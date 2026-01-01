Guide de référence
L’IA générative : comment elle fonctionne et pourquoi les données, le contexte et le contrôle sont essentiels
L’IA générative transforme la manière dont les organisations créent, analysent et exploitent l’information. Découvrez comment fonctionne cette technologie, quelle place y occupent les données de l’entreprise et ce qu’il faut pour déployer l’IA générative de façon responsable.
DÉFINITION DE L’IA GÉNÉRATIVE
L’IA générative est une forme d’intelligence artificielle qui transforme des prompts et des informations contextuelles en contenus inédits, allant de réponses en langage naturel à du code logiciel et des contenus multimédias.
Selon le Baromètre du numérique du CREDOC (2026), 48 % des Français utilisent l'IA générative — c'est la technologie adoptée le plus rapidement en 25 ans de mesure, devant l'ordinateur personnel et Internet. En entreprise, le basculement est tout aussi net : 55 % des TPE-PME françaises déclarent utiliser l'IA générative fin 2025, contre 15 % deux ans plus tôt (Bpifrance Le Lab).
En si peu de temps, les modèles qui avaient d'abord retenu l'attention pour leur capacité à rédiger des essais et à générer des images sont devenus partie intégrante du développement logiciel, du support client, de la recherche, de l'analytique et de centaines d'autres workflows métier.
Les premières discussions autour de l’IA générative portaient sur ses capacités. Aujourd’hui, les entreprises se préoccupent tout autant de savoir d’où un modèle tire ses informations, comment il accède aux données métier, si l’on peut se fier à ses réponses, et quelle gouvernance mettre en place avant que ses résultats n’influencent les clients, les employés ou la stratégie commerciale.
Qu’est-ce que l’IA générative ?
L’IA générative est une catégorie d’intelligence artificielle qui crée de nouveaux résultats à partir de régularités apprises pendant l’entraînement. Ces résultats peuvent prendre la forme de langage naturel, de code logiciel, d’images, de contenus audio, de vidéos ou de données structurées, selon le type de modèle.
Plutôt que de résoudre un problème unique et restreint, un système d’IA générative prend en charge un large éventail de tâches linguistiques et de raisonnement, adaptables à différentes applications : expliquer un rapport financier, résumer un dossier de support client, générer du SQL à partir d’une question métier, rédiger de la documentation ou raisonner à partir d’informations issues de sources multiples.
L'IA générative englobe une variété d'outils et de technologies. Parmi les principaux acteurs : ChatGPT (OpenAI), Mistral AI, Claude (Anthropic), Gemini (Google), DALL-E, Stable Diffusion et Midjourney. ChatGPT, développé par OpenAI, est l'exemple le plus connu de grand modèle de langage (LLM) génératif. Mistral AI, acteur français, se positionne comme un leader européen.
- Texte : ChatGPT, Mistral AI, Claude, Gemini
- Images : DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney
- Code : GitHub Copilot, Cortex AI (Snowflake)
- Vidéo : Runway ML, Sora (OpenAI)
Cette flexibilité explique pourquoi l’IA générative est devenue le socle des chatbots, des assistants de codage, des moteurs de recherche d’entreprise, de l’analyse documentaire, des agents IA et d’innombrables autres applications. Bien que ces systèmes semblent très différents aux yeux des utilisateurs finaux, beaucoup reposent sur la même capacité sous-jacente : générer un nouveau contenu en réponse à une instruction et au contexte qui l’accompagne.
Les modèles de fondation offrent de vastes capacités
La plupart des applications d’IA générative modernes s’appuient sur un modèle de fondation, un modèle de grande taille entraîné sur des jeux de données variés, capable d’exécuter de nombreuses tâches plutôt qu’une seule fonction spécialisée.
Les grands modèles de langage (LLM) en sont l’exemple le plus connu. Des modèles tels que GPT, Claude, Llama et Mistral apprennent des relations statistiques sur d'immenses corpus de texte, ce qui leur permet de générer un langage cohérent et de se généraliser à des tâches pour lesquelles ils n'ont jamais été explicitement entraînés. D’autres modèles de fondation se spécialisent dans les images, l’audio ou la vidéo, tandis que des modèles multimodaux, de plus en plus nombreux, peuvent comprendre et générer plusieurs types de contenus au sein d’un même système.
Une capacité générale n’équivaut cependant pas à une connaissance métier. Un modèle de fondation ne connaît pas intrinsèquement le catalogue de produits actuel d’une organisation, les dossiers clients, les politiques de sécurité ou les résultats financiers. Ces informations existent en dehors du modèle et doivent lui être fournies au moment où l’application le sollicite.
