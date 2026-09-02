線形回帰とは：仕組み、方程式、単回帰と重回帰の違いを解説
線形回帰とは、説明変数と目的変数の関係を直線の方程式で表し、売上や価格などの数値を予測する統計手法です。計算が速く、結果の根拠を説明しやすいことから、機械学習の最も基本的なモデルとして広く使われています。本ガイドでは、最小二乗法の仕組みと方程式、単回帰や重回帰などの種類、前提条件と限界、実務での使いどころを解説します。
線形回帰の定義
線形回帰は、一連の入力要因が特定の連続値（数値データ）へ及ぼす影響を推定する手法であり、観測データに基づいて最適化された単一の直線方程式として表現されます。その処理速度の速さ、推論プロセスの高い解釈性、ならびに変数間の関係性が概ね比例関係にある環境下での優れた予測安定性から、広く活用されています。
線形回帰は、説明変数（独立変数）と目的変数（従属変数）との相互関係をモデル化するための基礎的な統計手法です。ある変数が他の変数へ及ぼす構造的影響を定量化することで、未知の新規データが入力された際の予測値算出が可能になります。
具体例として、住宅の床面積が不動産価格へ与える影響の測定や、企業の広告費が製品売上高へ及ぼす波及効果の定量検証などが挙げられます。いずれのケースにおいても、線形回帰は過去の観測パターンを抽出し、それを将来の具体的な予測数値へと変換します。その結果、主要な機械学習モデルの基盤として機能し、予測分析やデータドリブンな意思決定において重要な役割を果たします。
本ガイドでは、線形回帰の核心となる原理、本統計手法の利点と制限事項、ならびに学術研究およびビジネス領域における実践的な適用アプローチを体系的に解説します。
線形回帰とは
線形回帰とは、データポイント群に対して直線を当てはめることで、1つ以上の説明変数（独立変数）と目的変数（従属変数）との関係を特定する統計手法です。直線と各データポイントとの距離（誤差）を最小化することにより、データ全体のパターンを最も的確に表現する直線が導出されます。この最良適合線を用いることで、新たな入力データに対する将来の予測値を算出することが可能になります。線形回帰は最も基礎的な教師あり学習アルゴリズムであり、他のより複雑な回帰モデルの性能を評価する際の基準として位置付けられます。
名称が示す通り、線形回帰は説明変数と目的変数との間に直線的な関係が存在することを前提条件としています。変数間の関係性が非線形である場合、予測対象やデータ構造に応じて以下の回帰分析手法が選択されます。
- 多項式回帰：曲線モデルを用いることで、変数間のより複雑な関係性を捉えます。具体的な活用例として、車両の燃費効率が中速域で最大化し、低速域および高速域では低下する挙動のモデル化などが挙げられます。
- ロジスティック回帰：目的変数が2値（バイナリ）の分類タスクにおいて発生確率を算出するために用いられます。具体的な活用例として、患者の疾患発症の有無や、ローン申請者の債務不履行リスクの判定などが挙げられます。
- 非線形回帰：シャーレ内における細菌の指数関数的な増殖や、放射性物質の崩壊速度など、直線による近似が不可能な関係性に対応します。
これらはすべて広義の回帰モデルに分類され、線形回帰はその中で最も基礎的な位置付けとなります。
線形回帰は、モデルの解釈性が高く、要求される計算リソースが極めて少ない上、売上予測からリスク評価に至るまで多様な実業務上の課題に対して高い実用性を発揮するため、学術領域およびビジネス領域の双方で主要な分析手法として広く活用されています。
最良適合線のメカニズム
最良適合線とは、データセット内のすべてのデータポイントに対して距離が最小化されるよう配置された直線を指します。この直線の同定により、変数間の相互関係を最も的確に表す傾き（回帰係数）と切片（y軸との交点）の数値が算出されます。
