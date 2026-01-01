생성형 AI: 작동 방식과 데이터, 컨텍스트, 제어가 중요한 이유

학습은 파운데이션 모델에 폭넓은 기능을 제공하지만, 조직의 비즈니스에 관한 최신 지식까지 제공하지는 않습니다. 고객 기록, 재고 수준, 계약, 제품 문서, 거버넌스 정책, 재무 데이터는 모두 지속적으로 변화합니다. 해당 정보의 일부가 모델의 학습 데이터에 포함되어 있었더라도, 현재는 보안 및 개인정보 보호 요건으로 인해 오래되었거나 불완전하거나 액세스할 수 없는 정보일 수 있습니다.

모델이 응답을 생성하기 전에 애플리케이션은 일반적으로 요청과 관련된 정보를 식별하고, 사용자에게 해당 정보에 액세스할 권한이 있는지 확인한 다음, 이를 모델의 컨텍스트로 구성합니다. 응답 품질은 모델의 추론 역량뿐만 아니라 추론 시점에 제공되는 정보의 품질, 관련성 및 거버넌스에도 좌우됩니다.

학습 데이터가 일반적인 역량을 형성합니다

모든 생성형 AI 모델은 학습 데이터에서 시작합니다. 파운데이션 모델은 방대한 규모의 공개 콘텐츠, 라이선스가 부여된 콘텐츠, 그리고 경우에 따라 사람이 생성했거나 합성한 콘텐츠에서 통계적 관계를 학습합니다. 이 데이터의 구성은 언어 구사력과 코딩 역량부터 다국어 성능과 도메인 지식에 이르기까지 모델의 다양한 특성에 영향을 미칩니다.

하지만 학습 데이터는 엔터프라이즈 데이터와 근본적으로 다른 역할을 합니다. 학습 데이터의 역할은 모델이 다양한 작업에서 일관성 있는 결과를 생성할 수 있도록 일반적인 패턴을 학습시키는 것입니다. 학습이 완료되면 새로운 문서가 작성되거나 비즈니스 정보가 변경되더라도 모델의 지식이 자동으로 업데이트되지는 않습니다. 이 지식을 업데이트하려면 일반적으로 추가 학습이나 파인튜닝이 필요합니다. 그러나 두 방식 모두 컴퓨팅 비용이 높아 자주 변경되는 정보에 적용하기에는 현실적이지 않습니다.

엔터프라이즈 데이터가 비즈니스 컨텍스트를 제공합니다

주문에 대해 문의하는 고객, 분기별 매출을 분석하는 분석가, 애플리케이션 문제를 해결하는 엔지니어 모두 파운데이션 모델 외부에 존재하는 정보가 필요합니다. 엔터프라이즈 AI 애플리케이션은 추론 시점에 해당 정보를 검색합니다. 이를 통해 모델은 학습 과정에서 습득한 정보에만 의존하지 않고 최신의 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 추론할 수 있습니다.

검색은 일반적인 추론과 비즈니스 지식을 분리하기 때문에 엔터프라이즈 AI의 대표적인 아키텍처 패턴으로 자리 잡았습니다. 데이터가 변경될 때마다 모델을 지속적으로 재학습하는 대신, 애플리케이션은 모델을 호출하기 직전에 운영 데이터베이스, 데이터 웨어하우스, 문서 리포지토리 및 지식 베이스를 쿼리합니다. 검색된 정보는 해당 모델 호출의 컨텍스트에 포함됩니다. 따라서 기반 모델을 변경하지 않고도 응답에 최신 비즈니스 정보를 반영할 수 있습니다.

이 아키텍처는 더욱 강력한 거버넌스도 지원합니다. 데이터가 모델 가중치에 영구적으로 포함되는 대신 엔터프라이즈 시스템에 계속 저장되므로, 조직은 권한, 계보, 보존 정책 및 감사에 대해 더 강력한 통제력을 유지할 수 있습니다. 검색 계층이 최신 버전에 액세스하는 즉시 정책 문서나 제품 카탈로그의 업데이트 내용을 사용할 수 있습니다. 모델이 재학습될 때까지 기다릴 필요가 없습니다.

