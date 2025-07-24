AI generativa: architettura, modelli e applicazioni

L’AI generativa (Gen AI) è un campo dell’intelligenza artificiale in rapida evoluzione che consente alle macchine di generare contenuti, tra cui testo, immagini, video e dati sintetici. Diversamente dell’AI tradizionale, che si concentra sul riconoscimento di schemi e sulle previsioni, la Gen AI apprende da data set di grandissime dimensioni e genera nuovi output. È il motore di numerose applicazioni che vanno dal marketing personalizzato al miglioramento delle attività di ricerca fino alla progettazione di prodotti e alla creazione di contenuti.

Per sviluppare e distribuire l’AI generativa in modo efficace occorre un’architettura robusta che consenta l’elaborazione dei dati, l’addestramento dei modelli, l’integrazione dei feedback e la distribuzione e il monitoraggio senza interruzioni. Inoltre, diversi tipi di modelli AI, come large language model (LLM), generative adversarial network (GAN) e autoencoder variazionali (VAE), hanno un ruolo cruciale nel plasmare le funzionalità di questa nuova tecnologia.