Regardez Baris Gultekin, Head of AI chez Snowflake, et Vivek Raghunathan, SVP of Engineering, aborder les principaux enjeux pour les entreprises qui déploient l’IA en production :
Quels sont les 3 types d'IA ?
L’IA générative est une branche de l’intelligence artificielle, mais les organisations continuent de s’appuyer sur des types d’IA antérieurs et sur le machine learning (ML). Les applications d’entreprise les plus performantes combinent plusieurs techniques, en choisissant l’approche la mieux adaptée à chaque étape du flux de travail.
IA prédictive
L’IA prédictive estime des résultats futurs ou inconnus à partir de données historiques. Par exemple, les distributeurs prévoient la demande, les fabricants anticipent les pannes d’équipement et les institutions financières évaluent la probabilité de fraude ou de défaut de paiement. Le résultat est généralement une probabilité, une prévision ou un score numérique qui appuie une décision commerciale.
L’IA générative crée du nouveau contenu en réponse à une demande. Ce contenu peut expliquer une prévision, résumer des preuves à l’appui ou générer du code, mais sa finalité première est la génération, et non la prédiction.
IA analytique
L’IA analytique se concentre sur la découverte de régularités au sein d’informations existantes. Elle regroupe les enregistrements similaires, identifie les anomalies, détecte les tendances et aide les analystes à comprendre ce qui s’est déjà produit. Les plateformes d'informatique décisionnelle, les moteurs de recommandation et de nombreux workflows traditionnels de machine learning relèvent de cette catégorie.
L’IA générative s’appuie sur ces informations pour produire de nouveaux résultats. Par exemple, après qu’un système analytique a identifié une variation inhabituelle du chiffre d’affaires trimestriel, un modèle génératif peut résumer les données sous-jacentes, répondre à des questions complémentaires et générer du code SQL ou des visualisations pour approfondir l’analyse.
IA discriminative
De nombreux modèles de machine learning sont discriminatifs, c’est-à-dire qu’ils apprennent à distinguer des catégories ou des résultats existants. Par exemple, un filtre antispam classe les e-mails comme indésirables ou légitimes, tandis qu’un modèle de vision par ordinateur détermine si une image contient un défaut.
Les modèles génératifs apprennent des distributions de probabilité qui leur permettent de produire de nouvelles données ou séquences, bien que les systèmes d’IA modernes combinent souvent les deux approches.
Intercom
Intercom s’appuie sur l’AI Data Cloud de Snowflake, Cortex AI et Snowflake Container Services pour propulser Sales Cockpit, une application unifiée alimentée par l’IA qui aide les équipes commerciales à comprendre rapidement le comportement des clients et les performances des services. Conçu en quelques semaines et déployé en quelques jours, Sales Cockpit génère des présentations d’insights clients en moins de 10 minutes au lieu de 3 à 4 heures, réduit la préparation des e-mails sortants personnalisés de 40 minutes à environ 30 secondes, et fait gagner plus de 2 000 heures par mois aux équipes commerciales, soit un bénéfice estimé à 1,4 million USD. Les statistiques sont basées sur les données internes et les estimations d’Intercom.
Chaque réponse que produit un modèle d'IA générative est séparée de son entraînement par des jours, des mois, voire des années. Pendant l’entraînement, le modèle apprend des relations statistiques à partir d’énormes collections de texte, d’images, d’audio ou d’autres données. Pendant l’inférence, c’est-à-dire au moment où une personne soumet un prompt ou où une application invoque le modèle, celui-ci applique ces relations apprises pour générer une nouvelle réponse. Distinguer ces deux étapes est essentiel pour comprendre le fonctionnement des systèmes d’IA modernes.
L’entraînement enseigne des régularités, pas des réponses
On décrit souvent l’entraînement comme le fait d’apprendre à un modèle à « comprendre » le langage ou les images, mais ce processus s’apparente en réalité à un apprentissage statistique à très grande échelle. Pendant l’entraînement, un modèle traite des milliards, voire des billions d’exemples, et ajuste progressivement ses paramètres internes afin de mieux prédire les mots manquants, reconstruire des images ou atteindre d’autres objectifs d’apprentissage. Chaque passage sur les données améliore légèrement sa capacité à reconnaître les relations entre concepts, grammaire, structure et sens.
Un LLM, par exemple, est généralement entraîné en prédisant des tokens manquants ou suivants au sein d’un texte. Avec le temps, il apprend que certains mots apparaissent fréquemment ensemble, que la syntaxe suit des régularités reconnaissables et que les concepts partagent des relations sémantiques. Il ne stocke généralement pas les documents comme le ferait une base de données consultable classique. L’entraînement encode plutôt des relations statistiques qui pourront ensuite être appliquées à des demandes entièrement nouvelles.
