決定木とは：仕組み、分類木と回帰木、メリットと活用例

多数の決定木アルゴリズムが存在し、その多くは分類タスクおよび回帰タスクの両方に適用可能です。代表的なアルゴリズムとして以下が挙げられます。

CART（分類および回帰木）

CARTは、最も広く活用されている決定木アルゴリズムです。各特徴量に対して常に2分割（Yes/No）を適用し、データを最も明確に分離できる分割点を最適化する点が特徴です。たとえば、ローンの承認可否を予測するCARTモデルでは、まず「年収 > 1,000万円」（Yes/No）でデータを2分割し、続いて「他社借入件数」や「勤続年数」、「雇用形態」といった条件を用いて各グループを2つに繰り返し分割していきます。CARTは、Snowflake MLにおけるDecisionTreeClassifierをはじめ、本番環境で運用される多くの決定木実装のバックエンドアルゴリズムとして標準採用されています。

ID3（Iterative Dichotomiser 3）

ID3は初期の代表的な決定木アルゴリズムであり、データの不確実性を最も減らせる質問項目を優先的に選択することで、データをより小さなグループへ段階的に分割していきます。たとえば、スパムフィルターにおいて、商用広告で頻出する「限定オファー」といった特定のキーワードの有無に基づいてメールを効率的に仕分ける処理などに活用されてきました。

C4.5

C4.5は、ID3を拡張した決定木アルゴリズムです。カテゴリ型変数では多分岐、数値型変数ではしきい値による2分岐を行い、精度の高い予測を導き出します。前身であるID3の拡張版であり、カテゴリ型変数（スパム / 非スパム など）に加えて数値型変数（年齢や年収など）の直接処理に対応し、さらに欠損値が含まれるデータセットにも対応可能となった点が特徴です。たとえば、通信事業者において見込み顧客の情報が一部欠損しているケースであっても、年齢、居住地域、データ使用量といった利用可能な要素を統合的に評価し、各顧客に最適な料金プランを推奨できます。

CHAID（カイ二乗自動相互作用検出）

CHAIDは、カイ二乗検定などの統計的検定を用いて分割条件を決定するアルゴリズムであり、CARTのような2分割にとどまらず、1つのノードから複数の選択肢を同時に生成できる点が特徴です。たとえば、小売企業が顧客データベースを10代、若年層、中高年、シニア層といった複数の年齢層に一括でグループ分けし、どのデモグラフィック層が新しいロイヤルティプログラムに最も高い反応を示すかを分析するマーケティングタスクなどに活用されます。

条件付き推論木

条件付き推論木は、特徴量とターゲット変数との間に統計的な関連性が十分に存在するかを事前に検定することで、従来の決定木が抱える選択バイアスを低減する手法です。要因の統計的有意性を厳密に検証せずにデータを段階的に分割していく標準的な決定木（ID3やCARTなど）とは動作モデルが異なります。たとえば、従業員の業績予測において、標準的な決定木がサンプルデータ内のわずかな偏りに反応して出身大学を重要な分割基準として採用してしまうケースでも、条件付き推論木は統計的に有意でないと判定してその分割を行いません。そのため、学習後に別途プルーニング（枝刈り）を行う必要がありません。