ディープラーニング：複雑なデータからエンタープライズAIを生み出す技術

ディープラーニングと一口に言っても、単一のモデル構造を指すわけではありません。画像内のピクセル、テキスト中のトークン、時系列のイベント、グラフ構造のノード、あるいはこれらを複合したマルチモーダルなシグナルなど、データの構造に合わせて最適なアーキテクチャがそれぞれ設計されています。そのため、適切なモデルを選定するにあたっては、解決すべき課題の性質、手元にあるデータの種類、そしてシステムが最終的に出力すべき成果物が何であるかを見極めることから始まります。

種別 最適な用途 例 フィードフォワードニューラルネットワーク（FNN） 構造化データの基本的な予測と分類 多層パーセプトロン（MLP） 畳み込みニューラルネットワーク（CNN） 画像、動画、空間パターン ResNet、VGG、EfficientNet 再帰型ニューラルネットワーク（RNN） シーケンスと時系列データ RNN、LSTM、GRU トランスフォーマー 言語、ビジョン、オーディオ、マルチモーダルタスク GPT、BERT、T5、ビジョントランスフォーマー オートエンコーダー 圧縮、ノイズ除去、異常検出 変分オートエンコーダー、ノイズ除去オートエンコーダー 敵対的生成ネットワーク（GAN） リアルな画像、音声、データの生成 GAN、StyleGAN、CycleGAN 拡散モデル 高品質な画像、音声、動画の生成 DDPM、Stable Diffusionモデル グラフニューラルネットワーク（GNN） ノードとエッジとして表されるデータ ソーシャルネットワーク、分子、レコメンデーショングラフ 深層強化学習モデル 報酬による学習行動 DQN、AlphaGoスタイルシステム マルチモーダルモデル テキスト、画像、音声、動画の組み合わせ 視覚言語モデル、画像キャプションシステム

フィードフォワードニューラルネットワーク（FNN）

フィードフォワードニューラルネットワークは、入力層から中間層、出力層へとデータを一方向のみに順次伝播させて処理する仕組みです。多くの場合、解約予測、リスクの分類、リードのスコアリングなど、入力機能がすでに明確に定義されている構造化された予測および分類タスクに使用されます。

畳み込みニューラルネットワーク（CNN）

一般にCNNと呼ばれる畳み込みニューラルネットワークは、画像などの空間的な特徴を捉えることに特化した構造を持っています。エッジ、テクスチャ、形状などの局所的なパターンを学習し、それらの信号をより高いレベルの表現に組み合わせることができるため、画像やビデオによく使用されます。

再帰型ニューラルネットワーク（RNN）

再帰型ニューラルネットワークは、過去のデータを次のステップへと順次引き継ぐことで、時系列データを処理する仕組みです。その発展形であるLSTMやGRUは、データの並び順や時間的な前後関係を捉える能力に優れており、言語処理や時系列予測の分野で長く主流として使われてきました。しかし現在では、多くの言語、マルチモーダルシステムにおいて、より高性能なトランスフォーマーへの移行が進んでいます。

トランスフォーマー

トランスフォーマーは、アテンション機構を用いてデータ全体の相関関係をモデル化するアーキテクチャです。データを先頭から1つずつ順番に処理していく従来の方式とは異なり、入力データのどの部分とどの部分が深く関連しているかをモデル自らが判断して学習します。この画期的な構造が、現在の主要な言語モデルや視覚言語モデル、さらには様々な基盤モデルの基盤を支えています。

オートエンコーダー

オートエンコーダーは入力データの圧縮表現を学習し、その圧縮形式から元の入力を再構築します。再構成エラーによって通常のパターンとは異なるデータポイントが明らかになるため、次元削減、ノイズ除去、異常検出に役立ちます。

敵対的生成ネットワーク（GAN）

敵対的生成ネットワークは、偽のデータを創り出すジェネレーターと、そのデータが本物かどうかを見破るディスクリミネーターという、2つのネットワークを競い合わせる仕組みです。これまで画像生成や画風変換、シミュレーション用の合成データ生成などに幅広く活用されてきましたが、2つのネットワークのバランスを取るのが難しく、学習を安定させることが困難であるという側面も持っています。

拡散モデル

拡散モデルは、データにノイズを加えていくプロセスを逆再生するようにして、徐々に綺麗なデータを復元、生成する仕組みです。クオリティの高い画像生成のコア技術として広く知られていますが、現在では音声や動画、その他の生成タスクにも応用されています。ただし、企業がビジネスに導入するにあたっては、具体的なユースケースの選定はもちろんのこと、データの権利関係、生成にかかる速度、そして不適切なコンテンツを出力させないためのガバナンス体制をクリアできるかによって、その価値が左右されます。

グラフニューラルネットワーク（GNN）

グラフニューラルネットワークは、データをノード、それらのつながりをエッジとして、ネットワーク構造の形でモデル化する技術です。この手法は、データそのものの属性だけでなく、データ同士がどうつながっているかという関係性が重要な意味を持つシーンで役立ちます。例えば、おすすめ商品を提案するレコメンド機能における顧客と商品の結びつき、不正利用の検知における口座間の不審な取引ネットワーク、あるいは創薬研究における分子と化学結合の構造などの分析に広く活用されています。

深層強化学習モデル

深層強化学習は、ニューラルネットワークと報酬ベースの学習を組み合わせたものです。正解のラベルが付いたデータから一方的に学ぶのではなく、AIエージェントが自ら行動を選択、実行し、その結果として得られる報酬やペナルティを基準に、最適な振る舞いを少しずつ学習していきます。これらのモデルは、ロボット工学、ゲーム、最適化、および一部の自律型意思決定システムで使用されています。

マルチモーダルモデル

マルチモーダルモデルは、テキストと画像、オーディオとビデオ、構造化レコードと非構造化文書など、複数のデータタイプを処理します。たとえば、マルチモーダルに対応したカスタマーサポートモデルであれば、それぞれのデータを個別のシステムでバラバラに処理するのではなく、製品画像、サポートへの問い合わせ内容、過去の購入履歴、そしてトラブルシューティングのテキストなどをすべて包括的に掛け合わせて分析することができます。