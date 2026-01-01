L’IA générative : comment elle fonctionne et pourquoi les données, le contexte et le contrôle sont essentiels

L’entraînement confère à un modèle de fondation de vastes capacités, mais il ne lui donne pas une connaissance actualisée de l’activité d’une organisation. Les fiches clients, les niveaux de stock, les contrats, la documentation produit, les politiques de gouvernance et les données financières évoluent en permanence. Même si une partie de ces informations figurait dans les données d’entraînement du modèle, elles peuvent désormais être obsolètes, incomplètes ou inaccessibles en raison d’exigences de sécurité et de confidentialité.

Avant qu’un modèle génère une réponse, l’application identifie généralement les informations pertinentes pour la demande, vérifie que l’utilisateur est autorisé à y accéder, puis assemble ces informations dans le contexte du modèle. La qualité de la réponse ne dépend pas uniquement des capacités de raisonnement du modèle, mais aussi de la qualité, de la pertinence et de la gouvernance des informations fournies au moment de l’inférence.

Les données d’entraînement établissent les capacités générales

Tout modèle d’IA générative commence par des données d’entraînement. Les modèles de fondation apprennent des relations statistiques à partir de vastes collections de contenus publics, sous licence et, dans certains cas, créés par des humains ou synthétiques. La composition de ces données influence tout, de la fluidité linguistique et des capacités de codage aux performances multilingues et à la connaissance d’un domaine.

Les données d’entraînement répondent toutefois à une finalité fondamentalement différente de celle des données d’entreprise. Leur rôle est d’enseigner des régularités générales permettant à un modèle de générer des résultats cohérents sur de nombreuses tâches différentes. Une fois l’entraînement terminé, les connaissances du modèle n’évoluent pas automatiquement à mesure que de nouveaux documents sont rédigés ou que les informations métier changent. Mettre à jour ces connaissances nécessite généralement un entraînement supplémentaire ou un fine-tuning, deux opérations coûteuses en ressources de calcul et peu adaptées à des informations qui évoluent fréquemment.

Les données d’entreprise fournissent le contexte métier

Qu’il s’agisse d’un client se renseignant sur une commande, d’un analyste étudiant le chiffre d’affaires trimestriel ou d’un ingénieur résolvant un problème dans une application, tous ont besoin d’informations qui se trouvent en dehors du modèle de fondation. Les applications d’IA d’entreprise récupèrent ces informations au moment de l’inférence afin que le modèle puisse raisonner à partir de données actuelles et fiables, plutôt que de se fonder uniquement sur ce qu’il a appris pendant l’entraînement.

La récupération d'informations est devenue l'un des modèles d'architecture qui définissent l'IA d'entreprise, car elle sépare le raisonnement général des connaissances métier. Plutôt que de réentraîner continuellement un modèle à mesure que les données évoluent, les applications interrogent les bases de données opérationnelles, les entrepôts de données, les référentiels documentaires et les bases de connaissances juste avant d’invoquer le modèle. Les informations récupérées font alors partie du contexte de cet appel au modèle, ce qui permet aux réponses de refléter des informations métier actuelles tout en laissant le modèle sous-jacent inchangé.

Cette architecture favorise également une gouvernance renforcée. Comme les données restent dans les systèmes de l’entreprise plutôt que d’être intégrées de façon permanente dans les poids du modèle, les organisations conservent un meilleur contrôle sur les autorisations, la traçabilité des données, les politiques de conservation et les audits. Les mises à jour d’un document de politique ou d’un catalogue produit deviennent disponibles dès que la couche de récupération accède à la dernière version, sans attendre que le modèle soit réentraîné.

Les embeddings et la recherche vectorielle facilitent la récupération d’informations pertinentes

Trouver la bonne information est souvent plus difficile que d’y accéder. La recherche par mots-clés traditionnelle fonctionne bien lorsque les utilisateurs savent exactement quels mots figurent dans un document, mais les questions en langage naturel correspondent rarement de façon exacte au texte stocké. Une personne qui demande « Pourquoi le chiffre d’affaires a-t-il baissé en Europe ? » n’utilise pas forcément la même terminologie que celle employée dans un rapport trimestriel ou un tableau de bord des ventes.

Les applications d’IA modernes s’appuient de plus en plus sur les embeddings pour combler cet écart. Un embedding est une représentation numérique de données qui capture le sens sémantique plutôt que la formulation exacte. Un texte évoquant le « taux d’attrition client », par exemple, peut se retrouver à proximité d’un contenu traitant des « annulations d’abonnement », même si ces expressions ont peu de mots en commun. Des idées similaires occupent des positions proches dans un espace vectoriel à haute dimension, ce qui facilite leur récupération en fonction du sens plutôt que du texte littéral.

Ces vecteurs sont généralement stockés dans un index vectoriel ou une base de données vectorielle, ce qui permet aux applications d’identifier les documents sémantiquement liés à la demande d’un utilisateur. Plutôt que de rechercher des mots-clés correspondants, l’application recherche des vecteurs proches représentant des concepts similaires. Les passages récupérés sont ensuite fournis au modèle en tant que contexte supplémentaire avant le début de la génération.

Les embeddings améliorent la capacité de l’application à sélectionner un contexte pertinent. Ils sont ainsi devenus un composant fondamental de la génération augmentée de récupération (RAG), de la recherche sémantique et de nombreux agents d’IA qui raisonnent à partir des connaissances de l’entreprise.

L’ingénierie du contexte détermine ce que le modèle sait au moment de l’inférence

Les informations récupérées à partir des systèmes de l’entreprise font partie du contexte du modèle, l’ensemble des données d’entrée disponibles pour une seule requête d’inférence. Ce contexte peut inclure les instructions de l'utilisateur, les documents récupérés, les données métier structurées, l'historique de la conversation, les résultats des outils et les prompts système qui guident le comportement du modèle.

L’ingénierie du contexte est devenue une discipline à part entière. Les applications doivent déterminer quelles informations sont pertinentes, résoudre les sources dupliquées ou contradictoires, préserver les détails importants tout en respectant les limites de la fenêtre de contexte, et veiller à ce que les informations sensibles ne soient partagées qu’avec des utilisateurs autorisés. À mesure que les applications d’IA générative gagnent en sophistication, une grande partie de l’effort d’ingénierie se porte sur l’assemblage d’un contexte précis, pertinent et gouverné pour chaque requête.

Il en résulte que deux applications utilisant le même modèle de fondation peuvent produire des résultats radicalement différents. La différence ne réside souvent pas dans le modèle lui-même, mais dans les données que chaque application récupère, le contexte qu’elle assemble et les contrôles régissant la manière dont ces informations parviennent au modèle.