Hastings Direct Brings Machine Learning to Its Data for Speedier Service
保険プロバイダーであるHastings Directは、SnowflakeとMicrosoftを活用して自社データをすべて一元化し、MLを使用して独自の料金モデルを開発するなどしてビジネスを変革しています。
自己教師あり学習（SSL）とは何か、そのプロセス、種類、NLPとコンピュータービジョンにおける用途、企業にもたらす変革について探ります。
自己教師あり学習（SSL）は、教師あり方式と教師なし方式を橋渡しする機械学習アプローチです。これは、AIモデルを学習させるために必要な大量のラベル付きデータの作成に、コストと時間がかかるという課題に対処します。代わりに、自己教師あり学習は、独自のトレーニング信号を生成することによって、ラベル付けされていない生データで直接トレーニングを行います。
自己教師あり学習は、手作業によるラベル付けへの依存を軽減することで、AIモデルのスケーリングを効率化し、有用な表現を学習できるようにします。自己教師あり学習は、自然言語処理（NLP）、コンピュータービジョン、音声認識の進歩を促し、組織のAIイニシアチブの加速と実践的な用途の拡大を支援します。
このページでは、自己教師あり学習の独自の特徴と、さまざまな業界における新しいAIアプリケーションのサポートにおいて重要性が高まっている理由を探ります。
自己教師あり学習は、ラベル付けされていないデータからモデルを学習できるようにする機械学習（ML）の一形態です。教師ありトレーニングと教師なしトレーニングの両方の要素を組み合わせていますが、それぞれとは異なる点があります。
教師あり学習は、すべての例に人間がラベルを付けるデータセットに依存します。
教師なし学習は、生データを用いて、隠れたパターンやクラスターを見つけます。
自己教師あり学習は、データ構造から直接、独自の擬似ラベルやトレーニング信号を生成します。
自己教師あり学習は、独自の信号を作成することでモデルをトレーニングし、人間による広範な手動ラベル付けなしに有用な表現を学習できるようにします。これにより、複雑な実世界のタスクに適応できるAIシステムの構築のための、実用的でスケーラブルなアプローチとなります。
効果を高めるためには、AIモデルは応答や分析に役立つ大量のデータを取り込んで「学習」する必要があります。従来の機械学習でいう「教師あり」とは、人間の専門家が入力データに正しい出力ラベルを手作業で付与したラベル付きデータを用いることを指します（画像を「車」と分類したり、文の感情を「肯定的」とラベル付けしたりするなど）。
この学習を監督することで、モデルに回答キーが提供されます。これは、高精度のシステムのトレーニングに不可欠です。しかし、手作業による監督はコストと時間がかかりすぎます。そのため、今日利用可能な、絶えず増え続ける膨大なデータセットに対する現実的な解決策とは言えません。
自己教師あり学習は、ラベル付けされていない未加工データを教師ありのソースに変換することで、この問題に対処します。自己教師あり学習は、高コストのラベル付きデータセットに依存することなく、データ自体を使用してトレーニング信号を作成します。このプロセスは、機械学習モデルがパターンや表現を学習し、後に実際の問題に適用できるようにします。
自己教師あり学習の背後にあるメカニズムには、2つの重要な段階が含まれます。それは、プレテキストタスクと下流タスクです。
プレテキストタスクは、データ自体から設計された人工的な課題です。これらを解くことで、モデルはデータ内の意味のある構造を把握できるようになります。以下はその例です。
自然言語処理では、モデルは文中の欠落単語を予測します。
コンピュータービジョンでは、モデルは画像が回転しているかどうかを判断します。または、欠落したピクセルを補完します。
音声認識では、モデルは2つの音声サンプルが同じ話者のものかどうかを識別します。
これらのタスクは手動でラベルを付ける必要がないため、通常は注釈を付けるにはコストや時間がかかりすぎる膨大なデータセットでモデルをトレーニングできます。
下流タスクは、テキスト分類、画像認識、音声文字起こしなど、機械学習が実世界で使われるタスクです。モデルがプレテキストタスクで事前トレーニングされると、学習した表現は下流タスクに転移されます。この際、必要なファインチューニングは最小限で済むことがよくあります。
教師あり学習では、各入力が正しい出力とペアになる大規模なラベル付きデータセットが必要になります。たとえば、画像分類モデルは、すべての画像に「猫」や「犬」などのラベルが付いているデータセットでトレーニングされます。これらのラベルは、明確なトレーニングシグナルを提供しますが、大規模に作成するためにはコストと時間がかかります。コストはかかりますが、教師あり学習は、医療診断や金融不正検知のように最大限の精度が求められ、誤りの代償が非常に大きいタスクに適した、好まれる効果的な手法です。