L'ampleur des modèles de fondation modernes rend cette représentation remarquablement générale. Comme les données d’entraînement couvrent de nombreux sujets, styles d’écriture et domaines, un même modèle peut exécuter des tâches pour lesquelles il n’a jamais été explicitement entraîné. Il peut résumer un contrat juridique, expliquer un concept scientifique ou générer du code, car chaque tâche s’appuie sur des relations apprises pendant l’entraînement plutôt que sur un algorithme dédié à cette activité.
L’inférence génère une réponse token par token
L’inférence commence lorsqu’un utilisateur soumet un prompt ou qu’une application envoie une demande au modèle. Pour un LLM, tout ce que le modèle reçoit, y compris le prompt, les documents récupérés, l’historique de la conversation et les instructions système, est converti en tokens, de petites unités représentant des fragments de texte. Le modèle évalue ces tokens conjointement, calcule la probabilité de chaque token suivant possible dans son vocabulaire, puis en sélectionne un selon sa stratégie de décodage. Ce nouveau token généré s’intègre à l’entrée de la prédiction suivante, et le processus se répète jusqu’à ce que la réponse soit complète.
Bien que ce processus se déroule en quelques millisecondes, la réponse n’est pas générée d’un seul coup. Chaque token dépend des tokens qui le précèdent, ce qui permet au modèle de construire progressivement des phrases, des paragraphes, voire des documents entiers. Le résultat semble souvent conversationnel, car le modèle prolonge en continu la séquence en fonction du contexte disponible à cet instant.
Ce processus probabiliste explique aussi pourquoi des prompts identiques ne produisent pas toujours des résultats identiques. De légères différences dans le prompt, le contexte fourni ou les paramètres du modèle peuvent influencer la réponse. La température modifie la forme de la distribution de probabilité des tokens du modèle, des valeurs plus basses produisent généralement des réponses plus cohérentes, tandis que des valeurs plus élevées permettent une plus large gamme de résultats possibles.
Le contexte façonne chaque appel au modèle
Une idée reçue fréquente sur l’IA générative veut que le modèle soit le principal déterminant de la qualité de la réponse. En pratique, les informations fournies pendant l’inférence ont souvent une influence tout aussi importante. « À l’échelle de l’entreprise, le problème le plus complexe n’est plus seulement l’intelligence du modèle ; c’est le contexte », explique Baris Gultekin, Vice President of Product, AI chez Snowflake. Un modèle de fondation performant offre de vastes capacités de raisonnement et de génération, mais c’est l’application qui l’entoure qui détermine quelles informations métier, politiques et outils sont disponibles pour chaque requête.
À l'échelle de l'entreprise, le problème le plus complexe n'est plus seulement l'intelligence du modèle ; c'est le contexte.
Baris Gultekin
VP of Product, AI at Snowflake
Chaque modèle dispose d’une fenêtre contextuelle, c’est-à-dire la quantité d’informations qu’il peut prendre en compte lors d’une seule requête. Ce contexte peut inclure le prompt de l’utilisateur, l’historique de la conversation, les documents d’entreprise récupérés, les données métier structurées, les résultats des outils et les instructions système qui guident le comportement du modèle. Ensemble, ces éléments définissent ce que le modèle sait pour cette interaction précise.
Fournir davantage d’informations n’améliore toutefois pas nécessairement le résultat. Une fenêtre contextuelle large permet à une application de fournir davantage d’éléments probants pertinents, mais elle augmente aussi le risque que des détails importants se retrouvent noyés parmi des informations non pertinentes. Des documents exacts mais non pertinents peuvent détourner le modèle de la tâche à accomplir, tandis que des informations obsolètes ou contradictoires multiplient les risques de raisonnement erroné. Les systèmes d’IA efficaces ne se contentent donc pas d’élargir les fenêtres contextuelles : ils sélectionnent, organisent et hiérarchisent les informations qui alimentent chaque appel au modèle.
Ce défi est devenu l’un des grands problèmes d’ingénierie de l’IA d’entreprise. Plutôt que d’envoyer tous les documents disponibles à un modèle, les applications se contentent de plus en plus de récupérer les informations les plus pertinentes pour la requête, de les organiser en contexte utile et d’appliquer des contrôles de sécurité avant même que le modèle commence à générer une réponse. Ces techniques sont devenues centrales pour les systèmes d’IA en production et expliquent pourquoi les applications d’entreprise dépendent de bien plus que du seul modèle de fondation.
ASTUCE
Plus de contexte n’est pas toujours mieux. Privilégiez les informations les plus pertinentes, actuelles et fiables plutôt que de remplir la fenêtre contextuelle avec tous les documents disponibles.
