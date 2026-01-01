Generative KI: Wie sie funktioniert und warum Daten, Kontext und Kontrolle wichtig sind

Das Training verleiht einem Foundation-Modell breite Funktionen, aber es gibt dem Modell kein aktuelles Wissen über das Geschäft eines Unternehmens. Kundendatensätze, Lagerbestände, Verträge, Produktdokumentation, Governance-Richtlinien und Finanzdaten ändern sich kontinuierlich. Selbst wenn Teile dieser Informationen in den Trainingsdaten eines Modells enthalten waren, können sie jetzt aufgrund von Sicherheits- und Datenschutzanforderungen veraltet, unvollständig oder unzugänglich sein.

Bevor ein Modell eine Antwort generiert, identifiziert die Anwendung in der Regel die für die Anfrage relevanten Informationen, überprüft, ob die Nutzer:innen die Berechtigung haben, darauf zuzugreifen, und fügt diese Informationen in den Kontext des Modells ein. Die Qualität der Antwort hängt nicht nur von den Reasoning-Fähigkeiten des Modells ab, sondern auch von der Qualität, Relevanz und Governance der zur Inferenzzeit bereitgestellten Informationen.

Trainingsdaten etablieren allgemeine Funktionen

Jedes Modell für generative KI beginnt mit Trainingsdaten. Foundation-Modelle lernen statistische Beziehungen aus riesigen Sammlungen öffentlich verfügbarer, lizenzierter und in einigen Fällen von Menschen erstellter oder synthetischer Inhalte. Die Zusammensetzung dieser Daten beeinflusst alles, von der Sprachkompetenz und den Programmierfähigkeiten bis hin zur mehrsprachigen Performance und dem Domänenwissen.

Trainingsdaten erfüllen jedoch einen grundlegend anderen Zweck als Unternehmensdaten. Ihre Rolle besteht darin, allgemeine Muster zu lehren, die es einem Modell ermöglichen, kohärente Ausgaben über viele verschiedene Aufgaben hinweg zu generieren. Sobald das Training abgeschlossen ist, ändert sich das Wissen des Modells nicht automatisch, wenn neue Dokumente geschrieben werden oder sich Geschäftsinformationen weiterentwickeln. Die Aktualisierung dieses Wissens erfordert in der Regel zusätzliches Training oder Fine-Tuning, die beide rechenintensiv und für sich häufig ändernde Informationen unpraktisch sind.

Unternehmensdaten bieten Geschäftskontext

Ein:e Kund:in, der/die nach einer Bestellung fragt, ein:e Analyst:in, der/die den Quartalsumsatz untersucht, und ein:e Ingenieur:in, der/die Fehler in einer Anwendung behebt, benötigen alle Informationen, die außerhalb des Foundation-Modells existieren. KI-Anwendungen für Unternehmen rufen diese Informationen zur Inferenzzeit ab, sodass das Modell Reasoning über aktuelle, maßgebliche Daten durchführen kann, anstatt sich ausschließlich auf das zu verlassen, was es während des Trainings gelernt hat.

Retrieval ist zu einem der definierenden Architekturmuster in der Unternehmens-KI geworden, da es allgemeines Reasoning von Geschäftswissen trennt. Anstatt ein Modell kontinuierlich neu zu trainieren, wenn sich Daten ändern, fragen Anwendungen operative Datenbanken, Data Warehouses, Dokumenten-Repositories und Wissensdatenbanken unmittelbar vor dem Aufruf des Modells ab. Die abgerufenen Informationen werden Teil des Kontexts für diesen Modellaufruf, sodass Antworten aktuelle Geschäftsinformationen widerspiegeln können, während das zugrunde liegende Modell unverändert bleibt.

Diese Architektur unterstützt auch eine stärkere Governance. Da Daten in Unternehmenssystemen verbleiben, anstatt dauerhaft in Modellgewichte eingebettet zu werden, behalten Unternehmen eine größere Kontrolle über Berechtigungen, Lineage, Aufbewahrungsrichtlinien und Auditing. Aktualisierungen eines Richtliniendokuments oder Produktkatalogs werden verfügbar, sobald die Retrieval-Schicht auf die neueste Version zugreift, anstatt darauf zu warten, dass das Modell neu trainiert wird.