最良適合線は、最小二乗法（Ordinary Least Squares: OLS）を用いて導き出されます。
- 残差の測定：仮説となる直線と各データポイントとの間の垂直距離（残差）を算出します。
- 残差の二乗：正負の誤差が打ち消し合わないようにするとともに、大きな誤差ほど重く評価するため、各残差を二乗します。
- 残差平方和の算出：二乗されたすべての値を合計し、残差平方和を算出します。
アルゴリズムは、この残差平方和が最小となる直線を特定するまでパラメータを最適化します。これにより、モデルの予測値と実際の観測値との乖離が最小化される最良適合線が決定されます。
なお、実際の解析ソフトウェアやモデル構築ライブラリにおいて、試行錯誤的に直線パラメータを1つずつ順次検証する処理は行われません。小規模なデータセットに対しては、代数的な公式を用いて1ステップで最適解（回帰係数と切片）を直接算出します。一方、大規模なデータセットに対しては勾配降下法が適用されます。これはパラメータを無作為に走査するのではなく、誤差曲面の傾きに沿って残差平方和が最も低くなる方向へと段階的に最適化を行う手法です。
線形回帰の実務における主な活用例
線形回帰は、エンタープライズの分析現場において広範なユースケースに適用されています。代表的な活用領域は以下の通りです。
金融：リスク評価および与信審査
金融機関では、顧客の年収、信用履歴、DTI（返済負担率）、勤務先の安定性といった要素を説明変数として設定し、適正な与信限度額や、債務不履行が起きた場合の想定損失額を予測するために線形回帰を活用しています。
医療・ヘルスケア：患者アウトカムの予測
医療機関では、患者の年齢、既往症、投薬量などの変数を設定し、患者の回復期間や治療の有効性を予測するために線形回帰を活用しています。これにより、患者ごとに適正化された個別化医療計画の策定や、医療リソースの高度な最適配分を実現します。
マーケティング：売上予測
企業は、過去の売上実績に加えて、広告費、季節性変動、価格改定、マクロ経済指標などの外部要因を統合的に分析し、将来の売上高を予測します。これらの予測モデルから得られる数値インサイトは、四半期ごとの在庫計画、予算配分、ならびに中長期的な事業戦略策定の確固たる根拠として機能します。
オペレーション：サプライチェーンの最適化
製造業においては、過去の販売パターン、需要の季節変動、景気動向指標を基に将来の需要を精密に予測するため、線形回帰が広範に採用されています。これにより、欠品リスクを最小限に抑えつつ、棚卸資産の保有コストを削減し、在庫管理レベルの最適化を図ることが可能になります。
不動産：資産価値の算出および査定
不動産情報プラットフォームでは、床面積、部屋数およびバスルーム数、ロケーション、築年数、地域市場の景況感などを説明変数として組み込んだ線形回帰モデルを活用し、物件の適正価格を推定します。これにより、買主、売主、金融機関それぞれに対して、データドリブンの合理的な価格指標が提示されます。
人事（HR）：適正給与水準のベンチマーキング
企業の人事部門では、実務経験年数、最終学歴、職務要件、勤務地、組織規模といった各種要素と給与額との関係をモデル化することで、市場競争力のある適正な給与体系を設定します。これにより、総人件費の予算制約を管理しつつ、優秀な人材の獲得および定着を促す公平な給与体系を構築できます。
機械学習における線形回帰の重要性
線形回帰は、機械学習領域において独自の戦略的位置付けを担っています。実業務における実務のデータ分析ですぐに使える手法として機能するだけでなく、より高度な機械学習アルゴリズムの理論的構造を理解するための概念的基礎ともなります。
本手法における最大の戦略的アドバンテージは、データ構造内部の関係を明確に定量化し、各説明変数が目的変数の決定に及ぼす影響度を特定できる点にあります。この特性により、客観的かつ合理的なデータドリブンの意思決定が求められる組織や、説明責任および透明性に関する厳格なガバナンスおよび規制コンプライアンスへの対応が必要とされる分析環境において不可欠な存在となっています。
