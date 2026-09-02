サイバーエージェント、AIモデルで価格戦略を革新しクーポン原資を最大70%削減
サイバーエージェントは、AIと経済学を組み合わせた「価格エージェント」で、購買データから値引き対象や金額を予測し、売上を維持しつつクーポン原資の最大70%削減を実現しました。Snowflake上でのセキュアなモデル展開と活用の取り組みをご紹介します。
ランダムフォレストとは、複数の決定木をランダムに生成して組み合わせる機械学習アルゴリズムです。単一の決定木より高い予測精度と過学習への耐性を持ち、分類と回帰の両方のタスクに広く活用されています。本ガイドでは、決定木との違い、アルゴリズムの手順、メリットと弱点、実務での活用事例までを解説します。
ランダムフォレストは、学習フェーズにおいて多数の決定木を並行して構築、アンサンブルする機械学習アルゴリズムです。それぞれの決定木は、トレーニングデータ全体のランダムなサブセットに基づいて学習を行うとともに、分岐ノードごとに指定された数の特徴量をランダムに選出しながら独自の予測木を生成します。
ランダムフォレストによって構築されたモデルは、タスクの性質に応じて分類と回帰の両方に適用可能です。
このアンサンブル手法により、一部の木による極端な外れ値の予測が最終結果を歪めるリスクが軽減されるとともに、決定木ごとの予測のばらつきから、予測の確からしさを評価することも可能になります。
根本的なアーキテクチャとして、ランダムフォレストは複数の決定木を集約させたアンサンブルモデルです。しかし、単一の決定木とランダムフォレストの運用・計算ロジックには、実践上の重要な違いが数多く存在します。
単一の決定木は、提供されたトレーニングデータセット全体をそのまま使用し、各ノードの分岐において利用可能なすべての特徴量（例：住宅の立地、専有面積、築年数など）を考慮して分割基準を計算します。ランダムフォレストは、元のデータセットからランダムサンプリングによって複数のサブセットを作成し、それぞれの決定木を構築します。さらに、各分割ノードにおいて特徴量自体もランダムに一定数選択することで、特定の有力な特徴量への依存度を下げ、多様な木を育成します。
単一の決定木はルートノードから判定条件に沿って単一の経路をたどり、1つの予測結果を出力します。ランダムフォレストは、アンサンブルに含まれるすべての決定木から個別の予測値を取得し、分類タスクでは多数決、回帰タスクでは算術平均によってモデル全体の最終予測を決定します。
単一の決定木は木構造の分岐条件を直接視覚化できるため、予測に至るプロセスの説明や解釈が非常に容易です。ランダムフォレストは多数の複雑な決定木が相互作用して最終結論を導くため、個々の推論根拠を人間が直接解読することは困難です。
単一の決定木はアルゴリズム構造がシンプルであり、学習および推論処理が極めて高速です。メモリ消費量や計算リソースの負荷も小さく抑えられます。ランダムフォレストは多数の決定木を保持する必要があるため、特に大規模データセットにおいてはトレーニングに必要な計算コストが高くなり、メモリ消費量および処理時間が著しく増加する傾向があります。
単一の決定木は、トレーニングデータに対しては高い精度を示す一方で、データに過剰に適合する過学習を起こしやすい傾向があります。そのため、未学習のデータに対して予測精度が著しく低下するリスクを抱えています。また、欠損値やノイズを含むデータの影響を受けやすい側面もあります。ランダムフォレストは複数の木による予測を集約することでバリアンスを抑え、単一の決定木よりも汎化性能に優れ、安定かつ頑健な推論精度を実現します。
ランダムフォレストは、数百本規模の決定木を並行して構築します。各決定木は、トレーニングデータから抽出された異なるランダムサンプルを学習し、ノードごとに異なる特徴量の組み合わせを選択します。各木が出力したすべての予測値は、投票または算術平均によって統合され、単一の決定木では到達できない高精度かつ再現性の高いモデル出力が生成されます。
生データから最終予測に至る主な処理手順は以下の通りです。
アルゴリズムに入力する元のトレーニングデータセットを取得し、処理に適した状態に整えます。欠損値の補完、データのクレンジング、カテゴリ変数のエンコーディング、フォーマット変換などの前処理を実行します。