自己教師あり学習では、手作業によるラベル付けが不要になります。この手法は、プレテキストタスクを通じて生データから直接疑似ラベルを作成します。プレテキストタスクには、欠落した単語の予測や画像の回転などがあります。これにより、モデルはラベルなしの大量のデータを使用して自動的にトレーニングできます。この方法は、教師あり学習よりも高速で、リソース効率がはるかに優れています。
教師なし学習もラベル付けされていないデータに依存しますが、トレーニング信号は異なります。教師なし学習では、通常、モデルはデータをグループ化または削減します。たとえば、顧客をセグメントにクラスタリングしたり、データをより少ない次元に圧縮したりします。これらの手法はパターンを見つけ出します。しかし、他のタスクにうまく転移できる表現を作成しないことがよくあります。たとえば、教師なしモデルはドキュメントの集合を5つのトピッククラスターにうまく分類できることがあります。しかし、クラスタリングの知識だけでは、別の正確なシステムを稼働させるには不十分なことがほとんどです。たとえば、リアルタイムの言語翻訳アプリケーションなどを稼働させることは困難です。
自己教師あり学習は、生データから構造化されたタスクを生成する点で異なります。これにより、モデルは特徴量を学習するよう促されます。この特徴量は、後で実用的な下流タスクに適用できます。たとえば、マスクされた単語を予測するようにトレーニングされたモデルは、テキスト分類や質問応答にも活かせる言語パターンを学習します。
半教師あり学習は、少量のラベル付きデータと大規模なラベルなしデータプールを組み合わせます。ラベル付きデータはモデル学習の基準となり、ラベルなしデータは追加のコンテキストを提供します。たとえば、コンテンツモデレーションAIは、手作業でラベル付けされた不適切な画像やコメントの小さなセットを使用する場合があります。これらを数百万のラベルなしの投稿とともに使用して、モデルをトレーニングします。
自己教師あり学習は、小さなラベル付きセットにすら依存しません。データ自体から自動的にラベルを生成するため、医用画像や音声認識など、ラベル付きデータが限られている領域や高価な領域では特に有用です。
自己教師あり学習は、AI開発における最大の課題の1つに対処します。それは、ラベル付けされた大規模なデータセットへの依存（教師あり学習）です。ラベル付けされたデータセットへの依存に関連する障害には、以下が含まれます。
コストと時間：膨大なデータセットに手動でラベルを付けるのは、コストがかかり、時間がかかります。
ラベル付きデータの不足：法律文書や専有エンタープライズデータなどの専門領域では、ラベル付き例がほとんどないため、モデルの効果的なトレーニングが困難です。
SSLは、すでに存在する大量のラベル付けされていない生データを使用して独自の監督信号を作成し、有用な表現を学習することで、こうした制限を克服します。これにより、以下を始めとする主要な領域にわたって、より効率的な大規模モデルのトレーニングが可能になります。
自然言語処理：SSLは、グローバルなテキストデータに対して手動の注釈なしで大規模言語モデルのトレーニングを可能にします。
コンピュータービジョンと音声認識：SSLは、画像のラベル付けや音声の文字起こしにおける人間の作業を減らし、モデルの精度を改善します。
自己教師あり学習には、最新のAIシステムに最適ないくつかのメリットがあります。SSLのメリットには以下が含まれます。
自己教師あり学習では、生データから直接独自のトレーニング信号を生成するため、手動でのデータラベル付けは不要です。この機能により、組織はより幅広いデータセットの選択肢を使用してトレーニングを行えます。また、複数のソースからのデータを組み込むことができます。これにより、アナリティクスにおけるAIのコンテキストが拡大し、価値の実現が加速します。この方法は、ラベル付きデータが不足していることが多い医用画像分析など、複雑な領域においてもAIのメリットをもたらします。
自己教師あり学習モデルは、入力データから直接独自のトレーニングシグナルを生成します。これにより、コストのかかる手作業によるアノテーションの必要性を最小限に抑えられます。自己教師あり学習は、既存のラベル付けされていないデータの構造を使用することで、追加のラベル付けコストなしにデータアセットの価値を高めます。そのため、ラベル付けされていない情報が多いデータ集約型分野では、特に自己教師あり学習が有用です。
自己教師あり学習モデルは、データの根本的なパターンを捉えます。このパターンは、新しいタスクにうまく転用できます。ファインチューニングにより、同じモデルを複数の下流アプリケーションに適応させることができます。
今日の膨大なデータセットでは、手作業でのラベル付けは現実的ではありません。自己教師あり学習は、AIシステムが生データから直接学習できるようにすることで、データ量の拡大とともにモデルを成長させることができます。
SSLモデルは、データの全コンテキストから学習することで、教師ありの手法だけでトレーニングしたモデルよりも下流タスクでより強力な結果を得られることがよくあります。
自己教師あり学習は明確なメリットをもたらします。一方で、組織が実装時に対応しなければならない課題も生じます。主な課題は以下のとおりです。