さらに、線形回帰は単なる予測値の出力にとどまらず、個々の予測に対する予測区間（予測値が取りうる幅）を算出できるため、高度な予測分析においても優れた適合性を示します。これは、リスク管理および中長期の戦略立案において重要です。信頼区間を把握することで、組織は最適なシナリオから最悪のシナリオまでを再現し、整合性のある目標設定や現実的なコンティンジェンシープランを策定することが可能となります。
アルゴリズム構造のシンプルさにもかかわらず、線形回帰は優れた計算効率と実装の容易性を維持しながら、実務における多様な課題に対して高い予測性能を発揮します。また、正則化回帰やニューラルネットワークをはじめとする高度な機械学習手法の理論的基礎ともなるため、データサイエンス領域における専門スキルを構築する上でも不可欠です。
線形回帰方程式と仮説関数
線形回帰モデルは、次の方程式で表されます。
y = β₀ + β₁x₁ + β₂x₂ + … + βₙxₙ + ε
ここで、yは予測したい目的変数、x₁〜xₙは説明変数、β₀は切片、β₁〜βₙは各説明変数の影響の大きさを表す回帰係数、εは誤差項です。説明変数が1つの場合はy = β₀ + β₁xとなり、これが散布図に引かれる直線そのものです。学習とは、データから最適なβの値を求めることを指します。
すべての線形回帰モデルの構築プロセスは、予測対象となる目的変数の選定と、モデル構築に寄与する適切な説明変数に関する仮説設定から始まります。設定後、学習アルゴリズムは観測データに対して予測値の適合度が最大化されるよう、各説明変数に付与すべき最適な重み（回帰係数）を算出します。この最適化処理により、予測誤差が最小化され、各変数が目的変数の変動に及ぼす貢献度が具体的に定量化されます。
たとえば、住宅の販売価格を予測する方程式を定義する場合、説明変数には床面積、部屋数、立地条件などが採用されます。アルゴリズムが過去の取引データを解析することで、これらの各要因が実際の価格にどの程度寄与していたかが算出されます。
構築したモデルが十分な予測精度に達しない場合、設定した初期仮説の再検証が必要となります。固定資産税率や周辺地域の犯罪発生率といった追加の要素（説明変数）をモデルに取り入れて再学習を実行するか、あるいは変数間に線形性が成立していない判断した場合は、非線形回帰など他のアルゴリズムモデルへ切り替える手法を適用します。
線形回帰モデルの主要な前提条件
線形回帰モデルの構築および推論においては、以下の理論的前提条件が満たされている必要があります。
- 線形性：説明変数と目的変数との間に直線的な関係が存在すること。真の幾何学的関係性が非線形または曲線的である場合、予測精度は著しく低下し、データ内に潜む本質的な挙動パターンを捕捉できなくなります。
- 観測値の独立性：各データポイントが相互に独立しており、ある観測結果が他の観測結果に対して依存しないこと。データサンプル間にクラスター（例：同一病院で治療を受けた患者群や、同一地域に居住する世帯データなど）が存在する場合、共通の潜在因子によるバイアスが発生し、モデルの精度指標が過大評価されるリスクが生じます。
- 等分散性：モデルの予測精度および誤差のばらつきは、説明変数の全領域において一定に保たれる必要があります。予測値の大きさによって誤差の振れ幅が変動してはなりません。たとえば、安価な不動産の物件価格に対する予測誤差は小さい一方で、高額物件になるにつれて予測誤差が著しく拡大する場合、残差の分散が不均一となります。この状態では、パラメータに対する仮説検定の統計量やt検定、F検定の信頼性が低下します。