Que peut créer l’IA générative ?
L’IA générative est souvent associée aux chatbots et aux générateurs d’images, mais ce ne sont là que deux exemples parmi un éventail de capacités bien plus large. Les modèles de fondation modernes génèrent de nombreux types de contenus et, de plus en plus, un seul modèle multimodal peut traiter plusieurs formats au sein d’une même application.
Texte et langage naturel
La génération de texte reste l’application la plus répandue de l’IA générative. Les LLM peuvent rédiger des e-mails, résumer de longs rapports, répondre à des questions, traduire des documents, expliquer des concepts techniques et générer des réponses conversationnelles en langage naturel.
Au sein des entreprises, ces capacités prennent de plus en plus en charge la gestion des connaissances, l'analyse documentaire, le support client, la recherche, l'informatique décisionnelle et les applications de productivité.
Code logiciel
L’IA générative est devenue un outil important pour le développement logiciel. Les assistants de codage peuvent générer du code boilerplate, expliquer des fonctions peu familières, suggérer des opportunités de refactoring, créer des tests unitaires et traduire du code d'un langage de programmation à un autre. Les agents de codage raisonnent à l’échelle de dépôts entiers, aidant les développeurs à comprendre les dépendances, à identifier les fichiers pertinents et à proposer des modifications coordonnées sur plusieurs composants.
Ces systèmes ne suppriment pas le besoin d’expertise en ingénierie logicielle. Les développeurs continuent de relire le code généré, d’en valider l’exactitude et d’évaluer les choix d’architecture. L’IA générative réduit plutôt le temps consacré aux tâches de mise en œuvre répétitives, tout en aidant les ingénieurs à travailler plus efficacement au sein de bases de code complexes.
Images, audio et vidéo
Les modèles de génération d’images créent des illustrations, des concepts produits, des supports marketing et des images photoréalistes à partir de descriptions en langage naturel. Des techniques similaires prennent en charge la retouche d'images, le remplacement d'arrière-plan, l'inpainting et le transfert de style, permettant à la fois de modifier des contenus existants et d'en générer à partir de zéro.
L’IA générative s’est également étendue à l’audio et à la vidéo. Les modèles modernes synthétisent la parole, génèrent de la musique, clonent des voix, créent des effets sonores et produisent des vidéos de plus en plus réalistes à partir de texte, d’images ou de courts extraits. Si ces capacités continuent de s’améliorer rapidement, elles soulèvent aussi d’importantes questions d’authenticité, de propriété intellectuelle et d’usage responsable.
Données structurées et synthétiques
Tous les modèles génératifs ne produisent pas un contenu lisible par l’humain. Certains génèrent des résultats structurés tels que des requêtes SQL, des documents JSON, des appels API ou des définitions de workflows que les systèmes logiciels peuvent exécuter directement. D’autres créent des données synthétiques conçues pour ressembler à des jeux de données réels. Lorsqu’elles sont correctement générées, évaluées et protégées contre la mémorisation, les données synthétiques peuvent faciliter les tests, le développement de modèles et la recherche sensible en matière de confidentialité.
La génération structurée a pris une importance particulière à mesure que les applications d’IA interagissent avec des bases de données, des API et des systèmes métier. Plutôt que de simplement répondre à des questions, les modèles peuvent générer les informations structurées nécessaires pour récupérer des données, invoquer des outils ou automatiser certaines étapes d’un workflow métier.
Résultats multimodaux
Les frontières entre ces différents types de résultats s’effacent de plus en plus. Un modèle multimodal peut analyser un graphique, expliquer les résultats en langage naturel, générer du code Python pour recréer la visualisation et produire une présentation résumant les conclusions, tout cela au sein d’une même conversation.
Cette convergence change la manière dont les organisations envisagent les applications d’IA. Plutôt que de déployer des systèmes distincts pour le langage, la vision et l’audio, les entreprises construisent de plus en plus des workflows autour de modèles capables de raisonner sur plusieurs types d’informations. À mesure que ces capacités se développent, la qualité du contexte métier sous-jacent devient encore plus déterminante.
Les données au service de l’IA générative
L’entraînement confère à un modèle de fondation de vastes capacités, mais il ne lui donne pas une connaissance actualisée de l’activité d’une organisation. Les fiches clients, les niveaux de stock, les contrats, la documentation produit, les politiques de gouvernance et les données financières évoluent en permanence. Même si une partie de ces informations figurait dans les données d’entraînement du modèle, elles peuvent désormais être obsolètes, incomplètes ou inaccessibles en raison d’exigences de sécurité et de confidentialité.