임베딩과 벡터 검색으로 관련 정보 검색

적절한 정보를 찾는 일은 정보에 액세스하는 일보다 어려운 경우가 많습니다. 기존 키워드 검색은 문서에 어떤 단어가 포함되어 있는지 사용자가 정확히 알고 있을 때 효과적입니다. 그러나 자연어 질문은 저장된 텍스트와 완벽하게 일치하는 경우가 드뭅니다. “유럽에서 매출이 감소한 이유는 무엇인가?”라고 묻는 사용자가 분기별 보고서나 매출 대시보드에 사용된 용어와 동일한 용어를 사용하지 않을 수 있습니다.

최신 AI 애플리케이션은 임베딩을 활용해 이러한 간극을 좁히고 있습니다. 임베딩은 정확한 표현이 아니라 의미를 포착하는 데이터의 수치 표현입니다. 예를 들어 “고객 이탈”을 다루는 텍스트는 두 표현에 공통으로 포함된 단어가 거의 없더라도 “구독자 취소”에 관한 콘텐츠와 가까운 위치에 배치될 수 있습니다. 유사한 개념은 고차원 벡터 공간에서 서로 가까운 위치를 차지합니다. 따라서 문자 그대로 일치하는 텍스트가 아니라 의미를 기준으로 더 쉽게 검색할 수 있습니다.

이러한 벡터는 일반적으로 벡터 색인이나 벡터 데이터베이스에 저장되며, 애플리케이션은 이를 통해 사용자의 요청과 의미적으로 관련된 문서를 식별할 수 있습니다. 애플리케이션은 일치하는 키워드를 검색하는 대신 유사한 개념을 나타내는 인접 벡터를 검색합니다. 그런 다음 생성이 시작되기 전에 검색된 구절을 추가 컨텍스트로 모델에 제공합니다.

임베딩은 관련 컨텍스트를 선택하는 애플리케이션의 역량을 향상시킵니다. 그 결과 임베딩은 검색 증강 생성(RAG), 시맨틱 검색, 그리고 엔터프라이즈 지식을 기반으로 추론하는 다양한 AI 에이전트의 핵심 구성 요소가 되었습니다.

컨텍스트 엔지니어링이 추론 시점의 모델 지식을 결정합니다

엔터프라이즈 시스템에서 검색된 정보는 모델의 컨텍스트, 즉 단일 추론 요청 중에 사용할 수 있는 입력 모음의 일부가 됩니다. 이 컨텍스트에는 사용자 지침, 검색된 문서, 구조화된 비즈니스 데이터, 이전 대화 기록, 도구 출력, 그리고 모델의 동작을 안내하는 시스템 프롬프트가 포함될 수 있습니다.

컨텍스트 엔지니어링은 독립적인 전문 분야로 자리 잡았습니다. 애플리케이션은 어떤 정보가 관련성이 높은지 판단하고, 중복되거나 상충하는 소스를 조정하며, 컨텍스트 윈도우 한도 내에서 중요한 세부 정보를 유지해야 합니다. 또한 민감 정보가 권한을 부여받은 사용자에게만 공유되도록 해야 합니다. 생성형 AI 애플리케이션이 더욱 정교해질수록 엔지니어링 노력의 상당 부분은 모든 요청에 대해 정확하고 관련성이 높으며 거버넌스가 적용된 컨텍스트를 구성하는 데 집중됩니다.

그 결과 동일한 파운데이션 모델을 사용하는 두 애플리케이션도 전혀 다른 결과를 생성할 수 있습니다. 그 차이는 모델 자체가 아니라 각 애플리케이션이 검색하는 데이터, 구성하는 컨텍스트, 그리고 해당 정보가 모델에 전달되는 방식을 관리하는 제어 기능에서 비롯되는 경우가 많습니다.