AIと経済学で実現する価格戦略の革新。クーポン原資最大70%削減ソリューション『価格エージェント』をNative App Frameworkでセキュアかつスケーラブルに展開

インターネット広告事業を軸に成長を続ける株式会社サイバーエージェントは、メディア&IP、ゲーム、AI、DXといった多角的な事業を展開している。同社がAI事業本部で推進するリテールメディアや小売DXの領域において、喫緊の課題となっていたのが、クーポンやポイントなどの「値引き原資の効率化」であった。原材料費や人件費の高騰、円安といったコスト圧力がかかる現代において、販促費の効率化は多くの企業にとって避けて通れない共通の経営課題といえる。

従来、販促施策は、過去の経験則に基づき全顧客に対して一律の値引きが行われていたが、購買意欲の高い顧客に対しても一律の値引きが行われるなど、施策効果の最大化や最適化が困難である点が課題となっていた。背景には、顧客の多様化や商品ラインナップの複雑化により、従来の経験則に基づいた値付けは難しくなっていたという実情がある。特に小売業界では、アプリユーザーに対して多種多様なクーポンを全員に配る運用が見られ、企業が期待するアップセルやクロスセルが発生しないという課題も発生していた。

この課題に対し、サイバーエージェントはAI技術と経済学分析手法を組み合わせた科学的なアプローチで価格を最適化するソリューション「価格エージェント」の開発・提供を開始した。同社は2016年よりAI技術の研究開発組織「AI Lab」内に経済学研究チームを設立し、インターネット広告オークションにおける入札金額の最適化などで知見を蓄積してきた。この知見と技術を応用し、AI×経済学で購買データを解析し、「誰に」「いくら」値引きすべきかを精緻に予測する。このアプローチは、値引きによる「行動変容」をユーザー単位で捉える。具体的には、クーポンがある世界とない世界での購買行動の差分（クーポンの効果）を予測する、因果推論の応用技術に基づいている。

しかし、この高度な分析ロジックを顧客企業に展開するにあたり、新たな課題が浮上した。価格エージェント事業責任者の藤田 光明氏は、その課題について説明する。

「顧客データは機密性が高く、クライアントは完全に隔離された環境で分析して欲しいというセキュリティニーズを持っています。一方、我々は、個別実装を避け共通の基盤でアプリケーションをスケールさせたいという相反するニーズを抱えていました。クライアントごとに個別の環境をホスティングすることは運用コストが高く、ロジックの共有リスクも伴うため、セキュリティとスケーラビリティの両立が求められていたのです」