Avant qu’un modèle génère une réponse, l’application identifie généralement les informations pertinentes pour la demande, vérifie que l’utilisateur est autorisé à y accéder, puis assemble ces informations dans le contexte du modèle. La qualité de la réponse ne dépend pas uniquement des capacités de raisonnement du modèle, mais aussi de la qualité, de la pertinence et de la gouvernance des informations fournies au moment de l’inférence.
Les données d’entraînement établissent les capacités générales
Tout modèle d’IA générative commence par des données d’entraînement. Les modèles de fondation apprennent des relations statistiques à partir de vastes collections de contenus publics, sous licence et, dans certains cas, créés par des humains ou synthétiques. La composition de ces données influence tout, de la fluidité linguistique et des capacités de codage aux performances multilingues et à la connaissance d’un domaine.
Les données d’entraînement répondent toutefois à une finalité fondamentalement différente de celle des données d’entreprise. Leur rôle est d’enseigner des régularités générales permettant à un modèle de générer des résultats cohérents sur de nombreuses tâches différentes. Une fois l’entraînement terminé, les connaissances du modèle n’évoluent pas automatiquement à mesure que de nouveaux documents sont rédigés ou que les informations métier changent. Mettre à jour ces connaissances nécessite généralement un entraînement supplémentaire ou un fine-tuning, deux opérations coûteuses en ressources de calcul et peu adaptées à des informations qui évoluent fréquemment.
Les données d’entreprise fournissent le contexte métier
Qu’il s’agisse d’un client se renseignant sur une commande, d’un analyste étudiant le chiffre d’affaires trimestriel ou d’un ingénieur résolvant un problème dans une application, tous ont besoin d’informations qui se trouvent en dehors du modèle de fondation. Les applications d’IA d’entreprise récupèrent ces informations au moment de l’inférence afin que le modèle puisse raisonner à partir de données actuelles et fiables, plutôt que de se fonder uniquement sur ce qu’il a appris pendant l’entraînement.
La récupération d'informations est devenue l'un des modèles d'architecture qui définissent l'IA d'entreprise, car elle sépare le raisonnement général des connaissances métier. Plutôt que de réentraîner continuellement un modèle à mesure que les données évoluent, les applications interrogent les bases de données opérationnelles, les entrepôts de données, les référentiels documentaires et les bases de connaissances juste avant d’invoquer le modèle. Les informations récupérées font alors partie du contexte de cet appel au modèle, ce qui permet aux réponses de refléter des informations métier actuelles tout en laissant le modèle sous-jacent inchangé.
Cette architecture favorise également une gouvernance renforcée. Comme les données restent dans les systèmes de l’entreprise plutôt que d’être intégrées de façon permanente dans les poids du modèle, les organisations conservent un meilleur contrôle sur les autorisations, la traçabilité des données, les politiques de conservation et les audits. Les mises à jour d’un document de politique ou d’un catalogue produit deviennent disponibles dès que la couche de récupération accède à la dernière version, sans attendre que le modèle soit réentraîné.
Les embeddings et la recherche vectorielle facilitent la récupération d’informations pertinentes
Trouver la bonne information est souvent plus difficile que d’y accéder. La recherche par mots-clés traditionnelle fonctionne bien lorsque les utilisateurs savent exactement quels mots figurent dans un document, mais les questions en langage naturel correspondent rarement de façon exacte au texte stocké. Une personne qui demande « Pourquoi le chiffre d’affaires a-t-il baissé en Europe ? » n’utilise pas forcément la même terminologie que celle employée dans un rapport trimestriel ou un tableau de bord des ventes.
Les applications d’IA modernes s’appuient de plus en plus sur les embeddings pour combler cet écart. Un embedding est une représentation numérique de données qui capture le sens sémantique plutôt que la formulation exacte. Un texte évoquant le « taux d’attrition client », par exemple, peut se retrouver à proximité d’un contenu traitant des « annulations d’abonnement », même si ces expressions ont peu de mots en commun. Des idées similaires occupent des positions proches dans un espace vectoriel à haute dimension, ce qui facilite leur récupération en fonction du sens plutôt que du texte littéral.
Ces vecteurs sont généralement stockés dans un index vectoriel ou une base de données vectorielle, ce qui permet aux applications d’identifier les documents sémantiquement liés à la demande d’un utilisateur. Plutôt que de rechercher des mots-clés correspondants, l’application recherche des vecteurs proches représentant des concepts similaires. Les passages récupérés sont ensuite fournis au modèle en tant que contexte supplémentaire avant le début de la génération.
Les embeddings améliorent la capacité de l’application à sélectionner un contexte pertinent. Ils sont ainsi devenus un composant fondamental de la génération augmentée de récupération (RAG), de la recherche sémantique et de nombreux agents d’IA qui raisonnent à partir des connaissances de l’entreprise.
