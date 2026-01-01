特徴量エンジニアリング：MLモデルの品質を左右する意思決定

特徴量エンジニアリングでは、多種多様な手法が用いられます。生データをモデルに入力できる状態に整える手法もあれば、既存の項目を組み合わせて新たなシグナルを抽出する手法もあります。最適な手法の組み合わせは、データの種類、使用するアルゴリズムのタイプ、そしてモデルが支援する意思決定の内容によって異なります。

欠損値の補完と外れ値の処理

欠損値を処理する際は、まずその背景や理由を正しく解釈する必要があります。データが存在しない理由には、値が不明、入力が任意、意図的な非開示、収集時点での取得不能、あるいはそもそも該当項目が存在しないなど、様々なケースが考えられます。

欠損値を補完する手法としては、平均値、中央値、最頻値、固定値の代入や、モデルによる推測値の埋め込みなどが用いられます。多くの場合、チームは補完と同時に欠損していたかどうかを示すフラグも追加します。これにより、値が存在しないこと自体が持つ重要な意味をモデルに学習させることができます。

同様に、外れ値の扱いにも慎重な判断が求められます。たとえば、突出して高額な取引データがある場合、それが不正利用なのか、大口の法人購入なのか、単なる入力ミスなのかによって対応が変わります。具体的なアプローチとしては、しきい値によるクリッピング、分布の歪みを抑えるデータ変換、明らかなエラー値の削除、あるいはモデルが検知すべき重要なシグナルとして極端な値をあえて残す、といった方法が挙げられます。

このように外れ値をどう扱うかは、モデルにどのような現実世界を再現・学習させるかを決める、データ表現上の重要な意思決定となります。

スケーリングと正規化

スケーリングは、数値特徴量のスケールを揃え、大きさの違いによってモデルの挙動に歪みが生じるのを防ぐ処理です。代表的な手法として、値を特定の固定区間に収めるMin-Maxスケーリング、データの平均値と標準偏差を用いて偏りを揃えるZスコア標準化、そして平均値の代わりに中央値と四分位範囲（IQR）を用いることで外れ値の影響を抑えるロバストスケーリングなどがあります。

スケーリングに対する感度は、使用するアルゴリズムのタイプによって異なります。線形モデル、ニューラルネットワーク、および距離ベースのアルゴリズムは、特徴量のスケール差による影響を強く受けます。一方、決定木などのツリーベースモデルは基本的にスケーリングの影響を受けにくいですが、共通の特徴量セットを複数のモデルや後続のシステムで使い回す場合は、前処理を一元的に標準化しておくのが一般的です。

カテゴリ変数のエンコーディング

ほとんどの機械学習モデルでは、カテゴリ変数を数値に変換して表現する必要があります。カテゴリの種類数（カーディナリティ）が少ない場合に用いられる最もシンプルな手法がワンホットエンコーディング（各カテゴリの有無を0/1で表す手法）です。小・中・大のように順序に意味がある場合は順序エンコーディングを用いて順序関係を保持します。一方、ラベルエンコーディングはカテゴリに連番の整数IDを割り当てますが、元々順序が存在しないデータに対して誤って順序関係を学習させてしまうリスクがあります。

特に注意が必要なのが、加盟店IDや製品SKU、地域コードといったカーディナリティが極めて高いフィールドです。種類数が数千以上に及ぶ場合、ワンホットエンコーディングを適用するのは現実的ではありません。こうしたケースでは、カテゴリの値を予測ターゲットの統計量に置き換えるターゲットエンコーディング（平均エンコーディング）が有効です。ただし、この手法を適用する際は、検証用データの情報が漏れ出さないよう、交差検証などの厳格な手順を踏む必要があります。

変換、ビニング、離散化

データ変換は、特徴量の分布やターゲットとの関係性を調整するために行われます。代表的な手法である対数変換は、売上高、セッション滞在時間、口座残高などのように、極端に大きな値が一部に偏っているデータの影響を和らげるのに効果的です。また、Box-Cox変換などの手法は、データが正規分布に従うことを前提とするモデルに適した状態へ数値を変換できます（ただし、Box-Cox変換を適用するには数値がすべて正の値である必要があります）。

ビニング（離散化）は、連続値をいくつかの区間に区切ってグループ化する手法です。たとえば、生の年齢の代わりに年代、登録からの正確な日数ではなく利用期間の区分、取引金額の代わりに支出ランクをモデルの入力として渡します。ビニングを行うことで、モデルが特定のパターンを学習しやすくなるほか、金融や医療など厳格な説明責任が求められる分野においてモデルの挙動を説明しやすくなるというメリットがあります。特に、法的な基準値、製品プランの価格境界、臨床検査の基準値など、業界や業務上のしきい値が最初から明確に存在する場合は、生の数値データをそのまま使うよりも、それらのしきい値に合わせてビニングした方が、よりビジネス価値の高い特徴量を作ることができます。

特徴量の作成

特徴量の作成は、ドメイン知識が最も直接的に活きるプロセスです。

小売の需要予測モデル：直近の販売ペース、在庫状況、プロモーションの実施タイミング、近隣イベントの開催状況といった特徴量が有効です。

セキュリティ（不正検知）モデル：ログイン失敗の頻度、新規デバイスのスコア、短時間での不可能な移動の検知フラグ、アカウントの平常時からの行動乖離度などが求められます。

顧客ヘルス（Churn予測等）モデル：プロダクトの利用傾向、カスタマーサポートとのやり取りパターン、契約ステータスの変更履歴などが鍵となります。

また、複数のフィールドを組み合わせて相互作用を捉えるクロス特徴量（特徴量の掛け合わせ）も強力です。たとえば地域×製品カテゴリや、チャネル×顧客セグメント、時間帯×デバイスタイプといった組み合わせが挙げられます。

さらに、一部のアルゴリズムで非線形な関係性を表現するための多項式特徴量や、タイムスタンプから構造化データを抽出する時系列特徴量も重要です。時系列特徴量には、時刻、曜日、直前のイベントからの経過時間、移動平均、ラグ値、周期的なパターンを表現するための周期エンコーディングが含まれます。

次元削減

データセットの特徴量が非常に多い場合や、ノイズ・強度の相関が含まれる場合、次元削減手法を用いることで有用な情報を保持したまま特徴量空間を圧縮できます。代表的な手法である主成分分析（PCA）は、相関のある多数の数値特徴量を、より少数の成分に集約、変換します。また、オートエンコーダーなどのディープラーニング手法を使えば、より複雑な入力データからコンパクトな表現を学習させることも可能です。

一方で、最大のトレードオフとなるのがモデルの解釈可能性です。特徴量を圧縮することで計算効率やモデル精度が向上するケースがある反面、変換後の成分がビジネスや業務の専門家にとって何を意味するのかを直感的に説明することが難しくなります。

そのため、厳格な倫理基準や法的規制が伴う高リスクなユースケースにおいては、この透明性の低下が深刻なリスクとなり得ます。チームは、次元削減によって得られるパフォーマンス上のメリットと、失われる説明性とのバランスを慎重に見極める必要があります。