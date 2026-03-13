一般的な機械学習システムは、用意された静的データを解析して学習します。ラベル付きのデータセットを読み込み、そこに潜むパターンを検出することで予測を行います。

一方、強化学習（RL）はまったく異なるアプローチをとります。強化学習のシステム（エージェント）は、環境との試行錯誤を通じて意思決定の最適解を学びます。自ら行動を起こし、その結果得られる報酬やペナルティに応じて振る舞いを調整しながら、長期的に最も成果が高くなる戦略を自力で見つけ出していくのです。

学習は、次の手順で行われます。

エージェントが現状（状態）を観察する

エージェントがアクションを選択する

環境が応答する

エージェントが報酬またはペナルティを受け取る

以上のプロセスが繰り返される

目指すのは、単に目の前の報酬をすぐに得ることではありません。エージェントが狙うのは、時間をかけて得られる報酬の累積を最大化することです。このように、目先の正解だけでなく長期的な成果を重視する点こそが、強化学習の大きな特徴です。