Embeddings und Vektorsuche helfen beim Abrufen relevanter Informationen

Das Finden der richtigen Informationen ist oft schwieriger als der Zugriff darauf. Die traditionelle Stichwortsuche funktioniert gut, wenn Nutzer:innen genau wissen, welche Wörter in einem Dokument vorkommen, aber Fragen in natürlicher Sprache stimmen selten perfekt mit gespeichertem Text überein. Jemand, der fragt: „Warum ist der Umsatz in Europa gesunken?“, verwendet möglicherweise nicht dieselbe Terminologie, die in einem Quartalsbericht oder Vertriebs-Dashboard vorkommt.

Moderne KI-Anwendungen verlassen sich zunehmend auf Embeddings, um diese Lücke zu schließen. Ein Embedding ist eine numerische Darstellung von Daten, die eher die semantische Bedeutung als den genauen Wortlaut erfasst. Text, der „Kundenabwanderung“ diskutiert, kann sich beispielsweise in der Nähe von Inhalten über „Abonnentenkündigungen“ befinden, obwohl die Phrasen nur wenige gemeinsame Wörter haben. Ähnliche Ideen nehmen benachbarte Positionen innerhalb eines hochdimensionalen Vektorraums ein, wodurch sie leichter basierend auf der Bedeutung als auf dem wörtlichen Text abgerufen werden können.

Diese Vektoren werden typischerweise in einem Vektorindex oder einer Vektordatenbank gespeichert, sodass Anwendungen Dokumente identifizieren können, die semantisch mit der Anfrage von Nutzer:innen zusammenhängen. Anstatt nach übereinstimmenden Schlüsselwörtern zu suchen, sucht die Anwendung nach benachbarten Vektoren, die ähnliche Konzepte darstellen. Die abgerufenen Passagen werden dem Modell dann als zusätzlicher Kontext bereitgestellt, bevor die Generierung beginnt.

Embeddings verbessern die Fähigkeit der Anwendung, relevanten Kontext auszuwählen. Infolgedessen sind sie zu einer grundlegenden Komponente von Retrieval-Augmented Generation (RAG), semantischer Suche und vielen KI-Agenten geworden, die Reasoning über Unternehmenswissen durchführen.

Context Engineering bestimmt, was das Modell während der Inferenz weiß

Die aus Unternehmenssystemen abgerufenen Informationen werden Teil des Kontexts des Modells – der Sammlung von Eingaben, die während einer einzelnen Inferenzanfrage verfügbar sind. Dieser Kontext kann Benutzeranweisungen, abgerufene Dokumente, strukturierte Geschäftsdaten, den bisherigen Gesprächsverlauf, Tool-Ausgaben und System-Prompts umfassen, die das Verhalten des Modells steuern.

Context Engineering ist zu einer eigenständigen Disziplin geworden. Anwendungen müssen entscheiden, welche Informationen relevant sind, doppelte oder widersprüchliche Quellen auflösen, wichtige Details bewahren, während sie innerhalb der Grenzen des Kontextfensters bleiben, und sicherstellen, dass sensible Informationen nur mit autorisierten Nutzer:innen geteilt werden. Da Anwendungen für generative KI immer ausgefeilter werden, verlagert sich ein Großteil des Engineering-Aufwands auf die Zusammenstellung eines genauen, relevanten und verwalteten Kontexts für jede Anfrage.

Das Ergebnis ist, dass zwei Anwendungen, die dasselbe Foundation-Modell verwenden, dramatisch unterschiedliche Ergebnisse erzielen können. Der Unterschied liegt oft nicht im Modell selbst, sondern in den Daten, die jede Anwendung abruft, dem Kontext, den sie zusammenstellt, und den Kontrollen, die regeln, wie diese Informationen das Modell erreichen.