L’ingénierie du contexte détermine ce que le modèle sait au moment de l’inférence
Les informations récupérées à partir des systèmes de l’entreprise font partie du contexte du modèle, l’ensemble des données d’entrée disponibles pour une seule requête d’inférence. Ce contexte peut inclure les instructions de l'utilisateur, les documents récupérés, les données métier structurées, l'historique de la conversation, les résultats des outils et les prompts système qui guident le comportement du modèle.
L’ingénierie du contexte est devenue une discipline à part entière. Les applications doivent déterminer quelles informations sont pertinentes, résoudre les sources dupliquées ou contradictoires, préserver les détails importants tout en respectant les limites de la fenêtre de contexte, et veiller à ce que les informations sensibles ne soient partagées qu’avec des utilisateurs autorisés. À mesure que les applications d’IA générative gagnent en sophistication, une grande partie de l’effort d’ingénierie se porte sur l’assemblage d’un contexte précis, pertinent et gouverné pour chaque requête.
Il en résulte que deux applications utilisant le même modèle de fondation peuvent produire des résultats radicalement différents. La différence ne réside souvent pas dans le modèle lui-même, mais dans les données que chaque application récupère, le contexte qu’elle assemble et les contrôles régissant la manière dont ces informations parviennent au modèle.
Quels sont les risques de l’IA générative ?
Chaque application d’IA générative effectue une série de prédictions : quel token doit venir ensuite, quel document est le plus pertinent à récupérer, quel outil invoquer et, dans les systèmes plus avancés, quelles actions effectuer pour accomplir une tâche. Ces prédictions rendent l’IA générative remarquablement flexible, mais elles introduisent également une incertitude que les logiciels traditionnels n’ont pas à gérer.
Le rapport de Snowflake intitulé ROI de l’IA générative et des agents en 2026 révèle que 40 % des personnes interrogées citent la qualité et la quantité des données comme un défi majeur, et 65 % déclarent avoir du mal à décloisonner leurs silos de données liés à l’IA. 56 % ont signalé au moins un défi lié à la gouvernance ou à la conformité.
Les hallucinations surviennent lorsque les modèles génèrent des informations plausibles mais non étayées
Les modèles d’IA générative sont optimisés pour produire des réponses cohérentes et adaptées au contexte. Ils ne sont pas en mesure de déterminer si chaque affirmation qu’ils génèrent est factuellement exacte. Lorsqu’un modèle manque de preuves suffisantes ou interprète mal le contexte disponible, il peut produire des informations qui semblent assurées et bien rédigées, mais qui sont infondées ou incorrectes. Ces résultats fabriqués ou inexacts sont communément appelés « hallucinations ».
Les hallucinations peuvent survenir pour plusieurs raisons. Un modèle peut avoir des connaissances incomplètes, car les informations pertinentes n’ont jamais été intégrées à ses données d’entraînement. Ou alors, l’application peut récupérer des documents obsolètes ou non pertinents, ce qui contraint le modèle à raisonner à partir de preuves incomplètes. Des fenêtres de contexte longues peuvent également introduire des informations concurrentes ou contradictoires, tandis que des prompts ambigus peuvent inciter le modèle à combler les lacunes à l’aide d’un langage statistiquement plausible.
Toutes les hallucinations n’entraînent pas les mêmes conséquences. Le niveau d’incertitude acceptable dépend de la décision que le système soutient et de l’impact potentiel d’une réponse incorrecte.
La sécurité et la confidentialité vont au-delà du modèle
Les systèmes d’IA d’entreprise s’appuient sur des informations qui incluent souvent des dossiers clients, des données financières, de la propriété intellectuelle et d’autres actifs sensibles. Protéger ces informations exige davantage que le simple choix d’un fournisseur de modèles sécurisé. Chaque étape de l’application, de la récupération des données à la génération d’une réponse et au stockage de l’historique des conversations, doit respecter les politiques de sécurité et d’accès existantes de l’organisation.
Cette exigence devient particulièrement importante à mesure que les applications d’IA acquièrent la capacité d’utiliser des outils externes ou d’effectuer des actions pour le compte d’un utilisateur. Un modèle capable d’effectuer une requête sur une base de données, de mettre à jour un dossier client ou d’exécuter du code hérite des autorisations accordées à l’application qui l’entoure. Des intégrations mal conçues peuvent exposer des informations sensibles ou permettre au modèle d’effectuer des actions allant au-delà de ce que l’utilisateur demandeur devrait être autorisé à faire.
