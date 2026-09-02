SVMは、異なるカテゴリのデータ群を分離する際、データ点と境界線との距離（マージン）が最大となる境界を算出することで動作するアルゴリズムです。たとえば、果物の画像データを用いて学習を行う機械学習モデルの場合、SVMは色、形状、質感といった特徴量に基づいてリンゴとオレンジを識別します。その際、双方のカテゴリを最も効果的に分ける境界線として超平面を特定し、これを分類基準として活用します。

SVMは、直線や直線状の面で完全に分離できる線形分離可能なデータだけでなく、複雑な境界を必要とする非線形データの処理にも対応しています。線形データの場合、重量や形状といった特徴量軸で設定した2次元平面上にリンゴとオレンジをプロットできます。重量が大きく球形に近いデータ群（オレンジ）はある領域にクラスター化し、比較的軽量で非球形のデータ群（リンゴ）は別の領域にクラスター化します。SVMは、これらのクラスター間を分ける最大のマージンを持つ最適な直線（2次元の場合）を算出し、この決定境界（超平面）を用いて未知の果物画像を正確に分類します。

一方、2次元平面上で直線分離できない非線形データを分類するには、低次元空間のデータをより高次元空間へ写像する追加の処理ステップが必要となります。たとえば、ピザレストランを経営しており、最もロイヤルティの高い顧客層の居住地域を特定したい場合を想定します。データを分析すると、優良顧客は店舗の近くに集中して居住しており、来店頻度の低い顧客はその周囲にさまざまな距離で環状に分布していることが判明します。このデータを2次元グラフにプロットすると、ロイヤルティの高い顧客群が中央の円を形成し、その周りをその他の顧客群が取り囲むドーナツ型の分布パターンを示します。しかし、このデータ分布は非線形であるため、2次元平面上で直線を1本引くだけでは、両グループを明確に分離することは不可能です。

そこでSVMでは、データを高次元空間へ写像したときの内積を元の空間のまま計算できるカーネル関数と、これを利用したカーネルトリックと呼ばれる数理的アプローチを活用します。データをより高次元の空間へと計算上変換させることで、低次元では複雑であった非線形データ群に対し、グループ間を最大のマージンで区切る高次元の超平面を算出することが可能になります。こうした非線形変換において最も広く利用されているのが、複雑な非線形データの分類に極めて適した放射基底関数（RBF: Radial Basis Function）カーネルです。