- 残差の正規性：観測値と予測値の差分である予測誤差（残差）は、平均値0を中心とする正規分布に従う必要があります。誤差の大部分は0付近の微小な値に集中し、プラス側・マイナス側へ偏りなく対称に分布することが求められます。残差の分布が正規性から大きく逸脱している場合（例：特定のスコア帯において予測値が一方向に連続して過大評価または過小評価される現象など）、モデルが提示するp値や信頼区間の算出結果は信頼性を失います。この問題は、特にサンプルサイズが小さいデータセットにおいて顕著な精度低下を引き起こします。
- 多重共線性（Multicollinearity / マルチコ）の不存在：設定する複数の説明変数間において、強い相関関係や重複が存在してはなりません。たとえば、住宅価格予測モデルにおいて床面積と総部屋数の双方を説明変数として採用した場合、両者間の高い相関により、モデルがそれぞれの変数の純粋な影響度を個別に正しく推定できなくなります。結果として、回帰係数の分散が増大し、モデル構造の数値的安定性や解釈性が著しく損なわれます。
- 欠落変数がないこと：目的変数に対して重大な影響を与えるすべての重要説明変数が、漏れなくモデル内に網羅されている必要があります。たとえば、不動産価格の予測モデルにおいて立地条件を説明変数から除外した場合、モデルは本来立地がもたらすべき価格上昇効果を、他の説明変数（床面積や部屋数など）の寄与度へ誤って過剰に割り当てます。その結果、床面積の影響度が実態より過大に評価される（欠落変数バイアス）が生じます。
これらの前提条件を満たしているかの検証作業は、モデル評価の重要なプロセスです。モデル構築においては、残差プロットの可視化解析、分散の均一性検証、および相関行列を用いた多重共線性のチェックなどを適用し、算出されたモデルが統計的に健全かつ信頼性の高い推論能力を備えているかを検証します。
線形回帰モデルの代表的なモデル構造
実際のデータ分析現場で生じる多様な課題やデータ構造へ適合させるため、線形回帰手法から発展した複数のモデルタイプが存在します。代表的なモデル構造は以下の通りです。
単回帰
単回帰は、1つの説明変数を用いて1つの目的変数を予測する、最も標準的かつ基盤となる回帰モデルです。変数間のダイレクトな構造関係の把握や、評価の初期基準となるベースラインモデルの構築に適しています。ただし、複数の交錯要因が関与する現実世界の複雑な構造パターンに対しては、表現力や予測能力に限界が存在します。
重回帰
重回帰は、複数の説明変数をモデル内に組み込むことで、単一の目的変数を予測します。複数の変動要因を同時に評価できる柔軟性を備えていますが、説明変数間に強相関が存在する場合、多重共線性による回帰係数の不安定化や過学習を起こしやすくなります。
リッジ回帰
リッジ回帰は、損失関数に対して回帰係数の二乗和を加算することで、回帰係数の絶対値を全体的に収縮させ、多重共線性および過学習を抑制する正則化手法です。特定の単一変数が予測に対して過大な影響を及ぼす事態を防ぎ、元のモデルに含まれるすべての説明変数を保持したまま、未知の新規データに対する汎化性能を向上させます。
Lasso回帰
Lasso回帰（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator）は、損失関数に回帰係数の絶対値の和を加算することで、重要度の低い説明変数の係数を完全に0へ収縮させる手法です。これにより、実質的に特徴量選択を実行し、過学習の防止とスパースなモデルの構築を同時に実現します。大量の特徴量が存在し、その一部のみが目的変数に対して本質的な影響を持つと考えられる高次元データセットに対して有効です。
エラスティックネット回帰
エラスティックネット回帰は、Lassoとリッジの両方を同時に適用することで、両手法の長所を統合した正則化モデルです。回帰係数の収縮による過学習抑制と、無関係な変数の排除の双方のバランスを最適化します。多重共線性への強い耐性を維持しつつ特徴量選択を自動実行するため、変数の寄与度が事前に特定できない複雑な高次元データセットに対して柔軟かつ有効に機能します。
線形回帰の主なメリット
適正なデータ構造と前提条件を満たす分析課題において、線形回帰は極めて低い計算コストで高精度なデータ分析と推論機能を提供します。主なメリットは以下の通りです。
