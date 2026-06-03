L’AI sta diventando il nuovo modello operativo per l’impresa. Le organizzazioni vogliono trasformare il modo in cui si lavora: dalla pianificazione delle vendite e dalle revisioni finanziarie alle operazioni con i clienti, fino alla previsione e al processo decisionale su larga scala.

Ma portare l’AI in produzione è molto più complesso di una demo. I sistemi di enterprise AI devono comprendere il contesto aziendale, scegliere gli strumenti giusti, ragionare su dati strutturati e non strutturati, rispettare le policy aziendali e migliorare continuamente, operando in modo efficiente su larga scala. Su scala enterprise, il problema più difficile non è più solo l’intelligenza del modello: è il contesto. La prossima generazione di enterprise AI sarà definita da sistemi capaci di combinare dati aziendali governati, conoscenza operativa e orchestrazione intelligente direttamente nei workflow aziendali.

Con la piattaforma Snowflake completamente integrata per dati e AI, oltre 13.900 clienti stanno creando app AI contestualizzate e workflow operativi su dati aziendali governati.

Oggi Snowflake presenta nuove innovazioni che aiutano le organizzazioni a portare gli agenti intelligenti dove si lavora: nei workflow, nelle operazioni aziendali e nelle app enterprise, il tutto governato dagli stessi controlli di sicurezza, compliance e operatività di cui le organizzazioni si fidano già.

Dai sistemi di insight ai sistemi di azione

Per anni, le piattaforme enterprise hanno aiutato le organizzazioni a capire che cosa era successo. La prossima generazione di piattaforme AI deve aiutare le organizzazioni a decidere cosa fare dopo e, sempre più spesso, a eseguire queste decisioni nei workflow e nelle app enterprise.

Questo porta l’AI oltre le risposte reattive alle domande, verso un’esecuzione operativa proattiva.

Invece di assemblare manualmente dashboard, coordinare analisi e collegare workflow tra sistemi disconnessi, i team possono ora descrivere in linguaggio naturale i risultati aziendali desiderati e lasciare che i sistemi AI coordinino l’analisi, generino output e avviino workflow in tutta l’azienda.

Invece di funzionare come un chatbot sovrapposto alle dashboard, l’enterprise AI diventa un livello di esecuzione governato per il lavoro aziendale.

I knowledge worker sfruttano i vantaggi dell’AI con Snowflake CoWork

Snowflake CoWork (in precedenza Snowflake Intelligence) è un agente AI di lavoro personale che aiuta i knowledge worker a ragionare sui dati aziendali, automatizzare workflow e intraprendere azioni governate negli strumenti che i loro team utilizzano già.