HelloFresh semplifica la pianificazione dei pasti con gli insight dell’AI Data Cloud Snowflake

Oggi Snowflake è al centro dell’architettura dati di HelloFresh. L’azienda lo utilizza come data warehouse centralizzato, che fornisce un’unica “source of truth” per dati strutturati di alta qualità.

I team dati inseriscono i dati grezzi in Snowflake da un data lake Amazon S3 su AWS per poi trasformarli con strumenti come dbt Core e prepararli per l’analisi. Airflow aiuta poi ad automatizzare e gestire le pipeline, contribuendo a garantire che i dati siano aggiornati e disponibili in tempo reale.

“Utilizziamo Snowflake principalmente per due tipi di workload”, afferma Castro-Gavino. “Il primo è l’analisi dei dati descrittiva per il reporting, il monitoraggio dei KPI e gli insight strategici sulla crescita, gli abbonati e i ricavi. Il secondo è l’analisi dei dati operativi, che ci aiuta a monitorare processi in tempo reale come le operazioni di magazzino, l’efficienza della produzione e la gestione della supply chain.”

Questi insight sulle operazioni di magazzino sono forniti da dashboard in tempo reale basate su Snowflake che monitorano metriche operative chiave come il rispetto degli obiettivi di produttività e la puntualità della produzione. Ciò permette a HelloFresh di rimediare alle inefficienze e apportare correzioni rapide per supportare il monitoraggio dell’inventario e della supply chain. Il risultato è un’ottimizzazione di scorte, consegne e customer experience.