実装および解釈の容易性
線形回帰はモデルの構築および推論構造がシンプルであり、優れた解釈性を備えています。「広告費を100万円増額するごとに、売上高は300万円増加する」といった具体的な数値として説明変数の寄与度を提示できるため、非エンジニアや経営層などのステークホルダーに対しても客観的かつ明瞭に説明可能です。この透明性は、モデルの判断論理の提示や説明責任が厳格に求められるガバナンス環境や規制産業において決定的なアドバンテージとなります。
線形相関データに対する高い適合性
売上予測、価格最適化、リソース配分など、変数間に比例関係が存在する実業務のデータ分析領域において、線形回帰は複雑な実環境を実用上十分な精度で近似し、非常に信頼性の高い推論結果を導出します。
高速な学習処理と優れた計算効率
線形回帰は要求される計算リソースが最小限であり、大規模なデータセットに対しても極めて短時間で学習処理を完了します。この特性により、低遅延が求められるリアルタイム推論システム、迅速な検証を行うプロトタイピング、さらには計算リソースの制約が厳しいインフラ環境においても高い実用性を発揮します。
予測分析およびトレンド把握における有効性
過去の時系列データや実績データの根底にあるトレンドを抽出し、将来へ向けて予測する分析手法として優れています。需要予測やキャパシティ計画などのタスクに最適であり、特定の説明変数の変動が将来の予測数値へ及ぼすインパクトを容易にシミュレーション可能です。
統計的推論および仮説検定の標準サポート
モデルの構築過程で、p値や決定係数をはじめとする豊富な統計指標が算出されるため、変数間の相関が統計的に有意であるか、あるいは単なる偶然によるものであるかを厳密に評価できます。この機能は、客観的な検証が求められる研究分析や、定量化された信頼度指標に基づく意思決定において決定的な役割を果たします。
高度な機械学習手法への理論的発展
線形回帰の数理構造を習得することは、正則化回帰、一般化線形モデル、ならびに深層ニューラルネットワークに至るまで、より洗練された機械学習アルゴリズムの動作原理を理解するための強固な概念的および数学的基盤になります。これにより、多種多様な高度分析ドメインへ水平展開可能な汎用スキルやノウハウが体系化されます。
線形回帰の主な制限事項とその対策
前述の通り、線形回帰はあらゆる予測タスクやデータ構造において常に最適な解法となるとは限りません。本手法が抱える主な制限事項と、実務における代表的な回避アプローチは以下の通りです。
線形関係の厳格な前提条件
線形回帰は、変数間の直線関係のみを構造化します。そのため、実データの背景に存在する多項式的な曲線パターン、局所的なピーク、あるいは指数関数的な成長トレンドを追従できず、モデルの不適合を引き起こすリスクが存在します。
回避策：データセットに明確な非線形傾向が認められる場合は、多項式回帰への拡張や、決定木、ランダムフォレスト、ニューラルネットワークといったより表現力の高い非線形アルゴリズムを選択します。
外れ値およびノイズに対する高い感度
極端な乖離値や測定エラーなどのノイズデータが含まれる場合、最小二乗法の計算構造上、最良適合線がそれらの異常値へ強く引っ張られ、回帰係数の歪みや全体の予測精度の低下を招きます。
回避策：事前のデータクレンジング工程で外れ値を検出または除外するか、Huber回帰などのロバスト回帰を適用し、特定データ点の影響を抑制します。
残差の正規性に関する要求
残差が正規分布から大幅に逸脱している場合、p値や信頼区間などの評価指標の整合性が失われ、モデルの統計的有意性を客観的に評価することが困難になります。
回避策：対数変換や平方根変換といったデータ前処理を適用し、尖度や歪度を補正して残差の分布を正規分布へと近づけます。また、決定木やサポートベクターマシン（SVM）などの残差の正規性を前提としない非パラメトリックなモデルへ変更するアプローチも有効です。
