大規模言語モデル（LLM）は、人間の言語の複雑さを理解し、クエリに対してインテリジェントで創造的な回答を生成するように設計された高度AIシステムです。成功しているLLMは多くの場合、ペタバイト単位の膨大なデータセットでトレーニングされています。このトレーニングデータは、書籍、記事、ウェブサイト、その他のテキストベースのソースから調達されています。

こうしたモデルはディープラーニングの手法を使用しており、人間が作成するコンテンツに近いテキストを理解し生成することに優れています。大規模言語モデルは、コンテンツ作成ツール、言語翻訳アプリ、カスタマーサービスチャットボット、財務分析、科学研究、高度なインターネット検索ツールなど、多くのモダンアプリケーションを強化します。