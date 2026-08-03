人工ニューラルネットワーク（ANN）には主に6種類ほどのタイプがあり、それぞれが得意とする特定のタスクに合わせて設計されています。代表的なモデルは以下の通りです。

フィードフォワードニューラルネットワーク（FNN）

フィードフォワードニューラルネットワーク（FNN、順伝播型ニューラルネットワーク）は、データが入力から出力へと一方向にのみ流れ、途中で循環しないのが特徴です。このモデルは、時系列などのデータの順序を考慮する必要がない基本的な分類や回帰のタスクに適しています。具体的には、住宅価格の予想やスパムメールの判定、表形式データにおける単純なパターン抽出などで威力を発揮します。一方で、文脈や空間的な特徴の捉え方が重要となる音声認識や画像分類といった高度な処理には不向きです。

畳み込みニューラルネットワーク（CNN）

畳み込みニューラルネットワーク（CNN）は、画像のようなグリッド状のデータを処理するために特化して設計されたモデルです。専用の層（畳み込み層）がデータ全体をスキャンし、輪郭や模様、形状といった局所的な特徴を自動で検出します。ピクセルの位置を1つずつ独立して処理するのではなく、画像内のどこに現れても同じ特徴として認識するよう学習するため、非常に効率的です。CNNは、顔認証や医療画像の解析、さらには自動運転車における周囲の環境認識システムに至るまで、現代の画像認識技術のほぼすべてを裏で支えています。

グラフニューラルネットワーク（GNN）

グラフニューラルネットワーク（GNN）は、要素同士が相互につながったネットワーク構造のデータを処理するために設計されたモデルです。この構造において、ノードはユーザー、口座、商品、分子などの対象を表し、エッジはそれらの間の関係性を表します。個々のデータを独立したものとして扱うのではなく、データ自体の特徴だけでなく周囲とのつながりも含めて学習するのが特徴です。このため、不正検知やレコメンデーション、創薬、データの名寄せ、サプライチェーン分析など、データ同士のつながりが予測の重要な手がかりとなる分野で威力を発揮します。

再帰型ニューラルネットワーク（RNN）

FNNとは異なり、再帰型ニューラルネットワーク（RNN）は、テキストや音声、時系列データのようにデータの順序や文脈が意味を持つ連続データを扱うために設計されています。過去の入力情報を保持できるのが最大の強みであり、時系列の前後の文脈を反映させることで、現在の予測精度を高めることができます。この特性を生かし、自動翻訳や音声認識、あるいは過去のトレンド推移に基づく株価予測といったアプリケーションに幅広く活用されています。

敵対的生成ネットワーク（GAN）

敵対的生成ネットワーク（GAN）は、互いに競い合う2つのニューラルネットワークによって構成されています。一方の生成器が偽のデータ（画像や音声など）を作り出し、もう一方の判別器がそれが本物か偽物かを識別します。この切磋琢磨を通じて、生成器は判別器の目をあざむけるほど本物そっくりなデータを生成できるよう、精度をどんどん高めていきます。GANは、架空の画像生成やリアルな音声合成、写真の高解像度化、さらにはディープフェイクの作成技術などに幅広く活用されています。

Transformerネットワーク

Transformer（トランスフォーマー）ネットワークは、情報を先頭から順番に処理するのではなく、入力データのどの部分に注目すべきかを判断するアテンションメカニズム（注意機構）を採用したモデルです。言語における文脈や単語同士の複雑な関係性を捉える能力に極めて優れており、文章の中で大きく離れた言葉同士のつながりを読み解くタスクで圧倒的な性能を発揮します。トランスフォーマーは、ChatGPTに代表されるテキスト生成ツールやチャットボット、高精度な翻訳システムなど、現代のあらゆる最新の言語モデルを支えるコア技術となっています。

オートエンコーダー

オートエンコーダーは、入力データを一度コンパクトに圧縮してから元の形へと復元する過程で、データの中に潜む最も重要な特徴を学習するモデルです。入力データをできる限り正確に再現するよう訓練されるため、途中の圧縮段階で不要なノイズが削ぎ落とされ、本質的なパターンだけを抽出できる構造になっています。この仕組みは、データの圧縮や画像ノイズの除去、異常検知、さらには元データに似た新たなバリエーションを作り出す生成タスクなどに幅広く応用されています。