ランダムフォレストでは、バギングと呼ばれる統計的サンプリング手法を用いて、各決定木に割り当てるデータを抽出します。元のデータセットから重複を許してランダムにデータポイントを選択します（復元抽出）。これにより、特定のデータポイントが複数の決定木にまたがって使用されます。各決定木がそれぞれわずかに異なるデータセットに基づいて学習するため、モデル全体のバリアンスが抑えられます。
各決定木は、データセットを反復的に分割し、分岐条件を適用していくことで構築されます。たとえば、ある人が新車を購入する可能性が高いかどうかを予測するために決定木を構築している場合、年収（1,000万円以上か未満か）や年齢（30歳以上か未満か）といった条件でノードを順次分割します。各分岐ノードにおいて、利用可能な全特徴量の中からランダムにサブセットを抽出します（特徴量のランダムサンプリング）。その抽出された特徴量の中で、不純度指標（ジニ不純度やエントロピーなど）に基づき、結果を最も明確に分離できる最適な分割条件を選択します。
アルゴリズムは、上記の2（データのサンプリング）と3（決定木の構築）を数百回程度反復実行し、多様性に富んだ決定木のアンサンブルを生成します。各決定木は異なるブートストラップサンプルと異なる特徴量サブセットを基に学習するため、互いに相関の低い予測パターンを獲得します。
推論フェーズにおいて未学習のデータが入力されると、フォレスト内のすべての決定木が、それぞれ自身が学習した分岐ルールに従って独立して予測処理を行います。その結果、単一の入力データに対して、フォレストを構成する木の数と同数の個別予測値が生成されます。
各決定木から取得した個々の予測値は、タスクの性質に応じて単一の最終出力に統合されます。分類タスクではフォレスト内の全決定木による予測クラスの票を集計し、最も多くの票を獲得したクラスを最終予測値として採用します。回帰タスクではすべての決定木が出力した連続的な予測値の算術平均を算出し、それをモデルの最終出力値とします。
アルゴリズムは、統合された最終予測結果を出力します。この際、個々の決定木間での予測の一致度に基づき、モデルの予測に対する信頼度スコアやクラスごとの出力確率を算出することも可能です。
分類および回帰のいずれのタスクにおいても、ランダムフォレストは高度なハイパーパラメータチューニングを行わずに、複雑かつ多次元なデータセットから高い推論精度を導き出す能力に長けています。データサイエンティストやMLエンジニアが標準的な選択肢として本手法を採用する主なメリットは以下の通りです。
ランダムフォレストは、多種多様なデータ構造や業務タスクにおいて一貫して高い予測性能を発揮します。数百本規模の決定木による集合的な推論結果を統合することで、単一の決定木モデルよりも高い推論精度と汎化性能を獲得できます。
トレーニングデータを過剰に暗記してしまう単一の決定木とは異なり、ランダムフォレストはアーキテクチャ構造として過学習を抑制するメカニズムを備えています。各決定木が異なるデータサブセットおよび異なる特徴量サブセットを基に学習を行うため、個々の決定木が持つバリアンスや誤差がアンサンブル全体で相殺されます。結果として、未知のテストデータに対する高い汎化性能が確保されます。
ランダムフォレストは、数値型変数（年齢や年収など）とカテゴリ型変数（顧客セグメントやブランドなど）が混在するデータセットにも適用しやすいアルゴリズムです。分岐の判定は値の大小関係のみに基づくため、線形モデルなどで必要となる特徴量のスケーリング（正規化）が不要で、前処理パイプラインを大幅に簡素化できます。
モデルの構築過程において、どの入力変数が予測結果の精度向上に最も寄与したかを定量的に算出する特徴量重要度を自動出力します。これにより、対象ドメインにおける主要なビジネスドライバーを特定してデータの理解向上が進むだけでなく、寄与度の低い特徴量を削除することによるモデルの軽量化と処理の高速化が実現できます。
ランダムフォレストは、外れ値、ノイズ、およびトレーニングデータのわずかな変動に対して高い頑健性を備えています。一部のアルゴリズムではデータ構造のわずかな変化によって予測結果が大きく変動するリスクがあるのに対し、ランダムフォレストは安定した推論パフォーマンスを維持できるため、本番環境での運用において高い信頼性を提供します。