Une sécurité de l’IA efficace s’appuie sur des principes de sécurité familiers. L’identité, l’authentification, l’autorisation, le chiffrement, la supervision et l’audit restent des contrôles essentiels. La différence, c’est que ces contrôles s’étendent désormais aux appels de modèles, aux systèmes de récupération et aux flux de travail liés à l’IA, en plus des applications traditionnelles.
Les biais et la propriété intellectuelle exigent une surveillance continue
L’IA générative reflète les régularités présentes dans les données utilisées pour l’entraîner, ainsi que les informations fournies lors de l’inférence. Si ces sources contiennent des biais historiques, une représentation incomplète ou des points de vue contradictoires, les résultats du modèle peuvent renforcer ces régularités. De même, le contenu généré peut ressembler à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou reproduire des informations sensibles dans certaines circonstances, soulevant des questions juridiques et éthiques que les entreprises doivent examiner avant de déployer l’IA à grande échelle.
Ces préoccupations n’ont que rarement une solution purement technique. Les entreprises mettent de plus en plus en place des processus de gouvernance de l’IA qui définissent les cas d’usage acceptables, évaluent les modèles en matière d’équité et de fiabilité, documentent la manière dont les systèmes d’IA sont développés et surveillent leur comportement après leur déploiement. La supervision humaine reste particulièrement importante lorsque l’IA soutient des décisions impliquant des clients, des employés, la santé, la finance ou d’autres activités réglementées.
Deepfakes et contenus synthétiques
Les deepfakes sont des contenus synthétiques hyperréalistes (vidéos, images et voix) créés à l aide de l IA générative. Ils présentent des risques en matière de désinformation, d usurpation d identité et de fraude. Le Règlement européen sur l IA (EU AI Act) impose des obligations de transparence spécifiques aux deepfakes, notamment une obligation d étiquetage pour informer les utilisateurs de leur nature synthétique.
Le rôle de la gouvernance
La gouvernance doit accompagner l’interaction tout au long du flux de travail. Les mêmes contrôles d’accès, politiques de masquage, pistes d’audit et exigences de supervision doivent s’appliquer, que ce soit un utilisateur qui interroge directement les données ou un agent d’IA qui accède à ces données et exécute une action pour le compte de l’utilisateur.
Le niveau de gouvernance approprié dépend de ce que le système est autorisé à faire. Résumer une documentation interne, recommander un titre marketing, approuver une demande de prêt et exécuter une transaction financière impliquent tous des niveaux de risque différents, même si le même modèle de fondation contribue à chacun de ces flux de travail.
Cadre réglementaire européen et français
Le cadre réglementaire français et européen impose des obligations strictes pour l'IA générative. Le Règlement européen sur l'IA (EU AI Act) impose, sous le Titre V, des exigences de transparence sur les données d entraînement, une documentation technique rigoureuse et le respect du droit d'auteur pour les modèles de base. Le RGPD impose des contraintes sur les données d'entraînement et les données personnelles générées, ce qui exige une conformité RGPD stricte. La CNIL a publié des recommandations spécifiques sur l'IA générative et les données personnelles. La gouvernance des données constitue un prérequis pour assurer la conformité réglementaire et minimiser les risques associés à l'IA générative.
Évaluation et garde-fous pour une IA fiable
L’évaluation combine souvent des tests automatisés et un jugement humain. Les équipes comparent les réponses générées à des données de référence fiables, mesurent l’exactitude factuelle et la pertinence, évaluent le respect des instructions et surveillent la concordance entre différents prompts et scénarios. L’évaluation se poursuit généralement après le déploiement, afin que les modèles, les systèmes de récupération et les prompts puissent être mis à jour sans compromettre la qualité de l’application.
Les garde-fous complètent l’évaluation en définissant ce qu’un système d’IA est autorisé à faire pendant son fonctionnement. Ils peuvent restreindre l’accès aux données sensibles, filtrer les contenus nuisibles, valider le code généré, exiger une approbation humaine avant les actions à fort impact ou empêcher un agent d’invoquer certains outils. Ensemble, l’évaluation et les garde-fous aident les entreprises à améliorer leurs applications d’IA tout en conservant la certitude que les systèmes continuent de fonctionner dans des limites acceptables.
En définitive, la gouvernance n’est pas une couche ajoutée une fois l’application d’IA terminée. Elle est intégrée à l’ensemble du système, des données récupérées avant l’appel d’un modèle aux politiques appliquées après la génération d’une réponse. À mesure que les entreprises déploient l’IA générative dans un nombre croissant de processus métier, cette combinaison d’évaluation, de supervision et de gouvernance devient aussi importante que les capacités du modèle de fondation lui-même.