複雑または非線形なデータ構造における予測能力の低下
複数の説明変数が相互作用を持つケースや、特定のしきい値を超えた段階で急激に目的変数が変動するような複雑な非線形関係に対して、標準的な線形回帰は追従できず、予測精度が低下します。
回避策：変数間の相互作用項や多項式特徴量を明示的に生成してモデルの表現力を拡張するか、このような複雑な非線形パターンを自動的に学習可能なランダムフォレストやニューラルネットワークを採用します。
説明変数間の多重共線性
説明変数間に極めて高い関係が存在する場合、モデルが個々の変数の純粋な寄与度を適切に推定できなくなり、回帰係数の分散が著しく増大して結果の解釈性と推論の安定性が損なわれます。
回避策：変数選択アルゴリズムや相関行列に基づく重複変数の削除、主成分分析（PCA）などによる次元削減の適用、あるいは多重共線性に対して強い耐性を持つリッジ回帰やエラスティックネット回帰といった正則化手法を導入します。
線形回帰の適用判断基準
線形回帰は、その構造のシンプルさから推測される以上に多くの実務分析課題において最適な手法となります。モデル構築を決定するにあたっては、事前のデータ構造検証およびプロジェクト要件の精査が重要です。
適用を優先的に検討すべき主な条件は以下の通りです。
- 直線的な関係性の存在：分析対象となる変数間に直線関係が存在することが合理的に推測される場合
- モデルの解釈性および説明責任の重視：単に高精度な予測値を算出するだけでなく、推論プロセスの透明性や各説明変数の寄与度の明確な提示が求められる環境
- 統計的推論および影響度検定の実施：単なる将来値の算出にとどまらず、p値などを用いて変数間の相関が統計的に有意であるか、あるいは偶然によるものかを定量評価する必要がある場合
- リアルタイム性および低い計算コストの要求：大規模データセットに対しても高速な学習および推論処理が要求され、計算リソースの最適化が課題となる場合
ブラックボックス化した高精度モデルよりも、ロジックが明確でステークホルダーによる信頼が得られる解釈性の高いモデルがビジネス上優位となるケースは多々存在します。
一方で、データパターンが非線形な曲線を描いている場合や、特定のしきい値依存の構造を持つ場合、あるいは変数間の複雑な相互作用が存在する場合には、前述の回避策や非線形モデルへの切り替えを検討すべきです。このようなケースにおいては、ランダムフォレストやニューラルネットワークをはじめとする非線形モデルの採用が適しています。
また、外れ値がデータの大半を占めクレンジング処理による排除が困難な場合、残差の正規性が確保できない場合、ならびに説明変数間に著しい重複（多重共線性）が存在する場合も同様です。ただし、モデルを全面的に置き換える前に適用可能な中間的な補正アプローチも存在します。たとえば、変数間の相関問題に対してはリッジやエラスティックネットを適用し、残差の非正規性に対しては対数変換や平方根変換などのデータ前処理を実行することで、線形回帰モデルの推論妥当性を維持することが可能です。
線形回帰がデータサイエンスに不可欠であり続ける理由
線形回帰は、あらゆる回帰アプローチの性能を正当に比較評価するためのベースラインモデルとして位置付けられています。そのため、最終的に高度な複雑モデルを本番環境へデプロイする場合であっても、プロジェクト初期において線形回帰を構築する技術的意義が存在します。基準モデルの存在により、データ内の真のシグナルのうち単純な線形相関で説明できる割合が可視化され、複雑なモデルの導入によって得られる過剰な計算コストに対する精度向上分を定量的かつ客観的に算出できます。
線形回帰は、構造の簡潔さと実用的な予測能力を高次元で両立しているため、データサイエンス領域において最も基盤となるアルゴリズムであり続けています。モデル内部の透明性と高い解釈性は、特に推論プロセスの根拠と説明責任が求められる企業ガバナンスや規制産業での意思決定において決定的な強みとなります。