ランダムフォレストは、デフォルトのハイパーパラメータ設定のままでも優れた推論精度を発揮します。複雑なチューニング作業を必要としないため、あらゆるスキルレベルのエンジニアやデータサイエンティストが導入しやすく、初期のプロトタイピングや比較基準となるベースラインモデルの迅速な開発に最適です。
ランダムフォレストモデルの主な欠点と制約は以下のとおりです。
分岐ロジックや意思決定パスを直接トレース可能な単一の決定木とは異なり、ランダムフォレストは数百本規模の決定木による統合予測を行うため、実質的なブラックボックスモデルとなります。個々の推論結果に対する明確な根拠や説明性の提示が難しくなるため、金融の与信審査、医療診断、規制要件の厳しい業界など、透明性の高い意思決定が必須となる業務タスクでの適用には制限が生じます。
数百本におよぶ決定木を学習、保持するため、単一モデルに比べてトレーニング時間が大幅に長くなります。さらに、モデルサイズが肥大化し、推論処理時にはすべての決定木の評価と集計が必要となるため、予測時の処理遅延が増加します。これにより、ミリ秒単位の応答が求められるリアルタイム推論環境や、エッジデバイスなどのリソース制約のあるシステムへの導入においては課題となる場合があります。
ランダムフォレストは多数派クラスの予測に引きずられやすい傾向があります。たとえば、スパムフィルターや不正検知のようにデータの大部分は正常であり、ごく稀に発生する異常を高精度に検出したいタスクにおいて、特別な対策（重み付け調整、サンプリング手法、評価指標の変更など）を講じずにそのまま適用すると、最も重要な例外パターンの検知を見落とす危険性があります。
ランダムフォレストでは、アンサンブルを構成するすべての決定木の分岐ロジックとモデルパラメータをメモリ上に保持し続ける必要があります。そのため、大規模なデータセットを扱う場合や、数百本規模の決定木を構築する場合、メモリリソースがシステム全体のボトルネックとなり、リソース制約のある環境での学習およびデプロイに課題が生じる可能性があります。
ランダムフォレストはランダムなノイズや外れ値には強い構造を持つものの、トレーニングデータ全体に定常的に含まれる構造的、系統的なエラーに対しては完全に防御できません。学習データ自体にバイアスや一貫した誤りが含まれている場合、アルゴリズムはその誤ったパターンを正常な規則性として学習してしまうため、本番環境での予測精度や信頼性が損なわれる危険性があります。
ランダムフォレストは、高い汎化性能と信頼性から、さまざまな業界のミッションクリティカルな業務システムで広く活用されています。以下は代表的な活用領域です。
銀行、クレジットカード会社、その他の金融サービス機関では、支出パターン、取引場所、決済金額、発生時間などの多次元データを分析し、不正の疑いがあるトランザクションを特定するためにランダムフォレストを活用しています。海外での予期せぬ決済や、短時間における高額取引の連発など、通常の行動パターンから逸脱した異常値を迅速に検知することで、リアルタイムでの金融不正検知パイプラインを支援します。
医療機関やヘルスケア事業者は、患者の臨床症状、血液・画像検査結果、既往歴、およびデモグラフィック情報を統合解析し、診断支援システムとしてランダムフォレストを導入しています。複数のバイオマーカーや健康指標を包括的に評価することで、患者の再入院リスクの事前予測や、糖尿病・心臓疾患などの疾患の兆候の早期発見に役立てられています。
投資運用会社やトレーディングプラットフォームでは、テクニカル指標、出来高、市場センチメント、および主要マクロ経済指標を分析し、株価や市場のトレンド予測にランダムフォレストを適用しています。金融市場の予測は本質的に不確実性が高いものの、過去の時系列データに潜む複雑なパターンを抽出することで、トレーダーやファンドマネージャーの売買意思決定を補佐します。
ストリーミング事業者、通信キャリア、SaaS・ソフトウェアプロバイダーなどの契約型ビジネスでは、ランダムフォレストを活用して解約のリスクが高い顧客を事前に検知しています。サービス利用ログ、決済履歴、カスタマーサポートへの問い合わせ内容、契約者デモグラフィック情報を統合分析することで、解約予兆のある高リスク顧客を抽出し、割引オファーや特別プランの提示などプロアクティブなリテンション施策を展開できます。
