群を探索し、結果に最も重大な影響を与えるキー要因を特定します。回帰分析は予測的なユースケースにおける基盤技術であり、モデルを自社のデータセットに当てはめることで、従来の経験則や勘に頼った意思決定から脱却し、将来の成果やユーザー行動に影響を与える要因をデータドリブンに予測することが可能になります。

具体的な例として、機械学習において最も基本的かつ標準的な回帰アルゴリズムである単回帰（説明変数が1つの線形回帰）を用いて、広告費に基づく将来の売上予測を行うケースを挙げます。このケースにおいて、コントロール可能な調整因子である広告費が独立変数（説明変数）となります。一方、広告費の増減に応じて変動し、予測の対象となる売上高や収益額が従属変数（目的変数）となります。線形回帰モデルは、蓄積されたデータポイント群に対して統計的に最もフィッティングする直線（回帰直線）を算出します。独立変数と従属変数間の相関関係を数式化することで、最小の広告費で最大の収益効率を達成するために必要な最適解とデータインサイトを提供します。