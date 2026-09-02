ランダムフォレストは、数百本規模の決定木を並行して構築します。各決定木は、トレーニングデータから抽出された異なるランダムサンプルを学習し、ノードごとに異なる特徴量の組み合わせを選択します。各木が出力したすべての予測値は、投票または算術平均によって統合され、単一の決定木では到達できない高精度かつ再現性の高いモデル出力が生成されます。

生データから最終予測に至る主な処理手順は以下の通りです。

1.データの準備

アルゴリズムに入力する元のトレーニングデータセットを取得し、処理に適した状態に整えます。欠損値の補完、データのクレンジング、カテゴリ変数のエンコーディング、フォーマット変換などの前処理を実行します。

2.データのサンプリング

ランダムフォレストでは、バギングと呼ばれる統計的サンプリング手法を用いて、各決定木に割り当てるデータを抽出します。元のデータセットから重複を許してランダムにデータポイントを選択します（復元抽出）。これにより、特定のデータポイントが複数の決定木にまたがって使用されます。各決定木がそれぞれわずかに異なるデータセットに基づいて学習するため、モデル全体のバリアンスが抑えられます。

3.各決定木の構築

各決定木は、データセットを反復的に分割し、分岐条件を適用していくことで構築されます。たとえば、ある人が新車を購入する可能性が高いかどうかを予測するために決定木を構築している場合、年収（1,000万円以上か未満か）や年齢（30歳以上か未満か）といった条件でノードを順次分割します。各分岐ノードにおいて、利用可能な全特徴量の中からランダムにサブセットを抽出します（特徴量のランダムサンプリング）。その抽出された特徴量の中で、不純度指標（ジニ不純度やエントロピーなど）に基づき、結果を最も明確に分離できる最適な分割条件を選択します。

4.フォレストの育成

アルゴリズムは、上記の2（データのサンプリング）と3（決定木の構築）を数百回程度反復実行し、多様性に富んだ決定木のアンサンブルを生成します。各決定木は異なるブートストラップサンプルと異なる特徴量サブセットを基に学習するため、互いに相関の低い予測パターンを獲得します。

5.個別予測の実行

推論フェーズにおいて未学習のデータが入力されると、フォレスト内のすべての決定木が、それぞれ自身が学習した分岐ルールに従って独立して予測処理を行います。その結果、単一の入力データに対して、フォレストを構成する木の数と同数の個別予測値が生成されます。

6.予測の統合：集計または平均

各決定木から取得した個々の予測値は、タスクの性質に応じて単一の最終出力に統合されます。分類タスクではフォレスト内の全決定木による予測クラスの票を集計し、最も多くの票を獲得したクラスを最終予測値として採用します。回帰タスクではすべての決定木が出力した連続的な予測値の算術平均を算出し、それをモデルの最終出力値とします。

7.最終的なアウトプットの提供

アルゴリズムは、統合された最終予測結果を出力します。この際、個々の決定木間での予測の一致度に基づき、モデルの予測に対する信頼度スコアやクラスごとの出力確率を算出することも可能です。