ECサイトやオンラインリテール企業では、購買履歴、Webサイト上の閲覧行動、および商品間の類似性データを分析するレコメンデーションにおける購入確率の予測モデルとしてランダムフォレストを採用しています。過去の類似ユーザーの購買・属性パターンに基づき、各顧客が関心を持つ可能性の高い関連商品をリアルタイムに提示することで、クロスセルやアップセルを促進し売上向上に貢献します。
銀行や消費者金融などの金融機関では、信用取引履歴、年収、雇用形態、返済負担率などの複合的な与信項目を評価し、ローン審査システムにランダムフォレストを適用しています。個々の申請者の返済能力や貸倒リスクを精緻にスコアリングすることで、融資の可否判断や、リスクに応じた適切な貸付金利の提示をデータ駆動で自動化できます。ただし与信判断では説明責任が求められるため、SHAPなどの説明手法で個々の判定根拠を補足したうえで運用されるのが一般的です。
ランダムフォレストは、不正検知、医療診断からスパムフィルタリングに至るまで、幅広い業務アプリケーションにおいて一貫して高い推論精度を提供する、極めて汎用性の高い予測アルゴリズムです。
複数の決定木を組み合わせるアンサンブル構造を採用することで、データノイズや過学習に起因する多くのリスクを構造的に回避できるため、高信頼な機械学習モデルを構築するための基盤技術として広く活用されています。多様なデータ型を直接扱うことができ、複雑なハイパーパラメータ調整を行わずとも優れた初期性能を発揮する扱いやすさは、あらゆるスキルレベルのエンジニアやデータサイエンティストにとって大きな利点です。
エンタープライズ領域におけるデータ構造が複雑さを増すなかで、ランダムフォレストをはじめとする頑健なアンサンブル手法は、高品質なAIシステムを構築、運用する実務者にとって今後も必要不可欠なコアアプローチであり続けます。
名称に含まれる「ランダム」は、主に以下の2つの設計上のランダム性に由来しています。
この二重のランダム性により、多様で相互補完的な決定木群が形成され、モデル全体として特定のデータや特徴量への過度な依存を防ぎ、強力な予測性能を発揮します。
概念として、単一の決定木は「1人の専門家に意見を聞くプロセス」であり、ランダムフォレストは「異なる情報や視点を持つ100人の専門家にアンケートを取るプロセス」に例えられます。単一の決定木は特定の条件分岐を直線的にたどって1つの結論を出力しますが、過学習を起こしやすい性質があります。一方、ランダムフォレストは多様な決定木が出した個々の推論結果を多数決（分類）または算術平均（回帰）によって集約します。
これにより、単一の専門家に依存するリスクを排除し、より信頼性と精度の高い予測を導き出します。
使えます。ランダムフォレストは、カテゴリを予測する分類だけでなく、住宅価格や売上、需要量などの連続した数値を予測する回帰にも使えます。回帰の場合は、それぞれの決定木が出した予測値の平均を最終的な予測値にします。
多数の決定木の平均を取るため、1本の決定木で回帰をするよりも予測が安定し、外れ値の影響も受けにくくなります。ただし、予測値は学習データの範囲の平均になるため、学習データに含まれていない大きな値や小さな値を予測する外挿は苦手です。価格が上がり続けるような時系列の傾向を予測する場合は、線形回帰などとの組み合わせも検討が必要です。
どちらも複数の決定木を組み合わせるアンサンブル学習ですが、決定木の作り方が異なります。ランダムフォレストはバギングを使い、互いに独立した決定木を並行して作り、多数決や平均で結果をまとめます。XGBoostはブースティングを使い、前の決定木が間違えた部分を次の決定木が補うように、順番に決定木を追加していきます。
一般に、XGBoostはハイパーパラメータを丁寧に調整すれば、より高い精度に届くことが多いアルゴリズムです。一方、ランダムフォレストはデフォルト設定でも安定した精度が出やすいだけでなく過学習しにくく、決定木を並行して学習できるため扱いやすいという利点があります。そのため、まずランダムフォレストでベースラインを作り、さらに精度が必要な場合にXGBoostなどの勾配ブースティングを試す、という進め方がよく取られます。
以下のような要件が存在する場合、ランダムフォレストはファーストチョイス（ベースラインモデル）として極めて効果的です。
一方、医療診断や与信審査のように、個々の推論根拠を人間が明確に説明できる透明性が最優先される業務要件においては、単一の決定木や線形モデルなどのより解釈性の高いモデルの採用を検討する必要があります。