先進的な企業では、線形回帰の特性を戦略的に理解し、ビジネス目標とデータ構造の双方に合致するモデル選択と運用を実践しています。
重要なポイント
線形回帰は、あらゆる回帰モデルの評価基準となる、高速かつ極めて透明性の高いベースラインです。データ内のシグナルのうち線形相関で説明できる限界値を可視化し、複雑なモデルを追加採用することの投資対効果を定量化します。変数間の関係性が概ね比例関係にありモデルの解釈性が要求されるタスクでは線形回帰を選択し、データ構造が非線形または曲線パターン、しきい値依存、または高度な相互作用を持つ場合は、ランダムフォレストやニューラルネットワークといった非線形アルゴリズムへ移行することが推奨されます。
よくある質問
線形回帰に関するよくある質問に、Snowflakeのエキスパートが回答します。
相関と回帰の違いは何ですか？
相関は2つの変数間の関係の強さと方向性を計測する指標であり、変数が連動して動くか、あるいは逆方向に動くかを定量化します。ただし、相関は因果関係を直接説明するものではなく、将来の数値を予測する機能は持ちません。
一方、回帰は変数間の具体的な構造的関係をモデル化し、それを用いて将来の数値を予測する統計的手法です。特に線形回帰は、ある変数の変化量に基づいて別の変数がどれだけ変化するかを方程式化するため、単なる相関分析を超えたデータドリブンの予測基盤を提供します。
線形回帰と回帰分析の違いは何ですか？
線形回帰は、変数間に直線関係が存在することを前提とした特定の回帰アルゴリズムです。これに対し、回帰分析は変数間の関係性をモデル化する統計的手法全体の総称であり、多項式回帰、ロジスティック回帰、非線形回帰など多種多様なアプローチを包括しています。
すべての線形回帰は回帰分析の一種ですが、すべての回帰分析が線形回帰であるとは限りません（包摂関係にあります）。
線形回帰とロジスティック回帰の違いは何ですか？
予測する値の種類が違います。線形回帰は、売上高や住宅価格のように連続した数値を予測します。ロジスティック回帰は、「解約する or しない」「債務不履行になる or ならない」のように、2つのうちどちらになるかを予測する分類の手法です。
ロジスティック回帰は、線形回帰と同じように説明変数の重み付きの合計を計算しますが、その結果を0から1の間の確率に変換してから出力します。そのため、「この顧客が解約する確率は72%」のような形で結果を示せます。名前に「回帰」と付いていますが、実際の用途は分類です。
線形回帰の決定係数（R²）とは何ですか？
決定係数（R²）は、線形回帰モデルがデータの変動をどれだけ説明できているかを示す指標です。0から1の値をとり、1に近いほど当てはまりが良いことを意味します。たとえばR²が0.8であれば、目的変数のばらつきのうち80%をモデルで説明できていると解釈します。
ただし、R²は説明変数を増やすだけで上がる性質があるため、重回帰で変数の数が異なるモデルを比べるときは、変数の数を考慮した自由度調整済み決定係数を使います。また、R²が高くても前提条件が満たされていなければ予測は信頼できないため、残差の確認とあわせて評価することが大切です。
データが線形回帰に適しているかどうかを判断するにはどうすればよいですか？
説明変数と目的変数との間に直線的な相関関係が存在する場合、そのデータは線形回帰に適しています。これは散布図の作成や相関係数の分析によって定量的に評価可能です。加えて、モデル構築前後に以下の主要な前提条件が満たされていることを確認する必要があります。
- 観測値の独立性：各データポイントが相互に独立し、影響を与えていないこと
- 残差の正規性：予測誤差（残差）が平均0付近の正規分布に従っていること
- 等分散性：予測値の全領域において誤差の分散が一定であること
- 多重共線性の不存在：説明変数間に極めて高い相関関係が存在しないこと
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