自己教師あり学習モデルのトレーニングでは、多くの場合、大量のラベルなしデータを長期間にわたって処理する必要があります。そのため、膨大なハードウェアリソースやクラウドリソースが必要となる可能性があり、小規模な教師ありモデルのトレーニングと比較してコンピュートコストが高くなります。
自己教師あり学習は、適切に設計されたプレテキストタスクに依存します。タスクが単純すぎると、モデルは役に立たない特徴量を学習する可能性があります。タスクが適切に設計されていない場合、学習された表現が効果的に転用されない可能性があります。効果的なタスクの設計には、ドメイン知識と反復的なテストが必要です。これらは、自己教師あり学習のイニシアチブを開始する前に完了していなければなりません。
教師あり学習では、正確性や精度などのメトリクスがトレーニング中に直接フィードバックされます。自己教師あり学習では、そのようなほぼ即時の指標は提供されません。モデルの品質は、学習した表現を下流タスクに適用した後にのみ明らかになることがよくあります。これによりフィードバックが遅れ、最適化がより困難になります。
自己教師あり学習は生データから生成される擬似ラベルに依存するため、信号がノイズや不完全になることがあります。人間の監視がない場合、モデルはトレーニングデータ内の望ましくないバイアスや相関関係を拾い上げる可能性があります。これは下流アプリケーションに影響を及ぼします。
自己教師あり学習により、企業はラベルなしデータから価値を引き出すことができます。これにより、さまざまな業界の幅広い用途がサポートされます。SSLの用途には以下のものがあります。
自己教師あり学習は、膨大なテキストデータセットでトレーニングされるBERTやGPTなどの大規模言語モデル（LLM）を強化します。これらのモデルは、テキスト分類、質問応答、翻訳、コンテンツ生成などのタスクをサポートします。
自己教師あり学習は、モデルが手動で注釈を付けることなく大量の画像や動画から学習できるようにします。用途としては、物体検知、画像セグメンテーション、医用画像などがあります。
自己教師あり学習は、録音の欠落した部分やマスクされた部分を予測するようにモデルをトレーニングします。これにより、システムが生の音声のパターンを特定して学習できるようになります。これにより、より正確な文字起こしや優れた音声アシスタントが促進されます。また、言語識別におけるパフォーマンスも向上します。
金融業界では、自己教師あり学習はトランザクションデータのパターンを分析して、微妙な不規則性や逸脱を特定します。こうして得られた表現は、潜在的な不正を検知するのに役立ちます。また、新たな不正パターンが出現した際にも適応できるようになります。
自己教師あり学習は、限られたラベル付きデータとともに、クリックやビューなどの暗黙のシグナルを活用できます。これにより、商品提案、広告、コンテンツレコメンデーションをカスタマイズしてパーソナライゼーションを強化できます。
自己教師あり学習は、車両やロボットがセンサーや動画の未加工データの継続的なストリームから学習できるようにします。この学習により、実環境で安全に運用するために不可欠な深度推定、ナビゲーション、物体予測が強化されます。
自己教師あり学習は、AIシステムを大規模にトレーニングするための中心的な手法になりつつあります。自己教師あり学習は、ラベル付けされていないデータから直接トレーニング信号を生成することで、手動でのラベル付けへの依存を減らし、幅広いタスクに適応できるモデルの構築を可能にします。
データ量は増え続けています。ラベル付きデータが少なく生データが豊富な分野において、自己教師あり学習はスケーラブルで効率的なAIモデルを開発するための実用的な方法を提供します。このアプローチは、自然言語処理、コンピュータービジョン、音声認識など、ビジネス上重要な多くのシステムの進歩を後押ししています。
教師あり学習アルゴリズムは、主にラベル付きデータセットの分類と回帰に使用されます。一般的な例としては、線形回帰、ロジスティック回帰、決定木、ランダムフォレスト、サポートベクトルマシン（SVM）などがあります。
はい、ChatGPTは自己教師あり学習を使用してトレーニングされています。このモデルは、人間が提供するラベルには依存しません。大量のラベルなしデータからテキストの一部を予測することで、言語パターンを学習します。
LLMの場合、自己教師あり学習では、周囲のコンテキストに基づいてテキストシーケンスの欠落した部分やマスクされた部分を予測します。このトレーニング方法により、モデルは手作業によるアノテーションなしで、言語の文法、意味、関係性を捉えることができます。
どちらもラベル付けされていないデータを使用しますが、トレーニングの目標が異なります。
教師なし学習は、データ内の構造とパターンの発見に焦点を当てています。多くの場合、データをグループ化またはクラスタリングしてパターンの仮定を形成し、複雑さを単純化することで機能します。ただし、特定の「正解」を見つけようとはしません。
自己教師あり学習は、データ自体から独自のラベル（擬似ラベル）を生成することによって、モデルが解決するべき特定の目標やパズルを作成します。このプロセスは、モデルに測定可能な目標を与えます。これにより、他のAIタスクに非常に効果的で、強力かつ再利用可能なデータ表現を学習できるようになります。