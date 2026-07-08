これまで、データクリーンルーム内で複雑なMLワークロードを実行しようとすると、壁にぶつかっていました。ほとんどのクリーンルーム環境はSQLクエリまたは単一ノードのPythonに限定されており、エンタープライズデータのボリュームではすぐにメモリの制約に直面します。その結果、チームはクリーンルームをモデル構築の場としてではなく、コンプライアンスツールとして扱うようになっていました。ML Jobsは、この状況を変革します。Snowflakeデータクリーンルーム™のML Jobsが一般提供されました。

データサイエンティストは、分散トレーニング、ハイパーパラメータ最適化、カスタムパッケージ、GPUコンピュートを備えた標準的なPython MLスタックを、マルチパーティのコラボレーションに直接持ち込むことができるようになりました。生レコードが誰のアカウントからも外部に出ることなく、複数の組織から結合されたデータでモデルのトレーニングが行われます。また、毎回手動で介入する必要はなく、パイプラインは自動的に実行されます。

広告業界の具体的な例を考えてみます。広告主は、パブリッシャーからの広告ログデータ、IDプロバイダーからのID解決データ、小売データパートナーからのトランザクションシグナルを使用して、オーディエンスモデルと効果測定モデルを構築します。それぞれのデータソースがモデルの品質を向上させます。しかし、各プロバイダーは、自社のデータがどのように使用され、誰が閲覧できるのかについて、正当な懸念を抱いています。同時に、広告主のモデルロジックとスコアリングアルゴリズムは独自の知的財産（IP）であり、データパートナーに公開する意図はありません。

データクリーンルームのML Jobsは、各パーティが必要とするものを提供します。データプロバイダーとIDプロバイダーは、自社のデータがガバナンスの効いた状態で管理され、明示的に承認したワークロードにのみ使用されることを確信できます。広告主のモデルコードはコラボレーションの境界内にとどまり、データプロバイダーからは見えません。新しいデータが流入すると、どのパーティもアクセス権の再交渉やアセットの再公開を行うことなく、モデルは最新のシグナルに基づいて継続的にスコアリングを行います。

この同じインフラストラクチャは、複数の組織に分散されたシグナルに有効性が依存するAIエージェントのトレーニングという、次のステップも示唆しています。これには、パブリッシャーの行動データ、広告主のコンバージョン履歴、データプロバイダーのデモグラフィックエンリッチメントが含まれ、これらすべてがガバナンスの効いたクリーンルーム内の単一のファインチューニング実行で結合されます。これがマルチパーティMLの向かう先であり、その基盤はすでに今日利用可能になっています。

「DCRにおけるSnowflakeのML Jobsのリリースにより、VideoAmpのクラス最高のリフト手法を、劇的にスケーラブルなコンピューティング環境に導入できるようになりました。以前よりも多くのシグナルを使用して、リフトレポートをより迅速に処理できるようになり、クライアントに大規模かつより大きな価値を提供できるようになりました」VideoAmp、Ad Measurement Products担当Sr Director、Katy Mitchell氏

「Affinity Solutionsでは、SnowflakeデータクリーンルームでML Jobsを使用できることを誇りに思っています。広告主にとって、生レコードが誰の環境からも外部に出ることなく、結合されたデータでモデルのトレーニングとスコアリングを行える機能は、長年にわたって本格的な効果測定とターゲティング業務を阻んできた問題を解決します。私たちが最も期待しているのは、これが次のステップに向けて構築する基盤です。それは、当社の消費者購買データとクライアントのデータを使用して、安全、セキュア、かつシームレスな方法で継続的にトレーニングされるAIエージェントです。ML Jobsはデータコラボレーションを真に実用的なものにしており、これこそが広告の未来が構築される基盤となります」Affinity Solutions、Chief Product Officer、Kalyan Lanka氏

「SnowflakeのML JobsがSnowflakeのデータクリーンルームコラボレーションAPIで利用可能になったことで、Kroger Precision Marketingは、業界をリードする当社のメディア効果測定サイエンスをSnowflakeデータクリーンルーム内でネイティブに接続できるようになりました。このイノベーションにより、当社のクラス最高のインクリメンタリティサイエンスが解き放たれ、KPMはモダンなマーケターが求めるスピードと規模で、信頼性の高いプライバシーファーストのインサイトを提供できるようになります」Kroger Precision Marketing、Product, Data Collaboration & AI担当、Nathan Dall氏

これにより可能になること

広告、金融サービス、ヘルスケアにおける最も価値のあるMLモデルのいくつかは、複数の組織からのデータを必要とします。しかし、企業の境界を越えてデータを移動させるとプライバシーや競争上の問題が生じるため、一般的にこれらの組織はデータを共有できませんでした。クリーンルームMLは、この問題に直接対処するように設計されています。

マルチパーティのモデルトレーニングとスコアリング

単一のデータサイロでトレーニングされた機械学習モデルは、そのサイロの世界観しか反映しません。リテールメディアネットワーク、金融サービスプロバイダー、ブランドはそれぞれ、購買履歴、トランザクションパターン、エンゲージメントデータなど、消費者の行動に関する独自のシグナルを持っています。これらは単独で使用するよりも、組み合わせることで予測精度がはるかに高まります。

ML Jobsを使用すると、複数のパーティからの特徴量セットにまたがって単一のトレーニングパイプラインを実行することが実用的になります。各組織は、生レコードを他の組織に公開することなく、モデルに貢献します。よりリッチなマルチソースの特徴量による精度の向上は、コラボレーティブMLを支持する最も明確な理由の1つです。

傾向スコアリングは、この直接的な例です。パブリッシャーは広告主に代わって全ユーザー層の購買傾向をスコアリングしますが、パブリッシャーの行動シグナルのみでトレーニングされた傾向モデルには限界があります。広告主のファーストパーティのコンバージョン履歴と、データプロバイダーのデモグラフィックおよびサイコグラフィックシグナルを取り入れることで、同じモデルがはるかにリッチな特徴量セットでトレーニングされます。これには、パブリッシャーからのコンテンツの親和性とセッション行動、データプロバイダーからの所得層とライフステージ、そして広告主からの実際の購買結果が含まれます。コンバージョンを促進する要因の全体像をモデルが把握しているため、結果として得られるスコアは有意義に高い予測精度を持ちます。以前は単一のパブリッシャーの行動シグナルに依存していたモデルも、利用可能なすべての特徴量セットを使用して新しいキャンペーンごとに再トレーニングできるようになりました。これにより、オーディエンス構成の変化に伴ってスコアが低下するのを防ぎ、常に最新の状態に保つことができます。

