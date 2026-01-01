Le machine learning en entreprise : cycle de vie ML et bonnes pratiques

La plupart des projets de machine learning suivent un cycle de vie itératif : préparer les données, concevoir les caractéristiques, entraîner un modèle, évaluer ses performances, le déployer dans un pipeline d'inférence et le superviser au fil du temps.

Préparation des données

Le cycle de vie commence généralement par la préparation des données. Les équipes collectent les données brutes, corrigent les valeurs incohérentes, gèrent les données manquantes, joignent les tables pertinentes et créent un jeu de données d’entraînement qui reflète le problème que le modèle doit résoudre. Dans le cas d'un modèle de prédiction de l'attrition client, par exemple, le jeu de données d'entraînement peut inclure des attributs de compte, des données d'utilisation du produit, des interactions avec le support, un historique de facturation et une étiquette indiquant si le client a renouvelé son contrat.

Ingénierie des caractéristiques

L'ingénierie des caractéristiques convertit les données préparées en signaux exploitables par un modèle. Elle transforme des horodatages bruts, des séquences de transactions ou du texte non structuré en valeurs dérivées, telles que des fenêtres de récence, des moyennes mobiles ou des embeddings. Cette étape nécessite souvent une expertise métier. En effet, le signal utile réside rarement dans la colonne brute elle-même, mais plutôt dans l’évolution de cette valeur au fil du temps, d’un compte à l’autre, ou en relation avec le résultat que le modèle cherche à prédire. Par exemple, dans un modèle de prédiction d’attrition, le nombre total de connexions importe moins qu’une baisse soudaine de l’utilisation après la phase d’intégration. Dans un modèle de détection de la fraude, le montant d’une transaction ne signifie rien sans savoir si ce montant est anormal pour le compte, le commerçant ou le lieu concerné.

Entraînement du modèle

Lors de l’entraînement du modèle, l’algorithme ajuste ses paramètres internes pour réduire l’erreur par rapport à l’objectif d’entraînement. Dans de nombreux modèles, cet objectif est défini par une fonction de perte. Les méthodes d’optimisation de l’entraînement, telles que la descente de gradient, ajustent alors les poids du modèle pour minimiser cette perte. Les data scientists ajustent également les hyperparamètres, comme le taux d'apprentissage, la profondeur des arbres ou la force de régularisation. Ces paramètres déterminent la manière dont le modèle apprend, mais ne sont pas directement tirés des données.

Évaluation

L’évaluation permet de vérifier si le modèle est capable de généraliser ses prédictions au-delà des données d’entraînement. Les équipes utilisent généralement un ensemble de validation ou un processus de validation croisée pour comparer les modèles candidats, détecter le surapprentissage et mesurer les performances à l’aide de métriques telles que la précision, le rappel, le score F1, la racine de l'erreur quadratique moyenne ou l’aire sous la courbe (AUC), selon le cas d’usage.

Déploiement

Le déploiement consiste à intégrer le modèle dans un pipeline d’inférence. Dans le cas de l'inférence par lots, le modèle évalue les enregistrements de manière planifiée, par exemple pour générer des prédictions d'attrition nocturnes ou des prévisions de demande hebdomadaires. Dans le cas de l’inférence en temps réel, le modèle fournit une prédiction instantanée au cours d’un processus actif, par exemple en évaluant le risque d’une transaction pendant qu’un client valide son panier.

Supervision

La supervision permet de boucler la boucle. Un modèle performant lors de la phase d'évaluation peut dériver en production en raison de la modification des données d'entrée, de l'évolution des étiquettes ou de la rupture des pipelines en amont. La documentation de ML Observability de Snowflake souligne que le comportement d’un modèle peut évoluer au fil du temps en raison de la dérive des données d’entrée, d’hypothèses d’entraînement obsolètes, de problèmes de pipelines de données ou de changements dans les profils de trafic.