L’IA générative sur Snowflake
Snowflake apporte l’IA générative aux données d’entreprise gouvernées déjà gérées sur la plateforme. Snowflake Cortex AI donne accès à des LLM et à des fonctions d’IA, tandis que Cortex Search récupère les informations pertinentes à partir de données non structurées, et Cortex Analyst permet aux applications de répondre à des questions en langage naturel à l’aide de données structurées gouvernées et de modèles sémantiques. Snowflake Horizon Catalog intègre des contrôles de gouvernance, notamment des politiques de classification, de traçabilité et d’accès, sur l’ensemble des données utilisées par ces applications.
Les développeurs peuvent utiliser Streamlit in Snowflake pour créer et déployer des interfaces sans déplacer le code applicatif ou les données vers un environnement distinct. Ensemble, ces services prennent en charge l’écosystème dont a besoin une application d’IA générative en production : accès aux modèles, récupération, contexte métier, développement d’applications et gouvernance, le tout connecté aux mêmes données d’entreprise.
Là où l’IA générative crée un avantage concurrentiel
Les modèles de fondation ont rendu l’IA générative accessible aux entreprises de toutes tailles, mais le modèle en lui-même ne constitue qu’une partie d’un système d’IA en production. L’attention se porte de plus en plus sur les composants qui entourent le modèle : les données qui alimentent chaque requête, le contexte assemblé avant l’inférence, la gouvernance appliquée à l’ensemble de l’application et l’évaluation qui garantit l’exactitude des réponses dans le temps.
Cette évolution reflète un changement plus large dans la façon dont les entreprises envisagent l’IA. L’avantage concurrentiel dépend désormais moins de l’accès à un modèle de fondation particulier que de la capacité à connecter l’IA à des données d’entreprise fiables, à des processus métier et à une gouvernance à grande échelle. Les modèles continueront de s’améliorer et de nouvelles architectures verront le jour, mais ce sont les systèmes construits autour d’eux qui détermineront de plus en plus la capacité des organisations à transformer l’IA générative en résultats métier mesurables.
À RETENIR
La valeur de l’IA générative en entreprise ne se résume pas à la performance des modèles. Le système environnant doit récupérer efficacement les informations, contrôler les accès et évaluer les résultats produits.
Foire aux questions
Les réponses des experts Snowflake à vos questions fréquentes sur l’IA générative.
Quelle est la différence entre l’IA générative et l’IA traditionnelle ?
L’IA traditionnelle prédit, classe ou recommande généralement en s’appuyant sur des données existantes. L’IA générative crée du nouveau contenu en réponse à un prompt ou à d’autres données d’entrée, ce qui la rend adaptée à des tâches telles que la rédaction, le codage, la synthèse et la génération de contenu.
Comment fonctionne l’IA générative ?
Les modèles d’IA générative apprennent des relations statistiques pendant leur entraînement. Lors de l’inférence, ils appliquent ces relations apprises pour générer une réponse en fonction du prompt et du contexte fourni par l’application.
Quels types de modèles sont utilisés dans l’IA générative ?
L'IA générative moderne utilise plusieurs architectures de modèles, notamment les modèles à transformeurs pour le langage, les modèles de diffusion pour la génération d'images, les réseaux antagonistes génératifs (GAN), les auto-encodeurs variationnels (VAE) et, de plus en plus, des modèles de fondation multimodaux qui fonctionnent sur le texte, les images, l'audio et la vidéo.
L’IA générative connaît-elle les données de mon entreprise ?
Les modèles de fondation ne contiennent généralement pas d’informations actuelles sur l’entreprise. Les applications d'IA récupèrent généralement des données métier pertinentes lors de l'inférence et les fournissent comme contexte au modèle.
Pourquoi la gouvernance est-elle importante pour l’IA générative ?
Comme l’IA générative crée de nouveaux résultats au lieu de récupérer des réponses prédéfinies, les organisations ont besoin de pratiques de gouvernance qui garantissent des réponses précises, sécurisées, conformes et adaptées aux décisions qu’elles soutiennent.
Quels sont les 3 types d'IA ?
Les trois principales catégories d'IA sont l'IA prédictive (prévisions et scoring), l'IA analytique (détection de tendances et d'anomalies) et l'IA générative (création de nouveaux contenus). En entreprise, ces trois approches sont souvent combinées : l'IA prédictive identifie un risque, l'IA analytique en explore les causes, et l'IA générative résume les conclusions en langage naturel.
Explorez les ressources sur l’IA
Explorez les sujets liés à l’IA
Une analyse approfondie de chaque aspect de l’intelligence artificielle
Agents d’IA
Découvrez comment les systèmes intelligents peuvent planifier, agir et accomplir des tâches à votre place.
Comment fonctionne l’IA générative ?